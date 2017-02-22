Шахтер – Сельта: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч 1/16 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Сельта

Ключевые игроки

Густаво Бланко Лещук

Ориентировочные составы

30 Пятов 44 Ракицкий 18 Ордец 31 Исмаили 33 Срна 8 Фред 6 Степаненко 28 Тайсон 74 Коваленко 11 Марлос 99 Бланко Лещук 1 Альварес 22 Кабраль 24 Ронкалья 2 Мальо 19 Кастро 18 Васс 5 Диас 8 Эрнандес 10 Аспас 25 Росси 11 Систо

Слова перед матчем

"Шахтер" выходит на поле только с одним желанием — побеждать. Нам предстоит еще 90 очень сложных минут. Я полностью уверен, что "Сельта" будет бороться весь матч. Мы должны играть на своем лучшем уровне, чтобы выиграть в этом матче. Удивила ли меня "Сельта" в матче с "Осасуной"? Абсолютно ничего меня не удивило. Одна игра чемпионата Испании совершенно не поменяла моего мнения о "Сельте". Тем более, тренер испанского клуба дал поиграть тем игрокам, которые не будут участвовать в поединке с нами. Еще до жеребьевки я говорил, что любая из испанских команд может пробиться далеко в еврокубках, они традиционно пробиваются очень далеко. Я прекрасно понимаю, что погода в Харькове плохая, но поле пока в хорошем состоянии. Надеюсь, завтра оно будет в таком же виде.

главный тренер "Шахтера"

Эдуардо Бериццо: Мы должны сделать так, чтобы "Шахтер" как можно меньше времени проводил с мячом. В моменты же, когда будем отбирать мяч, хотим привлекать к атакующим действиям больше футболистов. Собираемся сыграть в три нападающих. Хотим уделить максимальное внимание атаке. "Сельта" постарается очень много прессинговать соперника. Также важно будет соединить Яго Аспаса с другими игроками нападения и таким образом сориентировать наши действия на атаку. В данном случае я больше верю в эмоциональную составляющую, чем в какие-то тактические нюансы. Завтра без преувеличения будет один из важнейших матчей в истории нашего клуба. "Сельта" очень серьезно и тщательно готовилась к этой встрече.

главный тренер "Сельты"

Прогноз Soccer365. ru

24.02.2017 01:05

Как показал первый матч, совершенно не оправдались главные надежды хозяев "Балаидоса" по достижению приятного команде из Виго результата путем наименьших усилий ввиду вроде как не лучшего состояния "Шахтера" после длительного отсутствия официальных матчей. Украинский клуб не только показал хороший футбол в атаке (в меньшей степени – в обороне) и продемонстрировал, что физическое состояние команды на вполне сносном уровне, но и показал себя командой, переигравшей соперника в движении. Среди прочего, "Шахтер" намного быстрее переходил центр поля и продемонстрировал, что коллективная скорость у "оранжево-черных" куда выше, чем у соперника.



"Сельте" нужно забивать, а сделать это без поиска новых рецептов впереди будет сложно, если не невозможно. Красноречивым фактом усилий этого клуба у ворот соперника стал ноль целых ноль десятых ударов в створ ворот соперника. Однако это вовсе не означает, что и в Харькове коллектив Бериццо сыграет в атаке также плохо – напротив, потенциал этого клуба впереди позволяет надеяться на большее. Вместе с тем, ввиду кадровых изменений в составах команд, можно с уверенностью утверждать, что на этот раз ситуация говорит в пользу уже украинского клуба. Фактор своего поля, кадры и, в том числе, результат первого матча – все это те аспекты, которые должны определить успех "горняков" в этой игре.

Прогноз: 2-1

ТБ 2.5 1.86

В контексте противостояния команд, которые сформировали номинально одну из самых ровных пар стадии, нелишним будет вспомнить перечень требований клуба из Виго от принимающей стороны в украинской части противостояния клубов. А он, этот самый перечень, вышел вполне себе любопытным. Дело в том, что гости попросили не только привычные для такого рода матчей атрибуты вроде определенного количества льда, полотенец, массажных столов, мячей и прочего, но и решили, что им нужны дополнительные силы от хозяев по обеспечению безопасности. Поэтому, начиная от прибытия в аэропорт и заканчивая этим самым аэропортом и вылетом обратно в Испанию "кельтов" будет сопровождать украинская полиция.Несомненным героем первой части противостояния команд стал бывший игрок львовских "Карпат", аргентинец украинского происхождения (о возможном выборе в пользу сборной, которую тренирует Андрей Шевченко, этот футболист намедни уже сказал) Густаво Бланко Лещук. (К слову, сие по окончании матча было признано и организатором соревнований, УЕФА.) Нет сомнений, что у этого парня есть сильный конкурент в лице соотечественника Факундо Феррейры, но, ввиду того, что этот игрок своего веского слова, в отличие от Лещука, в первом матче, не сказал, шансов выйти с первых минут у Густаво, несомненно, больше.В родных стенах (что для ШД ныне, конечно, понятие относительное) команда Фонсеки будет действовать еще более уверенно, чем на выезде, а ввиду того, что "Шахтер" только выходит из "зимней спячки", нетрудно предположить, что в дальнейшем эта команда будет только добавлять. Гостям также терять нечего – не нужно забывать, что текущий розыгрыш Лиги Европы остается, по сути, единственным шансом для "Сельты" пробиться в еврокубки на следующий сезон. "Кельты" будут раскрываться, при этом на что-то более внушительное, чем в первом матче, впереди наверняка наиграют, а "Шахтер" воспользуется предоставляемыми соперником свободными зонами.