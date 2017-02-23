Примейра-лига: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать третьего тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.

24.02.2017 11:00



"Витория Гимарайнш" постепенно растеряла все свое преимущество в борьбе за пятое место. Более того, команда совсем недавно могла оказаться надолго на третьей строчке, но временный спад привел к очковой потере. Теперь на счету клуба 36 очков и отрыв от шестого места составляет только 3 балла. Требуется срочно наладить игру в атаке, чтобы штамповать победы, как это было в начале календарного года. В прошлом туре команда гостила у "Белененсеша", разойдясь миром. Ничья 1:1 не позволила приблизиться к "Браге". Что касается "Морейренсе", то здесь идет борьба за сохранение прописки. Пока отрыв от зоны вылета составляет 4 очка, но такая близость не вселяет уверенности в сердца болельщиков. В рамках прошлого тура команда принимала "Эшторил", поделив очки. Соперники обменялись голами. В данном противостоянии статистика и уровень мастерства на стороне хозяев поля. Они обязаны побеждать.

Прогноз: 2-0

24.02.2017 13:00



Чемпион находится в хорошем состоянии, а игроки исполнены оптимизма. Все-таки удалось победить дома "Боруссию" Дортмунд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Пусть преимущество было на стороне гостей, но хозяева выжали максимум из своих немногочисленных моментов. Теперь настало время вновь окунаться в местный чемпионат. На текущий момент отрыв лидера от "Порту" составляет всего 1 балл. Поэтому осечек не должно быть. В прошлом поединке "орлы" в упорной борьбе на выезде победили "Брагу" со счетом 1:0. Оппонент упирался, но не выдержал натиска. Теперь придется взломать оборону упорного дебютанта первенства, который умудрился набрать 32 очка и взобраться на 7 строчку. Прошлый матч удался – победа над "Арокой" со счетом 2:0. Только вот с "Бенфикой" будет гораздо сложнее. Всем известно, как чемпион здорово может атаковать на протяжении всех 90 минут.

Прогноз: 2-0

25.02.2017 08:00



"Тондела" идет на последнем месте. Для того, чтобы выбраться из зоны вылета, не хватает 5 очков. Сложно сказать, что случилось с командой, которая здорово начала сезон. Повторяется сценарий прошлого года, когда в самой концовке клуб встрепенулся и буквально в самый последний момент спасся от вылета. В прошлой игре "Тондела" гостила у "Порту", пропустив 4 безответных гола. Вполне предсказуемый результат. "Маритиму" идет на 6-м месте, стремясь сместить с пятой строчки "Виторию Гимарайнш". Для этого не хватает всего трех баллов. Вряд ли команда упустит возможность пополнить очковую копилку против одного из аутсайдеров. В рамках прошлого тура "Маритиму" принимал "Насьонал Фуншал" и на удивление не смог распечатать ворота команды, которая готовится к вылету из элиты. В этот раз подобных осечек быть не должно.

Прогноз: 0-2

25.02.2017 12:30



"Риу Ави" - самая нестабильная команда Примейры. Этот коллектив может на равных играть с лидерами, после чего легко проиграть аутсайдеру. Вот и в прошлом туре клуб здорово смотрелся против "Спортинга", однако так и не сумел отличиться голом. А вот соперник все-таки забил свой мяч. Требуется срочно выправлять турнирное положение. На текущий момент в активе "Риу Ави" 28 очков и 10 место. До заветной пятой строчки не хватает уже 8 пунктов. А, ведь, команда наверняка желает снова поиграть в еврокубках. "Пасуш де Феррейра" прошлый матч победил дома у "Витории Сетубал" со счетом 2:1. Таким образом, теперь у коллектива 23 очка и 17 место. В грядущем противостоянии больше шансов на победу у хозяев, которые наконец должны прервать свою серию без побед.

Прогноз: 2-1

26.02.2017 10:00



Похоже, что "Брага" расклеилась. Команда стала терять очки, отпустив вперед "Спортинг". Теперь между оппонентами 6 очков. Хотя еще месяц назад они шли рядышком. Не хватает стабильности и мастерства некоторым футболистам. Поэтому приходится вести борьбу только за 4 место, дающее право выступать в групповой стадии Лиги Европы. "Витория Сетубал" в нынешнем сезоне не блещет. Если в прошлом туре "Брага" проиграла "Бенфике", то данный клуб уступил "Пасуш де Феррейра". На счету "Витории" 29 очков и она продолжает борьбу за пятое место. В грядущем противостоянии можно ожидать любого результата. Однако многое говорит о том, что "пушкарей" наконец-то должно прорвать. Они могут победить.

Прогноз: 1-2

27.02.2017 12:00



"Арока" не напоминает себя прошлогодичной давности. Тогда команда уверенно шла вверх по турнирной таблице, показывая отличную игру в обороне. Под занавес турнира стало получаться также много забивать. Однако на данный момент у клуба скромное 11-е место и 27 очков в запасе. До заветной пятерки не хватает 9 баллов. В прошлом туре случилось поражение от "Шавиша" со счетом 0:2. "Белененсеш" поделил очки с "Виторией Гимарайнш", что можно считать неплохим результатом. У команды на данный момент 26 баллов. Получается, что встречаются соседи по турнирной таблице. Силы команд примерно равны, поэтому на первый план выходит фактор своего поля. Пора "Ароке" побеждать.

Прогноз: 1-0

Прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых принимали участие оба лидера первенства. Если "Бенфика" может считать свое выступление успешным, победив дома "Боруссию" Дортмунд со счетом 1:0, то "Порту" впору забыть о мечтах пробиться в ¼ финала турнира. Все-таки домашнее поражение от "Ювентуса" со счетом 0:2 – серьезная осечка.Вот с такими разными эмоциями подходят два основных кандидата на титул к продолжению чемпионата Примейры. Что касается других клубов, то они отдыхали среди недели, готовясь к своим играм.Напомним, что первое место пока занимает "Бенфика", имея в активе 54 очка. Следом за ней расположился "Порту", набрав на 1 балл меньше. Третье место у "Спортинга", который наверняка уже не помышляет о чемпионстве, так как отставание от первого места составляет 10 очков.В нижней части таблицы расположились "Тондела" и "Насьонал Фуншал". Первые смогли набрать за предыдущие 22 тура 14 баллов, вторые – 15. Впереди нас ожидает яростная борьба не только за чемпионский титул, но и возможность остаться в высшем дивизионе.[prediction id="646015"]Лиссабонцы практически лишились шансов на титул. Команда доигрывает сезон, ожидая, когда оступятся лидеры. При этом, сама периодически совершает подобное. Сейчас отставание от "Бенфики" составляет уже 10 очков, что весьма много. В прошлом туре "Спортинг" принимал "Риу Ави". Противостояние получилось интересным, и все решил единственный мяч, забитый хозяевами поля. Теперь придется встретиться с другим клубом, который иногда способен преподнести сюрприз. Пока "Эшторил" идет на 15-м месте с 20-ю баллами. Вроде бы временами команда выдает неплохие игровые отрезки, однако не хватает сыгранности и уверенности в себе ряду игроков. На прошлой неделе выезд в гости к "Морейренсе" принес 1 очко – ничья 1:1. В этот раз добиться положительного исхода будет гораздо сложнее.[score ht="0" at="1"][prediction end][prediction id="646014"]"Насьонал Фуншал" все ближе к своему вылету из элиты. Команда вроде неплохо начала сезон, но после быстро скатилась в самый низ таблицы. Предпоследнее место и отставание от спасительной строчки вне болота в 4 балла – не самые лучшие показатели. Зато в прошлом туре удалось взять 1 очков, сыграв вничью с "Маритиму". Некоторые восприняли данный результат как сенсацию. Все-таки оппонент играл дома и борется за место в еврокубках. "Фейренси" сумел уйти из зоны вылета. Более того, новичок Примейры взобрался на 13-е место, имея 25 очков в активе. Теперь только расхлябанность футболистов может вернуть клуб в болото. В противостоянии клубов наиболее вероятно смотрится ничья.[score ht="1" at="1"][prediction end][prediction id="646020"]После того, как "драконы" проиграли "Ювентусу" в Лиге чемпионов дома в 1/8 финала со счетом 0:2, все их усилия должны обратиться во внутренний чемпионат. Руководству клуба наконец-то хочется заполучить титул. Гегемония "Бенфики" длится четвертый год и с этим надо что-то делать. В последнем туре "Порту" размялся на "Тонделе", забив 4 безответных гола. Это позволило не отстать от лидера. Уже несколько туров разрыв между оппонентами составляет 1 балл. "Боавишта" идет на 8-м месте, имея 29 очков в запасе. Команда вряд ли поборется за более высокие месте, но вот сохранить прописку в элите однозначно. В последнем туре "шахматные" победили на выезде "Фейренси", что позволило значительно подняться в табеле о рангах. Но вряд ли получится взять очки против "Порту".[score ht="0" at="2"][prediction end]