Чемпионшип: прогноз на 32-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 32-й тур.

14.02.2017 14:45

Хоть эти команды и находятся ниже экватора турнирной таблицы, но в последних матчах все сильнее доказывают, что с ними нужно считаться. В противном случае они могут обеспечить проблемы даже лидерам чемпионата. Борьба за выживание это сейчас главная задача для обеих команд, и они, как и любые команды, загнанные в тупик, могут преподнести сюрприз.



Если смотреть по последним матчам, то обе команды находятся в приблизительно равной форме, у них одинаковые успехи и уровень соперников, против которых они играли, тоже примерно одинаков. "Уиган" стал играть бойчее и результативнее, но от этого пострадала их оборона, самая сильная линия команды. "Волки" выглядят серьезным коллективом, который мог бы решать и более приятные задачи, чем борьба за выживание и их игра это доказывает. "Лэтикс" смогут оказать серьезное сопротивление и даже смогут забить, но победа все же останется за гостями.

Прогноз: 2-1

14.02.2017 14:45

"Фулхэм" продолжает погоню за заветной первой шестеркой, в которую им будет трудно попасть, но шансы все же есть. Сейчас они проходят отрезок из трех матчей из аутсайдеров, и один уже был бит, хоть и с большим трудом. После того избиения, которое устроил "лесникам" "Норвич" в прошлом туре, стало ясно, что их все еще можно отнести к аутсайдерам, которые не сильнее того же "Уигана", а с ним "Фулхэм" уже справился.



Мы снова увидели "дачников" во всей красе. Тотальное владение мячом и острые атаки, большое количество ударов и высокая результативность. Есть большие сомнения, что оборона "Ноттингема", лопающаяся при сильном давлении и напоре атакующих, сможет устоять против этого соперника. А поскольку бардак в защите "Фулхэма" никуда не делся, то свой гол "лесники" способны забить, Росс Маккормак ведь хочет огорчить свою бывшую команду?

Прогноз: 3-1

14.02.2017 14:45

Команда Стива Брюса продлила свою безвыигрышную серию до семи матчей, проиграв три последних матча далеко не самым сильным командам. Такое впечатление, что зимняя трансферная кампания сделала им только хуже. Справедливости ради стоит сказать, что в последнем матче "вилланы" выглядели достаточно хорошо, но не смогли распорядиться своими моментами, а после гола "трактористов" они не смогли исправить ситуацию.



"Барнсли" в последнее время стал абсолютно не похож на себя самого осеннего образца. Их игра потеряла ту искру и задор, которые позволили им стать очень заметной командой в чемпионате. Несмотря на это им удается набирать очки и находиться в первой десятке. Именно "Астон Вилла" переманила двух лидеров "Барнсли" и это добавляет интриги этому матчу. Удаче пора отдавать долги "вилланам" да их черная серия слишком затянулась. "Барнсли" крепкий соперник, но желание хозяев победить скажется на игре.

Прогноз: 1-0

14.02.2017 14:45

"Норвич" сейчас набрал очень хороший ход и вплотную приблизился к первой шестерке. Это очень достойная мотивация для того, чтобы выкладываться в каждом матче. "Канарейки" хорошо выступают в домашних стенах, даже во время их черной полосы, немногие команды увозили отсюда три очка. Десять забитых голов в трех последних домашних матчах это отличный результат и даже крепкая оборона "Ньюкасла" может получить здесь неразрешимую задачу.



"Ньюкасл" любит сильных соперников, которые могут доставить им неприятности. В таких матчах "сороки" выглядят собранными и предельно настроенными на положительный результат, в то время, как в матчах с аутсайдерами настроя им часто не хватает. В домашнем матче у подопечных Рафы Бенитеса было бы гораздо больше шансов, но назвать их фаворитами в этом матче нельзя. Два из трех последних матчей они провели гораздо ниже своих возможностей и, даже если здесь такого не повторится, то этот соперник самый серьезный за последнее время и шансы команд абсолютно равны.

Прогноз: 2-2

14.02.2017 14:45

Эти команды смогли серьезно удивить в прошлом туре, а "бараны" удивили даже дважды. В их матче с "Бристолем" мы увидели два разных "Дерби", которые сыграли два разных тайма. Первый просто провалился, пропустив три гола на своем поле от аутсайдера, который совсем недавно прервал восьмиматчевую серию поражений. Второй же укатал дерзкого выскочку в газон, выдал феерический камбэк и помог сохранить место в таблице.



Валлийцы разбили "Лидс" на его поле и его же оружием. Когда при равной игре после первого тайма на табло были нули, казалось, что победа от "Лидса" не уйдет. Но во втором тайме прибавил не только "Лидс", но и "Кардифф". К тому же прибавил так, что от претендента на повышение полетели клочья. "Бараны" притормозили и это чувствуется, "Кардифф" именно та команда, которая, не смотря на статус середняка, может этим воспользоваться.

Прогноз: 1-1

14.02.2017 14:45

Встреча двух команд, которые относятся к тем, кто дома играет гораздо лучше, чем на выезде. Хоть "совы" и более-менее выровняли свою статистику в этом плане, но они еще не скоро лишатся статуса домашней команды. "Бродяги" же из своих двадцати девяти очков на выезде добыли только девять. В таком случае, выездная игра против старающегося укрепиться в первой шестерке "Шеффилда", выглядит чуть ли не приговором.



В то же время есть место и для сюрприза, ведь "бродяги" умеют вставлять палки в колеса лидерам. "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд" так и не смогли их ни разу обыграть. Но если не верить в сюрпризы и отталкиваться только от фактов, то "совы" разобрались со всеми аутсайдерами, которые приезжали на "Хиллсборо", и не только с ними. Их последние игры выглядят многообещающе. Последний домашний матч, в котором они пропускали случился два месяца назад. Сухая победа хозяев здесь самый вероятный результат.

Прогноз: 2-0

14.02.2017 14:45

"Престон" наконец прервал свою серию без побед, эффектно расправившись с "Брентфордом". Они показали очень достойную игру, да и вообще эта команда очень стабильная, как в плане результатов, так и в плане игры. В любом из этих аспектов они сейчас превосходят "Бирмингем", которому еще далеко оптимальной формы.



Как и ожидалось, "синие" не смогли навязать борьбу "совам", а их победа над "Фулхэмом" была добыта за счет ошибок соперника. Очень сильно упала результативность "Бирмингема", которая держится чуть ли не на одном Юткевиче, а это не тот форвард, который может обеспечивать по двадцать голов за сезон и тянуть на себе всю команду. Сейчас "Престон" просто сильнее своего соперника и может доказать это на поле.

Прогноз: 1-0

14.02.2017 14:45

"Лидс" потерпел два поражения подряд, и теперь их место в первой шестерке не настолько крепкое, как раньше. Ничего не предвещало то, что они оступятся в матче с "Кардиффом". Тем не менее, они были биты своими же козырями и теперь у Гарри Монка есть отличный материал, чтобы сделать выводы, а трех очков в копилке не хватает.



Их соперник продолжает удивлять результатами. Так удачно переломить серию из поражений удается далеко не всем. К тому же "Бристоль" отнял очки у двух команд из верхней части таблицы. Снова набрал форму Тэмми Абрахам, который помог команде добиться такого результата, да и зимние трансферы не прошли даром. Есть чувство, что на этом "Бристоль" не остановится, ведь им, с такой игрой, вполне по силам удивить и "Лидс".

Прогноз: 1-1

14.02.2017 14:45

"Трактористы" горазды на сюрпризы, ведь они достаточно крепкая команда, с неплохим составом и очень опытным тренером, который умеет выжимать максимум из таких команд. Уменьшают их шансы не проблемы самих "трактористов", а их соперник, который уже терял очки в матче с ними, но сейчас он гораздо сильнее и злее, чем был тогда.



После двух обидных провалов "Брайтон" рвал и метал, и прошелся катком по "Бертону". Счет, конечно, многообещающий, но реальность немного хуже. "Чайки" слишком много позволяли аутсайдеру у своих ворот. Может это следствие того атакующего напора, на который сделал акцент Крис Хьютон, а может проблемы все же появились в одной из самых лучших защит чемпионата. В любом из этих случаев шансы "Ипсвича" увезти хоть одно очко – мизерны.

Прогноз: 2-0

14.02.2017 14:45

"Хаддерсфилд" сейчас, на удивление, наиболее стабильный среди всех лидеров и вышел на чистую третью строчку. Четыре победы над крепкими командами, две из которых прямые конкуренты, позволяют говорить о том, что "терьеры" нащупали свою игру и видеть их такими очень приятно.



"Ротерхэм" все еще брыкается, но это скорее уже конвульсии, чем попытки что-то исправить. Теперь им остается только вставлять палки в колеса другим командам, чтобы было кому вспомнить парней, опустившихся в Первую лигу. Оказать сопротивление "Ротерхэм" может, но вряд ли они смогут отобрать очки у набравших крейсерский ход "терьеров".

Прогноз: 1-3

14.02.2017 15:00

"Роялисты" немного притормозили, сведя две последние игры вничью, и из-за этого потеряли третье место, пропустив туда "Хаддерсфилд". Они имеют высокий процент владения мячом в игре, но порой лишний раз доказывают, что это не главное в футболе, и не могут довести свои атаки до логического конца.



Добыв несколько неожиданных результатов "пчёлы", как и предполагалось, оступились в игре с "Престоном". Им не хватило того задора, который они растратили в предыдущих матчах, поскольку их соперник выглядел гораздо свежее, что и вылилось в четыре пропущенных. Если у "пчёл" не идет игра, то залететь может и больше. Здесь я бы отдал предпочтение "Редингу", ведь нельзя постоянно терять очки при хорошей игре, да и "пчёлам" тяжело даются выездные матчи.

Прогноз: 2-1