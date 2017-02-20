Хаддерсфилд – Рединг: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 33-го тура Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Хаддерсфилд

Рединг

Ключевые игроки

Айзая Браун

J. Swift

Ориентировочные составы

1 Уард 12 Холмс-Деннис 26 Шиндлер 44 Хефеле 2 Смит 8 Биллинг 10 Муй 9 Качунга 37 Браун 18 Лолли 23 Куанер 26 аль-Хабси 2 Гантер 16 Мур 24 Блэкетт 23 Вилльямс 54 Мутч 8 Swift 11 Обита 12 Макклири 50 Граббан 38 Келли

Слова перед матчем

Когда мы играли против них в начале сезона, матч получился трудным. Они получили красную карточку и проиграли уже вдесятером. Матч во вторник будет отличаться от прошедшего. "Хаддерсфилд" для нас достаточно удобная команда, мы умеем им противостоять. Большие игры ведут вверх, чтобы быть стабильными, мы хотим набирать очки не только против "Хаддерсфилда", но и против "Ньюкасла" и "Брайтона". Мы успели восстановиться и приготовиться к этому матчу.



Полузащитник Рединга

Прогноз и ставки

21.02.2017 14:45

"Терьеры" продолжают удивлять, они уже почти не похожи на ту команду, которая творила сенсацию в начале сезона. Тогда их игра была гораздо более блеклой, напряженной и академичной. Сейчас, складывается впечатление, у них выросли крылья, которые гонят их в атаку даже в тех матчах, в которых раньше они бы окопались на своей половине поля и ждали ошибки соперника. От этого пострадала их оборона, но результативность полностью нивелирует этот недостаток.



Их сопернику сейчас приходится гораздо сложнее, большинство их результатов трудовые, некоторые вообще вырваны "на жилах". Именно "Хаддерсфилду" "Рединг" уступил третью строчку и мог бы упасть ниже, но "Лидс" притормозил и не воспользовался нерасторопностью "роялистов".



"Хаддерсфилду" будет непросто, перед этим они проведут кубковый матч против "Манчестер Сити". Откровенно слить этот турнир уже не получится, иначе их просто не поймут. Придется играть основой и сил на это уйдет немало. Не будь этого кубкового матча, и хозяева выглядели бы явным фаворитом. Сейчас они сильнее "роялистов", но доказать это будет непросто.

Прогноз: 2-1

ТБ 2.5 2.02

С каждым туром все ближе становится финиш долгой турнирной дистанции из сорока шести туров. Возрастает цена ошибки, накал страстей в большинстве матчей. Поединки между командами, которые ведут борьбу за первую шестерку, становятся все более важными и интересными. Второй по силе английский дивизион снова приобретает свой шарм, который заставляет с еще большим вниманием следить за баталиями Чемпионшипа.Этот матч явно не будет исключением, ведь "терьеры" и "роялисты" ведут борьбу за сохранения места в первой шестерке, а сейчас, к тому же, имеют шансы забраться на одну из первых строчек. Этот матч должен стать не просто центральным в туре, но и его главным украшением."Хаддерсфилд" сейчас один из главных преследователей "Брайтона" и "Ньюкасла", которые на данный момент занимают две первых строчки и стремятся попасть в Премьер лигу напрямую. Они отстают от "сорок" на пять очков и такой разрыв вполне можно отыграть за оставшиеся пятнадцать игр. От своих преследователей они немного оторвались, но плотность в первой шестерке такова, что никто себе еще ничего не гарантировал."Рединг" сейчас не в такой отличной форме, как их соперник и в последних пяти матчах два раза допустил осечку, сыграв вничью. Все эти пять матчей были сыграны против середняков чемпионата, но и такой результат для Чемпионшипа вполне приемлем. С другой стороны их соперник победил во всех своих пяти последних матчах. Две победы были добыты над командами из первой шестерки, и это однозначно говорит в пользу "терьеров" и их игровой формы, которая лучше, чем у "Рединга".Выпустив почти резервный состав в кубковом матче против "Манчестер Сити" Давид Вагнер смог добиться положительного результата. Для не слишком богатых команд из нижних дивизионов, к которым можно отнести и "терьеров", матч на выезде против топовой команды из АПЛ это золотая жила. К тому же "терьеры" смогли доказать, что не являются просто статистами даже в матчах с участниками Лиги Чемпионов. Такой матч оставляет повод надеяться, что если "Хаддерсфилд" и выйдет в АПЛ, то затеряться там не должен, а может, как и некоторые другие выскочки, задержаться надолго.Одна из самых стабильных команд чемпионата продолжает быть такой и сейчас. Почти все время "Рединг", под мудрым руководством Япа Стама, находился в первой шестерке. Стам никогда не говорил, что целью его команды является АПЛ, но сейчас отрицать это уже невозможно. Команда сама понимает, что ей нельзя расслабляться, они привыкли отталкиваться от своих сил, а не от игры соперника и на этот матч настроены так же.Молодой полузащитник, права на которого принадлежат "Челси", отлично проявил себя в первой половине сезона, пытаясь всеми силами вытащить "Ротерхэм" из зоны вылета. Зимой руководство "Челси" решило, что там у Брауна слишком мало возможностей для роста и отправило его на противоположный полюс турнирной таблицы Чемпионшипа. Так Айзая стал игроком "терьеров", практически сразу отвоевав себе место в основе. В общей сложности он провел за новую команду девять матчей и набрал в них пять очков по системе "гол плюс пас". Это отличный показатель для молодого игрока в новой команде. Айзая очень быстрый, взрывной, с хорошо поставленным ударом и видением поля. Если он в будущем и не дорастет до уровня "Челси", то во многих клубах из топ-лиг ему будут рады.В противовес Брауну я бы выделил другого игрока арендованного у "Челси". Руководство "Рединга" в хороших отношениях с руководством "Челси" и присутствие Свифта в составе "роялистов" это один из продуктов этих отношений. Джону всего двадцать один год, но он успел побывать уже в четырех арендах. По степени таланта он может и уступает Брауну, играет не так ярко и результативно, но приносит большую пользу своей команде. Особенно это было заметно в последних матчах, когда Джон набрал хорошую форму. С начала этого года он уже четыре раза расписался в воротах соперников "Рединга", что впечатляет еще и потому, что играет он центрального полузащитника и эти голы просто хороший плюс к его основной работе, которую он выполняет стабильно и на высоком уровне.У "Хаддерсфилда" хватает травмированных, но к отсутствию некоторых все уже привыкли, ведь вне игры они находятся давно, это Шон Сканнел и Харри Банн. Палмер, Лёве и Хогг сломались недавно, это серьезные потери для "терьеров". Восстановился после травмы Аарон Муй, пожалуй, это лучшая новость для Давида Вагнера. Потери "Рединга" гораздо скромнее. Отсутствуют Куинн, Илори, Харриотт и Ракель. А вот возвращение в состав ван дер Берга и Макшейна это большой плюс для команды.В последних матчах чемпионата эти команды радовали нас результативным футболом. Особенно это касается "Хаддерсфилда", который играл сам и давал играть другим, что и вылилось в четыре матча подряд, в которых забивали не только они, но и их соперник. Сценарий этого матча будет отличаться от их встречи в первом круге, когда обе команды предпочитали закрытый футбол.