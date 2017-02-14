Бавария - Арсенал: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Бавария

Арсенал

Ключевые игроки

Роберт Левандовски

Алексис Санчес

Ориентировочные составы

1 Нойер 27 Алаба 5 Хуммельс 8 Мартинес 21 Лам 23 Видаль 14 Алонсо 6 Алкантара 25 Мюллер 9 Левандовски 10 Роббен 13 Оспина 24 Беллерин 20 Мустафи 6 Косельни 18 Монреаль 34 Коклен 35 эль-Ненни 15 Окслейд-Чемберлен 11 Озил 23 Уэлбек 7 Санчес

Слова перед матчем

Наша цель – всегда показывать лучший результат во всех соревнованиях, в которых мы участвуем. Венгер создал особую идентичность. Его команда играет в великолепный футбол, испытываю огромное уважение к его работе в "Арсенале".

главный тренер Баварии

Нужно забыть предыдущие встречи с "Баварией" и сосредоточиться на сегодняшнем дне. У нас есть ежегодный опыт игры с ними, и у них всегда одна и та же цель – победа в Лиге чемпионов. Мы на много способны, у нас есть преимущество, потому что второй матч пройдет у нас дома, но если мы неудачно сыграем завтра, это ничего не будет значить. Жду, что "Бавария" будет стараться доминировать, как и обычно. Они будут играть с большим преимуществом во владении мячом, с большой скоростью движения в атаке. Нам нужно показать очень хорошую игру.

главный тренер Арсенала

Победа в Ингольштадте была очень важна. Теперь мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Все ждут этот матч. Для нас это будет большой вызов. Надеюсь, что в Мюнхене мы покажем действительно хорошую игру.

форвард Баварии

Прогноз и ставки

15.02.2017 11:45

Понятно, что подобные матчи прогнозировать очень сложно. Текущие формы команд могут не отразиться на поединках Лиги чемпионов. Как мы уже писали, серия домашних побед "Баварии" уже затянулась, а "Арсенал" в свою очередь успешно играет в Мюнхене, уступив всего дважды в минувших пяти встречах. В то же время непонятно, с каким настроем и готовностью выйдут на поле "канониры", явно разочарованные своими результатами в чемпионате Англии, хотя может быть, они все же смогут прыгнуть выше готовы и прервать серию из шести поражений в 1/8 финалах. В любом случае, учитывая не совсем хорошие дела у "Баварии" в защите, а также аналогичные предположения о качестве обороны "Арсенала", можно ждать того, что голы в этом матче будут, причем с обеих сторон. Более того, англичанам вполне по силам снова устоять в Мюнхене, так как при Анчелотти "Бавария" все же не так тотальна. Как правильно сказал Венгер, все будет решаться в Лондоне, но результативную мировую англичане увезти домой вполне способны.

Прогноз: 1-1

ОЗ 1,73

Завешалась пауза и наступают самые жаркие, несмотря на зиму, футбольные временами. Еще в декабре все в очередной раз убедились в невезучести "Арсенала", к которому в пару попался очень опасный соперник, а риск в седьмой раз подряд покинуть Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала резко увеличился. В 2014 и 2015 годах "Бавария" выбивала "канониров" на этой стадии, как и в 2005-м, в пятый раз из последних шести лет "Арсеналу" придется биться с немецким клубом на той или иной стадии турнира."Бавария" в свою очередь в очередной раз нацелена исключительно на победу в Лиге чемпионов, а не на точечном задании пройти дальше. В отличие от "Арсенала", который из-за регулярных поражений на стадии 1/8 финала наверняка больше думает о преодолении этого "проклятья". Мюнхенцы выиграли 15 матчей подряд на своем поле в Лиге чемпионов и шесть раз кряду пробивались в стадию 1/4 финала. Однако нельзя не отметить тот факт, что в двух последних очных битвах немецкий гранд на своем поле не смог обыграть "Арсенал", решая вопросы с выходом в четвертьфинал именно в Англии. Обе команды отлично знакомы друг с другом, но наверняка стоит ждать сюрпризов уже в первом поединке, учитывая уж слишком продолжительную серию "Баварии" и возможное завершение невезучести "канониров".Нельзя сказать, что "Бавария" в отличной форме подходит к этому матчу. В трех из минувших семи сражениях в Бундеслиге мюнхенцы теряли очки, а победы после зимнего периода не были убедительными, как в прошлом сезоне. Команда Карло Анчелотти не без труда обыграла "Ингольштад", чудом выиграла у "Вердера" и "Фрайбурга", пропуская от этих не самых опасных коллективов. В целом о тотальности побед сейчас речи не идет. Если вспомнить выступления "Баварии" против английских команд, то в 49 сражениях удалось выиграть 19 раз и в 16 фиксировались мировые. Дома ситуация естественно улучшается кардинально - 13 побед и шесть поражений. Вполне вероятно, что в свой последний сезон Филипп Лам и его товарищи по команде постараются выложиться по максимум. Настрой, очевидно, не только на выход в четвертьфинал, нужно добраться до полуфинала и прервать серию из трех вылетов на предпоследней стадии турнира.Учитывая, что шансы "Арсенала" на победу в чемпионате Англии кажутся не слишком высокими, так как отставание от "Челси" составляет аж 10 очков, то настрой на Лигу чемпионов становится еще более запредельным, чем при любой другой ситуации в АПЛ. После двух поражений подряд во внутреннем чемпионате, "канониры" наконец-то выиграли, одолев "Халл Сити" (2:0). Снова тучи начали нависать над Арсеном Венгером, но французу не привыкать, что и было заметно на пресс-конференции перед игрой с "Баварии". Он не смог не подчеркнуть тот факт, что "Арсенал" дважды удачно играл на "Альянц Арена", повторение чего он ждет и в этот раз. Кстати, в Германии лондонцы выиграли всего пять поединков из 17 при пяти поражениях.Учитывая то, что Томас Мюллер сейчас находится не в лучших своих кондициях, то основное внимание будет обращено на Роберта Левандовски, который в шести поединках группового раунда забил пять голов, а в чемпионате Германии на его счету 15 мячей и две передачи. Однако нельзя не отметить тот факт, что в минувших четырех встречах поляк забил всего раз, поэтому тут либо продолжится точечный кризис, либо он будет прерван. В любом случае, Роберт отлично реализовывает голевые моменты и если они будут созданы, а "Арсенал" на выезде регулярно пропускает и порой зачастую проваливается в защите, то голы от него вполне реальны.В составе "Арсенала" можно отметить Алексиса Санчеса, который забивает регулярней других его товарищей по команде, причем совсем не забывает о своих созидательных способностях. В минувших восьми встречах во всех турнирах он только раз ушел с поля без передачи или гола. На его счету в чемпионате Англии 17 мячей и 8 передач. В шести поединках группового этапа Лиги чемпионов он отметился дважды. Вполне вероятно, что Санчес будет играть на острие атаки, поэтому в данной встрече у него есть шансы огорчить "Баварию", учитывая то, что в гостях "Арсенал" забивает уже 14 матчей подряд и 10 в рамках Лиги чемпионовКарло Анчелотти в этой игре точно не сможет рассчитывать на Боатенга и Франка Рибери. Эта парочка все еще восстанавливается от травм, а вот участие Хаби Алонсо, который уже занимался в общей группе вполне реальною. Маловероятно, что Анчелотти будет проводить какие-то эксперименты с составом, так как Боатенга не будет, то в центре защиты сыграют Хави Мартинес и Матс Хуммельс. Дуглас Коста заменит Рибери, а в средней линии также увидим Алькантору и Видаля с Алонсо. В нападении помимо Левандовски сыграют Мюллер и Арьен Робен.В первую очередь Венгер отметил, что в воротах станет Давид Оспина, который еще в начале сезона Лиги чемпионов был первым номером именно для матчей еврокубка. Петр Чех останется в запасе. В защите стоит ждать появления Начо Монреаля, Беллерини, Косьельни и Мустафи. В опорной зоне линии Венгер поверит Мохамедду Эль-Нени и Коклену. В средней линии сыграет Озил, форма которого оставляет желать лучшего, но наставник еще не может рискнуть и посадить его на банку. Также с первых минут наверняка сыграет Уэлбек и Окслэйд-Чемберлен, а Уолкотт все же останется в запасе. На острие атаки стоит ждать Санчеса.В первую очередь хочется отметить тот факт, что "Арсенал" регулярно отмечается голами на выезде, но и пропускает. Ставка "обе забьют" прошла бы в 10 из 12 минувших выездных сражений "канониров", а "Бавария" в защите совсем не впечатляет. Кстати, в шести из минувших 11 домашних встречах в рамках Лиги чемпионов "Бавария" как раз пропускала.Также не стоит недооценивать "Арсенал" и переоценивать мюнхенцев. Венгер знает и умеет настраивать команду на игры в Германии, а в составе "Арсенала" тот же Месут Озил наверняка на родной земле постарается завершить свою мрачноватую череду матчей. Разгромного поражения в этой встрече, наверное, ждать не придется, а значит резонно взять гостей с плюсовой форой.