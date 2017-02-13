ПСЖ – Барселона: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: Soccer365.ru

Новости команд

ПСЖ

Барселона

Ключевые игроки

Тиаго Силва

Эдинсон Кавани

Лионель Месси

Луис Суарес

Ориентировочные составы

1 Трапп 20 Курзава 2 Силва 5 Маркиньос 19 Орье 8 Мотта 14 Матюйди 6 Верратти 11 Ди Мария 9 Кавани 7 Моура 1 тер Штеген 20 Роберто 3 Пике 24 Матьё 18 Альба 5 Бускетс 4 Ракитич 8 Иньеста 10 Месси 9 Суарес 11 Неймар

Слова перед матчем

В матчах с "Барселоной" выявится, на что способен ПСЖ. У нас сейчас больше опыта также и в том, что касается маленьких деталей. Ведь из-за них иногда упускаешь возможность испытать радость. Мы осознаём, что речь идёт о сопернике, который ранее дважды уже побеждал нас. Это приятные вызовы, которыми хочется наслаждаться. ПСЖ не боится "Барселону". Что же касается Луиса Суареса, то я не буду созваниваться с ним. Я не шучу ни перед, ни во время матча. В моём случае это невозможно

Нападающий ПСЖ

Месси сейчас не действует так близко к штрафной площадке соперников. Однако всегда есть вероятность, что он в ней окажется. Это форвард, который доставляет много головной боли. Он очень непредсказуем и может создать опасность для твоих ворот в любой ситуации. Месси – маэстро команды, и "Барселона" играет так, как хочет он

Защитник ПСЖ

"Барселона" по-прежнему является одной из сильнейших команд в мире. Даже если я в настоящее время нахожусь в ПСЖ, мне нравится этот проект, чувствую себя как дома, любой футболист хотел бы играть в "Барселоне". У них в атаке три лучших футболиста в мире, также есть Иньеста. Раньше был Хави – лучший полузащитник в истории. Потеря такого игрока ощущается. Приятно, что меня сравнивают с ним, это заставляет работать ещё больше. Переход в "Барселону"? Я думаю о настоящем, а не о будущем

Полузащитник ПСЖ

Прогноз и ставки

14.02.2017 14:45

Назвать фаворита рассматриваемого матча не так уж и просто. Для обеих команд вылет на первой стадии плей-офф сродни трагедии. На стороне парижан поддержка родных болельщиков, на глазах которых они редко оступаются, каталонцы же, в свою очередь, могут "козырнуть" богатейшим международным опытом и наличием Лионеля Месси, способного в одно мгновение предопределить исход любого поединка. Вероятнее всего, дуэль в столице Франции увенчается результативной ничьей.

Прогноз: 2-2

ОЗ 1.73

Плей-офф главного клубного турнира Старого Света стартует в День святого Валентина, дабы влюблённые в Игру тоже нашли себе пару по вкусу. Один из самых интересных матчей 1/8 финала будет сыгран в Париже, куда на рандеву с ПСЖ пожалует "Барселона". Очный поединок действующих чемпионов Франции и Испании – априори яркое зрелище. Примечательно, что дорожки этих команд пересекаются чётвёртый сезон кряду. Во всех предыдущих случаях успех праздновали каталонцы. Аналитики букмекерских контор убеждены в том, что "Барселона" и на этот раз окажется сильнее ПСЖ. Как правило, коэффициент на итоговую викторию сине-гранатовой армии не поднимается выше отметки 1.30.Попасть на "Барселону" – худшее, что может случиться при жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов. Да, парижане могут сколь угодно винить госпожу Удачу, но куда разумнее будет постараться обыграть каталонских "кудесников мяча", которые не такие уж и непобедимые. К тому же приглашение Унаи Эмери, трижды завоёвывавшего Кубок УЕФА на посту главного тренера "Севильи", обозначил курс ПСЖ на еврокубковые завоевания. За последние годы успехи на внутренней арене изрядно наскучили красно-синим.В зимнее трансферное окно ПСЖ усилился Гонсалу Гуэдешем и Юлианом Дракслером. Немецкий хавбек без раскачки вписался в игровую модель парижского клуба. Покупка же португальца – это приобретение на перспективу.На групповом этапе "Барселона" набрала 15 очков из 18-и возможных, оставив за спиной "Манчестер Сити", "Селтик" и "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. При этом каталонский гранд в среднем забивал 3 мяча за подход. Результативности подопечных Луиса Энрике можно только позавидовать. Хотя к подвигам латиноамериканского трио форвардов "Барселоны" следовало бы давно привыкнуть.Традиционно ахиллесовой пятой каталонцев является оборона. Зимой боссы "Барселоны" попытались переманить в свои ряды Дарио Срну, однако опытный хорват предпочёл завершить карьеру в донецком "Шахтёре". Вдобавок к этому накануне отчётного противостояния серьёзную травму получил правый защитник Алейкс Видаль. Ориентировочно его восстановление займёт 5 месяцев, то есть в нынешнем сезоне он уже не сыграет.Атакующим трио "Барселоны" в Каталонии пугают непослушных детей. Сдержать Месси, Суареса и Неймара – задача со звёздочкой. К счастью для парижан, в их составе имеется Тиаго Силва. Во многом от действий соотечественника Пеле, небезосновательно считающегося одним из лучших защитников современности, и будет зависеть итог битвы на "Парк де Пренс". Кстати, в своё время нынешний капитан ПСЖ едва не перебрался в "Барселону".В настоящий момент Кавани – лучший бомбардир чемпионата Франции. После 25-и игровых дней в активе Матадора 25 результативных ударов. Порой создаётся впечатление, что Эдинсон способен конвертировать в гол едва ли не каждый голевой момент. Любопытно будет понаблюдать за его очным поединком против Луиса Суареса. Кто из форвардов сборной Уругвая окажется на высоте?После группового этапа именно Лионель Месси является лучшим снайпером Лиги чемпионов. В активе 5-кратного обладателя "Золотого мяча" 10 забитых мячей. Можно не сомневаться в том, что во вторник аргентинский волшебник приложит максимум усилий для того, чтобы оставить автограф в воротах парижан.Суарес находится в потрясающей игровой форме. Его голы в недавних кубковых поединках против мадридского "Атлетико – яркое тому подтверждение. Защитникам ПСЖ придётся постараться, дабы удержать Луиса.Практически во всех очных поединках между ПСЖ и "Барселоной" забитыми мячами отличались и парижане, и каталонцы. Думается, и во вторник "кожаная сфера" пересечёт линию ворот обеих команд.