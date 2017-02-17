Серия А: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru традиционно делится ожиданиями от поединков чемпионата Италии. Анализируем 25-й тур первенства.



Фото: soccer365.ru

18.02.2017 14:45

Тяжелый, но очень важный матч предстоит провести "Эмполи", который дома не уступает уже четыре встречи подряд, выиграв три из них. "Синие" наверняка будут упираться и постараются продлить свою череду без поражений, однако не так то просто биться против "орлят", которые явно недовольны исходом встречи с "Миланом" и постараются реабилитироваться на выезде против аутсайдера. В гостях столичный клуб проиграл лишь три раза и то были встречи с ведущими командами Италии. С соперниками, уступающими по силе команда Симоне Индзаги, как правило, разбирается, поэтому и на этот раз по силам будет сломить сопротивление "Эмполи".

Прогноз: 1-2

19.02.2017 06:30

Похоже, что "Болонью" ждет четвертое поражение подряд и третье в родных стенах. "Интер" в прошлом туре разобрался с "Эмполи", а в гостях команда Стефана Пиоли действует достаточно уверенно в последнее время, особенно против команд, у которых проблемы с обороной. К таковым можно отнести и "красно-синих", которые за три матча пропустили 11 мячей. "Болонья" не может отыграть матч ровно и уверенно, как она это делала в первой половине сезона. Это касается обороны, в нападении, как было все весьма посредственно, так и остается, поэтому даже родные стены в данном случае могут не выручить. Добавим еще и то, что "Болонья" дома с 2002 года не может победить "Интер", уступив в семи из девяти очных встреч.

Прогноз: 0-1

19.02.2017 09:00

После пяти поражений подряд "Кьево" моментально преобразился, набрав 7 из возможных девяти очков в последних трех встречах. Причем в двух подряд сражениях получилось выиграть на выезде, а вот дома "летающие ослы" не могут порадовать своих фанов уже три поединка подряд, забив всего один гол. "Наполи" - опасный соперник. Неаполитанцы на выезде в текущем сезоне играют значительно уверенней, чем в прошлые годы, но после оплеухи от "Реала" в Лиге чемпионов могут быстро и не отойти, а у веронцев защита весьма прилично выстроена, если не оказывается в кризисе. Думается, что "Кьево" сумеет выцарапать очко именно за счет своей обороны и усталости соперника. Пора уже веронцам прервать серию из трех домашних очных поражений подряд.

Прогноз: 1-1

19.02.2017 12:00

В прошлом туре "Торино" сумел наконец-то прервать свою черную серию без побед, разгромив "Пескару", но с защитой у "гранатовых" все очень плохо, ибо не каждый раз "дельфины" в гостях забивают три мяча. На выезде туринцы действуют слабо, победив всего лишь раз в минувших девяти встречах, а серия без викторий растянулась уже на шесть поединков. Вряд ли она будет прервана в Риме против "Ромы", которая идеально играет в родных стенах, а в Лиге Европы просто на части разнесла "Вильярреал". После таких викторий и усталость не замечается, а "волки" очень успешно еще и исторически играют против "Торино". В 21-м веке команды на "Стадио Олимпико" встречались 10 раз, и в девяти сильнее была "Рома". Команда Спаллетти сейчас в ударном атакующем настрое, поэтому слабоватая защита туринцев наверняка капитулирует.

Прогноз: 3-1

19.02.2017 14:45

Сложный и важный матч предстоит провести обескровленному, но удачливому "Милану". Команда Монтеллы выстояла в прошлом туре на выезде против "Лацио", забив гол за пять минут до финального свистка. После продолжительной паузы отметился Сусо. В такой же напряженной обстановке была вырвана победа над "Болоньей", поэтому можно смело говорить о том, что удача на стороне "красно-черных". Но и "Фиорентина" в прошлом туре успешно провела игру с "Удинезе" (3:0), а также добыла викторию в Менхенгладбахе над "Боруссией" в рамках Лиги Европы.



В последние годы "Милан" неудачно играет против "фиалок", победив всего раз в минувших пяти домашних встречах, а сейчас защита и средняя линия снова будут не в оптимальном состоянии, но третье поражение подряд в домашних стенах "россонери" допустить не могут, тем более что уже давно, а именно с сентября "фиолетовые" не играли в гостях вничью. Именно мировая в этом сражении неплохо смотрится. Наверняка "Милан" включит максимальную внимательность в защите, а гости после сложного выезда в Германию лететь на всех парах вперед не будут.

Прогноз: 1-1

[prediction id="665131"]Лидер чемпионата Италии получил не самого сложного и опасного соперника в преддверии поединков Лиги чемпионов. Туринцы в данный момент наверняка больше думают о грядущей встрече в еврокубках, но и про чемпионат забывать вряд ли будут тем более на своем поле, да еще и пребывая в очень приличной форме. "Ювентус" дома выиграл пока все матчи, а в минувших шести встречах чемпионата Италии не пропускал мячей. Более того, с "Палермо" "Старая синьора" играет просто идеально, победив в минувших девяти очных битвах, не пропустив ни разу. В данном случае сицилийцам стоит уповать лишь на Илию Нестеровски и то, что в гостях удалось забить хотя бы гол во всех поединка, кроме встречи с "Эмполи". Однако, как раз против тотальной защиты туринцев и лидер "Палермо" может притормозить.[score ht="3" at="0"][prediction end][prediction id="665125"]Легкий матч должен быть для "Аталанты", выигрывавшей уже три поединка подряд. В родных стенах бергамцы выглядят очень грозно, победив в восьми из последних девяти сражений, чего не скажешь по "Кротоне". После фееричной победы над "Эмполи" один из аутсайдеров Серии А проиграл три встречи подряд, не забив ни одного гола. В гостях "Кротоне", как правило, не представляет опасности, да и шансы на выживание тают с каждым туром. Команде явно не хватает кадрового потенциала для борьбы в Серии А, поэтому "боги" без проблем должны разбиваться с таким соперником.[score ht="2" at="0"][prediction end][prediction id="665127"]"Дженоа" опустился уже на 16-е место. Команда из Генуи не может победить уже девять матчей подряд, причем некоторые из поединков "грифоны" были обязаны брать в силу слабости оппонентов, но сейчас именно они находятся в кризисе. На этот раз в соперники "Дженоа" досталась совсем мертвая "Пескара", которая с большой долей вероятности покинет Серию А. "Дельфины" еще ни разу не победили в текущем сезоне, набрав всего 9 очков. Единственная виктория была техническая над "Сассуоло", когда "нероверди" ошиблись с ротацией игроков. Дома "Пескара" проиграла четыре матча подряд, набрав всего одно очко в последних семи встречах на своем поле. Если "Дженоа" не выиграет на этот раз, то о выходе из кризиса можно забыть еще на неделю, благо пока нет риска оказаться в зоне вылета, так как "Палермо" уступает генуэзцам 11 очков.[score ht="1" at="2"][prediction end][prediction id="665124"]У сардинцев сейчас есть одна большая проблема - атака. Если с обороной была беда в первом круге, и ничего сделать было нельзя, но за счет нападения удавалось добывать победы дома, то сейчас атака почти не работает. Забит один мяч в минувших четырех встречах, а в гостях "Кальяри" как играл ужасно, так и продолжает, уступив в четырех подряд сражениях на чужих полях. "Сампдория" в свою очередь качественно преображается, выиграв три поединка подряд, причем дважды забив по три мяча. Более того, команда сейчас на кураже, ведь дважды удалось добыть волевые победы. Вполне вероятно, что "Дория" на волне успеха расправится и с "Кальяри", в игре которого пока не видно света в конце туннеля. Более того, генуэзцы дома выиграли последние три очные битвы.[score ht="2" at="0"][prediction end][prediction id="665132"]Обе команды сильно лихорадит, причем "Сассуоло" особенно интенсивно, так как клуб, который всегда славился своей мощной игрой на своем поле и слабым выступлением в гостях, сейчас играет парадоксально. В гостях добыто две виктории кряду, а вот дома - три проигрыша подряд. "Зебры" также не эталон стабильности, но все же выглядят живее, да и в родных стенах стараются избегать осечек в матчах с равными или более слабыми соперниками. Три раза команды играли в Удине и забили за эти встречи всего два мяча, выиграв по разу. С обороной у "нероверди" сейчас все плохо, как, впрочем, и у "Удинезе", поэтому в данной встрече стоит ждать результативную ничью. Нет веры в то, что "Сассуоло" сможет выиграть третий подряд матч на выезде.[score ht="1" at="1"][prediction end]