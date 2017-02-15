Ростов – Спарта: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Новости команд

Ростов

Спарта Прага

Ключевые игроки

Сердар Азмун

Ростов

Боржек Дочкал

Спарта Прага

Ориентировочные составы

77 Медведев 4 Гранат 44 Навас 23 Мевля 30 Кудряшов 2 Калачёв 16 Нобоа 84 Гацкан 89 Ерохин 7 Полоз 20 Азмун 33 Коубек 2 Мазух 3 Кадлец 4 Караваев 26 Нхамойнесу 6 Ваха 17 Чермак 9 Дочкал Albiach 18 Конате 21 Лафата

Слова перед матчем

Мы очень долго готовились к этим играм на выбывание. Команда подходит в отличном состоянии. Разумеется, будет сложно, ведь это всё-таки еврокубки.



Для нашей команды важны абсолютно все матчи. Чем дальше мы пройдём, тем сильнее обрадуем наших болельщиков. Думаю, что к завтрашней игре мы подойдём с соответствующим настроем.

Полузащитник "Ростова"

Считаю, что в этом трудном противостоянии нам просто обязан помочь опыт прошлого сезона. В том году мы сумели дойти аж до четвертьфинала Лиги Европы, где уступили только "Вильярреалу". Мы показывали действительно хорошие матчи, но никто никогда не знает, что же случится завтра.



Мне кажется, что на бумаге мы намного сильнее нашего соперника, но, как известно, всё решается только на поле.

Нападающий "Спарты"

"Ростов" сделал всё возможное для того, чтобы мы, тренеры "Спарты", не получили никакой информации об их подготовке к предстоящей дуэли. Несмотря на это, мы знаем как играет "Ростов", материала у нас больше, чем достаточно.



В первую очередь, мы должны обратить огромное внимание на пару Полоз-Азмун. К тому же, последний очень скоростной футболист - нашим защитникам все 90 минут нужно быть начеку. Что касается полузащиты, то в ней нельзя спускать глаз с Ерохина и Нобоа, ведь именно от этих парней зависит игра всего состава. И да, не стоит забывать и о Калачёве, он тоже очень опасен.

Тренер "Спарты"

Прогноз и Ставки

16.02.2017 10:00

В прошлом сезоне ростовчане уверенно обыграли дома ЦСКА и "Зенит", в этом - "Аякс" и "Баварию". "Эх, бедные чехи!" - подумают, наверное, многие, ведь "Спарте", по сути, ещё очень далеко до любого из вышеперечисленных клубов. Так-то оно так, но будет глупо не отметить, что все свои подвиги "Ростов" совершал в разгар сезона, когда клуб был в отличной форме и необходимых кондициях. Открывать вторую половину сезона с важного двухматчевого противостояния - совершенно другое дело, и для "Ростова", к слову, это всего лишь первый подобный опыт. У "Спарты" же такого опыта полным-полно. Например, в прошлом розыгрыше парни очень даже уверенно расправились с "Краснодаром" на этой же стадии.



"Ростов", конечно, неплох, но заранее вешать ему медали не стоит, ибо гости могут заставить поплатиться за эту спешку. Мой прогноз на эту игру довольно прост - и одним, и другим будет трудно, но чехи всё же сумеют добиться своего. Домой парни отправятся с важным голом на чужом поле, а уже через неделю постараются добить "Ростов" на глазах пражской публики.

Прогноз: 1-1

Обе Забьют 2.25

Покорить Лигу Чемпионов с первой же попытки "Ростову" не удалось, но вот искупаться в славе триумфатора Лиги Европы клуб может ещё в этом сезоне. В принципе, у российского коллектива для этого есть всё необходимое: и силы, и большое желание и, что самое главное, ресурсы. Первый серьёзный экзамен ростовчан в плей-офф - очень зубастая "Спарта".Что интересно, букмекеры не верят в то, что такой неприятный соперник сможет что-то противопоставить хозяевам на их же территории. По их мнению, "Ростов" - безоговорочный фаворит этой дуэли.Путь в еврокубковой весне оба коллектива начинают ещё до возобновления своих внутренних чемпионатов. Единственное отличие в том, что у чехов второй круг начнётся уже в феврале (перед ответной встречей), а у ростовчан только в начале марта (после ответной встречи). По сути, и те, и другие должны быть рады такому раскладу, ведь перед очным противостоянием команды находятся практически в равных условиях.Что касается подготовки, то команды провели её исключительно с пользой. Товарищеские спарринги - единственная палочка-выручалочка, которую во всю использовали оба тренера во время зимних каникул. Приблизительно за месяц клубы провели пятнадцать товарищеских матчей на двоих.Ни на секунду не замолкая, СМИ продолжают распространять информацию о том, что над этим иранским нападающим кружат сразу же несколько более сильных клубов, которые в любой момент готовы забрать его к себе под крыло. Как бы там ни было, сейчас Азмун - часть "жёлто-синих".Чем так хорош Сердар? Наверное, на этот вопрос лучше всего ответит тренерский штаб "Спарты", который больше всего опасается именно этого кудесника мяча. Ещё бы! Не каждый день приходится ломать голову над тем, как же нейтрализовать парня, не так давно поразившего ворота и "Баварии", и "Атлетико".На групповом этапе Лиги Европы за "Спарту" забивали многие футболисты, но вот самому Боржеку, одному из лидеров команды, этого сделать не удалось. Упрекать его в нереализованном пенальти в игре с "Интером" не стоит, ведь парень хоть и не забивал, но зато обязательно прикладывал к этому руку. За пять туров вингер раздал приличное количество голевых пасов, что серьёзно повлияло на итоговые результаты клуба. Определённо, первая позиция в группе - во многом заслуга именно Дочкала.Как сказал наставник хозяев, под большим вопросом перед этим поединком находится только основной голкипер Сослан Джанаев, который не сумел до конца восстановиться. Окончательное решение по этому поводу будет принято в день игры - если вратарь будет чувствовать себя хорошо, то сыграет.Скорее всего, "Ростов" не удивит нас каким-то необычным составом. Если лидеры в строю, то лидеры и выйдут с первых минут. Конечно, хотелось бы сразу увидеть в деле Марко Девича, но тренер, судя по всему, сделает ставку уже на проверенных бойцов.К слову, приезжие тоже не без потерь. Речь не только о звёздном Томаше, но ещё и о Кадлеце с Маречеком, которые находятся в клубе не на последних ролях. Во всяком случае, костяк команды цел, поэтому сдаваться без боя никто не собирается.Наверное, ни у кого нет сомнений в том, что хозяева поля точно забьют хотя бы один гол. Действительно, дома "Ростов" по-настоящему бесстрашен, тем более когда речь идёт о еврокубковой кампании. Главный вопрос, терзающий многих любителей футбола, - а смогут ли ответить голом гости? Я почему-то уверен, что да. "Спарта" - отнюдь не мальчики для битья, как многие думают, поэтому сидеть сложа руки они уж точно не будут. Придумывать здесь что-то другое, думаю, не стоит - ставка "Обе Забьют" должна пройти без особых проблем.