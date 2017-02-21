Порту – Ювентус: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Порту

Ювентус

Ключевые игроки

Андре Силва

Джанлуиджи Буффон

Слова перед матчем

Может быть, Порту не самый сильный соперник, который мог достаться на этой стадии турнира, но мы относимся к нему с большим уважением. Португальская команда преодолела трудности, которые у нее были на старте сезона. В составе "драконов" немало интересных молодых футболистов, которые выйдут на поле с невероятным желанием добиться успешного результата. Все это я говорю к тому, что нашей команде нужно действовать на максимуме собственных возможностей, чтобы продолжить свой путь в Лиге чемпионов.Аллегри? У этого тренера свой собственный путь. Он любит общаться со своими футболистами, стараясь выявить все лучшее, что есть в каждом игроке. При этом тренер знает, как стимулировать всю команду на большие свершения. У него очень умный способ интерпретации футбола. Сейчас мы нашли такой тактический модуль, которые увеличивает возможности команды и позволяет ей играть в европейский футбол.

Защитник "Ювентуса"

Ориентировочные составы

1 Касильяс 2 Перейра 5 Маркано 28 Монтейро 21 Лайюн 6 Невеш 30 Торрес 20 Андре 17 Корона 19 Жота 10 Силва 1 Буффон 23 Алвес 4 Бенатиа 19 Бонуччи 22 Асамоа 28 Ринкон 18 Лемина 20 Пьяца 21 Дибала 7 Куадрадо 9 Игуаин

Прогноз и ставки

22.02.2017 11:45

"Порту" в среднем забивает за матч 1,5 гола. Команда Санту может похвастаться одной из лучших атак в Португалии и лучшей защитой. При этом, по пропущенным голам "драконы" одни из самых серьезных соперников в Лиге чемпионов. С другой стороны, в последнее время дела в защите немного ухудшились, так как в последних 6-ти поединках не удалось сохранить ворота сухими 3 раза. Это для "драконов" много.



"Ювентус" - это самая серьезная оборона в Серии А. Еще недавно подобное можно было сказать и об атаке, однако в конце зимы "Рома" стала больше забивать, а лидер сбавил обороты. В среднем "Старая Синьора" 2 раза поражает ворота соперника за матч. Кстати, под вопросом участие в будущем противостоянии Кьеллини и Барцальи, что может сказаться на надежности в обороне. Этим может воспользоваться "Порту".



Матч будет проходить в равной борьбе. Не стоит принижать достоинства современного "Порту". Этот клуб способен выстрелить. С другой стороны, "Ювентус" относится к грандам мирового футбола и умеет дожать соперника, особенно в концовках. Поэтому хозяевам требуется до финального свистка сохранять полную концентрацию.



Вряд ли мы увидим обилие голов. Все-таки оппоненты являются лучшими клубами в своих чемпионатах по умению держать ворота на замке. Даже несмотря на то, что в составе имеются форварды высокого уровня, можно предположить лишь по одному голу – это максимум.

Прогноз: 1-1

Не больше 2-х голов 2.20

Ничья 3.20

Сложно поверить в тот факт, что "Старая Синьора" в последний раз выигрывала главный европейский трофей в прошлом веке. Было это в сезоне 1995/96, когда в серии пенальти удалось переиграть "Аякс". С тех пор "Ювентус" часто терпит неудачи на подступах к полуфиналу, не говоря о главном матче сезона.Что касается "Порту", то здесь тоже давненько не видели титулов. Это касается и внутреннего первенства, где "Бенфика" стала гегемоном, взяв 3 чемпионства кряду. Икер Касильяс, который является главной звездой клуба, после перехода из "Реала" заявил, что желает сыграть в финале Лиги чемпионов против бывших одноклубников. В это верится с трудом, но в футболе бывает всякое. Но для начала надо пройти итальянцев.Почему-то специалисты недооценивают португальцев. Команда хоть и молодая, но умеет играть в обороне, агрессивно действует в передней линии. Если поймает кураж, то гостям придется несладко. Главное, чтобы не дрожали коленки. Все-таки не каждый игрок имеет опыт выступлений на таком высоком уровне.Сезон для команды начался весьма неважно, особенно во внутреннем чемпионате. Это было связано со сменой поколений, который переживали "драконы". Казалось, что упущена возможность побороться за титул, да и в Лиге чемпионов не все складывалось удачно. Однако постепенно молодежь сыгралась и выдала хороший отрезок.На текущий момент "Порту" занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера всего на 1 балл. Команда Нуну Санту выглядит весьма уверенно и в ряде матчей просто поражает нестандартностью. Отметим, что последнее поражение в Примейре зафиксировано в третьем туре, потом случилась серия из ничьих. Сейчас же у клуба наблюдается серия из шести побед кряду.Наставник команды сделал ставку на молодежь, которую поначалу приучал к оборонительным действиям. При этом стал доверять и молодым нападающим. Как итог, его подопечные сыгрались и в каждом отдельном эпизоде стараются оказаться победителями. Если не случится тотальная распродажа, то мы увидим восхождение "драконов" в рамках Европы.Ювентус уверенно лидирует в итальянском чемпионате, не испытывая особой конкуренции со стороны других клубов. "Старая Синьора" наверняка оформит очередной титул, так как на голову выше всех своих конкурентов. Однако основной задачей на сезон все же является победа в Лиге чемпионов, которую давно заждались болельщики.Подопечные Массимилиано Аллегри уверенно побеждают год за годом в Серии А. В этот раз они также заранее возьмут титул. Это в какой-то мере мешает находиться в постоянном тонусе на международной арене, расслабляет игроков. Однако ранней весной "Старая Синьора" является очень серьезным соперником, готовым сметать все на своем пути. Ну а "Порту" нельзя отнести к грандам мирового уровня, как "Реал" или "Бавария".Андре Силва – молодое дарование, которое привлекает своей игрой многих грандов. Видя, какой самородок в их руках, руководство клуба поспешило заключить с ним контракт до лета 2021 года. В последних матчах неизменно является главным действующим лицом, забив 2 года и сделав 3 голевые передачи в 4-х поединках. Нет сомнения, что выйдет с первых минут, чтобы постараться забить хотя бы один мяч в ворота грозного соперника. Всего же в Лиге чемпионов провел 8 игр, отличившись 5 раз и дважды ассистировал. Его вклад в победы своей команды сложно переоценить. Напористый, техничный, скоростной и умеющий бить из любого положения.У "Порту" есть она живая легенда – Икер Касильяс. Однако у "Юве" есть тот, с кем сравнивают любого вратаря мира. Буффон все так же хорош и готовится к чемпионату мира, который пройдет в России. На тот момент ему будет 40 лет, но данный факт никого не смущает. Создается ощущение, что после встречи со своей нынешней супругой он сделал рестарт в жизни и карьере, сменив даже питание. Буффон до сих пор отличается отличной реакцией, умением грамотно расставить защитников, вселяя в них уверенность. Один только факт присутствия в воротах "Старой Синьоры" легенды способен навести дрожь на футболистов молодого "Порту". Никто не удивится, если грядущее противостояние станет битвой двух вратарей.Учитывая, что встречаются команды, умеющие держать оборону, вряд ли стоит уповать на каскад голов. Поэтому есть резон поставить на то, что будет забито не более двух голов. Конечно, это определенный риск, так как та же "Барселона" умудрилась пропустить от "ПСЖ" 4 гола, но то было исключением из правил.Если учесть, что "Порту" играет дома, то силы оппонентов примерно равны. Тем более, в последнее время португальцы набрали неплохой ход, почувствовали уверенность в своих силах. Можно поставить на ничью.