Манчестер Сити - Монако: превью

Soccer365.ru представляет свои расклады относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Манчестере.



Фото: soccer365.ru

Новости команда

Манчестер Сити

Монако

Ключевые игроки

Серхио Агуэро

Радамель Фалькао

Ориентировочные составы

13 Кабальеро 11 Коларов 24 Стоунс 30 Отаменди 5 Сабалета 42 Туре 25 Фернандиньо 21 Сильва 17 де Брёйне 19 Сане 10 Агуэро 1 Субашич 19 Сидибе 25 Глик 24 Раджи 23 Менди 10 Силва 14 Бакайоко 2 Фабиньо 27 Лемар 18 Жермен 9 Фалькао

Слова перед матчем

Вся Европа будет смотреть матч и анализировать нашу игру. Нас растопчут, если не выиграем, а в случае победы будут расхваливать на все лады, и мне это по душе. Я по-настоящему впечатлен игрой "Монако". Крайние защитники команды играют как вингеры. В штрафной они просто киллеры. Оба опорных полузащитника "Монако" — умные, физически крепкие футболисты. Это разносторонняя и самая результативная команда в Европе. У нас трудный жребий.

главный тренер Манчестер Сити

"Манчестер Сити" прекрасно переходит из обороны в атаку, когда они идут вперед, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется наш соперник тоже прекрасно. Нужно создавать "Сити" проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента

главный тренер Монако

Прогноз и ставки

21.02.2017 13:45

"Монако" своей игрой в групповом раунде и в чемпионате Франции показал, что умеет биться с любым соперником и настроен проходить дальше. Очевидно, что у "монегасков" нет никакого страха перед "горожанами", которые не только регулярно забивают, но и зачастую проваливаются в обороне, что, в общем-то, можно сказать и про французский коллектив. Несмотря на плей-офф Лиги чемпионов, где внимательность в обороне достигает своего пика, именно в этой игре вряд ли стоит ждать засухи. Гостям нет никакого смысла закрываться в своей штрафной, учитывая, что на "Этихад" команда Хосепа Гвардиолы забивает регулярно, а значит в первую очередь нужен баланс, при котором необходимо пропустить как можно меньше и обязательно забить. "Ман Сити" лишь раз в минувших 11 домашних встречах оставил свои ворота в неприкосновенности, поэтому у гостей есть отличный шанс добыть гол на выезде, но главное избежать крупного поражения. "Сити" все же сейчас на ходу, а громить команда умеет. В первом матче, возможно, сенсации и не будет. Британцы уже знают, как нужно играть в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому свою победу добудут, но в "сухой" успех "горожан" особой веры нет.

Прогноз: 2-1

1Х+обе забьют 1,91

Во второй раз подряд "Манчестер Сити" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с грозой английских клубов - "Монако". Французы во второй раз за последние три года пробились в 1/8 финала самого престижного турнира, обыграв в 2015 году "Арсенал". Обе команды достаточно уверенно прошли стадию группового раунда и в очень неплохих кондициях подходят к грядущему сражению. Команда Хосепа Гвардиола прилично выступает в родных стенах, не проигрывая уже девять матчей подряд в Лиге чемпионов, а "Монако" мощно действует против британских клубов, победив в четырех из последних пяти противостояний в еврокубках. Фаворитами считаются хозяева поля, как в этом поединке, так и в двухматчевом сражении, однако как раз команда Леонардо Жардима из тех, которая может сотворить сенсацию."Манчестер Сити" пока занимает второе место в чемпионате Англии. Учитывая то, что "Челси" не перенапряжен по части графика матчей и имеет перевес в восемь очков, то пока сложно предположить развитие событий, при которых "горожане" выиграют АПЛ, а вот в Лиге чемпионов явно настроены повторить прошлогодний успех, а может даже и пройти в финал. Опыта команда поднабралась, правда в текущем сезоне выступает не совсем ровно, лишь недавно пережив глубокий кризис. Как только появился в коллективе молодой и перспективный Габриэль Жезус, вытеснивший из стартового состава самого Серхио Агуэро, так тут же он получил перелом и вряд ли уже сыграет в текущем сезоне. Совсем некстати выдалась ничья в Кубке Англии против "Хаддерсфилда", хотя в переигровке испанский рулевой задействует исключительно резервы. В очередной раз матч пропустит Винсан Компани, а также не готов из-за травмы играть Илкай Гюндоган. Наверняка Гвардиола понимает важность первого матча и необходимость качественно сыграть в обороне, учитывая дерзость и амбициозность соперника, умеющего регулярно забивать на выезде. "Манчестер Сити" забивал во всех домашних матчах текущего сезона, а в минувших пяти встречах всегда по два мяча, правда, больше двух лишь раз в прошедших 11 сражениях."Монако" сейчас явно на ходу. Команда Леонарду Жардима занимает первое место в чемпионате Франции, уверенно действуя в нападении, причем в нужные моменты неплохо защищается. Понятно, что Лигу 1 нельзя сравнивать с АПЛ как минимум по части конкуренции. Но нельзя не отметить тот факт, что в нынешнем первенстве "монегаски" ни разу не проиграли "ПСЖ", набрав четыре очка в двух очных встречах, а также в групповом раунде дважды обыграли "Тоттенхэм", который в чемпионате Англии уступает "Ман Сити" всего два очка. С сильными и хорошо организованными клубами "Монако", как правило, играет успешно. Однако в данной встрече есть сложности с полноценностью состава. Главной потерей можно считать Жемерсона, который является одним из ключевых игроков центральной защиты французского клуба. Это шанс для мощной атаки "горожан", и закрыть эту дыру гостям будет крайне проблематично. Отметим, что в текущем сезоне "Монако" на выезде проиграл всего в трех матчах - с "Ниццей", "Тулузой" и "Байером", но не забил только в двух встречах, поэтому обороне "Ман Сити" также придется несладко, ибо Радамель Фалькао и компания все же больше настроены на атаку, нежели на выстраивание "автобусов".Несмотря на возвращение в состав Яя Туре и отличную форму Кевина де Брейне, все же пора заявить о себе Серхио Агуэро, который на удивление отбегал весь матч против "Хаддерсфилда" и снова не смог отметиться. Аргентинец не забивает уже шесть матчей подряд, однако в трех он выходил на замену. В пяти поединках Лиги чемпионов текущего сезона на счету Агуэро два гола, а в АПЛ он отметился 11 точными ударами. Травма Габриэля - шанс для Агуэро доказать, что его усадили на "банку" преждевременно и он еще способен забивать, причем много. Против "Монако" в таком сложном матче у него отличные шансы прервать "сухую" серию".В стане "Монако" можно отметить Тома Лемара, который в нынешнем сезоне дважды поразил ворота "Тоттенхэма" и в чемпионате Франции забил семь голов в 18 поединках, но все же стоит обратить внимание на Фалькао, который после нескольких неудачных сезонов снова начал забивать, даже регулярно. В Лиге 1 на его счету 16 голов в 20 встречах, а в Лиге чемпионов колумбиец забил два гола в трех поединках. В последнее время он отмечается через раз, записав на свой счет два подряд дубля, но есть не совсем положительная тенденция для Радамеля, который после хет-трика в ворота "Бордо" 10 декабря на выезде забил всего один гол. В Англии у него дела не особо задались, поэтому не исключено, что он попытается проявить себя на Туманном Альбионе.Наверняка Жардим в очередной раз заиграет свою излюбленную схему 4-4-2. Как мы уже написали выше, головной болью наставника является оборона, где есть дыра в связи с отсутствием Жемерсона. Его наверняка заменит Андреа Раджи, с которым в оборонительной зоне также сыграют Джибриль Сидибе, Камиль Глик и Бенджамен Менди. В средней линии потерь особых нет, поэтому стоит ждать боевой квартет в лице Бернарду Силвы, Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемара и Фабиньо. В нападении наверняка с первых минут выйдет Радамель Фалькао и Валер Жермен.Хосеп Гвардиола будет выпускать на эту встречу исключительно лучших. На острие атаки сыграет Агуэро, а под ним расположится де Брейне, Давид Силва и Лерой Сане. Все же у последнего больше шансов сыграть, нежели у Рахима Стерлинга. Опорная зона будет состоять из Фернандиньо и Яя Туре, который не играл в групповом раунде, но был возвращен в заявку на Лигу чемпионов. В обороне стоит ждать появления Сабалеты, Стоунса, Отаменди и Коларова, а на воротах расположится Кабальеро.В первую очередь предложим комбинированную ставку, которая смотрится очень привлекательно. Поражение "Ман Сити", несмотря на опасность и резвость "Монако" все же не самое ожидаемое событие. Кроме того, три мяча, по нашим оценкам в этом сражении должны быть, поэтому ставка на непроигрыш хозяев поля плюс тотал матча больше 2,5 гола смотрится весьма привлекательно.Кстати, предложение обе забьют и то, что "Ман Сити" не проиграет также стоит внимания, так как коэффициент почти идентичный, а охват событий достаточно широкий.