Бундеслига: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать второго тура футбольного чемпионата Германии сезона 2016/17.

25.02.2017 00:30



Обе команды пока ведут борьбу за выживание. У хозяев положение чуть лучше – они набрали 22 очка, против 19-ти гостей. Более того, "Вердер" расположился в зоне вылета. В рамках прошлого тура "Вольфсбург" гостил у "Боруссии" Дортмунд. Здесь все было предельно ясно с самого начала, так как хозяева доминировали весь матч. Это привело к трем безответным голам. Теперь же будет проще добиться положительного результата, тем более клуб играет в родных стенах. "Вердер" свой прошлый поединок проводил против "Майнца" на выезде. Результат несколько удивил специалистов – победа гостей со счетом 2:0. Они в хорошем расположении духа едут к "Вольфсбургу", но вряд ли получится разжиться дополнительными очками. Наверняка здесь все решил 1 единственный мяч.

Прогноз: 1-0

25.02.2017 19:30



Один из матчей, в котором априори ставится на победу хозяев поля. Мало кто верит в успех гостей, ведь, играть против "Баварии", да еще на ее поле – настоящее испытание. На текущий момент мюнхенцы имеют гандикап от "РБ Лейпцига" в 5 баллов. Наверняка отрыв скоро увеличится. Тем более, команда набрала хороший ход, что показал матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". В весенней стадии "Бавария" становится мощнее и ярче. В прошлом туре лидер гостил у "Герты" и сделал ничью 1:1. Само содержание игры не понравилось болельщикам, привыкшим к доминированию своих любимцев всегда и везде. Поэтому стоит ожидать напора "Баварии" в родных стенах против начинающего приходить в себя "Гамбурга". Гости набрали 20 очков и находятся в шаге от зоны вылета. Неделей ранее удалось свести игру к ничьей против "Фрайбурга" - 2:2. "Гамбургу" грядущий тур не стоит рассматривать в качестве возможности набрать очки. Наверняка здесь будет уверенная победа "Баварии".

Прогноз: 2-0

25.02.2017 19:30

"Аспириновые" после проигрыша в Лиге чемпионов в рамках первого матча 1/8 финала, стремятся реабилитироваться перед глазами болельщиков. Тем более, требуется срочно исправлять ситуацию, так как команда находится только на 8-м месте с 30-ю очками. До зоны еврокубков не хватает 4 балла. В прошлой игре удалось взять победу в гостях над "Аугсбургом" со счетом 3:1. Получится ли сделать это с "Майнцем", который имеет только 25 очков и смотрится несколько слабее своего будущего оппонента? Напомним, что последняя встреча у "Майнца" была против "Вердера". Все завершилось поражением со счетом 0:2. Была возможность зацепиться за ничью, но подвела слабая реализация моментов. "Байер" должен собраться и выдать хороший матч, чтобы вернуть уверенность в себе.

Прогноз: 2-1

25.02.2017 19:30



"Дармштадт 98" - явный аутсайдер турнира, который наверняка покинет элиту по окончании сезона. Команда набрала только 12 очков и показывает невзрачную игру. Забито всего 14 голов, пропущено же – 41. С такими показателями сложно рассчитывать на успех. В прошлом поединке команда проиграла "Хоффенхайму" 0:2, еще сильнее отдалив себя от спасительного 15-го места. Что касается "Аугсбурга", то клуб принимал "Байер", пропустил 3 гола, сумев забить только 1. На текущий момент гости занимают 13-е место, имея только 24 очка. Если они не победят разобранный "Дармштадт 98", то могут винить в этом только себя. С другой стороны, хозяева способны выдать неплохой матч. Поэтому можно поставить на ничью, что является наиболее вероятным исходом. Все-таки "Аугсбург" нельзя отнести даже к крепким середнякам турнира.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 19:30



Пожалуй, самый интересный матч тура. "Боруссия" никак не войдет в свою колею, как это было ранее. Команда оступается на не самых сильных соперниках, что привело к серьезному отставанию не только от "Баварии", но и "Лейпцига". Сейчас дортмундцы расположились на 3-4 местах, имея только 37 очков. В рамках прошлого тура получилось довольно легко разобраться с "Вольфсбургом", забив в ворота соперника 3 безответных мяча. Теперь предстоит гостить у клуба, который имеет на 7 очков меньше и стремится попасть в зону еврокубков. Матч будет интересный. Тем более, хозяева остались несколько недовольны прошлой выездной против "Гамбурга" - 2:2. Они наверняка постараются порадовать своих болельщиков. Однако для этого следует найти противоядие на мощную атаку "Боруссии", которая способна смести все на своем пути.

Прогноз: 1-2

25.02.2017 19:30

"РБ Лейпциг" стремится в Лигу чемпионов. Команда очень резво начала чемпионат, чем удивила футбольных экспертов. Однако постепенно отстала от "Баварии", отпустив лидера на 5 очков. С другой стороны отрыв от "Боруссии" Дортмунд составляет 8 баллов, что весьма привлекательно. Коллектив сложился интересный, умеющий атаковать и держать оборону. Важно сохранить уверенность в себе, брать очки с явными аутсайдерами и середняками. В прошлом туре "Лейпциг" в тяжелом противостоянии вырвал победу у "Боруссии" М, что можно считать явным успехом. "Кельн" - обладатель 7-го места, имея в запасе 33 очка. Команда стремится в еврокубки. Сейчас имеются неплохие шансы даже на попадание в Лигу чемпионов. Поэтому "Кельн" будет упираться в каждом отдельном матче. В прошлом туре была зафиксирована ничья с "Шальке" 1:1. Можно сказать, что потеряно 2 очка, так как игра проходила дома. Здесь шансов на победу больше у "Лейпцига". Если хозяева сыграют в свою силу, то обязательно победят.

Прогноз: 2-0

25.02.2017 22:30

Один из самых интересных и непредсказуемых матчей грядущего тура. Встречаются соседи по турнирной таблице, занимающие 6 и 5 места соответственно. Их разделяет всего 1 балл, до третьего места не хватает только одной победы. Поэтому каждая из команд подходит к схватке в полной боевой готовности и постарается взять викторию. Неделей ранее "Герта" смогла дома сыграть вничью с "Баварией" со счетом 1:1. Учитывая, насколько мощны сейчас мюнхенцы, это можно считать успехом. "Айнтрахт" же проиграл дома "Ингольштадту 04" со счетом 0:2. Для многих это стало полной неожиданностью, так как соперник относится к числу аутсайдеров. Сложно отдать кому-то предпочтение. Здесь будет или ничья, или победа хозяева поля.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 19:30



В прошлом туре "Ингольштадт 04" удивил многих, сумев победить на выезде "Айнтрахт" со счетом 2:0. Это позволило команде набрать 18 очков и подняться на 17-е место. Теперь осталось добрать только 2 балла, чтобы покинуть зону вылета. Получится ли сделать подобное в противостоянии с "Боруссией" М? Большой вопрос. Дело в том, что гости разъярены поражением в рамках прошлого тура от "Лейпцига" - 1:2. Клуб никак не поднимется в зону еврокубков. На данный момент "Боруссия" имеет только 26 очков, занимая 11-ю строчку. Поединок получится упорным, но у гостей больше шансов на победу.

Прогноз: 0-2

26.02.2017 21:30



"Хоффенхайм" идет вровень с "Боруссией" Дортмунд, деля 3-4 места с более именитым клубом. Команда мечтает о Лиге чемпионов, стараясь в каждом отдельном матче взять победу. Именно так было в прошлом туре, когда "Хоффенхайм" принимал аутсайдера "Дармштадт 98". Удалось взять 3 очка, забив 2 безответных гола. "Шальке" гостил у "Кельна", обменялся голами. Это позволило набрать 26-е очко и подняться на 10-е место. Если учесть фактор своего поля, то шансы оппонентов выравниваются. По всей видимости, здесь будет боевая ничья.

Прогноз: 1-1

В Германии сезон в самом разгаре, но уже практически никто не сомневается в конечной победе "Баварии". Слишком явно выражено ее преимущество по отношению к другим клубам. На текущий момент отрыв от "РБ Лейпциг" составляет 5 баллов. Что касается "Боруссии" Дортмунд, то команда пока на третьем месте, отставая от чемпиона на 13 очков. При этом, делит 3-4 места с "Хоффенхаймом". Таким образом, основная интрига сейчас состоит в том, как распределятся места со второго и ниже, в борьбе за места в Лиге чемпионов.Внизу наконец-то "Гамбург" начал свой подъем с низов. Появилась надежда, что команда сохранит прописку в элите. А вот "Дармштадт 98" сильно отпустил вперед своих конкурентов, имея всего 12 баллов в активе. До выхода из кризисной зоны не хватает 8 очков. Судя по тому, как играет команда, в конечный успех по сохранению прописки в Бундеслиге верится с трудом.Из всех грядущих поединков особенно интересно смотрится противостояние "Фрайбурга" и дортмундской "Боруссии". Гостям необходимо обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на второе место по итогам первенства. Но сделать это будет сложно.