Зенит – Андерлехт: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Новости команд

Зенит

Андерлехт

Ключевые исполнители

Николае Станчу

Александр Кокорин

Ориентировочный состав

1 Лодыгин 4 Кришито 13 Нету 21 Гарсия 60 Иванович 81 Жирков 7 Жулиано 8 Маурисио 29 Мак 9 Кокорин 22 Дзюба 1 Мартинес 37 Обрадович 3 Десхахт 5 Спаич 7 Нахар 31 Тилеманс 32 Дендонкер 73 Станчу 10 Бруно 18 Ачимпонг 91 Теодорчик

Слова перед матчем

Мы провели достаточно сложный матч: наша защита отработала очень хорошо. Мы с партнером изрядно попотели, чтобы сдержать Дзюбу. Он рослый и мощный, бороться с ним сложно. Завтра мы должны выступить на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше. Мы себя ощущаем неспокойно, потому что "Зенит" — очень сильная команда. Стоимость их игроков в четыре раза превышает стоимость наших. У "Зенита", можно сказать, золотая скамейка запасных. Почти у каждого игрока основного состава есть замена на скамейке. Поэтому завтра нам необходимо забивать, чтобы пройти дальше.



Защитник Андерлехта

Мы практически каждый день анализировали прошлую игру, моменты, которые у нас были. Надеюсь, все игроки сделали выводы и завтра будет другая команда и футболисты, которые будут выполнять принципы ведения игры, которые перед ними стоят. Очень сложно было с "Андерлехтом" — они не зря находятся на первом месте в чемпионате. Бельгийский футбол в хорошем состоянии, у них много игроков национальной сборной. Нельзя думать, что мы априори сильнее всех. Мы встретимся завтра с очень хорошим соперником. В игре будем стараться делать все продуманно, чего не делали в прошлом матче. Нужно играть грамотно, обдуманно, с хорошей мыслью. Уверен, мы добьемся хорошего результата. Будут сложные моменты в игре, нужно через них проходить, и, конечно, нельзя давать этой команде проводить свои контратаки. Нужно быть к этому внимательными.

Главный тренер Зенита

Прогноз и ставки

23.02.2017 13:00

В выездной игре команда Мирчи Луческу не выполнила даже задачу минимум – они не смогли записать на свой счет выездной гол. Было создано много моментов, но истрачены они были впустую, владение мячом выливалось в позиционные атаки, но большинство из них разбивались о бельгийскую защиту или поролись нападающими "Зенита". Если питерцы еще могут немного сетовать на невезение в плане незабитого гола, то исход матча в Брюсселе был абсолютно справедлив. Не совсем было понятно, во что тогда играл "Зенит", здесь же им придется играть только на победу.



"Андерлехт" из своих моментов выжал все и даже больше. Для комфортного самочувствия им очень нужен гол на "Петровском", но глупо полагать, что они сразу будут раскрываться ради него. Бельгийцы умеют играть по результату, обладают скоростной и креативной линией полузащиты, результативными нападающими, их контратаки будут убийственны для не слишком надежной обороны "Зенита". Питерский клуб получит в этой игре большие проблемы, гол в их ворота очень вероятен. Бельгийцев устроит и поражение, но поражение правильное, я думаю, они смогут добиться своего.

Прогноз: 2-1

ТБ 2.5 1.72

После первых матчей, из всех российских команд, именно "Зенит" поставил себя в самое невыгодное положение. За один первый тайм матча в Бельгии питерцы лишились почти всех шансов на успех. Команда Мирчи Луческу предстала бледной тенью самой себя осеннего образца, и их поражение было более чем заслуженное.Очень мало лестных слов можно сказать в адрес "Зенита" после того матча, особенно если учесть, что их соперник провел обширную ротацию и не выставил всех сильнейших. С другой стороны в запасе домашний матч, соперник далеко не гранд европейского футбола и разница все же преодолима. Как бы затасканно это не звучало, но судьба питерцев все еще в их руках.После провала в первом матче всей команде, и игрокам, и тренерскому штабу был устроен жесткий разнос. Под сомнение было поставлено будущее Луческу у руля команды. Вероятно, что вся эта ситуация прояснится после окончания дуэли с "Андерлехтом" и матча с "ЦСКА" в чемпионате. Как мы видим, вместо того, чтобы психологически разгрузить футболистов, на них повесили еще больший груз, это может иметь негативные последствия. В то же время, руководство высказало свою веру в команду, которой по силам справиться с этой непростой ситуацией. Верит в светлое будущее и Мирча Луческу, который не отрицает, что их ждет очень сложный матч, но верит в успех своей команды."Андерлехту" победа в первом матче явно добавила сил, после нее он успешно сыграл против "Остенде" и довел свою беспроигрышную серию в чемпионате до двенадцати матчей. Многие лидеры команды сейчас находятся в хорошей форме и демонстрируют привлекательный футбол. Сейчас в команде почти нет незаменимых игроков, на многих позициях есть по два одинаково сильных игрока на вакантное место. Это наталкивает на мысль, что Рене Вейлер может выпустить не всех сильнейших, посчитав задачу выполненной или просто поверив в ближайший резерв.Одним из самых ярких игроков "Андерлехта" в новом году стал румынский полузащитник. Появившись в составе бельгийского гранда в этом сезоне, Станчу сразу стал очень полезным игроком и был безоговорочно основным в матчах Лиги Европы. В полузащите "Андерлехта" сумасшедшая конкуренция и поначалу Станчу попадал под ротацию, но постепенно росла его роль в команде и сейчас он твердый игрок стартового состава. Николае также был основным и в сборной Румынии. Пожалуй, он один из самых талантливых румынских футболистов на данный момент. Он обладает хорошим ударом со средней и дальней дистанции, умеет отдать хороший пас и неплох в дриблинге. Такой игрок идеально вписывается в игровую схему Рене Вейлера и очень опасен для команды соперников.В прошлый раз мы выделили Жулиано и бразилец сыграл гораздо ниже своего уровня. Сейчас же хотим обратить ваше внимание на Александра Кокорина, который не повторит такой трюк, ведь сыграть хуже, чем в первом матче у него вряд ли получится. Из всех игроков "Зенита" на Александра выливается больше всего грязи, порой критика обоснована, но гораздо чаще болельщики просто лишний раз сгоняют зло на том, от кого ожидают больше, чем от других. Низкая реализация голевых моментов Александром уже стала притчей во языцех. С другой стороны на его счету много важных голов, как за сборную, так и за клубы в которых он выступал. У Александра почти отсутствует "инстинкт убийцы" характерный для топовых нападающих, ну так он и не чистокровный форвард. В большинстве своих матчей Александр человек настроения и если он всерьез и собранно подходит к игре, то обязательно создаст много неприятных моментов для соперника. Что-то подсказывает, что в этом матче Александр снова заставит критиков умолкнуть, хотя бы на время.Только чудо и нападающие "Зенита" уберегли нас от тотала больше в первом матче. Здесь такого случиться не должно. Одна команда будет вынуждена открываться и атаковать, а их соперник любит такую игру, вторым номером они действуют очень неплохо. Такие матчи, зачастую, дарят нам голевые феерии. Тотал больше 2.5 это минимум для сегодняшнего поединка.