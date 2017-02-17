Лига 1: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 26-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

17.02.2017 11:45

Очередной тур чемпионата Франции по традиции стартует в пятницу. В этот день "Бастия" в родных стенах примет в гости лидера турнира – "Монако". Княжеский клуб находится на ходу. На прошлой неделе команда Леонарду Жардима установила рекорд Лиги 1, забив 75 мячей в 25-и матчах. Путём несложных математических вычислений можно придти к выводу, что в среднем монегаски наносят 3 результативных удара за 90 минут игрового времени. Корсиканцы о подобной результативности могут только мечтать. В настоящий момент "Бастия" располагается на предпоследнем месте турнирной таблицы, опережая "Лорьян" только по дополнительным показателям. Таким образом, можно не сомневаться в том, что отчётный поединок завершится викторией княжеского клуба. Нелишним будет напомнить, что в первом круге "Монако" переиграл "Бастию" с любимым счётом группы "Чайф" – 5:0. Героем того матча стал Радамель Фалькао. Колумбийский бомбардир отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Прогноз: 0-3

18.02.2017 08:00

В новом году питомцы Кристиана Гуркюффа ведут себя очень миролюбиво. Последние 5 матчей "чёрнокожих" в рамках национального первенства завершились паритетом. В субботу вечером "Ренн" в Марселе сразится с тамошним одноимённым клубом. Господа букмекеры не сомневаются в том, что поединок на "Велодроме" завершится викторией принимающей стороны. Дело в том, что "провансальцы" крайне редко теряют очки на глазах своих многочисленных поклонников. Кроме того, не стоит забывать о том, что с недавних пор в их рядах имеется один из лучших хавбеков современности – Димитри Пайе. Серебряный призёр Евро-2016 способен навести шорох в обороне любого соперника.

Прогноз: 2-1

18.02.2017 11:00

"Анже" и "Нанси" подходят к очному противостоянию, являясь соседями по турнирной таблице Лиги 1. В активе обеих команд по 27 зачётных баллов. Правда, у новичка элитного дивизиона имеется матч в запасе. Согласно букмекерским котировкам, дружина Стефана Мулена – фаворит субботнего поединка. Ничего удивительного в этом нет: соперники находятся в разных игровых кондициях, а во-вторых, дома, как известно, и стены помогают.

Прогноз: 2-0

18.02.2017 11:00

"Лилль" побеждал "Кан" в десяти предыдущих матчах национального первенства. Сумеют ли "доги" продлить приятную для себя традицию в субботнем поединке? На сей счёт имеются сомнения. Дело в том, что в трёх последних турах "Лилль" не набрал ни одного очка. "Кан" выступает не лучше. Вероятнее всего, битва в Нормандии завершится паритетом.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 11:00

В субботу поздно вечером состоится поединок между "Лорьяном" и "Ниццей". Чуть больше месяца назад битва этих команд в рамках Кубка Франции завершилась неожиданной победой "морских щук" – 2:1. Несмотря на это, фаворитами рассматриваемого матча небезосновательно считаются "орлы", которые по-прежнему ведут борьбу за золотые медали. В случае осечки, команда с Лазурного берега может распрощаться с шансами на чемпионство.

Прогноз: 1-3

18.02.2017 11:00

"Метц" и "Нант" проводят далеко не лучший сезон в своей истории. Обе команды входят в расширенный список претендентов на понижение в классе. В субботу вечером эти соперники сойдутся в очном бою. Беря во внимание то, что "Метц" и "Нант" находятся примерно в одной весовой категории, ничья – наиболее вероятный исход дуэли на 26-тысячной арене "Сен-Симфорьен".

Прогноз: 1-1

19.02.2017 06:00

Воскресную программу 26-го тура Лиги 1 откроет поединок между соседями по турнирной таблице – "Бордо" и "Генгамом". Не так давно эти коллективы встречались в рамках Кубка Франции. Тот матч завершился викторией представителя винодельческой столицы – 3:2. Аналитики букмекерских контор считают, что "жирондинцы" отпразднуют успех и на этот раз. Подопечные Жослена Гурвеннека пребывают в прекрасной игровой форме. За последние 2 месяца они уступили лишь дважды, да и то – парижанам, которые являются действующими чемпионами страны.

Прогноз: 2-1

19.02.2017 08:00

"Ткачи" подходят к воскресному матчу в приподнятом настроении. Накануне "Лион" практически гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив в гостях нидерландский АЗ – 4:1. Героем битвы в "стране тюльпанов" стал Александр Лакасетт, отметившийся дублем. Учитывая то, что рассматриваемая дуэль состоится в родном городе Антуана де Сент-Экзюпери, победа "Лиона" не вызывает сомнений.

Прогноз: 3-1

19.02.2017 08:00

В середине недели "Сент-Этьен" потерпел фиаско в выездном поединке против "Манчестер Юнайтед" – 0:3. Таким образом, "стефануа" сохраняют призрачные шансы на то, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы. В воскресенье вечером команда Кристофа Гальтье в Монпелье сразится с тамошним одноимённым клубом. 8 предыдущих очных встреч этих соперников завершились викторией зелённой армии. Что касается отчётного противостояния, то оно, скорее всего, увенчается ничьей.

Прогноз: 1-1

19.02.2017 12:00

В первой половине сезона "Тулуза" сенсационно переиграла ПСЖ, "отгрузив" в ворота действующего чемпиона Франции 2 безответных мяча. Повторить сентябрьский подвиг в Париже будет стоить нечеловеческих усилий. Столичные мастера пребывают на пике игровой формы. Их крупная победа над каталонскими "кудесниками мяча", имевшая место во вторник, – яркое тому подтверждение. Кроме того, не стоит забывать о том, что ПСЖ крайне редко оступается на своём поле. Вероятнее всего, в последний день недели парижане, неожиданно потесненные с первой строчки турнирной таблицы, одержат дежурную победу на внутренней арене.

Прогноз: 2-0