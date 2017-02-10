Бундеслига: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 20-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

10.02.2017 14:30

"Аугсбург" впервые в сезоне выиграл два матча подряд, в результате команда взлетела на десятое место в турнирной таблице. "Фуггеры" после зимнего перерыва преобразились. Во-первых, обе победы были одержаны в волевом стиле: сначала команда на выезде обыграла "Вольфсбург", а неделей ранее в драматичной концовке вырвала победу у "Вердера", забив решающий мяч на исходе добавленного времени. Во-вторых, парни Мануэля Баума стали забивать. За две прошлые игры им удалось отправить в ворота соперника пять голов, в то время как за предыдущие 17 игр "Аугсбург" забил только 13 мячей. Впереди поездка в гости к "Майнцу", который в прошлом туре разгромно проиграл "Хоффенхайму". "Карнавальщики" начали вторую часть сезона с двух ничейных исходов против претендентов на еврокубки, но на третий матч подряд против топа их не хватило. Команда Мартина Шмидта мало забивает – всего один гол за последние четыре игры в Бундеслиге. С такими данными у "Аугсбурга" есть неплохой шанс прервать серию поражений в играх на поле "Майнца", предыдущие четыре встречи остались за хозяевами.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 09:30

"Байер" и Роджер Шмидт в который раз находятся на грани развода. Еще по ходу нынешнего сезона главный тренер "аспириновых" был близок к тому, чтобы покинуть Леверкузен, но всякий раз ему удавалось исправить ситуацию. Вторую часть сезона хозяева начали с победы над "Гертой", а потом последовало поражение в дерби от "Боруссии" М ("Байер" тогда вёл со счётом 2:0), неделю спустя команда не смогла забить Гамбургу" и проиграла. Сейчас отставание от седьмой строчки составляет восемь баллов, и с началом плей-офф Лиги чемпионов ликвидировать данный отрыв станет еще сложнее. Впереди игра с "Айнтрахтом" из Франкфурта, где придется все 90 минут пахать и терпеть. "Орлы" не позволяют чувствовать себя свободно ни одной команде, а для своего гола им достаточно пары моментов. Команда Нико Ковача забралась уже на третье место в Бундеслиге, и на неделе вышла в четвертьфинал Кубка Германии. А ведь еще в конце прошлого сезона клуб удержался в чемпионате Германии лишь благодаря переходным играм.

Прогноз: 0-1

11.02.2017 09:30

Карло Анчелотти после каждого матча "Баварии" подвергается критике за слабый футбол. Только это не мешает его команде лидировать в чемпионате Германии и потихоньку увеличивать отрыв от преследователей. На прошлой неделе Мюнхен на своем поле сыграл вничью с "Шальке", прервав длинную серию побед. Казалось, вот он шанс для "РБ Лейпцига", но новички Бундеслиги оступились в Дортмунде и теперь "Бавария" опережает "быков" на четыре очка, то есть рекордмайстер смог уйти на расстояние двух матчей. Незаметным героем первого места Мюнхена является как раз "Ингольштадт", который незадолго до перерыва нанес первое поражение в чемпионате Германии "РБ Лейпцигу". За ту победу руководители "Баварии" отблагодарили "шанцеров" сосисками и бренцелями, которые лично привёз Карл-Хайнц Румменигге. Но это всё лирики, для нас же важно то, как себя сейчас чувствует "Ингольштадт". По итогам прошлого тура они вновь опустились в зону вылета, при этом их положение далеко не безнадежно. При Майке Вальпургисе на своем поле "щанцеры" исправно набирают очки.

Прогноз: 0-2

11.02.2017 09:30

"Боруссия" М при Дитере Хеккинге пока не проигрывает. Команда начала с выездного ничейного результата в Дармштадте, затем последовала первая победа на выезде в чемпионате – был обыгран в дерби "Байер", а на прошлой неделе удалось на своем поле дожать "Фрайбург". На закуску – выход в четвертьфинал Кубка Германии. Итого четыре матча – три победы и одна ничья. Неплохое начало для "жеребцов". Перед нами еще свеж пример прошлого года, когда Мёнхенгладбах с последнего места запрыгнул в Лигу чемпионов, поэтому отказывать сейчас команде в борьбе за еврокубки мы не можем. Помешать этому способна Лига Европы, где скоро гостям играть в плей-офф. А пока же им предстоит поездка в Бремен, где бедный "Вердер" никак не может набрать очки. На данный момент парни Александера Нури имеют серию из 18-ти матчей с забитыми голами, правда, толку от этого нет. Три поражения подряд, последнее и вовсе пришло в добавленное время. Сейчас "музыканты" располагаются в подвале, где определились четыре команды, которые и будут вести борьбу за выживание.

Прогноз: 1-2

11.02.2017 09:30

"Дармштадт" проиграл в дерби Гессена. Нас не должно это удивлять. Второй год подряд сохранить за собой место в Бундеслиги при минимуме ресурсов для "лилий" является архисложной задачей. Без везения её не выполнить, а с этим как раз у парней Торстена Фринга большие проблемы. Впереди домашний матч с "Боруссией" Д, где проблем не пересчитать. При всем разнообразии атакующих футболистов в обойме Томаса Тухеля, забить больше одного гола у Дортмунда выходит только по праздникам. Только что в кубковой игре "шмелям" дали дополнительные полчаса, но и тут за 120 минут им удалось лишь раз пробить голкипера "Герты". "Боруссия" Д тратит много лишних сил, а ведь впереди плей-офф Лиги чемпионов. С игрой на два фронта очески будут случаться чаще. В первом круге "Боруссия" Д на своем поле обыграла "Дармштадт" 6:0, нанеся "лилиям" самое крупное поражение в Бундеслиге. В случае сегодняшней "Боруссии" Д мы не можем быть уверены, что одного гола хватит для победы даже над последней командой чемпионата Германии, так что Дортмунду надо забивать хотя бы половину от результата первого матча.

Прогноз: 0-2

11.02.2017 09:30

"Гамбург" за последние дни сумел выиграть две встречи. Сначала в чемпионате Германии удалось обыграть "Байер", а затем в Кубке Германии перед "динозаврами" не устоял "Кёльн". За 180 минут защита команды Маркуса Гисдоля пропустила ровно ноль мячей, это достойно похвалы. Впереди выезд в Лейпциг, где предстоит сыграть против одного из лидеров сезона. "Быки" в прошлом туре провели один из худших матчей в чемпионате, но на это были объективные причины – сразу несколько лидеров пропускали игру в Дортмунде, что сразу отразилось на игре в атаке. В матче с "Гамбургом" Тимо Вернер и Марсель Забитцер вернутся на поле. К ним присоединится Эмиль Форсберг, который отбыл свою трёхматчевую дисквалификацию. Если руководители хозяев и говорят, что пока не претендуют на первое место, то вторую строчку надо оборонять. Преимущество над ближайшим преследователем составляет семь очков, однако если начать регулярно терять очки, весной будет жарко. Какой бы талантливой не была молодёжь в составе "РБ Лейпцига", опыта у нее все равно мало и это не будет их преимуществом на финише.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 12:30

Главный тренер "Шальке" результатом ответил всем своим критикам за прошлые неудачи. Для начала "кобальтовые" сыграли вничью против "Баварии" на ее поле, а затем вышли в четвертьфинал Кубка Германии. Пусть там и соперник был далеко не самый грозный, но сейчас любой хороший результат помогает команде почувствовать в себе уверенность. Особенно перед скорым стартом в плей-офф Лиги Европы. Впереди домашний матч против "Герты", для которой игры в Гельзенкирхене являются заколдованными. "Шальке" в рамках Бундеслиги выиграл последние восемь встреч на своем поле, последнее поражение датировано аж 2004 годом. Не добавляет оптимизма гостям и кубковая встреча. В отличие от "Шальке" "Старой Даме" пришлось играть с Дортмундом, команда провела на поле 120 минут после чего участвовала в серии пенальти. А пройти дальше не удалось. Плохое настроение от результата Кубка умноженное на усталость и короткую скамейку.

Прогноз: 1-0

12.02.2017 09:30

Мы уже выяснили, что за "Вольфсбург" долго радоваться нельзя. Как только команда выдаст один-два хороших результата, тут же последует провал. Вторая часть чемпионата Германии ничем не отличается от предыдущих провалов. За победой последовало глупое поражение от "Аугсбурга" на своем поле, а на прошлой неделе "волки" с минимальным счётом уступили на выезде "Кёльну". На матч кубка Германии Валерьен Исмаэль решил выставить далеко не основной состав, и только не слишком хорошая игра "Баварии" не позволила состояться разгрому. Главный тренер "Вольфсбурга" готовился целенаправленно к матчу против "Хоффенхайма", ведь зона вылета находится совсем близко от его команды. Если не выбраться из нее, то заканчивать сезон "волки" будут с другим тренером. "Хоффенхайм" год назад был в примерно таком положении, но с приходом Юлиана Нагельсманна всё изменилось. Теперь на пути "селян" еврокубки. В ближайшие игре гости будут обходиться без Сандро Вагнера, который всё еще отбывает дисквалификацию, однако без него в прошлом туре команда разгромила "Майнц".

Прогноз: 1-2

12.02.2017 11:30

"Кёльн" выиграл второй матч подряд, в прошлом туре "козлам" удалось на своем поле с минимальным счетом обыграть "Волфьсбург". Итого беспроигрышная серия команды в чемпионате Германии достигла шести матчей. В турнирной таблице Бундеслиги гости занимают только седьмое место, но их отставание от третьей строчки составляет всего три балла. Наверху всё крайне плотно. "Фрайбург" же находится на восьмой позиции, являясь водоразделом между еврокубковой зоной и всеми остальными участниками чемпионата Германии. "Кёльн" опережает "брайсгау" на шесть очков, победа в очном противостоянии позволит увеличить отрыв от преследователей до трёх матчей. Ставки достаточно высоки, и прижимистый Петер Штёгер не станет рисковать без причины. "Фрайбург" неделей ранее проиграл "Боруссии" М. Команда осталась без забитых голов, что прервало ее серию из восьми матчей с точными ударами. Смогут ли хозяева забить "Кёльну"? Всё-таки оборона "козлов" достаточно крепка, она пропустила всего 16 голов за 19 туров.

Прогноз: 1-1