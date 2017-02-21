Фенербахче - Краснодар: превью
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча команда неделю назад в Краснодаре завершилась победой российского клуба 1:0, благодаря голу Виктора Клаессона на 4 минуте встречи.
Новости команд
Фенербахче
Игроки и тренеры "Фенербахче" не сомневаются в итоговом успехе противостояния с россиянами, и больше обеспокоены делами на внутренней арене. Так на выходных Дик Адвокат заявил, что зимний новичок команды Александр Караваев не дотягивает до уровня турецкого гранда, поэтому и не играет в чемпионате, а в еврокубках украинец не имеет права выступать, так как заигран за "Зарю" в осенней части сезона. Главный ветеран команды Волкан Демирель выступающий за "Фенербахче" с 2002 года, может продлить с клубом контракт который заканчивается в конце этого сезона.
Краснодар
"Краснодар" сыграв домашний матч с турками провал из видимости и погрузился в подготовку к ответному матчу, никаких новостей из стана "быков" не поступала за последнюю неделю. Хочется отметить по первой игре новичков команды Кристиана Рамиреса и Виктора Клаессона, селекционная служба российского клуба отлично поработала этой зимой.
Ключевые игроки
Робин ван Перси
Робин Ван Перси оправился от повреждения и готов помочь "Фенербахче" в домашнем матче Лиги Европы. Голландский бомбардир в представлениях не нуждается. Робин на протяжении 10 лет был одним из лучших форвардов английской Премьер-лиги. Переехав в Турцию, продолжает исправно огорчать соперников. Ван Перси отлично играет обеими ногами и головой, форвард практически без слабых мест и если ему дат шанс, то он обязательно забьёт. За время выступления в Турции Ван Перси в среднем забивает в каждом втором матче.
Станислав Крицюк
В матче в Турции, много для россиян будет зависеть от игры вратаря команды. Станислав Крицюк проводит только второй сезон в команде, но уже застолбил за собой пост номер один и своей игрой в клубе даже заработал вызов в Сборную России. В домашнем матче у него было немного работы, а с той что и была он уверенно справлялся. В ответном матче ему придётся проявить все свои лучшие качества, выбор позиции, реакцию, умение руководить игроками защитой и прыгучесть.
Ориентировочные составы
В составе "Фенербахче" все футболисты, заявленные на Лигу Европы в строю и готовы принять участие в матче.
1
Демирель
3
Калдырим
4
Кьер
33
Нойштедтер
19
Озбайракли
5
Топал
7
Потук
6
Соуза
77
Ленс
17
Сов
10
ван Перси
1
Крицюк
17
Калешин
3
Перейра
6
Гранквист
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
11
Подберёзкин
14
Вандерсон
Клаессон
90
Смолов
У "Краснодара" те же проблемы что и неделю назад Павел Мамаев, Сергей Петров и Марат Измайлов травмированы, плюс бразилец Ари бунтует и не из-за чего и не играет в матчах против турок.
Слова перед матчем
По текущему результату у нас есть все шансы перед ответным матчем. "Краснодар" играл дома, где и стены помогают, на своём поле "Фенербахче" действует лучше и обыгрывает сильные команды. Мы наладим качество игры и постараемся в Стамбуле склонить чашу весов на свою сторону.Дик Адвокат
тренер Фенербахче
На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского. Нас ждет очень важный матч, нам очень хочется выйти в следующий раунд турнира, и мы сделаем для этого все возможное. Как часть команды я могу сказать, что все мы готовы к битве, готовы полностью выкладываться на поле. Это хороший шанс для нас показать свою высокую квалификацию. Мы способны на очень многое. Должны доказать, что мы лучше "Краснодара".Мартин Шкртел
защитник Фенербахче
Знаете, один гол в наши ворота, и уже счёт в противостоянии будет равным. Лучше было бы дома забить второй мяч, ведь были шансы. В ответной игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не находиться в напряжении. Любой гол — и все придётся начинать заново.Станислав Крицюк
вратарь Краснодара
Прогноз и ставки
22.02.2017 12:00
"Фенербахче" по составу наверно самая сильная и сбалансированная команда Турции, но в чемпионате он идёт только четвёртым. Стабильности не хватает "канарейкам" только одна победа в пяти крайних встречах и зная горячие нравы турецких болельщиков и руководителей, неудачи в еврокубках команде не простят. Нельзя пройти мимо того что в родных станах "Фенербахче" играет мощно, не проигрывая 8 поединков подряд, а всего дома проиграл только два матча из 19 в этом сезоне.
"Краснодар" хорошо сыграл в домашней игре, с первой до последней минуты матча не уступая сопернику. "Быки" хорошо готовы физически не подсели во второй половине матча, как могло с ними стать, из-за длительного зимнего перерыва, но у команды в осенней части сезона была проблема игра на выезде, где клуб не выигрывает 6 официальных матчей подряд, а три крайние игры и вовсе проиграл.
Учитывая то, что класс хозяев выше, думаю, они выиграют домашний матч.
"Краснодар" хорошо сыграл в домашней игре, с первой до последней минуты матча не уступая сопернику. "Быки" хорошо готовы физически не подсели во второй половине матча, как могло с ними стать, из-за длительного зимнего перерыва, но у команды в осенней части сезона была проблема игра на выезде, где клуб не выигрывает 6 официальных матчей подряд, а три крайние игры и вовсе проиграл.
Учитывая то, что класс хозяев выше, думаю, они выиграют домашний матч.
|11.87
|X3.70
|24.78
|ТБ 2.52.41
|ТМ 2.51.68
Прогноз: 2-0
Ближайшие матчи
Фенербахче - Краснодар онлайн 22.02.2017
21.02.2017, 15:49 0
21.02.2017, 14:48 2
21.02.2017, 14:15 2
21.02.2017, 13:13 2
21.02.2017, 08:02 6
Позвольте спросить , кто у вас "думает" -:)
Вы ещё напишите , что Ван Перси возможно сыграет.
Возможно Фенер и вин , но 2:1 ,имхо.