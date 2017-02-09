Примейра-лига: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать первого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

10.02.2017 12:30



Если бы матч проходил год назад, то гости могли надеяться на положительный результат. На тот момент "Арока" здорово смотрелась и была способная на многое. Однако сейчас у клуба наблюдается кризис, и пробиться в зону еврокубков будет очень сложно. На текущий момент гости имеют в активе 27 очков. Это столько же, сколько у "Риу Ави". Команды идут ровно в середине таблицы. В рамках прошлого тура "Арока" принимала дома "Виторию Сетубал" и смогла одержать победу со счетом 2:1. Чемпион Португалии ощущает, как в спину дышит обновленный "Порту". Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл. В рамках прошлого тура "Бенфика" легко переиграла "Насьонал Фуншал" со счетом 3:0. Совсем скоро клубу вступать в двухматчевый поединок Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Команда на хорошем ходу, но наставник может дать отдохнуть некоторым лидерам, что даст шанс "Ароке" зацепиться за ничью.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 03:45



Интересный матч, в котором один из аутсайдеров может покинуть зону вылета и приблизиться к своему сопернику. Напомним, совсем недавно дебютант Примейры сам находился на предпоследнем месте, но сумел сделать хороший рывок, выбравшись из болота. Подобная ситуация привела к тому, что "Фейренси" поднялся на 13-е место, имея 22 очка. Отрыв от "Тонделы" составляет 8 баллов. В рамках прошлого тура команда дома сумела нанести поражение "Риу Ави" со счетом 2:1. Неплохой результата, так как оппонент весьма серьезен. Что касается "Тонделы", то на прошлой неделе удалось на выезде сыграть 0:0 с "Белененсеш". Тот матч ознаменовался тем, что гости заканчивали встречу без трех игроков. Редкий случай. Нас ждет яркий матч, в котором наверняка будет ничья или победа хозяев поля.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 08:00

Соседи по турнирной таблице, которые имеют одинаковое количество очков. На текущий момент в активе обеих команд по 28 баллов. Получается, что они имеют шанс вырваться вперед и приблизиться к зоне еврокубков. Конечно, предпочтение отдается хозяевам поля, которые дома смотрятся солидно. Однако новичок Примейры отличается хорошей обороной и умением выжимать максимум из своих моментов. В прошлом туре "Шавиш" дома сохранил ворота сухими против "Боавишты", но и забить тоже не смог. Что касается "Витории Сетубал", то команда проиграла на выезде "Ароке" - 1:2. Силы оппонентов равны и сложно сказать, кому достанется победа. Скорее всего, будет ничья. При этом, на табло могут остаться нули.

Прогноз: 0-0

11.02.2017 10:15



"Эшторил" находится совсем рядом с зоной вылета. Команда набрала 16 очков и только 2 балла отделяет от болота. Поэтому требуется выигрывать и постараться оторваться от "Тонделы". В прошлой игре "Эшторил" удивил всех, добившей ничьей на выезде против "Браге". Клуб первым вышел вперед и пропустил гол в начале второго тайма. Казалось, что теперь то "пушкари" возьмутся за дело и вырвут победу, но мячей больше забито не было. "Пасуш де Феррейра" набрал 20 очков и тоже не может похвастаться стабильностью. Команда еще находится в опасности, так как рядом зона вылета. В прошлом туре удалось дома победить "Виторию Гимарайнш", что стало небольшой сенсацией. Теперь надо постараться продолжить поступательное движение вверх. Здесь вероятнее всего ничья.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 12:30



Один из самых интересных матчей тура. Команда, расположившаяся на пятом месте, принимает обладателя второй строчки в таблице. Будущих соперников разделяет 12 очков. Хозяева имеют неплохие шансы не только для попадания в Лигу Европы. При определенных обстоятельствах можно попытаться пробиться в Лигу чемпионов. До "Спортинга", который идет третьим, не хватает только 3 очка. В прошлой игре "Витория Гимарайнш" умудрилась проиграть "Пасуш де Феррейра" со счетом 0:2. "Порту" проводил и вовсе принципиальный поединок против "Спортинга". Клуб имел чуть больше моментов и заслуженно победил 2:1. В самой концовке могла случиться ничья, но Икер Касильяс блеснул мастерством. Матч будет интересным. Учитывая, что у гостей самая лучшая оборона в Португалии, а хозяева перестали много забивать, можно поставить на минимальную победу "Порту".

Прогноз: 0-1

12.02.2017 08:00



Аутсайдер принимает команду, которая стремится приблизиться к середине таблицы. Будет жаркая игра, так как хозяевам нужны очки, как воздух. Клуб итак слишком много упустил в зимний период, опустившись на самое дно. В рамках прошлого тура "Насьонал Фуншал" гостил у "Бенфики", пропустив 3 безответных гола. Предсказуемый результат. "Белененсеш" принимал "Тонделу", но не смог поразить ворота соперника. При этом, команда имела отличный шанс для победы, так как гости заканчивали встречу ввосьмером. Таким образом, сейчас у "Белененсеш" 24 очка и 12 место. Судя по тому, как действует "Насьонал Фуншал" в последнее время, у гостей больше шансов для победы.

Прогноз: 1-2

12.02.2017 10:00



"Морейренсе" имеет в активе 18 очков, что не вселяет оптимизма в сердца болельщиков. Дело в том, что отрыв от зоны вылета составляет только 4 балла. Команда не показывает стабильный футбол и вполне может скатиться в самый подвал таблицы. В прошлом туре "Морейренсе" гостил у "Маритиму" и не получилось взять даже ничью – поражение 0:1. "Спортинг" тоже раздосадован итогами прошлого матча. В принципиальном противостоянии с "Порту" было зафиксировано поражение со счетом 1:2. Это практически вычеркнуло команду из списка претендентов на первое место. Отставание от лидера достигло уже 10 очков. Судя по всему, гости победят. Уровни соперников явно разные.

Прогноз: 0-2

12.02.2017 12:15



"Шахматные" уже практически гарантировали себе участие в будущем чемпионате Португалии высшего дивизиона. Команда сумела подняться на 11-е место, набрав 25 очков. Неделей ранее была зафиксирована ничья против "Шавиша" на выезде – 0:0. Хороший результат. А вот "Брага" упустила уникальную возможность оторваться от "Спортинга". Можно только удивляться нестабильностью клуба. Особенно это было очевидно в противостоянии с "Эшторилом" дома, когда случилась ничья со счетом 1:1. Тем более, по ходу встречи пришлось отыгрываться. Наверняка "Брага" хочет победить, чтобы не только остаться в погоне за третье место, но и постараться вернуть уверенность в своих силах. Но добиться победы будет сложно.

Прогноз: 1-2

13.02.2017 12:00



Похоже, что "Риу Ави" больше не претендует на попадание в зону Лиги Европы. Команда теряет очки там, где делать этого нельзя. Так случилось и в прошлом туре – поражение от "Фейренси" со счетом 1:2. На текущий момент клуб набрал 27 очков и расположился на 9-м месте. До заветной пятой строчки не хватает 8 баллов. "Маритиму" занимает 6-е место, имея 31 балл. Команда здорово смотрится в нынешнем сезоне, начал свой подъем в конце осени. Футболисты показывают футбол высокого уровня. В рамках прошлого тура получилось победить "Морейренсе" дома со счетом 1:0. Учитывая все факторы, здесь напрашивается ничья.

Прогноз: 1-1

Прошлый тур серьезно изменил борьбу за первое место. Два лидера "Бенфика" и "Порту" значительно упрочили свои позиции, оторвавшись от ближайших преследователей. Особенно значима победа "драконов" над "Спортингом". Даже ничья была недопустима для нынешнего обладателя второго места. Стоит отметить, что победа была под угрозой, но Икер Касильяс в акробатическом прыжке отбил мяч, посланный в самый угол на последних минутах.Отрыв "Бенфики" от "Спортинга" составляет уже 10 очков. Следом за лидером на расстоянии в 1 балл расположился "Порту". Вряд ли "львы" смогут ликвидировать подобный гандикап.Последнее место сейчас занимает "Насьонал Фуншал". Совсем радом находится "Тондела", которая умудряется уже во втором матче подряд набирать очки. "Фейренси" порадовал своих болельщиков, победив дома "Риу Ави". Это позволило отдалиться от зоны вылета.