Манчестер Юнайтед – Сент-Этьен: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/16 финала Лиги Европы.



Фото: Soccer365.ru

Новости команд

Манчестер Юнайтед

Сент-Этьен

Ключевые игроки

Поль Погба

Златан Ибрагимович

Ориентировочные составы

1 Де Хеа 17 Блинд 12 Смоллинг 3 Байи 25 Валенсия 6 Погба 21 Эррера 11 Марсьяль 22 Мхитарян 8 Мата 9 Ибрагимович 16 Рюффье 25 Малькюи 2 Теофиль-Катрин 24 Перрен 19 Погба 14 Верету 5 Пажо 26 Интима 11 Севе 22 Монне-Паке 21 Амума

Прогноз и ставки

16.02.2017 15:05

За 22 предыдущих матча "Манчестер Юнайтед" уступил только раз. Сей факт говорит о том, что Жозе Моуринью и его команда находятся на верном пути. Слабой стороной манкунианцев является реализация голевых моментов. В среднем для гола "красным дьяволам" требуется нанести 10 ударов по воротам соперника. Во вторник Златан Ибрагимович и компания постараются решить исход противостояния, дабы без валидола отправляться во Францию.

Прогноз: 2-0

В четверг после зимнего антракта возобновляется Лига Европы. Матчи на вылет – кульминация любого турнира! Одно из самых интересных сражений 1/16 финала состоится на "Олд Траффорд". Речь идёт о поединке между "Сент-Этьеном" и "Манчестер Юнайтед". Естественно, представитель Соединённого Королевства считается безоговорочным фаворитом данного противостояния. Больше того, по мнению многих букмекеров именно манкунианцы – главные претенденты на Кубок УЕФА.Изюминкой поединка является тот факт, что в составе "Сент-Этьен" выступает родной брат Поля Погба - Флорентин. Примечательно, в отличие от своего звёздного родственника, защитник зелёных на международной арене защищает цвета национальной сборной Гвинеи.Несколько непривычно наблюдать за выступлениями "Манчестер Юнайтед" во втором по значимости клубном турнире Старого Света. Однако, как известно, после ухода сэра Алекса Фергюсона манкунианцы серьёзно сдали. В настоящий момент они базируются на шестой ступени турнирной лестницы АПЛ, даже не помышляя о золотых медалях. Правда, при этом 20-кратный чемпион Англии неплохо выступают в кубковых турнирах. На них и делает акцент Жозе Моуринью. Во всяком случае, об этом он заявил в недавнем интервью. Триумф в Лиге Европы для "красных дьяволов" важен по двум причинам: во-первых, в их музее окажется престижный трофей, а во-вторых, они автоматически станут участниками следующего розыгрыша Лиги чемпионов.Зимой "Манчестер Юнайтед", являющийся одним из самых активных игроков на трансферном рынке, обошёлся без приобретений. Это и неудивительно. Состав манкунианского клуба и так изобилует звёздами первой величины.Перед вояжем на Туманный Альбион "Сент-Этьен" камня на камне не оставил от "Лорьяна", "отгрузив" в ворота аутсайдера чемпионата Франции 4 безответных мяча. Благодаря этой виктории и поражению "Лиона" в параллельном матче, "стефануа" вплотную приблизились к четвёртому месту. При этом стоит отметить, что зелённые традиционно надёжно действуют в обороне. В их пассиве всего 19 мячей в 25-и матчах национального первенства. По этому показателю они уступают только действующим чемпионам – парижанам.Что касается выступлений дружины Кристофа Гальтье в текущем розыгрыше Лиги Европы, то они уверенно преодолели групповой барьер, заняв первое место в своём квартете. При этом, что немаловажно, "Сент-Этьен" ни разу не уступил.Погба, как известно, – самый дорогостоящий игрок в истории футбола. Данное обстоятельство заставляет Осьминога в каждом матче демонстрировать миру свой безграничный талант. Поль – мотор "Манчестер Юнайтед". От его игры во многом зависит результат данного противостояния.Ибрагимович, подобно хорошему вину, с годами становится только лучше. В свои 35 лет неувядающий швед демонстрирует потрясающую игру. Златан является самым возрастным игроком Премьер-Лиги, достигшим отметки в 15 забитых мячей за сезон."Сент-Этьен" проиграл 2 предыдущих выездных матча с суммарным счётом 0:4. Этот факт наталкивает на мысль о том, что зелённые будут биты с разницей в более чем один гол.