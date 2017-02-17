Герта - Бавария: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч 21-го тура чемпионата Германии.

Турнирная таблица

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Герта

Бавария

Ключевые футболисты

Саломон Калу

Герта

Томас Мюллер

Бавария

Ориентировочные составы

22 Ярстейн 25 Брукс 15 Лангкамп 21 Платтенхардт 2 Пекарик 5 Штарк 3 Шельбред 6 Дарида 8 Калу 24 Харагути 19 Ибишевич 1 Нойер 8 Мартинес 5 Хуммельс 13 Рафинья 27 Алаба 23 Видаль 6 Алкантара 25 Мюллер 10 Роббен 11 Коста 9 Левандовски

Слова перед матчем

"С тех пор как я тренирую "Герту" мы еще ни разу не забивали "Баварии". Забить гол – задача минимум. В паре игр против них мы смотрелись хорошо, но увы, это не приводило к результату. Я могу здесь все время уделить похвале нашего соперника. Все знают, насколько мюнхенцы хороши. Но мне гораздо важнее то, в какой форме будет находиться "Герта". Нам нужно будет выложиться по полной: хорошо сыграть в обороне, не давать сопернику много свободного пространства и агрессивно действовать в отборе. Мы останемся верны нашей манере игры, постараемся быть лучшими в том, что нам хорошо удается. Когда я был игроком, то победить "Баварию" было легче. Сейчас она стала гораздо сильнее"

Главный тренер "Герты"

"Игра против "Арсенала" придала нам уверенности в своих силах. Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против "Арсенала" всего два. У "Герты" хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены"

Главный тренер "Баварии"

Прогноз и Ставки

18.02.2017 09:30

Мы не устаем повторять: как бы плохо не играла "Бавария", обыграть её не получается практически ни у кого. Можно сколько угодно ругать Карло Анчелотти, но результат у него есть. В прошлом туре Мюнхен очень долго возился с "Ингольштадтом", команда практически потеряла два очка. Однако под самый занавес встречи Артуро Видаль и Арьен Роббен забили два мяча и принесли победу "рекордамйстеру". Вместе с поражением "РБ Лейпцига" это дает нам разрыв в семь очков между первой и второй командами Бундеслиги. Победитель чемпионата известен? На волне успеха "Бавария" уничтожила "Арсенал" в Лиге чемпионов, забил даже Томас Мюллер. За него радовались едва ли не больше всех. До жеребьёвки 1/4 финала главного еврокубка "Бавария" может вновь сосредоточиться на игре в чемпионате Германии. Мюнхену предстоит гостевой поединок против "Герты". Берлинцы проиграли три матча из четырёх во второй части сезона. Только коллективный провал всех представителей зоны еврокубков не даёт им выпасть за пределы топ-6. Однако долго это продолжаться не может, рано или поздно кто-то попросит "Старую Даму" из зоны еврокубков.

Прогноз: 0-2

ТМ 2,5 1.98

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате Германии. Вы можете сколько угодно отмечать плохую игру команды, однако ни один другой клуб Бундеслиги до сих пор не смог воспользоваться слабостями "рекормайстера" и скинуть того с первого места.В очередном туре чемпионата Германии "Бавария" поедет в Берлин, где будет играть против "Герты". "Старая Дама" хорошо провела первую часть чемпионата, уйдя на зимний перерыв на третьем месте. С возобновлением матчей у Пала Дардаи и его команды возникли проблемы с набором очков. За четыре тура берлинцы смогли добиться всего одной победы, да и то над "Ингольштадтом", который идёт в зоне вылета. При других обстоятельствах "Герта" давно бы опустилась достаточно низко, однако все соперники Берлина по зоне еврокубков испытывают проблемы. Нынешняя шестая позиция в случае успеха быстро превратится в нечто большее, потому как отставание от третьей строчки составляет всего два очка."Бавария" же идёт на первом месте в гордом одиночестве. В прошлом туре Мюнхен в чемпионском стиле дожал на выезде "Ингольштадт", забив два гола перед самым свистком. Ближайший соперник парней Карло Анчелотти "РБ Лейпциг" неожиданно потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Теперь разрыв между двумя лидерами чемпионата Германии составляет семь баллов. Если в ближайшее время у "Баварии" кто-то не отнимет очки, то вести речь об интриге в борьбе за салатницу не придётся.А кто же может оказать "Баварии" такое сопротивление, чтобы поставить подножку Мюнхену? Только что "рекордмайстер" провёл в Лиге чемпионов показательный поединок против "Арсенала", разгромив лондонцев. Два главных матча зимой на своем поле – против "РБ Лейпцига" и "Арсенала" Карло Анчелотти и его футболисты провели едва ли не идеально. Уж с точки зрения итогового результата это утверждение никак не может быть опровергнуто.Главный тренер "Герты" Пал Дардаи перед матчем не забыл подчеркнуть, что поражение от "Баварии" не должно стать катастрофой. Важнее подготовиться к встрече следующего тура, где "Старая Дама" на своем поле сыграет против "Айнтрахта" из Франкфурта. Специалист разумно отмечает, что остановить "Баварию" сейчас не так просто, гораздо важнее обыграть прямого конкурента в споре за еврокубки.В предстоящем матче Пал Дардаи не сможет рассчитывать на бывшего футболиста "Баварии" Митчелла Вайзера. Полузащитник до сих пор не восстановился от травмы спины. Еще один игрок, чье участие в матче находится под вопросом – Валентин Штокер. На одной из тренировок он столкнулся с защитником Петером Пекариком.И последнее: Немецкая федерация футбола оштрафовала "Герту" на 24 тысячи евро за использование пиротехники берлинскими фанатами в матче Кубка Германии против "Санкт-Паули" и вывешивание провокационных баннеров в матче с "РБ Лейпцигом".На позитивной волне всегда легче восстанавливаться. Настроение у всех в "Баварии" хорошее, с этим решать бытовые вопросы значительно проще. Так встал вопрос о новом капитане после ухода Филлипа Лама. Предположительно, капитанская повязка будет у Мануэля Нойера. Голкипер уже является капитаном сборной Германии, обойдя в этой должности Томаса Мюллера. Нападающий "Баварии" точно не будет расстраиваться из-за такого решения. Единственный футболист, выражавший желание получить повязку – Жером Боатенг. Но выбор пал на Нойера.Кстати, что касается Боатенга. Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции сообщил, что защитнику понадобится еще три недели на восстановление. А француз Франк Рибери сможет выйти на поле уже в следующем матче против "Гамбурга"."Герта" забивает недостаточно. Каждый нападающий Берлина должен заметно улучшить свою игру, чтобы клуб продолжал вести борьбу за еврокубки. На прошлой неделе мы говорили о Ведаде Ибишевиче, сейчас пришла очередь Саломону Калу. В начале ноября африканец забил три мяча в ворота "Боруссии" М, и с тех пор он вновь отошёл на второй план.В прошлом сезоне Саломон Калу забил в чемпионате Германии 14 мячей. При этом в последних турах прошлого сезона форвард молчал, в результате "Герта" откатилась на седьмое место. Команде просто необходим регулярно забивающий футболист. Кто им будет, если не Ведад Ибишевич или Саломон Калу?Томас Мюллер снова забил. С этого сезона каждая новость о точном ударе Мюллера становится событием. С момента матчей на чемпионате Европы дела у одного из лидеров "Баварии" не ладятся. Только в футболе национальной сборной после Евро-2016 он чувствует себя хорошо. В Бундеслиге же на его счету всего один точный удар, который пришелся на один из последних матчей в первом круге.Спустя два месяца Томас Мюллер снова заставил взорваться "Альянц-Арену". Пятый мяч в ворота "Арсенала" на 99% гарантировал "Баварии" выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предстоящей игре Карло Анчелотти должен выпустить на поле Мюллера с первых минут.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:Герта: Jarstein – Pekarik, S. Langkamp, Brooks, Plattenhardt – Skjelbred, Stark – Haraguchi, Darida, Kalou – Ibisevic.Бавария: Neuer – Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba – Vidal, Thiago – Robben, T. Müller, Douglas Costa – Lewandowski."Бавария" забила пять мячей "Арсеналу", и это, скорее, исключение из правил. Мюнхен все-таки выступает достаточно скромно, если забьет два гола, то на этом останавливается. "Герта" же испытывает большие трудности с забитыми мячами, однако ее защита не дает забивать оппонентам слишком много.