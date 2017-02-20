Чемпионшип: прогноз на 28-й тур ( 2 часть )

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 28-й тур.

21.02.2017 14:45

"Совы", которые казались одной из самых слабых и ненадежных команд в первой шестерке, немного удивили меня в этом месяце. Они даже не оставляли шансов своим соперникам их догнать. Они не проигрывают уже пять матчей, четыре последних выиграли. Во многом это стало возможно благодаря зимнему усилению, которое благоприятно повлияло на команду.



После разгрома "Астон Виллы" показалось, что "пчёлы" выбираются из ямы, но, как оказалось, это было просто на фоне мертвого соперника. Дальше их ждали только разочарования, боевые, результативные, но разочарования. Главным плюсом для них в этой игре будет физическая свежесть, ведь они отдыхали на выходных, а их соперник подался с непростыми "лесниками". Есть ощущение, что игроки "Шеффилда" стали слишком самоуверенными, а за такое часто грозит наказание. "Пчёлы" не слабый соперник, они умеют показывать содержательную и активную игру, я думаю, они навяжут хозяевам такую борьбу, из которой те могут не выкрутиться.

Прогноз: 1-1

21.02.2017 14:45

Обе команды из числа тех, кто горазд на сюрпризы. "КПР" отбирает очки и мотает нервы середнякам и командам из верхней части турнирной таблицы, а потом раздает их борцам за выживание, которые берут свое за счет мотивации.



"Уиган" один из таких бойцов. После Нового года их игра преобразилась, а сама команда стала набирать очки. У "Лэтикс" очень много пробоин в составе, но они научились обходиться без этих игроков. В последних матчах "Уиган" был успешнее и показывал лучшую игру. Их преимущество не слишком явное, но если все пойдет по плану, то увезти важные три очка они смогут.

Прогноз: 1-2

21.02.2017 14:45

У "баранов" наступил кризис, ожидаемо, но очень не вовремя. Битва за путевки в Премьер лигу в самом разгаре, а команда Стива Макларена откатилась в середину таблицы, отставая от шестого места на девять очков, но с этой игрой в запасе. Плюнув на свою репутацию низовой команды "бараны" в двух последних матчах устроили настоящие спектакли, но это принесло им больше вреда, чем пользы. Макларен постарается наладить игру в обороне и от его успеха в этом нелегком деле очень сильно зависит дальнейшая судьба команды.



Удивительно, но борец за выживание в последних пяти матчах набрал больше очков, чем "Дерби", которые боролись за место в шестерке. Выезд к "пивоварам" это достаточно серьезное испытание, но те, кто правильно на них настроился смог увезти очки. Задача "баранов" гораздо легче, ведь на выезде "пивовары" выглядят тенью себя домашних. Во многом результат будет зависеть именно от настроя "Дерби", который, я думаю, не подведет.

Прогноз: 2-0