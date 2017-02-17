Почему Барселона потеряла свое лицо с Луисом Энрике

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материалов авторитетных британских ресурсов FourFourTwo и Goal.



Фото: Barcaman.ru

После полного "смирения" каталонской "Барселоны" в матче с ПСЖ, Торе Хаугстад и Марк Дойл выразили свое мнение, почему каталонцы стали другой командой под руководством их нынешнего босса. Soccer365 в стороне от горячей темы также не остается, и публикует читателям, среди прочих, и свои мысли на предмет судьбы каталонского суперклуба.Уже в среду утром, на утро после уничижительного поражения, испанская пресса в один голос писала о том, что "блаугранас", после разгрома со счетом 4:0 в Париже, как, к примеру, сказано на полосах каталонской газеты Sport, "это не "Барселона".Нет сомнений, что такие заголовки могут быть истолкованы несколькими способами. Тяжелый характер поражения был, конечно, нехарактерным для такой, скажем так, приметной стороны для европейского футбола, но еще в большей мере эта неудача стала естественной: "Барселона" потеряла контроль в полузащите, ее игроки при получении мяча стали "заикаться", а командный механизм стал трещать по швам под давлением.Несколькими днями ранее, Луис Маскаро написал в своей статье, что "Барселона" – это не то, что мы видели". Вывод был тот же: стиль, основанный на 99% владения и триллионах проходов вперед, был фактически потерян при Луисе Энрике, в то время как ставка на индивидуализм существенно увеличена. Исчезло ощущение доминирования каталонской полузащиты, а вместе с тем – некое чувство идентичности. По словам Максаро, "…"Барселона" стала "просто еще одной командой…".Его аргументы нельзя назвать голословными. В первый год под руководством Луиса Энрике "Барселона", можно сказать, только "подкорректировала" свой стиль под нового тренера так, чтобы мяч двигался быстрее, а Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес были такими же результативными. Но со временем "кулес" стали более прямыми и более гибкими, стали действовать сильнее на контратаках и больше полагаться на своих форвардов. Но если ранее система была намного проще, то теперь полузащита стала заложницей такого "нового футбола".Луис Энрике хорошо работал в течение 18-ти месяцев, но теперь противники "Барселоны" стали отчетливо понимать, что они легко в состоянии отрезать линии снабжения атаки "кулес", нажимая на визави за счет высокого прессинга. "Барселона" больше не может похвастать налаженностью системы, которая позволяла перемещать мяч в центре поля кратчайшими путями и в рекордные сроки. То, что раньше давало результат и выделяло этот клуб среди других, теперь исчезли, и вполне может стоить Луису Энрике нынешней должности.Очевидно, что групповой этап Лиги чемпионов для "Барселоны" сродни визиту нерадивого внука в дом престарелых с целью проведать бабушку: такая себе "обязательная процедура", но никуда не деться – иначе потом на тебя квартиру не перепишут, без раздумий вычеркнув из завещания. С другой стороны, карманных денег гарантированно за старания дадут – уже приятно, уже не зря отбывал номер! Вот и сейчас, по итогам первой части сезона можно сказать, что "блаугранас" достался довольно проходной квартет, где какую-либо борьбу им сумел навязать лишь "Манчестер Сити" (да и то относительную и в одном матче). Евроосень преодолена с завидной легкостью – по-другому не могло быть в принципе. Бабушка осталась довольна. Первое место, предрекаемое абсолютно всеми, "блаугранас" обеспечили себе задолго до последнего тура, но и там у них хватило прыти и задора, чтобы попутно деклассировать Менхенгладбах, отгрузив в ворота Зоммера четыре гола. Но это случилось уже в эндшпиле. Ранее же, после показательной порки "голубой луны" дома, где Месси положил трешку да еще разок причастился Неймар, случился единичный сбой системы. Речь об 1:3 в Манчестере: выйдя вперед усилиями Могучего мышонка, "сине-гранатовые" вскоре пропустили от Гюндогана и – "не сумели прийти в себя, не смогли восстановить привычное доминирование, за что и поплатились сполна", как грустно констатировал в тот вечер Луис Энрике на послематчевом общении с прессой. К чему этот экскурс в историю? Пожалуй, такое положение вещей "кулес", в той или иной степени также расслабило…Как расслабило, видно, и другое… Четвертый раз за пять последних сезонов ПСЖ попал на "Барселону". Три предыдущих дуэли заканчивались для парижан плачевно, и перед нынешней найти основания считать, что в этот раз тенденция будет нарушена, было трудно. О чем говорила молва: дескать, если уж с великим и ужасным Златаном Ибрагимовичем французы могли в лучшем случае заставить каталонцев понервничать, то после его ухода шансов прибавиться не могло ну никак… Тем не менее, в конечном итоге все случилось совершенно иначе, а изменить что-либо в пользу своего клуба могли только… центральные защитники "кулес" (когда Жерар Пике сбросил, а Самуэль Юмтити, замыкая, послал мяч в штангу). Не могут не возникнуть вопросы вроде следующих: Месси что на поле делал? А два его звездных партнера? Однако, похоже, что это не тот случай, когда виноват кто-то один (или даже несколько исполнителей) из игроков…Нет сомнений, что если говорить о командах, которые были построены в период с 2008-го по 2012-й год, Контраст, конечно, разительный и люди, которые жалеют об утрате Тито Вилановы не только как человека, но и как тренера, сто раз правы. Очевидно, что в то время в исролнении "Барселоны" было больше контроля, а центральные полузащитники могли похвастать куда большим влиянием. В рамках тактического построения 4-3-3 они опускались глубоко, чтобы получить мяч, тогда как фуллбеки активно идут вперед, а крайние полузащитники перемещаются по всему периметру поля для поддержки одинокого нападающего Лионеля Месси. Конечной целью было создание для Месси наиболее благоприятных условий в завершающей стадии атаки. “Это моя работа, чтобы получить лучшее для вас впереди, остальное зависит уже от вас самих", - говорил Гвардиола.Такой подход в немалой степени был отражен на самих игроках. В чемпионском сезоне под руководством Вилановы, а речь о кампании 2012/13, семь игроков "Барселоны" значились среди наиболее пасующих центральных полузащитников высшего дивизиона Испании. Наивысший средний показатель и наибольшее число "пострадавших" было от Хави (118.2), Тьяго Алькантары (111.9) и Андреса Иньесты (96.3). После этих семи человек в списке располагались крайние защитники, бразилец Даниэль Алвес и Жорди Альба.Все изменилось под руководством Луиса Энрике. Сейчас "Барселона" куда больше держит мяч в обороне, а затем отдает круглого нападающим, что называется, "напрямую". Месси и Неймар отходят глубже, чтобы создавать атаки, в то время как полузащитники двигаются выше и шире и действуют нередко без мяча.Такой подход в целом привел к общей потере контроля над процессом. "Барселона" понемногу теряет в показателе контроля мяча – от средней цифры в 65.3% в первый сезон Луиса Энрике до 62,9% во втором и 61,9% в третьем. Это также означает, что из топ-10 наиболее пасующих в Ла Лиге игроков "Барселоны" семь(!) – это защитники. В частности, куда меньше используется такой исполнитель, как Бускетс: в среднем на него приходилось 93.3 пасов за 90 минут под руководством Тито. При нынешней же "власти" этот показатель составлял сначала 80.1, потом 75, а после – и 72,7.Пожалуй, трудно поспорить со следующей истиной: тренер должен уходить, когда теряет контроль над командой. Очень похоже, что Луис Энрике просто не управляет раздевалкой. В Париже "Барселона" выглядела командой, которая не готовилась к игре ни ментально, ни тактически. После такого позора "блаугранас" обязаны были разносить "Леганес" в клочья и доказывать, что 0:4 задели их за живое, что они жаждут реабилитироваться. Когда "великолепная тройка" в лице Месси, Неймара и Суареса создала первый гол (Месси забил в пустые ворота после отличной передачи Суареса шведой) уже на четвертой минуте, то показалось, что "Леганесу" сейчас будет очень плохо. Ничего подобного! На деле поклонники команды увидели самый настоящий кошмар. Подмадридцы по моментам даже превосходили "блаугранас", которые допускали невероятное количество потерь, а скудость идей и скорости хозяева черпали, такое впечатление, где-то в 50-х годах прошлого столетия. Месси едва не сделал "дубль", но важнее другое – немец Анде тер Штеген вступал в игру чаще, чем голкипер соперника Эррерин! Тут и сэйвы после двух подряд ударов Набиля Эль-Жара, и еще один удар марокканца, когда страж ворот хозяев с трудом среагировал на рикошет. Тот же Мантовани после углового промахнулся…"Симптомы" только подтвердились во втором тайме. В игре "Барселоны" не поменялось вообще ничего. А если все называть своими именами, то игра просто не появилась за неимением таковой. Финты Неймара, высокая культура обращения с мячом – это, конечно, хорошо, но при этом бразилец не мог нормально ударить… Зато Самуэль Юмтити создал отличный момент для Герреро, да тот не смог переиграть тер Штегена. О чем говорить, если немца стоит называть, пожалуй, лучшим игроком "Барселоны" в этом матче!..Наконец, нельзя не отметить и то, что "Барселоне" наверняка вредит то, что раньше было, как казалось, единственно верным путем побед и таким фактором, против которого "лома" соперник не находил. Речь о манере ее выступлений в границах прямоугольника, который все знают давно и как свои пять пальцев. Казалось бы, если "блаугранас" соберутся и поймают кураж – лишь успевай выносить поверженных соперников да подавать новых! Конечно же, с момента формирования феноменального по своей результативности трио в общем импровизированном активе значится более 300 взятий вражеских ворот, и эта цифра впечатляет при любых обстоятельствах. Но если против самого лучшего подхода нашли противоядие, а ваши идеи прежнего результата уже не дают, очевидно, что самое время воспользоваться какими-то новыми наработками. Если таковые, конечно, имеются… В противном случае мучать себя и окружающих явно не стоит.