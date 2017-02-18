Витесс - Аякс: превью
Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 23-го тура чемпионата Нидерландов.
Уже в это воскресенье "Витесс" постарается прыгнуть выше своей головы, в очередной раз попытавшись навязать борьбу "Аяксу". К тому же, парни сыграют на домашней арене, что станет огромнейшим плюсом для всей команды. Конечно, для подопечных Боша это наоборот будет минусом, но иногда имея проблемы и посерьёзнее, амстердамцы всё равно добивались своего. Возможно, сейчас как раз именно тот случай.
Турнирное положение
В турнирной таблице клубы находятся в совершенно разных точках, а расстояние между ними в девятнадцать очков только подтверждает то, что у команд абсолютно разные задачи на этот сезон. "Аякс" Боша всё также верит в то, что "Фейеноорд" ещё упустит лидерство, а "Витесс" продолжает бороться за Лигу Европы. Единственное сходство в том, что ни тем, ни другим ни в коем случае нельзя оступаться, иначе придётся с концами попрощаться со своими мечтами.
Новости команд
Витесс
Каких-то серьёзных новостей от "Витесса" на данный момент нет. Клуб продолжает подготовку к играм чемпионата, но в уме уже держит приближающийся полуфинал кубка страны, который состоится первого марта. Напомним, соперником команды стала роттердамская "Спарта". Что касается второго полуфинала, то там сразятся АЗ и "Камбюр".
Аякс
На неделе "аяксиды" выступили в Лиге Европы, но ни выиграть, ни проиграть они там не сумели. Уже в следующий четверг при домашней публике парни постараются добыть путёвку в 1/8, а сейчас все их мысли сосредоточены только на "Эредивизи", где ещё не решена судьба чемпионства. По крайней мере, так думают болельщики "Аякса".
Ключевые игроки
Рикки ван Волфсвинкел
Витесс
Рикки как был, так и остаётся главным забивалой в составе "жёлто-чёрных". За это звание сейчас вряд ли кто-то может с ним здесь посоревноваться. Если он находится в идеальном настроении, то на поле он не только забивает, но ещё и своим партнёрам помогает отметиться.
Сейчас Ван Волфсвинкел проводит один из лучших сезонов в своей карьере, и этот сезон уж точно лучше, чем прошлые три вместе взятые. Да, у Рикки не получилось найти себя в Англии, Франции и Испании, но именно сейчас в Нидерландах он по-настоящему приблизился к своим лучшим показателям в карьере. Кто бы что ни говорил, а Рикки - всё тот же талантливый форвард.
Каспер Долберг
Аякс
Для Каспера нынешний сезон складывается более чем удачно. Сейчас датчанин занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров и с приличным отрывом опережает мастеров вроде Кёйта, Де Йонга и Элии. Если в свои девятнадцать лет парень уже превосходит таких футболистов, то что же будет дальше?
Вообще, Дольберг старается как можно реже покидать поле без результативных действий. Правда, ввиду своей молодости и отсутствия большого опыта игр на таком уровне, у него это не всегда получается. Уже дважды в сезоне Каспер выдавал отрезки из шести матчей подряд, в которых он не мог отметиться полезными действиями. Даже несмотря на это, форвард всё равно остаётся одним из лучших в составе - десять голов и пять ассистов на его счету.
Ориентировочные составы
В преддверии матча наибольшие потери понесла защитная линия Хенка Фрэзера. Из-за проблем со здоровьем команде не сможет помочь как Ван дер Верфф, так и Круйсвийк. Плюс ко всему, из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Лердам. Эта тройка защитников, на минуточку, считается чуть ли не основной, поэтому достойно заменить её будет довольно трудно.
1
Ром
19
Мязга
37
Кашия
28
Бюттнер
17
Дикс
34
Бейкер
11
Натан
18
Накамба
10
Тигадуини
13
ван Волфсвинкел
7
Рашица
24
Онана
5
Санчес
26
Виргевер
2
Тете
8
Синкгравен
10
Классен
20
Шёне
22
Зиеш
9
Траоре
25
Долберг
11
Юнес
А вот у Петера Боша таких серьёзных проблем нет. Под вопросом у наставника находится лишь Вельтман, но даже его, если вдруг понадобится, сможет заменить Тете. Все остальные бойцы в строю, поэтому участие примут только лучшие из лучших.
Слова перед матчем
Против "Аякса" мы постараемся сыграть также, как и против "Фейеноорда". Конечно, это будет тяжело, но ни одна победа не даётся легко.
Мы не проигрывали пять официальных матчей подряд и очень обидно, что мы допустили осечку в прошлом туре. Тем более, мы заслуживали там победу. Ошибки того поединка мы уже исправили, поэтому никакой паники в нашей игре не будет. На поле в воскресенье мы вновь начнём играть в свой футбол, ведь с первых минут, как известно, счёт 0:0.Хенк Фрэзер
Главный тренер "Витесса"
Я работал в "Витессе" не один сезон, поэтому прекрасно знаю этот клуб. Считаю, что это одна из лучших команд высшего дивизиона. У них не только прекрасный состав, но ещё и отличный тренер с шикарным стадионом и горячими болельщиками. У них есть всё для того, чтобы считаться одними из лучших.Петер Бош
Главный тренер "Аякса"
Прогноз и Ставки
19.02.2017 05:30
На неделе "Аяксу" пришлось посетить Польшу, где команда провела первый матч 1/16 Лиги Европы. Как известно, победила дружба (0:0), поэтому всё будет решаться уже через неделю в Амстердаме. Если говорить о чемпионате, то тут всё по-старому - "Фейеноорд" идёт без ошибок, а значит преследование продолжается.
Нынешний "Витесс" - очень добротный коллектив, временами показывающий как прекрасную, так и ужасную игру. На прошлых выходных, кстати, "жёлто-чёрные" продемонстрировали именно второй вариант.
Конечно, очень хочется ставить "Витесс" в один ряд с "Аяксом", ПСВ и "Фейеноордом", но делать это сейчас было бы настоящим преступлением. Однозначно, до элиты Нидерландов подопечным Хенка Фрэзера ещё очень далеко. Думаю, хозяева вряд ли попытаются здесь победить, а вот сообразить хотя бы один гол они могут. Всё остальное сделает уже "Аякс".
Нынешний "Витесс" - очень добротный коллектив, временами показывающий как прекрасную, так и ужасную игру. На прошлых выходных, кстати, "жёлто-чёрные" продемонстрировали именно второй вариант.
Конечно, очень хочется ставить "Витесс" в один ряд с "Аяксом", ПСВ и "Фейеноордом", но делать это сейчас было бы настоящим преступлением. Однозначно, до элиты Нидерландов подопечным Хенка Фрэзера ещё очень далеко. Думаю, хозяева вряд ли попытаются здесь победить, а вот сообразить хотя бы один гол они могут. Всё остальное сделает уже "Аякс".
|14.90
|X3.80
|21.79
|ТБ 2.51.95
|ТМ 2.51.95
Прогноз: 1-2
Несмотря на то, что не так давно у амстердамцев была игра с "Легией", и уже в ближайшем будущем будет ответная встреча, никто игру с "Витессом" проводить на тяп-ляп не будет, будьте уверены. "Аякс" приедет в Арнем только для того, чтобы победить.
Тут я предлагаю просто взять и поставить на то, что гости забьют минимум два гола. С атакой у столичных всё в порядке, а вот защита "жёлто-чёрных" очень часто хромает. К тому же, "Аякс" - лучшая гостевая команда чемпионата. В этом сезоне парни Боша и не таких соперников обыгрывали.
ИТ2Б1,51.83
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