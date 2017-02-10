Серия А: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru традиционно делится своими ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализируем поединки 24-го тура первенства.



Фото: soccer365.ru

10.02.2017 11:45

Маловероятно, что в этом матче возможна сенсация, которая случилась с неаполитанцами в позапрошлом туре, когда не удалось обыграть "Палермо". Команда Маурицио Сарри по полной программе оторвалась на "Болонье" (7:1) и вполне может продолжить аналогичные избиения в поединке с "Дженоа", который совсем не умеет играть на выезде. В минувших девяти гостевых поединках "грифоны" сумели набрать всего два очка, да и против "Наполи" исторически генуэзцы ничего путного сделать не могут, проиграв в семи из прошедших девяти выездных битв. О вылете из Серии А "Дженоа" пока наверняка не думает, однако вопрос с еврокубками уже давно закрыт. Поэтому мотивация явно будет не та, которая имеется у "партинопейцев", борющихся за топ-места. В этом сражении стоит ждать исключительно погрома гостей.

Прогноз: 3-0

11.02.2017 11:45

"Фиалки" в недавнем матче против "Ромы" получили по полной программе, в очередной раз провалившись на выезде, однако в родных стенах команда, как правило, преображается. В текущем сезоне "Фиорентина" при поддержке своих болельщиков проиграла всего раз. Очевидно, что после такой оплеухи от "Ромы" "фиолетовые" постараются реабилитироваться, а "Удинезе", как раз очень удобный для них соперник. "Зебры", хоть и не проигрывают уже два матча подряд, однако во Флоренции их постоянно ждет беда. Уже девять матчей подряд "черно-белые" не могут одолеть "Фиорентину" на выезде. С 1998 года "Удинезе" лишь раз победил "фиалок" в гостях, а сейчас пока еще не в той форме, чтобы творить сенсации и выигрывать у команды, которая дома действительно находит ресурсы перестраиваться, как атакующего плана, так и оборонительного, поэтому в данной встрече стоит ждать победу хозяев поля.

Прогноз: 2-1

12.02.2017 03:30

Римляне отстают от "Ювентуса" уже на семь очков, но в предстоящей игре три балла команда Спаллетти набирать просто обязана. Не должен кураж от игры с "Фиорентиной" так быстро сойти на нет. В гостях "волки" явно играют не так ударно, как дома, но "Кротоне" после небольшого всплеска снова ушел в кризис, проиграв два матча подряд без забитых мячей. Дома аутсайдер почти всегда пытается оказать сопротивление, и выдержал целый тайм против "Ювентуса", однако "Рома" играет несколько более агрессивно, чем "Старая синьора", поэтому должна вскрывать защиту "Кротоне" без каких-либо сложностей.

Прогноз: 1-3

12.02.2017 06:00

После поражения от "Лацио" на своем поле и на выезде в поединке с "Ювентусом" "Интер" просто обязан перед своими болельщиками выложится по полной программе и поставить на месте, пытающегося возродиться "Эмполи". "Синие" после провального первого круга хотя бы начали забивать, однако на выезде ничего ровным счетом не получается, а вот во второе фиаско подряд в родных стенах "нерадзурри" не слишком верится. Перишич пропустит это матч из-за красной карточки, но и без него нападение миланцев, выигравшее до этого 10 матчей подряд в родных стенах, должно показать свою силу. "Эмполи" в Милане проиграл шесть матчей кряду, а за последние 20 лет успешным оказался лишь один поединок. "Интер" не должен отрываться от лидеров, поэтому возьмет свои три очка.

Прогноз: 2-0

12.02.2017 06:00

"Атланта" получает отличную возможность прервать свою неприятную серию из трех выездных поражений подряд. "Палермо" в прошлом туре наконец-то добыл свою первую домашнюю победу и вряд ли сицилийцам хватит сил снова победить, тем более что в минувших двух матчах было набрано аж четыре очка, что для "орлов" настоящее достижение. "Палермо" нужен колоссальный прорыв, чтобы начать надеяться на получение шансов остаться в Серии А, однако кадровых ресурсов в команде нет, если не считать Илию Нестеровски. "Боги", несмотря на неудачи в гостях, дома действуют уверенно и видно, что в команде еще остался запал от осеннего спурта, благодаря которому "Атланта" так высоко в турнирной таблице. "Палермо" пропустил всего мяч за два последних сражения, а ведь защита "орлов" далека от идеала, поэтому в любом матче может случиться провал. Атака бергамцев способна вскрыть редуты "Палермо".

Прогноз: 1-2

12.02.2017 06:00

"Сассуоло", конечно, сложно понять. То команда ничего не может набрать на выезде и пытается выжить за счет домашних матчей, то случаются две победы подряд. Видимо самое время вспомнить и про домашние успехи, которые в сочетании с упорной борьбой на выезде способны поднять команду хотя бы в середину турнирной таблицы. "Черно-зеленые" пропустили всего два гола за последние два матча, что можно считать прогрессов в налаживании дел с защитой. В родных стенах против "Кьево", который вряд ли способен на очередной выездной успех после победы над "Лацио", есть шанс взять три очка. Однако веронцы неплохо сопротивляются, поэтому вероятность мирового исхода достаточно велика.

Прогноз: 1-1

12.02.2017 06:00

Шесть матчей подряд Торино не может победить. Если и в этом матче "быки" не смогут добыть три очка, то можно буде говорить о случайности ярких выступлений в первом круге. В родных стенах "Торино" не выигрывает уже два поединка подряд, однако против "Пескары" просто обязан выдавать максимальную самоотдачу и добывать викторию. "Пескара" проиграла последние пять матчей и ни разу не одержала победы в текущем сезоне, причем на выезде в шести из последних девяти поединков пропускала минимум три мяча. "Торино" дома играет результативно, поэтому стоит ждать погром "дельфинов".

Прогноз: 3-1

12.02.2017 09:00

"Сампдория" ожила. После продолжительной серии неудач генуэзцы выиграли два матча подряд и сейчас на своем поле проведут поединок против "Болоньи", которая рассыпалась на глазах. Дело даже не в поражении от "Наполи", а в том, что "красно-синие" проиграли два матча кряду в родных стенах, где они и добывали львиную долю очков. В гостях "Болонья" играть не умеет, тем более что после семи голов будет сложно отойти так сразу. А если добавить то, что в Генуе не удалось выиграть ни разу за последние 19 лет, то вероятность победы "Сампы" резко возрастает. Если "Дория" сумела обыграть "Рому", проявив характер, то и "Болонья" будет по силам.

Прогноз: 2-0

12.02.2017 11:45

"Кальяри" в текущем сезоне показывал зубы исключительно в родных стенах, но и последние матчи на своем поле не впечатлили. Сардинийцы явно сейчас на спаде, поэтому "Ювентусу" самое главное не недооценить соперника. "Стара синьора" уверенно идет к шестому подряд титулу, но в таких матчах могут быть осечки. Поединки против "Дженоа", и двух миланских клубов тому яркое подтверждение. "Кальяри" дома не смог забить лишь в матче с "Наполи", а во всех остальных встречах, кроме последней, оформлял не менее двух мячей. С такой атакой туринцам будет не так то и просто, хотя терять очки в таком сражении непозволительно для действующего чемпиона. Напомним, что "Ювентус" выиграл последние пять гостевых очных битв и семь из последних восьми.

Прогноз: 1-2

13.02.2017 11:45

В центральном сражении очередного тура "Лацио" после двух побед подряд на своем поле примет "Милан", который на неделе каким-то невообразимым чудом обыграл вдевятером "Болонью". У "Россонери" солидные потри по кадрам, да и усталость после череды поединков, плюс недавняя серии поражений явно скажется. Римляне в свою очередь полностью оправились от провала в игре с "Кьево", обыграв "Интер" на выезде в Кубке Италии, а также разобрав на части "Пескару". После феерии с "дельфинами" дома "орлята" постараются реабилитироваться за последнюю неудачу с веронцам, тем более что в Риме игры против "Милана" в последние годы проходили успешно. В прошлом сезоне было поражение, но дл этого пять матчей без проигрышей, в которых удалось победить четыре раза.



Команда Симоне Индзаги сейчас в относительно боевом составе, не то, что соперник, поэтому играть будет на победу, тем более что пока все сделано для того, чтобы продолжать наступать на пятки лидирующей группе. При успешном стечении обстоятельств у "орлят" есть шансы даже на Топ-3. Главное не терять очки в матчах, как с "Кьево" и обыгрывать соперников уровня "Милана", а сегодняшних "россонери" победить вполне реально. Второй круг у команды Монтеллы явно не удается, снова "Милан" начинает напоминать себя образца последних трех лет. Серьезный вклад в спад коллектива внесли травмы, но и тот же Карлос Бакка явно не в своих лучших кондициях, а вот потерю Бонавентуры компенсировать почти невозможно. В родных стенах "Лацио" вполне по силам взять верх над "красно-черными", которые уже как месяц показывают мрачноватый футбол.

Прогноз: 2-0