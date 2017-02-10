Рединг – Барнсли: превью
Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 31-го игрового круга Чемпионшипа.
В первом круге матч этих команд получился невероятно живым, интересным и зрелищным. Незабитый пенальти, два быстрых гола и целый час в меньшинстве, для лидирующего "Рединга". Отчаянные попытки "Барнсли" отыграться не увенчались успехом, они смогли ответить только одним голом. Если и этот матч не уступит тому по накалу страстей, то выбрали мы его не зря.
Турнирное положение
"Рединг" продолжает находиться на третьей строчке и чувствовать себя достаточно уверенно. Теоретически их может сдвинуть вниз "Хаддерсфилд", который имеет на одно очко меньше, но и сыграл он на матч меньше "роялистов". Отставание от второго места уменьшилось до пяти пунктов, но опять же соперник в лице "Брайтона" имеет игру в запасе. Для более успешных выступлений "Редингу" не хватает надежности в защите, он пропускает гораздо больше, чем остальные команды из первой шестерки, даже не смотря на то, что в их защите собраны очень сильные исполнители.
"Барнсли" сейчас занимает девятую позицию, и их шансы на попадание в первую шестерку выглядят очень слабо. Отставание от идущего шестым "Шеффилда" составляет четыре очка, но "совы" сыграли на один матч меньше. Все их соперники, за исключением, пожалуй, "Норвича", выглядят более убедительно и вряд ли пропустят вперед коллектив Пола Хекингботтэма.
Новости команд
Рединг
Сейчас "роялисты" выражают уверенность в своих силах, и она касается не только этого матча. Яп Стам на публике старается не ставить высоких задач перед своей командой, но очевидно, что цель у команды только одна – повыситься в Премьер лигу. К этому матчу "роялисты" подходят в статусе фаворита, но его еще требуется подтвердить, что будет сложно, учитывая обилие травмированных игроков. На днях им удалось продлить контракт с Керморгантом, видимо возрастной нападающий собирается поиграть с "Редингом" в АПЛ.
Барнсли
Команда Пола Хекингботтэма находится сейчас в разобранном состоянии. Зимой они лишились и лучшего бомбардира, и капитана команды, который был лучшим ассистентом. Им также не удалось сохранить одного из самых талантливых своих молодых игроков Джеймса Бри. Новички могут их заменить, но для этого нужно время.
Ключевые игроки
Али аль-Хабси
Знаменитый "Оманский джин" продолжает радовать английских болельщиков своей игрой даже в возрасте тридцати пяти лет. Вместе с "Уиганом" он вылетел из Премьер лиги и с тех пор продолжает играть в Чемпионшипе. В "Рединге" он проводит уже второй сезон и его вклад в результаты команды очень велик. Он абсолютный игрок основы и отыграл все тридцать матчей в текущем сезоне. С возрастом у него немного ухудшилась реакция, но за счет своей прыгучести и пластики он все еще может вытянуть мертвый мяч из любого угла ворот, а большинство его сейвов выглядят, как произведение искусства.
M. Roberts
Марк остался одним из немногих лидеров "Барнсли" которого не смогли соблазнить более сильные клубы. В последних матчах "Барнсли" стал пропускать меньше, чем в прошлом году и в этом большая заслуга Марка, который продолжает прогрессировать даже тогда, когда команда выступает не лучшим образом. В первом же сезоне на уровне Чемпионшипа он показал себя очень грамотным и аккуратным защитником. Он совершает мало фолов, как для игрока оборонительного плана, всегда старается сыграть чисто, но при этом надежно. За три сезона он прошел путь от Конференции до Чемпионшипа и не затерялся в последнем. Если его прогресс продолжится, то очень скоро мы можем увидеть его и в Премьер лиге.
Ориентировочные составы
26
аль-Хабси
24
Блэкетт
16
Мур
2
Гантер
11
Обита
54
Мутч
38
Келли
23
Вилльямс
8
Swift
18
Керморгант
12
Макклири
1
Davies
29
Jones
4
Roberts
5
MacDonald
38
Elder
15
Уоткинс
36
Джеймс
6
Скоуэн
40
Kent
32
Армстронг
20
Bradshaw
У "роялистов" значительные потери, в этом матче не сыграют Пол Макшейн, Ёй ван дер Берг, Каллум Харриотт и Тиаго Илори. Это даст возможность увидеть на поле новичков: Попа, Оксфорда и Граббан, но, возможно, Яп Стам предпочтет сделать ставку на игроков ближайшего резерва, которые уже давно в команде. "Барнсли" не сможет рассчитывать на своего новичка Моутта, который получил красную карточку в первом же матче. Из-за травм отсутствуют Янко, д’Алмейда и Уайт. Эти потери менее ощутимы, чем у их соперника.
Слова перед матчем
Сейчас видно, почему мы хотели бы иметь большой отряд конкурентоспособных игроков. В течении сезона невозможно обойтись без травм, сейчас нам придется искать варианты, чтобы заменить выбывших. Нам было бы лучше с такими игроками как Стивен Куинн, Ёй ван дер Берг, Каллум Харриотт и Пол Макшейн, это высококлассные игроки без которых мы будем вынуждены обойтись. Но у нас есть много хороших игроков способных заполнить их позиции. Сейчас мы все стараемся добиться максимального результата.Яп Стам
Главный тренер Рединга
Сейчас я вижу, что мы на правильном пути и можем добиться той цели, которая была поставлена в начале сезона, но для этого нам еще нужно работать. "Рединг" показывает себя с наилучшей стороны, мы уже встречались с ними и они заслужили победу в том матче. Мне нравится тот стиль игры, который им поставил Яп Стам, у них хорошие игроки и я с нетерпением жду этого матча. Мы уже опровергли свой статус аутсайдера, и теперь будем стараться подняться как можно выше.Пол Хекингботтэм
Главный тренер Барнсли
Прогноз и ставки
11.02.2017 10:00
Не смотря на несколько осечек в последних матчах "Рединг" продолжает сохранять свои позиции в первой шестерке. Им будет противостоять сильный соперник, который, правда, находится не в лучшем состоянии. Такое ощущение, что подвиги "Барнсли" уже остались в прошлом, по инерции команда еще выдает успешные результаты и за место в чемпионате может не беспокоиться, но очень обидно наблюдать, как из слаженного командного механизма забрали самые важные и яркие элементы.
"Рединг" фаворит этого матча, ведь в домашних играх ему по плечу любые задачи и даже незначительный спад не должен сильно повлиять на их шансы. В то же время не слишком понятно, чего можно ожидать от "Барнсли", их последние результаты противоречат друг другу, как в плане успеха, так и в плане показанной игры. "Рединг" более стабилен и силен, если этот матч обойдется без сюрпризов, то свои три очка они должны взять, но им будет очень непросто.
"Рединг" фаворит этого матча, ведь в домашних играх ему по плечу любые задачи и даже незначительный спад не должен сильно повлиять на их шансы. В то же время не слишком понятно, чего можно ожидать от "Барнсли", их последние результаты противоречат друг другу, как в плане успеха, так и в плане показанной игры. "Рединг" более стабилен и силен, если этот матч обойдется без сюрпризов, то свои три очка они должны взять, но им будет очень непросто.
|11.94
|X3.64
|24.40
|ТБ 2.51.89
|ТМ 2.52.04
Прогноз: 2-1
Обе забьют1.74
Обе команды обладают не самой крепкой защитой и стараются много атаковать. Дома "Рединг" не только силен, но и результативен, и не должен уйти с поля без забитого мяча. Гол их соперника более рискованная затея, ведь их атакующий потенциал ощутимо пострадал, но, думаю, им все же хватит класса и удачи, чтобы подкараулить ошибку "Рединга".
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