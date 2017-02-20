Байер – Атлетико: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Байер

Атлетико

Ключевые игроки

Хавьер Эрнандес

Антуан Гризманн

Слова перед матчем

Жду не дождусь завтрашней встречи. Я был очень рад забить "Тоттенхэму", это был очень важный гол. Нам пришлось серьезно поднапрячься, чтобы выйти в эту стадию турнира, и я с нетерпением жду встречи

Полузащитник "Байера"

Всегда тяжело играть против немецких команд. Соперники будут на подъеме благодаря поддержке своих болельщиков. "Байер" - очень атлетичная команда, так что завтра нас ждет сложный матч

Полузащитник "Атлетико"

Ориентировочные составы

1 Лено 18 Венделл 6 Драгович 16 Едвай 39 Хенрихс 44 Кампль 20 Арангис 31 Фолланд 29 Хавец 19 Брандт 7 Эрнандес 1 Мойя 16 Врсалько 15 Савич 19 Эрнандес 3 Луис 11 Корреа 14 Габи 6 Коке 22 Партей 7 Гризманн 21 Гамейро

Прогноз и ставки

21.02.2017 11:45



Практически все эксперты уверены, что по итогам двух встреч дальше пройдет испанский клуб. Однако в Германии может случиться и ничья. Шансы на данный исход расцениваются очень высоко. Но все же и на чужом поле "Атлетико" смотрится предпочтительней. Наверняка это связано с не самой надежной обороной "аспириновых".



Матч начнется без длительной раскачки. Хозяева поля постараются удивить в первые 15 минут и предпримут попытки забить быстрый мяч. Если это получится сделать, то нас ждет интересное зрелище. В любом случае, ближе к середине первого тайма преимущество перейдет к "Атлетико", атаки которого станут гораздо мощнее и серьезнее.



Основные события развернутся во втором тайме, когда разыграются форварды обеих команд, включатся эмоции, начнутся ошибки у защитников. Здесь шансов больше забить будет у испанцев, обладающих большим опытом выступлений в подобных поединках. Ну а оставить ворота вне прикосновенности они смогут. Тем более, Симеоне наверняка делает ставку именно на Лигу чемпионов и настроит своих подопечных максимально серьезно.



Несмотря на то, что в последнее время "Атлетико" не так рационален, как в прошлом сезоне, все равно должен добиться положительного результата. "Байеру" придется прыгнуть выше головы, показать максимум возможного, чтобы победить. Здесь будет или ничья, или победа гостей с минимальным перевесом.

Прогноз: 0-1

П2 2.50

Лигочемпионские баталии вступили в весеннюю стадию. Команды готовились к ней с начала календарного года и подошли к ответственным матчам во всеоружии. Конечно, в данной паре предпочтение отдается "Атлетико", который приучил всех к своей мощной обороне и умению проходить самых грозных соперников. Однако "Байер" способен распечатать любые ворота, хоть это удается не так хорошо, как годом ранее. Главное, чтобы не захлестнули эмоции у некоторых игроков.Напомним, что "фармацевты" свою групповую стадию завершили на втором месте, заработав 10 очков. Подопечные Шмидта ни разу не проиграли за 6 туров, сумев дважды добиться победы. Да и на текущий момент команда неплохо выглядит, так как провели победную серию из двух поединков – 3:1 с "Аугсбургом" и 3:0 с "Айнтрахтом"."Матрасники" приятно удивили, сумев выйти из группы с первого места, обыграв саму "Баварию". Подопечные Симеоне набрали 15 очков – 5 побед и только одно поражение от мюнхенцев со счетом 0:1. На текущий момент "Атлетико" выглядит не так мощно, как годом ранее. Об этом говорит и статистика выступлений – 6 пропущенных мячей в 5 последних матчах."Байер" в текущем сезоне примерил на себе роль обычного середняка в немецком чемпионате. По всей видимости, на будущий год мы не увидим "аспириновых" в Лиге чемпионов и даже в Лиге Европы. Но это не означает, что к противостоянию с "Атлетико" футболисты не подготовятся на все 100 процентов. Тем более, последние две игры удались – победы над "Айнтрахтом" и "Аугсбургом". Оба раза в ворота соперника влетало по 3 гола. Кстати, по 2 мяча в каждом из поединков на счету Хавьера Эрнандеса.Стоит отметить, что в 4-х из пяти последних игр "Байера" кто-то из соперников забивал ровно 3 мяча. Есть еще один интересный факт – клуб не проигрывает в рамках Лиги чемпионов уже 8 матчей кряду. Но здесь не все так ярко – из восьми встреч только 2 закончились победами.В групповом квартете с "Байером" были "Монако", "Тоттенхэм", ЦСКА. Серьезные оппоненты. Тот факт, что удалось не проиграть ни разу, говорит в пользу хозяев поля. Но это было осенью, а за несколько месяцев игра клуба немного ухудшилась.Подопечные Диего Симеоне подходят к игре после победы в Примере над аутсайдером хихонским "Спортингом" со счетом 4:1. Все пять мячей были забиты уже после перерыва. Стоит отметить, что у "матрасников" отличился хет-триком Кевин Гамейро. При этом, первый из своих мячей он отправил в сетку на 79-й минуте. Это уже третья победа мадридского клуба за последние пять матчей. На данном отрезке удавалось забивать в среднем по 2,5 гола за поединок.Вроде бы постепенно команда выходит из небольшого кризиса. Однако защита не впечатляет своей монолитностью. Явно требуется добавить собранности и сыгранности. Все-таки мы привыкли видеть, как "Атлетико" штампует сухари, не позволяя оппоненту разгуляться у своих ворот. Можно сказать, что мадридцам повезло с соперником в 1/8 финала. Все-таки "Байер" вполне проходимая команда.Напомним, что в групповой стадии в квартете с клубом были: "Ростов", "Бавария" и ПСВ. Испанцы умудрились не только занять первое место, но и пропустить всего 2 мяча. Вот такой игры ждут от "Атлетико", стремящегося наконец-то победить в финале.Хавьер Эрнандес является на данный момент ключевым игроком своей команды. От его игры будет многое зависит в грядущем противостоянии. Все-таки забивать дома нужно обязательно. В противном случае выезд в Испанию может оказаться прогулкой туристов. В последних четырех матчах отличился 5 раз и один раз выступал в роли ассистента. При этом, в двух поединках кряду оформлял дубль. Всего же в текущем сезоне провел за "Байер" 27 матчей, в которых 12 раз праздновал взятие ворот. Предпочитает играть по центру нападения, умело используя свою быструю скорость и умение находиться в нужный момент в нужном месте. Именно от Эрнандеса будет исходить максимум угрозы для ворот "Атлетико".Гризманн в какой-то мере является символом современного "Атлетико". За игроком давно охотятся другие гранды европейского футбола, но пока он остается в стане "матрасников". Его статистика забитых голов в нынешнем сезоне не впечатляет. Была длительная безголевая серия, которая недавно прервалась. Всего же провел за свой клуб 33 мачта, забив 16 голов. Для форварда такого уровня это не самый высокий показатель. С другой стороны, Антуан постепенно наращивает обороты и может быть выстрелит именно в Лиге чемпионов в весенней стадии. Тем более за последние 3 матча был самым заметным на поле, отдав 3 голевые передачи и один раз отличившись сам. Без сомнения, выйдет с первых минут, чтобы постоянно угрожать воротам соперника.Памятуя о том, что в Лиге чемпионов "Атлетико" умеет выжимать максимум возможного и яростно обороняется, можно поставить на то, что команда оставит ворота вне прикосновенности. Да и не стоит ожидать голевого каскада, как это было с тем же "Арсеналом" против "Баварии" и "Барселоны" против "ПСЖ". Команды будут действовать осторожно.Можно поставить на ничью или победу гостей. Данная ставка смотрится более предпочтительно. Но все-таки виктория "Атлетико" смотрится куда привлекательней. Тем более, в последнее время "Байер" далеко не похож на себя прошлогоднего, когда удивлял своими яркими атаками.