Шальке - Герта: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч двадцатого тура чемпионата Германии.

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Ключевые футболисты

Гвидо Бургшталлер

Шальке

Ведад Ибишевич

Герта

Ориентировочные составы

1 Ферманн 31 Настасич 29 Налдо 4 Хёведес 17 Стамбули 6 Колашинац 21 Шопф 10 Бенталеб 8 Горецка 18 Калиджури 19 Бургшталлер 22 Ярстейн 15 Лангкамп 25 Брукс 2 Пекарик 21 Платтенхардт 28 Лустенбергер 3 Шельбред 6 Дарида 24 Харагути 8 Калу 19 Ибишевич

Слова перед матчем

"В Мюнхене и Зандхаузене мы очень мужественно атаковали, а также значительно улучшили общее качество своей игры. Последние результаты говорят о том, что мы на правильном пути. "Герта" – зрелая команда, которая отлично функционирует как коллектив, стабильно играет в обороне и имеет отличных игроков в нападении. Нас ждет настоящий вызов. Впереди очень насыщенная программа английских недель. Так что нужно оптимально распределить силы и найти правильную комбинацию в составе"

Главный тренер "Шальке"

"В среду мы играли против "Боруссии" Д. Их бюджет больше нашего, и в команде собрано много опытных игроков мирового уровня. Я доволен своими парнями. Сейчас у нас нет времени расстраиваться. Нужно готовиться к субботней игре. Я считаю, что матч в Дортмунде был нашей лучшей игрой в 2017 году"

Главный тренер "Герты"

Прогноз и Ставки

11.02.2017 12:30

Главный тренер "Шальке" результатом ответил всем своим критикам за прошлые неудачи. Для начала "кобальтовые" сыграли вничью против "Баварии" на ее поле, а затем вышли в четвертьфинал Кубка Германии. Пусть там и соперник был далеко не самый грозный, но сейчас любой хороший результат помогает команде почувствовать в себе уверенность. Особенно перед скорым стартом в плей-офф Лиги Европы. Впереди домашний матч против "Герты", для которой игры в Гельзенкирхене являются заколдованными. "Шальке" в рамках Бундеслиги выиграл последние восемь встреч на своем поле, последнее поражение датировано аж 2004 годом. Не добавляет оптимизма гостям и кубковая встреча. В отличие от "Шальке" "Старой Даме" пришлось играть с Дортмундом, команда провела на поле 120 минут после чего участвовала в серии пенальти. А пройти дальше не удалось. Плохое настроение от результата Кубка умноженное на усталость и короткую скамейку.

Прогноз: 1-0

П1 1.87

"Шальке" и "Герта" начали вторую часть чемпионата Германии достаточно тяжело. Каждое набранное очко, каждый матч даются командам с трудом. Но потихоньку соперники разгоняются и есть надежда, что к весне оба клуба заиграют значительно лучше, а их результаты снова пойдут вверх.Перед началом сезона сложно было представить, что к концу зимы "Шальке" будет по-прежнему достаточно далеко находиться от еврокубковых разборок. После 19-ти туров "кобальтовые" занимают лишь двенадцатое место, отставая от седьмой позиции на десять баллов. Все мы помним, что летом клуб пережил серьёзные изменения. Пришли новый спортивный директор и главный тренер, а состав подвергся большим изменениям. И тем не менее, поздней осенью "Шальке" удалось выдать длинную серию побед, но на старте было упущено слишком много, чтобы зацепиться даже за десятку.К 20-му туру в активе "Шальке" 6 побед и 4 ничьи, то есть в десяти матчах команда набирала очки. На этом фоне успехи "Герты" выглядят куда более внушительными. "Старая Дама" выиграла десять матчей и еще три игры свела вничью. Первую часть сезона команда закончила на третьем месте. Как и годом ранее, Пал Дардаи провёл сильный первый круг. В прошлый раз силы у его футболистов закончили весной, что в итоге вылилось в седьмое место на финише.Сейчас во время перерыва был сделан акцент на физическую подготовку, чтобы в апреле и мае было чем играть. Отсюда и результаты – поражение в Леверкузене и Фрайбурге. Натужная домашняя победа над "Ингольштадтом", благодаря единственному голу Генки Харагучи. А за несколько дней до игры в Гельзенкирхене "Герта" 120 минут билась против Дортмунда в кубковом матче и проиграла по пенальти. Тем не менее, Пал Дардаи отметил качество игры своей команды, признав встречу лучшей по качеству во второй части сезона."Шальке", в отличие от "Герты", в кубковом матче играл против "Зандхаузена" и не испытал никаких проблем, легко выиграв со счетом 4:1. Впервые за месяц Маркус Вайнцирль не испытывал никакого давления. Начиналось же всё для его команды сложно: "кобальтовые" еле-еле обыграли "Ингольштадт", затолкав свой гол едва ли не под финальный свисток. Затем полностью проиграли домашний матч "Айнтрахту". Поездка в Мюнхен не сулила ничего хорошего, однако там удалось зацепить ничью, что в положительную сторону повлияло на клуб.Начнем с самого свежего. "Шальке" одержал победу в 1/8 финала Кубка Германии, уверенно обыграл на выезде "Зандхаузен". После игры главный тренер Маркус Вайнцирль и спортивный директор Кристиан Хайдель выражали оптимизм относительно качества показанного футбола. Принял участие в матче один из лидеров команды - нападающий Клаас-Ян Хунтелаар. Он три с половиной месяца из-за травмы не выходил на поле. Естественно, в матче с "Гертой" мы его не увидим с первых минут, но его выход во втором тайме вполне возможен.По итогам жеребьёвки в четвертьфинале "Шальке" досталась "Бавария". Только что соперники провели матч в чемпионате Германии, и та встреча закончилась вничью – 1:1.Новая встреча состоится 1 марта на поле в Мюнхене.Кстати, еще одна новость относительно "Шальке" и "Баварии". Арендованный защитник Хольгер Бадштубер может остаться в Гельзенкирхене и на постоянной основе. Игрок обороны не хочет возвращаться обратно к рекордмайстеру, так утверждает SportBild."Герта" в Кубке Германии провела тяжелый матч против "Боруссии" Д, в итоге уступив по пенальти. И всё равно главный тренер берлинцев Пал Дардаи назвал игру своей команды лучшей в 2017 году. Впереди выезд в Гельзенкирхен, и для наставника "Старой Дамы" предстоящая игра не будет рядовой. Карьера футболиста Дардаи тесно связана с "Шальке": 4 октября 1997 года он дебютировал в Бундеслиге в матче против "кобальтовых", а 24 апреля 2010 состоялась его последняя игра; в соперниках опять были "кнаппен".Есть и другая вещь, которую необходимо знать перед выездом. "Шальке" выиграл восемь последних матчей на домашнем поле у "Герты". Последний успех берлинцев датирован 2004 годом! И тогда на поле как раз находился нынешний тренер гостей.Что касается офиса "Герты", то спортивный директор клуба Михаэль Преетц сообщил о начале переговоров по новым контрактам с Генки Харагучи и Саломоном Калу. Примечательно, что оба футболиста забили в двух последних матчах: мяч Харагучу принёс победу над "Ингольштадтом", а Калу отличился в кубковом матче с Дортмундом."Шальке" испытывал серьезные проблемы с центральными нападающими. Под конец первой части чемпионата Германии в обойме Маркуса Вайнцирля остались только футболисты из молодежной команды. Во многом из-за этого "кобальтовым" не удался финиш, и они вновь далеко откатились от зоны еврокубков.Во время зимнего трансферного окна Кристиан Хайдель подписал забивного нападающего из второй Бундеслиги. Гвидо Бургшталлер сменил "Нюрнберг" на "Шальке". В рамках второй Бундеслиги форвард за два с половиной сезона он настрелял более трёх десятков голов. Свой путь в "Шальке" он начал с победного гола в ворота "Ингольштадта".Пока он остается единственной кандидатурой в атаке, но с выздоровлением Клааса-Яна Хунтелаара конкуренция усилится. Чтобы играть постоянно, от Бургшталлера будут требоваться голы.Ведад Ибишевич хорошо начал сезон, забил много голов. Благодаря его усилиям "Герта" всё время находилась в зоне Лиги чемпионов. Однако ближе к зиме нападающий сбавил свою результативность. Последний раз ему удавалось забить еще в конце ноября, дважды Ибишевич огорчил "Майнц". С тех пор тишина, хотя Пал Дардаи даёт играть боснийцу очень много. Ибишевич проводит все матчи от звонка до звонка. Все его последние достижения ограничиваются двумя желтыми карточками."Герта" далеко не самая результативная команда, поэтому наличие одного бомбардира больше подспорье для неё. В активе Ведада Ибишевича восемь голов в матчах против "Шальке", удастся ли ему увеличить бомбардирский счёт?По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:Шальке: Fährmann – Höwedes, Naldo, Nastasic – Stambouli – Schöpf, Kolasinac – Bentaleb, Goretzka – D. Caligiuri – G. Burgstaller.Герта: Jarstein – Pekarik, S. Langkamp, Brooks, Plattenhardt – Lustenberger, Skjelbred – Haraguchi, Darida, Kalou – Ibisevic."Шальке" выиграл восемь матчей подряд у "Герты" на своем поле. Команда сейчас находится в хорошем настроении, ей удалось сыграть вничью с "Баварией" и выйти в следующий раунд кубка Германии. В этом время "Герта" билась в Дортмунде и в итоге уступила. Команда не заезжала домой, а продолжала подготовку к матчу в Бохуме. Усталость точно скажется на игроках гостей. У Пала Дардаи не большого простора при ротации, в свежести "Герта" не будет выигрывать.