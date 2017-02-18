Витесс - Аякс: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 23-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Витесс

Аякс

Ключевые игроки

Рикки ван Волфсвинкел

Витесс

Каспер Долберг

Аякс

Ориентировочные составы

1 Ром 19 Мязга 37 Кашия 28 Бюттнер 17 Дикс 34 Бейкер 11 Натан 18 Накамба 10 Тигадуини 13 ван Волфсвинкел 7 Рашица 24 Онана 5 Санчес 26 Виргевер 2 Тете 8 Синкгравен 10 Классен 20 Шёне 22 Зиеш 9 Траоре 25 Долберг 11 Юнес

Слова перед матчем

Против "Аякса" мы постараемся сыграть также, как и против "Фейеноорда". Конечно, это будет тяжело, но ни одна победа не даётся легко.



Мы не проигрывали пять официальных матчей подряд и очень обидно, что мы допустили осечку в прошлом туре. Тем более, мы заслуживали там победу. Ошибки того поединка мы уже исправили, поэтому никакой паники в нашей игре не будет. На поле в воскресенье мы вновь начнём играть в свой футбол, ведь с первых минут, как известно, счёт 0:0.

Главный тренер "Витесса"

Я работал в "Витессе" не один сезон, поэтому прекрасно знаю этот клуб. Считаю, что это одна из лучших команд высшего дивизиона. У них не только прекрасный состав, но ещё и отличный тренер с шикарным стадионом и горячими болельщиками. У них есть всё для того, чтобы считаться одними из лучших.

Главный тренер "Аякса"

Прогноз и Ставки

19.02.2017 05:30

На неделе "Аяксу" пришлось посетить Польшу, где команда провела первый матч 1/16 Лиги Европы. Как известно, победила дружба (0:0), поэтому всё будет решаться уже через неделю в Амстердаме. Если говорить о чемпионате, то тут всё по-старому - "Фейеноорд" идёт без ошибок, а значит преследование продолжается.



Нынешний "Витесс" - очень добротный коллектив, временами показывающий как прекрасную, так и ужасную игру. На прошлых выходных, кстати, "жёлто-чёрные" продемонстрировали именно второй вариант.



Конечно, очень хочется ставить "Витесс" в один ряд с "Аяксом", ПСВ и "Фейеноордом", но делать это сейчас было бы настоящим преступлением. Однозначно, до элиты Нидерландов подопечным Хенка Фрэзера ещё очень далеко. Думаю, хозяева вряд ли попытаются здесь победить, а вот сообразить хотя бы один гол они могут. Всё остальное сделает уже "Аякс".

Прогноз: 1-2

ИТ2Б1,5 1.83

Два последних противостояния между этими коллективами проходили по абсолютно одинаковому сценарию: всего один забитый гол, безумная радость Амстердама и расстроенные лица жёлто-чёрной армии.Уже в это воскресенье "Витесс" постарается прыгнуть выше своей головы, в очередной раз попытавшись навязать борьбу "Аяксу". К тому же, парни сыграют на домашней арене, что станет огромнейшим плюсом для всей команды. Конечно, для подопечных Боша это наоборот будет минусом, но иногда имея проблемы и посерьёзнее, амстердамцы всё равно добивались своего. Возможно, сейчас как раз именно тот случай.В турнирной таблице клубы находятся в совершенно разных точках, а расстояние между ними в девятнадцать очков только подтверждает то, что у команд абсолютно разные задачи на этот сезон. "Аякс" Боша всё также верит в то, что "Фейеноорд" ещё упустит лидерство, а "Витесс" продолжает бороться за Лигу Европы. Единственное сходство в том, что ни тем, ни другим ни в коем случае нельзя оступаться, иначе придётся с концами попрощаться со своими мечтами.Каких-то серьёзных новостей от "Витесса" на данный момент нет. Клуб продолжает подготовку к играм чемпионата, но в уме уже держит приближающийся полуфинал кубка страны, который состоится первого марта. Напомним, соперником команды стала роттердамская "Спарта". Что касается второго полуфинала, то там сразятся АЗ и "Камбюр".На неделе "аяксиды" выступили в Лиге Европы, но ни выиграть, ни проиграть они там не сумели. Уже в следующий четверг при домашней публике парни постараются добыть путёвку в 1/8, а сейчас все их мысли сосредоточены только на "Эредивизи", где ещё не решена судьба чемпионства. По крайней мере, так думают болельщики "Аякса".Рикки как был, так и остаётся главным забивалой в составе "жёлто-чёрных". За это звание сейчас вряд ли кто-то может с ним здесь посоревноваться. Если он находится в идеальном настроении, то на поле он не только забивает, но ещё и своим партнёрам помогает отметиться.Сейчас Ван Волфсвинкел проводит один из лучших сезонов в своей карьере, и этот сезон уж точно лучше, чем прошлые три вместе взятые. Да, у Рикки не получилось найти себя в Англии, Франции и Испании, но именно сейчас в Нидерландах он по-настоящему приблизился к своим лучшим показателям в карьере. Кто бы что ни говорил, а Рикки - всё тот же талантливый форвард.Для Каспера нынешний сезон складывается более чем удачно. Сейчас датчанин занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров и с приличным отрывом опережает мастеров вроде Кёйта, Де Йонга и Элии. Если в свои девятнадцать лет парень уже превосходит таких футболистов, то что же будет дальше?Вообще, Дольберг старается как можно реже покидать поле без результативных действий. Правда, ввиду своей молодости и отсутствия большого опыта игр на таком уровне, у него это не всегда получается. Уже дважды в сезоне Каспер выдавал отрезки из шести матчей подряд, в которых он не мог отметиться полезными действиями. Даже несмотря на это, форвард всё равно остаётся одним из лучших в составе - десять голов и пять ассистов на его счету.В преддверии матча наибольшие потери понесла защитная линия Хенка Фрэзера. Из-за проблем со здоровьем команде не сможет помочь как Ван дер Верфф, так и Круйсвийк. Плюс ко всему, из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Лердам. Эта тройка защитников, на минуточку, считается чуть ли не основной, поэтому достойно заменить её будет довольно трудно.А вот у Петера Боша таких серьёзных проблем нет. Под вопросом у наставника находится лишь Вельтман, но даже его, если вдруг понадобится, сможет заменить Тете. Все остальные бойцы в строю, поэтому участие примут только лучшие из лучших.Несмотря на то, что не так давно у амстердамцев была игра с "Легией", и уже в ближайшем будущем будет ответная встреча, никто игру с "Витессом" проводить на тяп-ляп не будет, будьте уверены. "Аякс" приедет в Арнем только для того, чтобы победить.Тут я предлагаю просто взять и поставить на то, что гости забьют минимум два гола. С атакой у столичных всё в порядке, а вот защита "жёлто-чёрных" очень часто хромает. К тому же, "Аякс" - лучшая гостевая команда чемпионата. В этом сезоне парни Боша и не таких соперников обыгрывали.