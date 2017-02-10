Эредивизия: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать второй тур.

10.02.2017 14:00

Совсем недавно, а если быть точнее, то в начале января, эти клубы уже проводили между собой товарищеский спарринг. От летнего официального противостояния он отличился лишь тем, что в нём всё же был выявлен победитель. Сейчас судьба опять предоставила парням шанс помериться силёнками, но уже снова на уровне высшего дивизиона. Воспользуется ли кто-то возможностью обыграть прямого конкурента? Вот как раз это скоро мы и узнаем.



"Зволле", как и НЕК, показывает отличную игру лишь отрезками. Да, этих отрезков долго приходится ждать, но это ожидание в конечном итоге всё же окупается. Вообще, оба коллектива действительно иногда выдают по-настоящему хорошие матчи, хотя от них, по сути, этого даже и не ждут. Считаю, что за 90 минут стороны по разу точно обменяются голами. Так как команды, в принципе, равные, я остановлюсь здесь на ничье.

Прогноз: 2-2

11.02.2017 12:30

Начало игрового года всегда даётся "гераклидам" с огромным трудом, поэтому к упущенной победе над "Родой" на старте сезона все отнеслись так, будто это какое-то совершенно нормально явление. Сейчас "Хераклес" более-менее на ходу, чего, пожалуй, нельзя сказать про "жёлто-чёрных". Да, "Рода" иногда выдаёт неплохие матчи, но, по сути, весь сезон команда ищет не только свою игру, но и необходимую стабильность. Уже вроде как середина чемпионата, а ни того, ни другого у парней пока нет.



Единственное, чем может гордиться "Рода", так это тем, что на протяжении всего сезона она отбирает очки именно у таких зубастых команд как "Хераклес". Отобрали они, кстати, пока не очень много - шестнадцать очков пока гарантируют клубу только предпоследнюю позицию.



В Алмело уже давненько не праздновали победу над представителями из Керкраде, но в этот раз, похоже, болельщики наконец-то этого дождутся. По идее, хозяева сыграют в свой футбол, а скучная атака гостей ничем серьёзным не ответит.

Прогноз: 3-0

11.02.2017 13:45

В прошлом туре "Гоу Эхед Иглс" просто каким-то чудом принёс в свою копилку дополнительные три балла. Можно сказать, что благодаря этому неожиданному пополнению предстоящее противостояние будет намного круче, чем ожидалось. Дело в том, что та победа позволила "орлам" сократить отставание от "цаплей" до одного пункта. Учитывая то, что оба коллектива "живут" в подвале турнирной таблицы, за победу в этой встрече клубы пойдут на многое, ведь и тем, и другим она необходима как воздух.



В первом круге, как мы помним, "Гоу Эхед Иглс" был крупно разбит "Ден Хаагом" (3:0). На эту же игру мой прогноз совершенно противоположный. И нет, дело не в том, что "орлы" безумно жаждут мести, просто они выглядят сейчас получше. А вообще, поединок обещает быть очень интересным.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 13:45

Когда эти же составы встречались на "Еуроборге", "Гронинген", мягко говоря, был не в лучшей форме и ужасных кондициях. Роттердамцы же тогда были очень голодны, поэтому своего соперника они даже не заметили (0:5). Наверное, если бы та игра проходила на "Де Куйпе", счёт мог бы быть ещё более неприличным. Сейчас, конечно, команды пересекутся уже в Роттердаме, но это не значит, что мы станем свидетелями сумасшедшего избиения младенцев. Вероятнее всего, здесь будет совершенно другой сценарий.



В этом сезоне Джованни ван Бронкхорст ещё никому из приезжих не позволял покидать город с тремя очками. Приедет ли "Гронинген" с целью прервать эту серию? Скорее всего, нет. Во всяком случае, зацикливаться на этом "бело-зелёные" не станут.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 14:45

Наверное, многих неприятно удивил "Виллем II", проваливший на последних выходных свой рядовой матч. В прошлом туре парни умудрились крупно проиграть, имея уже на двадцатой минуте численное преимущество (!). Плюс не стоит забывать, что именно парни и открыли счёт в матче. Да, в Тилбурге нет футболистов мирового масштаба, но даже без них "Виллем II" обязан был брать хоть какие-то очки. Пропускать три гола от команды, играющей в меньшинстве, как-то не очень круто, если честно.



Думаю, последняя встреча "Витесса" и "Виллема II" заставила нас убедиться в том, что на данный момент эти клубы заметно отличаются по своему уровню, они будто бы с разных планет. В принципе, так оно и должно быть, ведь "Витесс" почти каждый сезон пытается бороться за еврокубки, навязывает конкуренцию элите "Эредивизи", а вот "Виллем II" всего-навсего мечтает о том, как бы финишировать подальше от последней тройки.



Стоит отметить, что в новом году хозяева ещё ни разу не проиграли, а это, на минуточку, уже пять официальных поединков (во всех турнирах). На чужой территории гости вряд ли осмелятся на подвиг, поэтому предположу, что "жёлто-чёрные" снова не проиграют.

Прогноз: 2-0

12.02.2017 06:30

Помните победу "Эксельсиора" над "Твенте", ещё в начале сезона (1:2)? Да, то поражение "лошадей" стало очень неожиданным и в какой-то степени даже странным. Казалось, "Твенте" снова проведёт ужасный сезон, болтаясь где-нибудь внизу таблицы и радуя фанатов победами лишь по праздникам. К счастью, этого удалось избежать - прошло совсем немного времени и всё, наконец, стало на свои места. Сейчас армия Рене Хеке ведёт борьбу за еврокубковые места, а вот "красно-чёрные", к сожалению, за выживание.



Если "Твенте" с первых же минут найдёт свою игру, то победа от гостей точно никуда не убежит. Если же нет, то "Эксельсиор" изрядно потреплет нервы приезжим. Рискну предположить, что сбудется именно второй вариант. Парни, конечно, хоть и аутсайдеры лиги, но играть в приносящий результаты футбол они пока не разучились.

Прогноз: 1-1

12.02.2017 08:30

"Аякс" пока так и не дождался осечек прямых конкурентов, но самое главное здесь то, что он и сам пока не споткнулся. Продолжать в том же духе как можно дольше амстердамцам будет не так просто, учитывая их трудный календарь и список ближайших неуступчивых соперников. К тому же, к дружине Петера Боша возвращается Лига Европы, которая, в свою очередь, дополнительно лишит футболистов сил, нервов и эмоций.



Если говорить конкретно об этой встрече, то её исход зависит во многом от "аяксидов". "Спарта", как и любой другой андердог, ничего в этой встрече придумывать не будет, они просто поддадутся течению. Если столичные не дадут гостям свободу, то мы увидим очередной их выигрыш.

Прогноз: 3-1

12.02.2017 08:30

Результативная перестрелка в исполнении этих же ребят в первом круге особенно хорошо должна была запомниться болельщикам АЗ, ведь именно их кумиры упустили победу, выигрывая по ходу игры со счётом 1:0 и 2:1. Не так давно алкмарцы всё же сумели вернуть должок, минимально переиграв "Херенвен" в кубке страны.



Что касается чемпионата, то здесь "суперфризы" показывают другую игру, поэтому всерьёз рассчитывать гостям на повторение недавнего успеха, наверное, всё же не стоит. К тому же, АЗ сейчас только пытается поймать свою волну, о чём и говорят последние неудачные результаты клуба (три тура подряд без побед).



Интересно, что "Херенвен" до сих пор остаётся одной из лучших домашних команд в лиге, поэтому я уверен, что вышедший на поле состав сделает абсолютно всё, чтобы не проиграть. К тому же, парням Юргена Стреппела будет только лучше, если конкурент так и останется где-нибудь позади.

Прогноз: 2-1

12.02.2017 10:45

А вот и ещё один поединок, который по праву может считаться "центральным" в этом туре. Если с этим кто-то всё же не согласен, то советую вспомнить последние изменения в таблице. Как известно, "Утрехт" уже переместился на четвёртую позицию, которая, к слову, находится от ПСВ аж на расстоянии двенадцати пунктов.



ПСВ, как и остальные претенденты на чемпионство, в новом году пока добивается только стопроцентных результатов - четыре победы из четырёх. Конечно, "Утрехт" не та команда, которую уже можно авансом похоронить, но вот если говорить серьёзно, то шансов на победу у гостей не так уж много. Если быть точнее, то их практически нет. "Лампочки" сейчас действительно хороши, поэтому любой результат, кроме победы, можно будет считать маленькой сенсацией. Мой прогноз - победа хозяев 1:0 или 2:0.

Прогноз: 1-0