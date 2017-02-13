Бенфика - Боруссия Дортмунд: превью
Сайт Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Бенфика" и "Борусси" Д вышли в плей-офф разными путями. Португальский клуб попал в ровную группу, где до последнего тура хранилась интрига относительно распределения мест в плей-офф. Начала команда турнир плохо: сначала на своем поле "орлы" в добавленное время упустили победу над "Бешикташем", а во втором туре не смогли ничего противопоставить в Италии "Наполи".
К сдвоенным играм против киевского "Динамо" португальцы подходили всего с одним набранным очком. В матчах с украинской командой "Бенфике" удалось взять максимум очков. Затем последовал выезд в Турцию. Второй матч против "Бешикташа" фанаты португальцев будут помнить долго. После получаса игры "орлы" выигрывали с преимуществом в три мяча. Казалось, оформить выход в плей-офф не составить труда. Еще к 82-й минуте у "Бенфики" был запас в два гола, но его не хватило. Турки спасли игру, а вместе с ней и свои шансы на выход в плей-офф.
В решающем туре "Бенфика" дома уступила "Наполи". Еще раз руку помощи португальцам протянуло "Динамо", разгромившее дома "Бешикташ" 6:0.
"Боруссия" Д же играла в группе, где была одна сильная команда – мадридский "Реал" и два клуба значительно ниже уровнем – "Спортинг" и польская "Легия". Здесь у немецкой команды не было никаких проблем – четыре победы и две ничьи. В противостоянии с мадридским "Реалом" Дортмунд все время находился в роли догоняющего, но в итоге в обоих поединках был зафиксирован одинаковый счёт – 2:2. Ничья в Мадриде в последнем туре принесла немцам первое место в группе.
Попутно "Боруссия" Д установила рекорд Лиги чемпионов, забив за шесть матчей группового этапа 21 мяч. Особенно досталось польской "Легии", она пропустила 14 голов. В первой игре был зафиксирован счёт 6:0, а в Германии "Боруссия" Д организовала шапито, выиграв 8:4.
Новости команд
Бенфика
В чемпионате Португалии "Бенфика" выиграла два матча подряд со счётом 3:0. Оба поединка прошли на поле "орлов", так что уже больше недели команда готовится к матчу с "Боруссией" Д без лишних разъездов. Две победы над "Арокой" и "Насьоналом" позволили португальской команде сохранить первую строчку в национальном первенстве. В январе "Бенфика" потеряла очки в нескольких матчах, и команду догнал извечный соперник – "Порту". Сейчас между двумя лидерами португальского футбола всего одно очко разницы.
Один из главных вопросов перед матчем – сможет ли выйти на поле нападающий Жонас. Футболист за первые два месяца 2017 года забил уже 8 голов. Бразильского нападающего беспокоит травмы спины, перед встречей в плей-офф Лиги чемпионов он занимался по индивидуальной программе.
Боруссия Дортмунд
Что касается "Боруссии" Д, то команда подходит к плей-офф Лиги чемпионов в не самом лучшем настроении. Накануне в чемпионате Германии Дортмунд на выезде уступил "Дармштадту" – последнему клубу Бундеслиги. Естественно, Томас Тухель после той игры был в гневе. Результаты немецкой команды уже несколько месяцев не могут пойти вверх. О борьбе с "Баварией" за чемпионство никто уже речь не ведёт. И даже третью строчку "шмели" за собой застолбить никак не могут.
Не полетел в Португалию Марио Гётце, его физическая форма не позволяет принять участие в матче.
Ключевые футболисты
Константинос Митроглу
Бенфика
Если Жонас так и не сможет выйти на поле в матче против "Боруссии" Д, то в нападении за забитые мячи будет отвечать Константинос Митроглу. Греческий форвард в сезоне-2016/17 забил уже больше двух десятков голов (включая мячи за сборную Греции). В двух последних матчах нападающий трижды заставлял соперников ставить мяч на центр поля. Правда, в Лиге чемпионов Митроглу еще не удалось забить ни одного мяча.
С Германией у Константиноса Митроглу особая связь. Практически сразу после его рождения родители переехали из Греции в Германию. Там же нападающий и постигал азы футбола, тренируясь в "Дуйсбурге" и "Боруссии" М. Только в возрасте 19 лет он уехал из Германии в "Олимпиакос".
Пьер-Эмерик Обамеянг
Боруссия Дортмунд
После возвращения с Кубка Африки Пьер-Эмерик Обамейянг сумел забить только один гол. Его гол позволил команде одержать единственную победу (в основное время) после возобновления сезона в Германии. В рамках 19-го тура чемпионата Германии Дортмунд обыграл "РБ Лейпциг". Без голов африканского форварда "шмелям" приходится туго.
В последний раз "Боруссия" Д забивала больше двух мячей в самом начале зимы. И это мы говорим о команде, забившей 21 гол на групповом этапе Лиги чемпионов. В чемпионате Германии у Дортмунда 40 голов после 20 туров. А Пьер-Эмерик Обамейянг забил 17, из которых 16 пришлись на первую часть сезона.
Ориентировочные составы
1
Мораес
14
Линделёф
4
Луизао
19
Элизеу
50
Нелсиньо
21
Пицци
5
Фейса
22
Серви
18
Сальвио
11
Митроглу
10
Жонас
38
Бюрки
25
Папастатопулос
5
Бартра
26
Пищек
29
Шмельцер
33
Вайгль
27
Кастро
13
Геррейро
7
Дембеле
11
Ройс
17
Обамеянг
По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:
Бенфика: Ederson – Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu – Fejsa, Pizzi – Salvio, Cervi – Jonas, Mitroglou.
Боруссия Д: Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer – Weigl – Castro, Guerreiro – Dembelé, Reus – Aubameyang.
Из-за травм не смогут принять участие в матче Свен Бендер и Марио Гётце ("Боруссия" Д) и Лисандро Лопес у "Бенфики". Дисквалифицирован Андрия Живкович ("Бенфика").
Слова перед матчем
"Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же "Боруссия" Д часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности. Главное – изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша".Руи Витория
Главный тренер "Бенфики"
"Нам предстоит решать сложную задачу против команды с богатой историей и внушительным стадионом. "Бенфика" дома очень сильна. Мы должны держать тактическое построение и не выпадать из ритма. Быстро переходить из одной фазы в другую, быть точными в передачах и не оставлять "Бенфике" свободные зоны. В выходные мы допустили неожиданную оплошность против "Дармштадта", поэтому перед завтрашним матчем постарались укрепить уверенность игроков в своих силах. Забивать голы – это то, о чем мы мечтаем и к чему стремимся. Говорим команде, чтобы старалась забивать как можно больше. Так в характере формируется склонность к атаке".Томас Тухель
Главный тренер "Боруссии" Д
"Мы должны добиться достойного результата в Лиссабоне и сыграть лучше, чем в чемпионате Германии. Слышал, что на стадионе "Бенфики" незабываемая атмосфера, и хотел бы её поскорее прочувствовать".Марсель Шмельцер
Капитан "Боруссии" Д
Прогноз и Ставки
14.02.2017 11:45
Если бы матч плей-офф состоялся до Нового года, то в проходе "Боруссии" Д мало кто усомнился. Однако сейчас ситуация сильно изменилась. Дортмунд после группового этапа Лиги чемпионов заметно сдал в результатах, команда в чемпионате Германии теряет много очков. Результативность оставляет желать лучшего. Томас Тухель пытается использовать как можно больше футболистов на разных позициях, что не всегда дает нужный эффект. А незадолго до приезда в Португалию Дортмунд сначала долго мучился с "Гертой" в Кубке Германии, пройдя в четвертьфинал только в серии пенальти. А затем уже в Бундеслиге "шмели" проиграли последней команде. В это время "Бенфика" проводила матчи внутреннего первенства только на своем поле, оба раза их уверенно выиграла. Португальцы смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, набрав всего восемь баллов. Во время жеребьевки многие хотели попасть на них. Сейчас же для "орлов" складывается хорошая ситуация. Опыта у "Бенфики" много, в плей-офф её сложно чем-то удивить. Да и первая игра на своем поле тут может оказаться преимуществом. Победа с любым счётом делает именно "Бенфику" фаворитом в борьбе за выход в четвертьфинал.
|13.22
|X3.42
|22.45
|ТБ 2.51.93
|ТМ 2.52.03
Прогноз: 1-1
После возобновления сезона в Германии "Боруссия" Д смогла выиграть только один матч. Победа над "Гертой" в Кубке Германии пришла только в серии пенальти. В трёх из четырёх встреч команда пропускала, причём против "Майнца" и "Дармштадта" в концовке, из-за чего лишалась очков. "Бенфика" же два тура подряд проводит очень уверенно. И на своем поле она должна забивать хотя бы один гол. Дортмунд же сейчас не может ответить большим количеством мячей, поэтому португальцы вправе рассчитывать на ничью, а при везении можно вести речь и о победе.
Показывать сверху
старыеновыепопулярныеОставить комментарий
Ближайшие матчи
Бенфика - Боруссия Д онлайн 14.02.2017
13.02.2017, 15:01 0
13.02.2017, 13:43 0
13.02.2017, 13:11 0
13.02.2017, 07:37 4
13.02.2017, 05:43 8