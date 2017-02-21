Валенсия – Реал: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на перенесенный матч 16-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Реал Мадрид

Ключевые игроки

Гарет Бейл

Ориентировочные составы

1 Алвес 24 Гарай 5 Мангала 6 Сикейра 2 Консело 8 Перес 10 Парехо 15 Орельяна 9 Эль-Хаддади 12 Заза 17 Нани 13 Касилья 4 Рамос 5 Варан 2 Карвахаль 12 Марсело 8 Кроос 14 Каземиро 22 Иско 11 Бейл 21 Мората 7 Роналду

Слова перед матчем

Я не чувствовал себя в составе "Вест Хэма" хорошо: окружающая среда, культура, обучение, питания — все это было для меня немного странным. Впрочем, я никого не осуждаю относительно моего провала в "Вест Хэме". На 99% процентов — это моя вина, так как я не смог адаптироваться в Англии. Прежде всего, я не был готов физически. Мне нужно сейчас больше тренироваться, а для этого, меня должен кто-то пнуть в пятую точку. Это было не так-то просто, осознать, что у тебя ничего в команде не ладится. После того, как я узнал, что "Вест Хэм" не хочет выкупать мой контракт, я решил выслушать предложения от других команд.

нападающий "Валенсии"

Я могу понять Иско. Его слова о возможном уходе – не проблема. Когда футболист играет не так часто, как хотелось бы, такие вещи всегда происходят. Но у нас матчи каждые три дня и для меня важно, чтобы каждый оставался включенным, чтобы мы были едины до самого конца. Я рассчитываю на Иско, он мне нравится, как игрок. У меня 24 очень хороших футболиста. Когда ты делаешь замены, то это не потому, что кто-то другой тебе нравится больше. Например, не так давно я хотел задействовать Марко Асенсио, но вместо этого мне пришлось выпускать защитника из-за травмы Начо. Не могу сказать, что будет в июне или что игроки не раздумывают о будущем уже сейчас. Посмотрим, что случится летом. Правда в том, что сейчас это – не самое важное.

главный тренер "Реала"

Прогноз Soccer365. ru

22.02.2017 12:45

Как известно, "Валенсию", один из самых стабильных, со знаком плюс, клубов Примеры последних лет, лихорадит не со вчерашнего дня. Но даже такая, давно кризисная "Валенсия", сумела сыграть так, что в двух последних матчах на "Месталье" "Реал" разжился всего на один балл… Так уж получилось, что и без того прибитая прошлым сезоном "деятельностью" Нуно Эшпириту Санту и братьев Невиллов "Валенсия" стартовала с четырех поражений в четырех турах, заставляя видавших виды экспертов только разводить руками – как так?.. Вроде бы состав есть, того же новоиспеченного чемпиона Европы, португальца Нани, игрока уровня выше среднего, подписали… Однако после бурных последних дней летнего трансферного окна выяснилось, что перед нами просто-напросто другая команда, в которой даже ту, весьма противоречивую "Валенсию", не слишком удается рассмотреть. Тем не менее, сегодня те, крайне неприятные для поклонников "Валенсии", трудные дни, позади, и сегодня "летучие мыши" летают куда лучше, чем еще каких-то пару месяцев назад. Поэтому три очка, за которые "Реалу" не придется потеть, на этот раз "сливочным" точно не светят.

Прогноз: 1-2

ТБ 2.5 1.5

Чтобы лучше понять текущее состояние команд, обратимся к новостям из стана двух коллективов, а также крайнему игровому кругу Примеры.В игре с "Эспаньолом" "королям" не нужно было особо выпрыгивать из штанов. Собственно, моментов у ворот Диего Лопеса (к слову, это тот самый вратарь, которого экс-тренер "Реала" Жозе Моуриньо делал первым номером и усаживал в запас Самого – речь об Икере Касильясе) возникало немного. "Бланкос", как обычно, сделали упор на фланги, стандартные положения и навесы. В общем-то, гол был делом времени. И он пришел, когда Альваро Мората замкнул навес Иско. Очень похоже, что у Мораты, как и у француза Карима Бензема, есть проблемы с реализацией, но Альваро все же эффективнее Карима и потому вправе требовать большего к себе доверия – это уже на тему недовольства экс-игроком "Ювентуса" количеством своего игрового времени. После перерыва "Реал" долгое время не мог забить второй мяч и успокоить игру. Интересно, что при этом игровой стиль хозяев "Сантьяго Бернабеу" ничуть не поменялся – это были все те же навесы и фланги.Вроде бы "сливочные" били не так уж часто – 12 ударов в общей сложности. У Криштиано Роналду три – тоже немного, но лучший показатель в команде. Криштиану опять не забил, но в этот раз ему не везло. Кроме того, похоже, в первом тайме у бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" был отнят чистый гол (в офсайде был Мората, а не он), а на последней компенсированной минуте его лишили пенальти – это когда Дуарте явно завалил португальца, арбитр указал на "точку", но среагировал на подсказку зафиксировавшего офсайд помощника. А ведь "вне игры" не было! Возвращение Гарета Бэйла (важно, что довольно раннее, спустя почти девять десятков дней, а по худшим прогнозам валлиец должен был находиться в лазарете до апреля) – очень важное подспорье для "бланкос" перед финишным отрезком сезона. Так он еще и забил сразу же, четко уложив мяч в угол с места левого инсайда. Отличную передачу на ход Бэйлу отдал Иско, у которого два ассиста в этой игре. Напомним, что неделю назад Иско еще и победный гол в ворота "Осасуны" забил."Валенсия" одержала важнейшую победу в игре с "Атлетиком". По ходу этого матча сложилось впечатление, что при желании "чес" соперника могли и разгромить. Как для "бывшего" аутсайдера "Валенсия" ныне весьма сильна. Состав приличный, хватает талантливых молодых ребят, которые могут раскрыться. Как для середняка "Валенсия" тоже хороша. Но вот какая штука… До сих пор тяжело определиться, к какой прослойке отнести нынешних "лос чес"!.. Остаток сезона покажет.К сожалению для немалого числа болельщиков хозяев, нынешние "чес" и "сливочные" пребывают совершенно на разных полюсах таблицы о рангах. Если гости не только ведут борьбу за чемпионство, но и являются лидером, а после парочки перенесенных матчей могут уйти в "свободное плавание", то гости пребывают в начале второй части среди двадцатки. Причем куда ближе "мыши", которые летают, находятся к той части команд, которые могут вылететь, а не квалифицироваться в еврокубки. На данный момент у "Валенсии" 23 очка и 12-я позиция. В случае если бывший клуб Висенте и Сантьяго Канисареса сможет в этом матче победить, то точно, как минимум, на время обойдет "Бетис", а также поравняется по очкам с "Малагой". Упасть ниже, ввиду того, что другие клубы свое уже отыграли, "чес" не могут. "Реал" же, если наберет три очка, оторвется от "Барселоны" уже на четыре балла.Полузащитник участника плей-офф Лиги чемпионов, немецкого "Байера" из Леверкузена, Юлиан Брандт, может перейти в стан действующего обладателя кубка самого престижного европейского клубного турнира. По сообщениям ведущих испанских СМИ, испанский град давно и основательно следит за хавбеком "фармацевтов" и сборной, ставшей чемпионом мира-2014. Как считают журналисты одного из мадридских изданий, Брандт является главным кандидатом на замену Иско. Последний вроде как твердо решил покинуть столичный испанский клуб по окончании текущей кампании. Полузащитник 20-ти лет от роду является футболистом первой команды родного клуба Михаэля Баллака с 2014-го года. Кроме того, сообщается, что приобрести Юлиана желают также такие клубы, как мадридский "Атлетико", мюнхенская "Бавария" и ведущие коллективы АПЛ. С начала текущего сезона этот исполнитель в составе своего клуба отыграл 23 матча, трижды брал ворота соперников, а также отдал уже шесть голевых передач. Актив этого хавбека также составляет четыре игры в составе "Манншафт".Соригинальничаем, и назовем ключевой фигурой в составе хозяев не одного из двух "вечных" главных претендентов на "Золотой мяч", а одного из этих самых двоих "заместителей". Как уже было отмечено выше, роль валлийца в современном "Реале" относится к разряду отнюдь не "свадебный генерал", и поскольку в последних матчах Гарет не играл и только возвращает былые кондиции, бывший игрок лондонского "Тоттенхэма" наверняка будет свежее, чем многие его партнеры по команде. Сможет Бэйл показать свои лучшие качества, и "Реал", возможно, ожидает спокойная, размеренная прогулка Валенсией, а не мало приятный визит в чужой город…Возвращаясь к делам по части статистики, нельзя не отметить, что из десяти последних матчей между этими клубами восемь вместили в себя безудержное "веселье" в исполнении обеих команд в отношении количества созданных моментов, а также голов, которых было более двух. Вряд ли инертно и пассивно команды поведут себя и на этот раз.