ПСЖ – Тулуза: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 26-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

ПСЖ

Тулуза

Ключевые игроки

Анхель Ди Мария

Адриен Рабио

Ориентировочные составы

1 Трапп 17 Максвелл 3 Кимпембе 5 Маркиньос 19 Орье 8 Мотта 14 Матюйди 25 Рабио 11 Ди Мария 9 Кавани 7 Моура 40 Лафон 2 Амьен-Аду 5 Диоп 6 Жюльен 29 Мубандже 27 Блен 23 Бодижер 15 Жан 10 Трехо 9 Брэйтуэйт 39 Делор

Прогноз и ставки

19.02.2017 12:00

В первой половине сезона "Тулуза" сенсационно переиграла ПСЖ, "отгрузив" в ворота действующего чемпиона Франции 2 безответных мяча. Повторить сентябрьский подвиг в Париже будет стоить нечеловеческих усилий. Столичные мастера пребывают на пике игровой формы. Их крупная победа над каталонскими "кудесниками мяча", имевшая место во вторник, – яркое тому подтверждение. Кроме того, не стоит забывать о том, что ПСЖ крайне редко оступается на своём поле. Вероятнее всего, в последний день недели парижане, неожиданно потесненные с первой строчки турнирной таблицы, одержат дежурную победу на внутренней арене.

Прогноз: 2-1

Закрывать программу 26-го тура первенства Франции будет поединок с участием действующего чемпиона. На сей раз ПСЖ сразится с "Тулузой". Естественно, столичный клуб считается безоговорочным фаворитом данного противостояния. Как правило, множитель, предлагаемый букмекерами на викторию парижан, находится ниже отметки 1.20. При этом не стоит забывать о том, что в первом круге "Тулуза" переиграла ПСЖ – 2:0.После 25-и игровых дней ПСЖ базируется на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 55 зачётных баллов. От лидера первенства, коим является "Монако", столичный клуб отстаёт на 3 пункта. "Тулуза", в свою очередь, занимает девятое место, опережая "Ренн" только по дополнительным показателям.Новости командВо вторник ПСЖ в родных стенах камня на камне не оставил от грозной "Барселоны". В ворота каталонского гранда залетело 4 мяча, которые остались без ответа. При этом парижане продемонстрировали потрясающую игру: тотальный прессинг, численное превосходство на всех участках поля, высокое индивидуальное мастерство, самоотверженность, нацеленность на борьбу… Лионеля Месси и его звёздных дружков попросту не было видно. Таким образом, подопечные Унаи Эмери уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов.К отчётному поединку парижане подходят в приподнятом настроении. Учитывая то, что ПСЖ по-прежнему отстаёт от "Монако", для столичных умельцев осечки смерти подобны. Тем более на своём поле. Кстати, стоит отметить, что оборона красно-синих самая надёжная в Лиге 1. В пассиве парижан всего 18 пропущенных мячей."Тулуза" набирает неплохой ход. В трёх предыдущих турах ей удалось набрать 7 очков. Однако плотность, с которой команды располагаются в турнирной таблице чемпионата Франции, не позволяет фиолетово-белым почивать на лаврах. Если "Тулуза" опуститься на тот уровень, на котором она находилась в первые два месяца зимы, то по итогам сезоне ей может грозить понижение в классе.Накануне отчётного противостояния нельзя не отметить то, что в текущем розыгрыше национального первенства "Тулуза" одержала всего-навсего одну выездную победу.Анхель весело отпраздновал свой 29-й День рождения, "отгрузив" 2 мяча в ворота "Барселоны". Причём оба гола получились очень красивыми. Учитывая то, как играет сейчас Ди Мария, оставлять его на скамейке запасных – преступление.Рабио – очередной талант, на которые так богата Франция. Этот 21-летний хавбек, обладающий прекрасными антропометрическими данными, здорово совмещает функции диспетчера и разрушителя. Поединок против "Барселоны", не единожды упомянутый выше, наверное, лучший в карьере Адриена. В настоящий момент он находится на пике игровой формы.К сожалению, Унаи Эмери не сможет задействовать в воскресном матче Гжегожа Крыховяка и Тиаго Силву. Оба футболиста находятся в лазарете. Кроме того, имеется повреждение у Марко Верратти. Однако испанскому специалисту грех жаловаться на проблемы с составом. В его распоряжении предостаточно звёзд первой величины.Беря во внимание то, как мощно ПСЖ выступает в родных стенах, "Тулузу", по всей видимости, ожидает поражение крупнее чем в один гол.