Севилья - Лестер: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новости команд

Севилья

Лестер

Ключевые игроки

Стивен Н'Зонзи

Каспер Шмейхель

Ориентировочные составы

1 Рико 18 Эскудеро 23 Рами 5 Лангле 3 Мариано 15 Н'Зонзи 8 Иборра 20 Витоло 10 Насри 22 Васкес 16 Йоветич 1 Шмейхель 17 Симпсон 5 Морган 6 Хут 28 Фукс 26 Махрез 25 Ндиди 4 Дринкуотер 11 Олбрайтон 9 Варди 19 Слимани

Слова перед матчем

Мы понимаем, что это будет важнейший мачт для команды, матч жизни. Мы будем писать историю клуба, и подходим к сопернику крайне ответственно. Мы должны сыграть выдающийся матч. Сейчас мы не думаем о дерби, потому что в наших мыслях только матч в среду, который позволит нам стать одной из лучших команд мира.

тренер Севильи

Прогноз и ставки

22.02.2017 22:45

"Севилья" сейчас находится в отличной форме, в Примере занимает третье место, не пропуская в трёх последних матчах, и регулярно забивает в ворота соперников. Плюс нельзя пройти мимо того факта что подопечные Сампаоли сильно играют дома выиграв 12 матчей из 17 во всех турнирах. К матчу Лиги Чемпионов Испанцы подходят с серией из 7 встреч без поражений в родных стенах.

"Лестер" на грани вылета из Премьер-лиги, команда Раньери проигрывает в Кубке Англии команде 3 дивизиона. А в 2017 году одержала всего 1 победу в 10 матчах. Не говоря уже о том что на выезде "лисы" играют ужасно, одержав всего две победы в сезоне в 19 встречах.

"Севилья" в прошлые годы себя показала как отличный кубковый боец, три победы в Лиге Европы тому яркое свидетельство. Плюс испанцы играют дома, где мало кому из соперников дают набирать очки, ну и нынешний "Лестер" не соперник "Севильи", особенно на выезде.

Прогноз: 2-0

22 февраля в 22:45 в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", "Севилья" примет "Лестер" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Для обеих команд предстоящая игра станет исторической, так как ни испанцы, ни тем более англичане ранее не играли в плей-офф главного еврокубка.Встреча в среду также откроет историю противостояний "Севильи" и "Лестера", которые ни разу не встречались ранее между собой.Успехи "Севильи" в этом сезоне не остались незамеченными большими клубами. После провала "Барселоны" на прошлой неделе в Лиге Чемпионов, активно пошли слухи, что именно наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли может возглавить каталонцев в следующем сезоне. Сам аргентинский тренер не исключил такого поворота событий в своей карьере. Но это дела лета, а вот полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи признан лучшим игроком Примеры в январе, что радует поклонников команды. Ну и ещё немного трансферных новостей, находящийся в аренде в "Шальке" Евгений Коноплянка, будет выкуплен немецким клубом на 12 миллионов евро. Но главная новость в плане развития "Севильи", как клуба и команды, это конечно то что спортивному директору Рамону Мончи предложили продлить контракт. Именно с его именем связаны все покупки и продажи в последние годы, совершённые "Севильей", и конечно титулы выигранные командой."Лестер" в отличие от испанцев, идущих на втором месте в Примере, стоит на грани вылета из английской Премьер-лиги. И для спасения положения Клаудио Раньери пригласил на просмотр нападающего "Стаффорд Рейнджерс" выступающего в 6 дивизионе, Джоша Гордона. Эта новость лучше всего говорит о состоянии "лис" на данный момент.Игру Стивена Нзонзи отметили в испанском первенстве индивидуальной наградой. Он имеет огромное значение для "Севильи". Огромный 190 сантиметровый француз пришёл в команду перед началом прошлого сезона, и сразу же стал основным игроком команды. Нзонзи опорный хавбек и настоящая скала в середине поля, пройти которого практически нереально. Плюс Стивен не заменим на стандартах, что у своих ворот, что у чужих, регулярно забивая на протяжении последних 6 сезонов минимум по 2-3 мяча. Но главное достоинство француза это конечно игра в середине поля, где он не пропустит, ни одного соперника мимо себя.В составе "Лестера" сложно сейчас найти лидера и ключевого игрока. В нынешнем сезоне наверно, только вратари команды играют на высоком уровне. Во многом от действий Каспера Шмейхеля в среду и будет зависеть, останутся у англичан хотя бы минимальные шансы на выход в следующий раунд. Каспер классный вратарь в этом нет сомнений, в составе "лис" он проводит уже 6 сезон, начинал выступать ещё в Чемпионшипе, неизменно являясь номером 1 в команде. Датчанин высок, обладает отличной реакцией, прыгучестью и отлично руководит обороной. Все эти качества ему пригодятся в среду на поле "Рамон Санчес Писхуан".Хозяева в предстоящем матче не смогут рассчитывать на трио: Бенуа Тремулинас, Микаэль Крон-Дели и Николас Пареха все футболисты травмированы.В составе "Лестера" не травмированных игроков, только Клаудио Раньери определит кто на данном этапе лучше всех готов к матчу.Команды подходят к старту еврокубков в разном состоянии, "Севилья" на подъёме, занимает высокое место в испанском первенстве, плюс дома выглядит всегда отлично. В то время как "Лестер" в этом сезоне проигрывает всем кому не лень, особенно в гостях, на выходных проиграл "Миллуолу" играющему в третьей по силе лиге Англии. Так что минусовая фора на хозяев выглядит вполне играющей ставкой.