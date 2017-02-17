Примера: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 23-го тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

18.02.2017 04:00

Команды решают разные задачи, и пока получается у них не слишком успешно. Так, "Спортинг" находится в зоне вылета, а "Атлетико" отстает от топ-3 на три очка. Но стоит отметить, что хихонцы в прошлом туре победили в гостях "Леганес", который, кстати, они вполне могут опередить по итогам этого тура, если победят в этом матче. А это будет означать, что впервые за долгое время они покинут подвал турнирной таблицы. Однако для этого необходимо обыгрывать "Атлетико". Немного упрощает эту задачу то, что мадридцам уже через три дня играть важный матч с "Байером" в Лиге чемпионов, поэтому они наверняка приберегут ключевых исполнителей для этой игре. Диего Симеоне захочет добыть результат в своем любимом стиле (0-1,0-2), т.е. малой кровью, что у гостей вполне может выйти.

Прогноз: 0-1

18.02.2017 07:15

"Реал" среди недели обыграл на своем поле "Наполи" в Лиге чемпионов, показав хорошую игру. Не то, чтобы 3:1 – это тот счет, который гарантирует безоблачные перспективы в Неаполе, но запас хороший. Учитывая, что ответная игра не скоро, то можно переключиться на внутренний чемпионат, где, несмотря на потенциальные 7 очков преимущества над "Барсой", расслабляться не стоит. 10 матчей подряд мадридцы выигрывали у "Эспаньола" во всех турнирах, да и вообще считанные разы теряли очки в матчах с этой командой за последнее десятилетие. Конечно, матч с итальянцами в Лиге чемпионов даром для команды не прошел, но помешать победить в этой встрече он вряд ли может. К тому же, не будем забывать, что "Эспаньол" в гостях выступает не слишком успешно.

Прогноз: 3-0

19.02.2017 03:00

Встречаются соседи по турнирной таблице. Учитывая, что речь идет о 5-м и 6-м месте, то данная игра вполне может претендовать на статус центральной во всем туре. "Реал Сосьедад" не отвлекается ни на что – команда не играет в еврокубках, игры Кубка Испании тоже для нее уже закончились около месяца назад. А вот "Вильярреал" вынужден распыляться на два фронта, хотя после домашнего поражения от "Ромы" среди недели со счетом 0:4 впору говорить о том, что команда покидает этот турнир, так как ответная игра в Риме превратилась в пустую формальность. Баски набрали отличный ход, выиграв 6 из 8 последних матчей, проиграв только "Севилье" и "Реалу". У "Вильярреала" успехи скромнее, а самое главное, что "подводники" стали играть как-то нестабильно. Считаем, что хозяевам вполне под силу победить и продолжить погоню за "Атлетико".

Прогноз: 2-1

19.02.2017 07:15

В прошлом туре "Валенсия" во второй раз в чемпионате сыграла на ноль, что уже само по себе удивительно. Однако, стоит отметить, что "Месталье" она пропускала в каждой игре. К тому же, туда в предстоящем матче пожалует забивной "Атлетик", который и сам забивает и другим дает. Все это говорит в пользу результативного матча, тем более, что у хозяев будет некое преимущество в свежести, так как баски среди недели играли поединок в Лиге Европы. "Атлетик" довольно успешно гостит в последнее время у "Валенсии", да и играет значительно стабильнее, так что должен претендовать на очки.

Прогноз: 2-2

19.02.2017 09:30

У "Сельты" пошла череда неудач, а также образовалась некая голевая засуха. Частично виной тому плотный график, в котором выступает коллектив из Виго. Только-только команда вылетела из Кубка Испании, как подоспела игра плей-офф Лиги Европы с "Шахтером". Еще повезло, что игра с "Реалом" была перенесена, а то вообще туго бы было. Впрочем, и так хорошего мало – из четырех матчей команда забивала только в одном. Для поднятия духа команде не мешало бы победить, и такой шанс ей предоставляется, так как на "Балаидос" приезжает главный аутсайдер чемпионата "Осасуна". Если "Гранада" и "Спортинг" хоть как-то шевелятся, изредка побеждают и набирают очки, то последняя виктория гостей датирована октябрем прошлого года. "Сельта" должна пользоваться моментом и слабостью соперника, чтобы победить.

Прогноз: 2-0

19.02.2017 11:45

"Барселона" опозорилась в Париже среди недели, проиграв "ПСЖ" 0:4. Конечно, в футболе бывает все, но шансы на проход дальше у каталонцев мизерные. Им надо много забивать, а для этого надо привести себя в некий тонус. Лучший способ это сделать – одержать серию побед, ведь до ответного матча еще достаточно времени. Уже в следующем туре "сине-гранатовым" играть с "Атлетико" в Мадриде – игра тоже важная, поэтому необходимо подойти к ней в хорошем настроении. Честно говоря, немного боязно за "Леганес", который может попасть под горячую руку истекающей кровью "Барсы". Ничем новичок Примеры в последнее время не выделялся, поэтому на борьбу в этом матче рассчитывать будет сложно. Не "ПСЖ" конечно, но от разгрома станет немного легче.

Прогноз: 5-0

20.02.2017 11:45

Закрывать тур будет поединок команд из нижней части турнирной таблицы. У "Малаги" серьезный спад – команда не выигрывала 9 туров подряд. Но ее шанс состоит в том, что в гости приезжает неважно выступающий в гостях "Лас-Пальмас", который проиграл в прошлом матче одному из аутсайдеров "Гранаде". "Островитянам" в последнее время в гостях мячи даются крайне тяжело, чем должны воспользоваться хозяева.

Прогноз: 1-0

[prediction id="638774"]Если выездные поединки не даются "Гранаде" от слова "совсем", то на своем поле команда пытается бороться и цепляться за очки. В предпоследнем туре она даже смогла обыграть "Лас-Пальмас", чем подняла себе мораль в борьбе за выживание. Выездной "Бетис" ничуть не сильнее тех же "островитян". В его пассиве 7 поражений в 9 играх и всего 8 забитых голов. Учитывая, что "Гранада" одна из самых малозабивающих команд Примеры, то града голов здесь ждать не приходится.[score ht="1" at="0"][prediction end][prediction id="638776"]"Депор" вроде бы и играл в последнее время неплохо, но все равно болтается вблизи зоны вылета - команда из Ла-Коруньи 16-я, хоть и с матчем в запасе. "Алавес" тоже смотрелся здорово в последнее время и даже вышел в финал кубка Испании, но в прошлом туре измотанная частыми матчами команда "попала" под каток под названием "Барселона" - 0:6. Впрочем, не думаем, что это как-то уж больно сильно ее расстроило, ведь свою норму в матчах с каталонцами они в нынешнем сезоне уже перевыполнили, выиграв в первом круге на "Камп Ноу". А вот на "Риасоре" побороться за очки вполне можно, тем более, что "Депор" уже не побеждал 5 туров подряд и вообще является одной из самых миролюбивых команд чемпионата (треть матчей сыграно вничью).[score ht="1" at="1"][prediction end][prediction id="638773"]В этом матче найдет коса на камень. Неудержимая на своем поле "Севилья" будет принимать "Эйбар", который выиграл последние три матча с разницей мячей 11:1. После этой встречи у подопечных Хорхе Сампаоли игра в Лиге чемпионов, но, во-первых, она состоится только на четвертый день, во-вторых, она домашняя и тратить силы и время на перелеты не надо. Учитывая, что "Севилья" сейчас идет третьей всего с двухочковым отставанием от "Барсы", то ничья в этом поединке ее не устроит. "Эйбар" непростой соперник для "Севильи" в последние годы, думается, что и эта игра будет для хозяев тяжелой.[score ht="2" at="1"][prediction end]