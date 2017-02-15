Краснодар - Фенербахче: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Новости команд

Краснодар

Фенербахче

Ключевые игроки

Фёдор Смолов

Мусса Сов

Ориентировочные составы

1 Крицюк 5 Торбинский Ramírez 3 Перейра 17 Калешин 8 Газинский 77 Каборе 22 Жоазиньо 70 Окриашвили 18 Быстров 90 Смолов 1 Демирель 19 Озбайракли 4 Кьер 33 Нойштедтер 22 Кёйбаши 6 Соуза 5 Топал 77 Ленс 7 Потук 92 Шахешух 17 Сов

Слова перед матчем

Настроение боевое, сборы мы провели плодотворно, главное было избежать травм, думаю, у нас всё получилось. Несмотря на то, что это первая официальная игра в этом году, волнений я не испытываю.

На игроках соперника мы не заостряем внимания. У них есть неординарные игроки, это крепкая команда, которая очень плотно играет в обороне и легко переходит в контратаку. У нас есть преимущество в том, что „Фенербахче“ уже отыграл несколько матчей, в команде должна произойти ротация. Задача у нас одна — играть хорошо и выигрывать каждую игру. Всех новичков мы взяли на освобождённые позиции. Пока новобранцами доволен, когда начнутся официальные игры, тогда и будет видно, кто способен выполнять в той или иной мере поставленные задачи. Сложно сказать, где лучше играть первый матч, главное завтра не пропустить. Много в этой игре будет зависеть от нас, но так же многое зависит и от соперника. "Фенербахче" — крепкая команда, но наше преимущество в первой игре дома.

тренер Краснодара

Настрой на матчи с "Фенербахче" в Лиге Европы у нас самый серьезный. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира мы противостояли "Спарте" и выглядели не лучшим образом. Сейчас мы провели работу над ошибками, и будем играть уже по-другому. У нас будет запредельная самоотдача, тем более, первый матч проведём на своём стадионе. Думаю, поддержать нас придёт много болельщиков, и мы дадим турецкой команде настоящий бой.



полузащитник Краснодара

Завтра я хочу показать и доказать как тренеру сборной, так и другим тренерам в России, что я могу выступать на достойном уровне. С Черчесовым мы разговаривали перед Новым годом. На последние сборы он меня не вызывал, и завтра у меня хороший шанс показать, на что я способен.

Краснодар рассмотреть не успели, но стадион по-моему один из лучших в мире. Из игроков клуба могу выделить Смолова, который сумел восстановиться после травмы и начать забивать.

защитник Фенербахче

Прогноз и ставки

16.02.2017 11:00

"Краснодар" давно не играл официальные матчи, это безусловно минус для хозяев поля. С другой стороны у Игоря Шалимова есть отличная возможность удивить соперника, тактикой или составом, плюс дома и стены должны помощь хозяевам, которые осенью дома очки теряли крайне редко.

"Фенербахче" в отличие от соперника, находится в игровом тонусе, играя даже по 2 матча в неделю. Но нельзя сказать, что турки в оптимальной форме, из трёх последних встреч в сезоне они выиграли только одну, а на выезде вообще одержали в 2017 году одну викторию в 4 встречах. Плюс в команде достаточно потерь перед нынешним матчем.

"Краснодар" как хозяин поля начнёт матч резво, да и в целом не сомневаюсь, что сыграет достойно против "Фенербахче". Гости сделают ставку на домашний матч и форсировать события в этот четверг точно не будут. Думаю, хозяева в этой игре точно не проиграют, а при удачном стечении обстоятельств могут и победить.

Прогноз: 1-1

Открывать программу 1/16 финала Лиги Европы сезона 2016/17 будет матч в Краснодаре 16 февраля в 19:00 на стадионе "Краснодар". Футбольный клуб Краснодар примет в гости турецкий Фенербахче.Игра в четверг станет первым свиданием команд в истории, ранее они не встречались между собой ни разу. Отмечу, что россияне вообще впервые сыграют официальный матч против турецкой команды."Краснодар" возвращается на футбольное поле после перерыва длившегося с 8 декабря 2016 года. За это время команда Игоря Шалимова провела 6 товарищеских матчей и добилась в них трёх побед. Из последних новостей отметим, что в четверг, скорее всего не сыграет Ари, который собирается покинуть Россию и уехать в Китай. Ну и отметим зимние изменения в составе Краснодара, команду покинули сразу 5 игроков, два защитника Артур Енджейчек и Александр Жиров перешли соответственно в "Легию" и "Анжи", а также трио хавбеков Одил Ахмедов "Шанхай СИПГ", Куасси Эбуэ "Селтик" и Амир Натхо "Локомотив". Пополнилась же команда Игоря Шалимова сразу шестью футболистами: Николай Комличенко, Александр Жиров, Виктор Клаессон, Араик Овсепян, Кристиан Рамирес и Роман Шишкин. Вот главные новости команды за последние 2 месяца.В "Фенербахче" много говори перед визитом в Россию, и просили своих болельщиков быть осторожными во время визита в Крастнодар. Более никаких значимых событий в составе турецкого гранда перед стартом еврокубков не было.Фёдор Смолов за свою карьеру сменил много клубов но нигде по большому счёту себя не проявил, и вот в 26 лет перейдя в "Краснодар" нападающий расцвёл. За два сезона Фёдор забил 30 мячей только в чемпионате, и безоговорочно является сильнейшим игроком в команде, от его таланта во многом зависит вся атакующая мощь команды из Краснодара. Фёдор нападающий с ударом, голевым чутьём, что ни раз показывал в осенней части сезона. Такой же игры от него ждут и в первом официальном матче 2017 года.У "Фенербахче" в этом сезоне роль главного забивалы принадлежит мощному сенегальцу Мусса Сов, который на протяжении 10 лет, где бы ни играл, всегда забивал много и со вкусом. Отличился сенегалец и в последней игре чемпионата против "Бурсаспора". Так что Соу сейчас в отличной форме и готов помогать турецкому гранду не только в чемпионате, но и еврокубках.У "Краснодара" точно в четверг не сыграют Павел Мамаев, Петров и Измайлов все они травмированы, плюс Андреас Гранквист, он дисквалифицирован. Плюс под вопросом участие в матче опально бразильца Ари.В составе "Фенербахче" за три желтых карточки дисквалифицирован словацкий защитник Мартин Шкртел. Исключены из заявки клуба в Лиге Европы УЕФА полузащитники Мирослав Стох, Рамазан Дживелек, Салих Учан и нападающий Джанер Коджа. По различным причинам давно не принимают участия в играх за "Фенербахче" защитник Грегори Ван дер Вил и нападающий Эммануэль Эменике, плюс Робин Ван Перси из-за травмы даже не прилетел в Россию