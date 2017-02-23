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Примейра-лига: прогноз на 23-й тур

Примейра-лига: прогноз на 23-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать третьего тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.
Примейра-лига: прогноз на 23-й тур
Прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых принимали участие оба лидера первенства. Если "Бенфика" может считать свое выступление успешным, победив дома "Боруссию" Дортмунд со счетом 1:0, то "Порту" впору забыть о мечтах пробиться в ¼ финала турнира. Все-таки домашнее поражение от "Ювентуса" со счетом 0:2 – серьезная осечка.

Вот с такими разными эмоциями подходят два основных кандидата на титул к продолжению чемпионата Примейры. Что касается других клубов, то они отдыхали среди недели, готовясь к своим играм.
Напомним, что первое место пока занимает "Бенфика", имея в активе 54 очка. Следом за ней расположился "Порту", набрав на 1 балл меньше. Третье место у "Спортинга", который наверняка уже не помышляет о чемпионстве, так как отставание от первого места составляет 10 очков.

В нижней части таблицы расположились "Тондела" и "Насьонал Фуншал". Первые смогли набрать за предыдущие 22 тура 14 баллов, вторые – 15. Впереди нас ожидает яростная борьба не только за чемпионский титул, но и возможность остаться в высшем дивизионе.

Витория Гимарайнш 
  vs  
 Морейренсе
24.02.2017 11:00

"Витория Гимарайнш" постепенно растеряла все свое преимущество в борьбе за пятое место. Более того, команда совсем недавно могла оказаться надолго на третьей строчке, но временный спад привел к очковой потере. Теперь на счету клуба 36 очков и отрыв от шестого места составляет только 3 балла. Требуется срочно наладить игру в атаке, чтобы штамповать победы, как это было в начале календарного года. В прошлом туре команда гостила у "Белененсеша", разойдясь миром. Ничья 1:1 не позволила приблизиться к "Браге". Что касается "Морейренсе", то здесь идет борьба за сохранение прописки. Пока отрыв от зоны вылета составляет 4 очка, но такая близость не вселяет уверенности в сердца болельщиков. В рамках прошлого тура команда принимала "Эшторил", поделив очки. Соперники обменялись голами. В данном противостоянии статистика и уровень мастерства на стороне хозяев поля. Они обязаны побеждать.
11.78X3.5425.60ТБ 2.52.29ТМ 2.51.70ОЗ да2.13ОЗ нет1.78
Прогноз: 2-0


Бенфика 
  vs  
 Шавиш
24.02.2017 13:00

Чемпион находится в хорошем состоянии, а игроки исполнены оптимизма. Все-таки удалось победить дома "Боруссию" Дортмунд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Пусть преимущество было на стороне гостей, но хозяева выжали максимум из своих немногочисленных моментов. Теперь настало время вновь окунаться в местный чемпионат. На текущий момент отрыв лидера от "Порту" составляет всего 1 балл. Поэтому осечек не должно быть. В прошлом поединке "орлы" в упорной борьбе на выезде победили "Брагу" со счетом 1:0. Оппонент упирался, но не выдержал натиска. Теперь придется взломать оборону упорного дебютанта первенства, который умудрился набрать 32 очка и взобраться на 7 строчку. Прошлый матч удался – победа над "Арокой" со счетом 2:0. Только вот с "Бенфикой" будет гораздо сложнее. Всем известно, как чемпион здорово может атаковать на протяжении всех 90 минут.
11.23X6.80216.00ТБ 2.51.74ТМ 2.52.22ОЗ да2.59ОЗ нет1.55
Прогноз: 2-0


Тондела 
  vs  
 Маритиму
25.02.2017 08:00

"Тондела" идет на последнем месте. Для того, чтобы выбраться из зоны вылета, не хватает 5 очков. Сложно сказать, что случилось с командой, которая здорово начала сезон. Повторяется сценарий прошлого года, когда в самой концовке клуб встрепенулся и буквально в самый последний момент спасся от вылета. В прошлой игре "Тондела" гостила у "Порту", пропустив 4 безответных гола. Вполне предсказуемый результат. "Маритиму" идет на 6-м месте, стремясь сместить с пятой строчки "Виторию Гимарайнш". Для этого не хватает всего трех баллов. Вряд ли команда упустит возможность пополнить очковую копилку против одного из аутсайдеров. В рамках прошлого тура "Маритиму" принимал "Насьонал Фуншал" и на удивление не смог распечатать ворота команды, которая готовится к вылету из элиты. В этот раз подобных осечек быть не должно.
13.04X3.0022.77ТБ 2.52.63ТМ 2.51.55ОЗ да2.10ОЗ нет1.76
Прогноз: 0-2


[prediction id="646015"]

Лиссабонцы практически лишились шансов на титул. Команда доигрывает сезон, ожидая, когда оступятся лидеры. При этом, сама периодически совершает подобное. Сейчас отставание от "Бенфики" составляет уже 10 очков, что весьма много. В прошлом туре "Спортинг" принимал "Риу Ави". Противостояние получилось интересным, и все решил единственный мяч, забитый хозяевами поля. Теперь придется встретиться с другим клубом, который иногда способен преподнести сюрприз. Пока "Эшторил" идет на 15-м месте с 20-ю баллами. Вроде бы временами команда выдает неплохие игровые отрезки, однако не хватает сыгранности и уверенности в себе ряду игроков. На прошлой неделе выезд в гости к "Морейренсе" принес 1 очко – ничья 1:1. В этот раз добиться положительного исхода будет гораздо сложнее.

[score ht="0" at="1"]
[prediction end]

Риу Ави 
  vs  
 Пасуш де Феррейра
25.02.2017 12:30

"Риу Ави" - самая нестабильная команда Примейры. Этот коллектив может на равных играть с лидерами, после чего легко проиграть аутсайдеру. Вот и в прошлом туре клуб здорово смотрелся против "Спортинга", однако так и не сумел отличиться голом. А вот соперник все-таки забил свой мяч. Требуется срочно выправлять турнирное положение. На текущий момент в активе "Риу Ави" 28 очков и 10 место. До заветной пятой строчки не хватает уже 8 пунктов. А, ведь, команда наверняка желает снова поиграть в еврокубках. "Пасуш де Феррейра" прошлый матч победил дома у "Витории Сетубал" со счетом 2:1. Таким образом, теперь у коллектива 23 очка и 17 место. В грядущем противостоянии больше шансов на победу у хозяев, которые наконец должны прервать свою серию без побед.
11.81X3.4825.50ТБ 2.52.45ТМ 2.51.62ОЗ да2.20ОЗ нет1.72
Прогноз: 2-1


[prediction id="646014"]

"Насьонал Фуншал" все ближе к своему вылету из элиты. Команда вроде неплохо начала сезон, но после быстро скатилась в самый низ таблицы. Предпоследнее место и отставание от спасительной строчки вне болота в 4 балла – не самые лучшие показатели. Зато в прошлом туре удалось взять 1 очков, сыграв вничью с "Маритиму". Некоторые восприняли данный результат как сенсацию. Все-таки оппонент играл дома и борется за место в еврокубках. "Фейренси" сумел уйти из зоны вылета. Более того, новичок Примейры взобрался на 13-е место, имея 25 очков в активе. Теперь только расхлябанность футболистов может вернуть клуб в болото. В противостоянии клубов наиболее вероятно смотрится ничья.

[score ht="1" at="1"]
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Витория Сетубал 
  vs  
 Брага
26.02.2017 10:00

Похоже, что "Брага" расклеилась. Команда стала терять очки, отпустив вперед "Спортинг". Теперь между оппонентами 6 очков. Хотя еще месяц назад они шли рядышком. Не хватает стабильности и мастерства некоторым футболистам. Поэтому приходится вести борьбу только за 4 место, дающее право выступать в групповой стадии Лиги Европы. "Витория Сетубал" в нынешнем сезоне не блещет. Если в прошлом туре "Брага" проиграла "Бенфике", то данный клуб уступил "Пасуш де Феррейра". На счету "Витории" 29 очков и она продолжает борьбу за пятое место. В грядущем противостоянии можно ожидать любого результата. Однако многое говорит о том, что "пушкарей" наконец-то должно прорвать. Они могут победить.
13.22X3.1022.57ТБ 2.52.57ТМ 2.51.57ОЗ да2.15ОЗ нет1.76
Прогноз: 1-2


[prediction id="646020"]

После того, как "драконы" проиграли "Ювентусу" в Лиге чемпионов дома в 1/8 финала со счетом 0:2, все их усилия должны обратиться во внутренний чемпионат. Руководству клуба наконец-то хочется заполучить титул. Гегемония "Бенфики" длится четвертый год и с этим надо что-то делать. В последнем туре "Порту" размялся на "Тонделе", забив 4 безответных гола. Это позволило не отстать от лидера. Уже несколько туров разрыв между оппонентами составляет 1 балл. "Боавишта" идет на 8-м месте, имея 29 очков в запасе. Команда вряд ли поборется за более высокие месте, но вот сохранить прописку в элите однозначно. В последнем туре "шахматные" победили на выезде "Фейренси", что позволило значительно подняться в табеле о рангах. Но вряд ли получится взять очки против "Порту".

[score ht="0" at="2"]
[prediction end]

Арока 
  vs  
 Белененсеш
27.02.2017 12:00

"Арока" не напоминает себя прошлогодичной давности. Тогда команда уверенно шла вверх по турнирной таблице, показывая отличную игру в обороне. Под занавес турнира стало получаться также много забивать. Однако на данный момент у клуба скромное 11-е место и 27 очков в запасе. До заветной пятерки не хватает 9 баллов. В прошлом туре случилось поражение от "Шавиша" со счетом 0:2. "Белененсеш" поделил очки с "Виторией Гимарайнш", что можно считать неплохим результатом. У команды на данный момент 26 баллов. Получается, что встречаются соседи по турнирной таблице. Силы команд примерно равны, поэтому на первый план выходит фактор своего поля. Пора "Ароке" побеждать.
12.52X2.9023.56ТБ 2.52.69ТМ 2.51.53ОЗ да2.14ОЗ нет1.75
Прогноз: 1-0
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23.02.2017
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