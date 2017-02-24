Эредивизия: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать четвёртый тур.

24.02.2017 11:00

На данный момент "Ден Хааг" никак не может считаться фаворитом своих противостояний, особенно если речь идёт о матчах на своём поле. Дело в том, что "цапли" худшие в чемпионате по домашним поединкам. Кому-кому, а вот им дома стены не помогают.



Откровенно говоря, после перерыва "Твенте" выглядит очень даже неплохо. Похоже, парни Рене Хека всерьёз решили взяться за ум, что и подтверждает их недавняя победа над прямым конкурентом из Херенвена (1:0). Если команда перестанет ещё и терять баллы на ровном месте, то тогда успех "лошадям" обеспечен.



В лиге "Ден Хааг" проигрывает уже шесть поединков кряду, а белой полосы, честно говоря, на горизонте пока и не видно. Ближайшие соперники клуба очень серьёзные, поэтому пока не совсем понятно, где же парни собираются зарабатывать свои очки. По крайней мере, заработать их в этом туре будет трудно, потому что "Твенте" приедет исключительно за победой.

Прогноз: 0-2

25.02.2017 09:30

Разгромная победа "бело-зелёных" в первом круге (1:5) пришла как раз на то время, когда "Утрехт" только вставал на ноги, набирал нужную форму и необходимые кондиции. Сейчас же такой результат представить довольно трудно, ведь сам "Утрехт" показывает очень хороший футбол, а их высокая позиция в таблице только подтверждает эти слова.



От обоих составов в этом матче жду атакующей и красивой игры, особенно это касается "Гронингена". Эрнест Фабер прекрасно знает, как настраивать ребят на домашние игры, потому просто на "Еуроборге" никому не бывает. Предположу, что хозяева не проиграют.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 10:45

Наверное, сейчас неймегенцы пребывают в самом настоящем мини-кризисе, о чём свидетельствует их четырёхматчевая серия из поражений. Клуб действительно испытывает кое-какие проблемы, но если верить тренеру, то уже в самое ближайшее время команда придёт в себя.



"Спарте" тоже, кстати, есть чем "похвастаться". Например, последний раз роттердамцы побеждали в гостях ещё в далёком августе, аж во втором туре. Такие невнятные показатели никак не могут радовать, поэтому уже в эту субботу игроки постараются улучшить свою ситуацию.



Честно говоря, гости вполне могут удивить, добыв здесь победу. Скажу даже больше, ничего нереального в этом я не вижу. Статистике свойственно меняться, поэтому отсутствие побед на чужой территории - вопрос времени. Кто знает, возможно именно в этом туре "Спарта" прервёт свою неудачную серию.

Прогноз: 1-2

25.02.2017 10:45

В принципе, оба клуба довольно хорошо начали 2017 год. Конечно, "Эксельсиор" хоть и не побеждает с ноября, но при этом команда сохраняет целостность в своей игре и продолжает стремиться к долгожданной победе. Со временем это обязательно даст свой результат, но учитывая то, что клуб идёт внизу таблицы, этого результата нужно добиться как можно скорее.



За последние две недели "Виллем II" умудрился отобрать очки у тех, кто упорно ведёт борьбу за еврокубковые места. После такого, по идее, у всех футболистов "Эксельсиора" должны были задрожать коленки, но мне кажется, что как раз этого и не произошло. В этом, в принципе, весь "Виллем II" - обыграть первое место и проиграть последнему для них не проблема, и это знают все. Несмотря ни на что, хозяева могут выдать два идеальных тайма, особенно с таким равным соперником.

Прогноз: 1-0

25.02.2017 11:45

Всего лишь одна победа в новом году - не то, на что рассчитывали "суперфризы". К сравнению, даже те же "жёлто-чёрные" во второй половине чемпионата добыли побед больше. Кстати, именно эти победы позволили коллективу хоть и ненамного, но всё же оторваться от зоны вылета. Надолго ли?



Несмотря на такие неоднозначные результаты, "Херенвен" всё равно продолжает оставаться добротной, боеспособной командой, а "Рода" - всего лишь клубом, который до последних туров думает, как бы обеспечить себе прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. "Херенвен" дома - страшная сила, поэтому у "Роды", я считаю, шансов никаких нет.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 03:30

Во время периода январь-февраль "Гоу Эхед Иглс" заработал столько же очков, сколько и "Витесс". Несмотря на абсолютно одинаковые результаты на старте года, в турнирной таблице клубы занимают совершенно разные строчки. "Орлы", например, идут только шестнадцатыми, в то время как "жёлто-чёрные" спокойно находятся на восьмом месте.



Думаю, хозяевам трудно будет что-то противопоставить приезжим гостям. Достойно пободаться, конечно, они могут, но вот переиграть "Витесс" им, наверное, всё же не под силу. Может подопечные Хенка Фрэзера давненько и не побеждали, но слабее от этого они уж точно не стали.

Прогноз: 0-2

26.02.2017 05:30

Прошлый тур прекрасно показал, что сейчас "Зволле" не готов к противостояниям с титанами вроде "Утрехта", "Твенте", АЗ и прочих. Да, в данный момент команда вроде бы нашла свою игру, но даже в своей лучшей форме она не способна огрызаться против таких топовых представителей. Другое дело, когда напротив менее сильная команда. В таком случае, парни Рона Янса стараются больше обычного, и действительно имеют неплохие шансы на победу.



Три матча подряд (во всех турнирах) АЗ демонстрировал нам не самую лучшую игру, чем и заслужил огромную порцию критики. О последней игре парней в Лиге Европе и заикаться, наверное, даже не стоит. В предстоящей встрече Йон ван ден Брому позарез нужна победа, иначе алкмарцев просто-напросто не поймут.

Прогноз: 3-1

26.02.2017 05:30

Как бы не закончился этот матч, результатом в любом случае будет доволен "Аякс". К тому же, "аяксиды" начнут свой поединок немного позже, поэтому Бош уже будет знать, что же ему даст воскресная победа - сокращение отставания или увеличение отрыва.



Что касается самих дуэлянтов, то и те, и другие подходят к этой принципиальной схватке в своей идеальной форме. Стоит отметить, что и Коку, и Ван Бронкхорст выиграли все свои официальны матчи "Эредивизи" в этом году. Мягко говоря, это просто шикарный результат.



В первом круге "Фейеноорду" чудом удалось унести ноги из Эйндховена, да при этом ещё и захватить с собой три пункта. Везение? Другого объяснения этому я не вижу. На "Де Куйп" ПСВ приедет уже за реваншем, и это даже не обсуждается. Сейчас "красно-белые" выглядят лучше самих же себя прошлогодних, и, как по мне, даже лучше нынешнего "Фейеноорда". ПСВ не поднимал белый флаг, потому что борьба за чемпионство только начинается.

Прогноз: 1-2

26.02.2017 07:45

Амстердамцы очень долго преследовали "Фейеноорд", и столько же по времени пытались оторваться от ПСВ. Результата не было, соперники не поддавались, поэтому "Аякс" хладнокровно выжидал. Только сейчас, спустя шесть долгих туров, "аяксиды" наконец могут значительно улучшить своё положение. Не думаю, что столичные позволят себе оступиться в столь ответственный момент. Да, конечно, "Хераклес" может дать отпор, но на стороне хозяев будет не только запредельная мотивация, но ещё и горячие домашние трибуны. Против такого, как говорится, не попрёшь.

Прогноз: 2-0