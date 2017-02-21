Фенербахче - Краснодар: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Новости команд

Фенербахче

Краснодар

Ключевые игроки

Робин ван Перси

Станислав Крицюк

Ориентировочные составы

1 Демирель 3 Калдырим 4 Кьер 33 Нойштедтер 19 Озбайракли 5 Топал 7 Потук 6 Соуза 77 Ленс 17 Сов 10 ван Перси 1 Крицюк 17 Калешин 3 Перейра 6 Гранквист Рамирес 8 Газинский 77 Каборе 11 Подберёзкин 14 Вандерсон Клаессон 90 Смолов

Слова перед матчем

По текущему результату у нас есть все шансы перед ответным матчем. "Краснодар" играл дома, где и стены помогают, на своём поле "Фенербахче" действует лучше и обыгрывает сильные команды. Мы наладим качество игры и постараемся в Стамбуле склонить чашу весов на свою сторону.

тренер Фенербахче

На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского. Нас ждет очень важный матч, нам очень хочется выйти в следующий раунд турнира, и мы сделаем для этого все возможное. Как часть команды я могу сказать, что все мы готовы к битве, готовы полностью выкладываться на поле. Это хороший шанс для нас показать свою высокую квалификацию. Мы способны на очень многое. Должны доказать, что мы лучше "Краснодара".

защитник Фенербахче

Знаете, один гол в наши ворота, и уже счёт в противостоянии будет равным. Лучше было бы дома забить второй мяч, ведь были шансы. В ответной игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не находиться в напряжении. Любой гол — и все придётся начинать заново.

вратарь Краснодара

Прогноз и ставки

22.02.2017 12:00

"Фенербахче" по составу наверно самая сильная и сбалансированная команда Турции, но в чемпионате он идёт только четвёртым. Стабильности не хватает "канарейкам" только одна победа в пяти крайних встречах и зная горячие нравы турецких болельщиков и руководителей, неудачи в еврокубках команде не простят. Нельзя пройти мимо того что в родных станах "Фенербахче" играет мощно, не проигрывая 8 поединков подряд, а всего дома проиграл только два матча из 19 в этом сезоне.



"Краснодар" хорошо сыграл в домашней игре, с первой до последней минуты матча не уступая сопернику. "Быки" хорошо готовы физически не подсели во второй половине матча, как могло с ними стать, из-за длительного зимнего перерыва, но у команды в осенней части сезона была проблема игра на выезде, где клуб не выигрывает 6 официальных матчей подряд, а три крайние игры и вовсе проиграл.



Учитывая то, что класс хозяев выше, думаю, они выиграют домашний матч.

Прогноз: 2-0

22 февраля в 20:00 в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу", "Фенербахче" примет "Краснодар" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.Встреча команда неделю назад в Краснодаре завершилась победой российского клуба 1:0, благодаря голу Виктора Клаессона на 4 минуте встречи.Игроки и тренеры "Фенербахче" не сомневаются в итоговом успехе противостояния с россиянами, и больше обеспокоены делами на внутренней арене. Так на выходных Дик Адвокат заявил, что зимний новичок команды Александр Караваев не дотягивает до уровня турецкого гранда, поэтому и не играет в чемпионате, а в еврокубках украинец не имеет права выступать, так как заигран за "Зарю" в осенней части сезона. Главный ветеран команды Волкан Демирель выступающий за "Фенербахче" с 2002 года, может продлить с клубом контракт который заканчивается в конце этого сезона."Краснодар" сыграв домашний матч с турками провал из видимости и погрузился в подготовку к ответному матчу, никаких новостей из стана "быков" не поступала за последнюю неделю. Хочется отметить по первой игре новичков команды Кристиана Рамиреса и Виктора Клаессона, селекционная служба российского клуба отлично поработала этой зимой.Робин Ван Перси оправился от повреждения и готов помочь "Фенербахче" в домашнем матче Лиги Европы. Голландский бомбардир в представлениях не нуждается. Робин на протяжении 10 лет был одним из лучших форвардов английской Премьер-лиги. Переехав в Турцию, продолжает исправно огорчать соперников. Ван Перси отлично играет обеими ногами и головой, форвард практически без слабых мест и если ему дат шанс, то он обязательно забьёт. За время выступления в Турции Ван Перси в среднем забивает в каждом втором матче.В матче в Турции, много для россиян будет зависеть от игры вратаря команды. Станислав Крицюк проводит только второй сезон в команде, но уже застолбил за собой пост номер один и своей игрой в клубе даже заработал вызов в Сборную России. В домашнем матче у него было немного работы, а с той что и была он уверенно справлялся. В ответном матче ему придётся проявить все свои лучшие качества, выбор позиции, реакцию, умение руководить игроками защитой и прыгучесть.В составе "Фенербахче" все футболисты, заявленные на Лигу Европы в строю и готовы принять участие в матче.У "Краснодара" те же проблемы что и неделю назад Павел Мамаев, Сергей Петров и Марат Измайлов травмированы, плюс бразилец Ари бунтует и не из-за чего и не играет в матчах против турок.