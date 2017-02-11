Атлетико – Сельта: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 22-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

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Атлетико

Ключевые игроки

Яго Аспас

Ориентировочные составы

1 Мойя 24 Хименес 15 Савич 3 Луис 16 Врсалько 8 Ньигес 14 Габи 23 Гайтан 6 Коке 7 Гризманн 21 Гамейро 1 Альварес 20 Гомес 3 Фонтас 2 Мальо 21 Планас 8 Эрнандес 6 Радоя 23 Сенье 15 Лемос 11 Систо 10 Аспас

Слова перед матчем

Мне понятно, что в Лиге чемпионов у нас больше шансов на победу, чем в Испании. Арбитры могут ошибаться. Нормально, когда дисквалифицируют игрока, если он ошибается. И не знаю, поступают ли так же с судьями. Однако это нормальные явления в футболе, и на этот раз пришлось пострадать нам... Впереди важные матчи в чемпионате.

главный тренер "Атлетико"

Рассчитывали на выход в финал и не чувствовали себя расслабленными. Поплатились за свою ошибку в конце матча. Мы очень разочарованы, но нужно стиснуть зубы и идти дальше. Не буду критиковать своих игроков. Они дали всё, что могли. Это нас научит. "Алавес" играет в простой футбол и у себя дома он заставил нас защищаться больше обычного… Независимо от того, что произошло, стадион нужно полностью осмотреть. То, что произошло на выходных, заставило меня думать о том, что что-то неприятное на стадионе могло случиться ранее. Мы должны учиться на этом. Играть нужно на безопасной и комфортной арене для болельщиков. С "Атлетико", как и в любом другом матче, нужно побеждать.

главный тренер "Сельты"

Прогноз Soccer365. ru

12.02.2017 22:45

Обе команды подходят к поединку в не самом лучшем настроении, так как среди недели не смогли пробиться в финал Кубка Испании. Шансы имели обе команды, но воспользоваться ими не смогли. В особенности должно быть обидно "Сельте", которая получила в соперники "Алавес", но не смогла ни разу забить ему за два кубковых матча. Казалось бы, команды разделались с одним турниром, как к нему на смену в их график вклинивается другой – Лига чемпионов у "Атлетико" и Лига Европы у "Сельты". "Атлетико" ехать в гости к "Байеру", но через неделю, а "Сельте" принимать "Шахтер" уже через 4 дня. Думается, именно этот матч и станет для гостей приоритетным. На "Висенте Кальдерон" мы увидим "полуторный состав" гостей, где шанс победить все же больше у хозяев. Но такой легкой, как в первом круге, когда "матрасники" на "Балаидосе" разбили "Сельту" 4:0, не будет - все-таки кубковые игры с "Барселоной" несколько вымотали команду.

Прогноз: 1-0

ТМ 2.5 2.05

Накануне личного матча двух недавних участников полуфинала Кубка Испании к месту будет вспомнить, среди прочего, перипетии поединков этих команд с визави как раз в рамках Кубка короля. Это даст возможность лучше понять нынешнее состояние и возможности клубов."Индейцы" сыграли невероятно напряженный матч, хотя после первой, игры команд в Мадриде, казалось, что у "Атлетико" шансы разве что чуть больше нуля. Но кризисные, как ни крути, "матрасники" доказали – собираться на отдельные матчи и напоминать о том, что они все же по меркам последних трех-четырех лет являются топ-клубом, эта команда способна. "Кольчонерос" смогли по-настоящему вернуться в игру после безнадежно проигранного со счетом 0:2 первого тайма на "Висенте Кальдероне". Диего Симеоне выставил максимально атакующий состав, с двумя форвардами, двумя атакующими полузащитниками и без медлительного по нынешним временам Габи. Такой выбор был логичен, ведь "Атлетико" обязательно нужно было забивать минимум два гола. В привычной закрытой игре у "матрасников" было бы немного шансов. Тем более что "Барселона" Луиса Энрике, в отличие от "кулес" под руководством Хосепа Гвардиолы, вполне склонна к игре по результату, то есть – с тем, чтобы отдать мяч сопернику и ждать своих контратак.Тем не менее, как бы ни была хороша была физика "Атлетико", а отбегать в таком сумасшедшем темпе хотя бы 45 минут не просто трудно – оказалось делом нереально. К середине первого тайма натиск мадридцев стал затухать и, похоже, что именно тогда "Барселоне" задышалось почти полной грудью. Что было дальше – уже история… Тем не менее, загадкой остается то, в каком состоянии подходят хозяева к этому матчу?..А вот накануне ответного матча "Сельты" футбол как таковой отошел на второй план – больше говорилось не о предстоящем матче, а о поединке, который не состоялся в воскресенье. Речь о перенесенном поединке между Виго и "Реалом". Казалось бы, какие вопросы – ураган в Галисии достигал скорости 150 километров в час, пострадала крыша стадиона "Балаидос", а оперативно ее отремонтировать просто не было возможности. Но столичный королевский клуб повел себя не очень красиво, продолжая выражать свое недовольство из-за переноса. Из стана "Мадрида" доносились предложения сыграть без зрителей, или с частично закрытыми трибунами, или о необходимости срочно найти запасной стадион… Словом, разговоры вроде как улеглись разве что к началу отчетного тура, а на настроение гостей "Кальдерона" куда в большей степени повлиял результат дуэли с "Алавесом". И вот в чем вопрос – морально "поплывут" или злее будут?..По итогам субботних матчей обе команды не могут не оглядываться на свое "отражение", пардон, положение, в таблице о рангах. Так, на момент начала этого матча в активе "матраса" 39 очков и уже пятая позиция. Для того чтобы вернуться на четвертую строчку, нужно брать три очка – "Реал Сосьедад" впереди на два балла. "Сельта" же, ввиду сыгранных конкурентами матчей и своих еще не проведенных или перенесенных игр, упала уже на десятое место. Если бывший клуб бразильского форварда Катаньи обыграет "индейцев", то сможет обойти "Эспаньол" и взобраться на девятую позицию – у "перикитос" 32 очка, на два балла больше, чем у Виго.Как сообщают английские СМИ, клубы страны Дэвида Бекхэма якобы не на шутку заинтересованы в том, чтобы подписать игрока средней линии мадридского "матраса". Речь об африканском футболисте, игроке сборной Ганы Томасе Партее. Различные издания наперегонки распространяют информацию о том, что новым местом работы этого 23-летнего парня могут стать команды хорвата Славена Билича ("Вест Хэм") или испанца Айтора Каранки ("Мидлсбро"). Как заявляют журналисты, будущим летом между "молотобойцами" и "речниками" развернется серьезная схватка. Немаловажно, что действующий контракт Томаса с "индейцами" рассчитан до летнего периода 2020-го года. С начала текущего сезона Партей провел за свой клуб восемь игр во всех соревнованиях.Несмотря на то, что в матчах с "Алавесом" лидер клуба из Виго оказался бесполезен и вообще во многом эти игры провалил, Аспас остается опаснейшим визави для обороны любой команды. Накануне матча со столь видным сопеником, как "Атлетико", в это трудно поверить, но на данный момент из числа игроков двух команд наибольшее количество голов в ворота самых разных соперников именно у Яго. В рамках Примеры он отличился уже 11 раз (кроме того, на счету Аспаса еще четыре гола в других турнирах и в целом шесть голевых передач). Тот же Антуан Гризманн пока порадовал своих и поклонниоков "матраса" лишь восемью мячами.Обе команды сыграют на фоне немалых нагрузок, полученных в рамках сложных испытаний в Кубке Испании. Для того чтобы переиграть соперника, хозяева нередко прибегают к "фирменному" стилю и любимому счету периода работы Диего Симеоне в Мадриде. Трудно сказать, обойдется ли все одним забитым мячом, но очевидно, что на голепад в этом матче надеяться не приходится.