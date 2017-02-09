Бордо – ПСЖ: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 25-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Бордо

ПСЖ

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

16 Каррассо 20 Сабали 5 Паллуа Йованович 2 Гаич 13 Санкаре 14 Тулалан 18 Плашил 11 Камано 9 Ролан 25 Малкон 16 Ареола 19 Орье 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 8 Мотта 14 Матюйди 21 Бен Арфа 7 Моура 23 Дракслер 9 Кавани

Прогноз и ставки

10.02.2017 14:45

Очередной тур Лиги 1 стартует поединком с участием действующего чемпиона – ПСЖ. В роли соперника столичного клуба выступит – "Бордо". Две недели назад пути этих команд пересеклись в полуфинале Кубка французской лиги. Дуэль завершилась предсказуемой викторией парижан – 4:1. По дублю в том матче оформили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что подопечные Унаи Эмери отпразднуют успех и на этот раз. В новом году ПСЖ демонстрирует потрясающий футбол.

Прогноз: 1-2

В нынешнем сезоне "Бордо" и ПСЖ успели провести 2 очных поединка, каждый из которых завершился победой парижского клуба. Господа букмекеры нисколько не сомневаются в том, что питомцы Унаи Эмери и на этот раз окажутся сильнее своего визави из столицы французского виноделия. Как правило, коэффициент на викторию триумфатора последних четырёх розыгрышей Лиги 1 находится ниже отметки 1.60.В предыдущем сезоне ПСЖ гарантировал себе чемпионский титул за 9 (!) туров до окончания национального первенства. Сейчас парижане располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от обнаглевших монегасков на 3 зачётных балла. Что касается "Бордо", то он занимает седьмое место, уступая "Сент-Этьену" и "Марселю" по дополнительным показателям."Бордо" подходит к битве с лучшим клубом страны, находясь на ходу. За последние полтора месяца "жирондинцы" уступили всего лишь раз. Примечательно, что случилось это в поединке против парижан, состоявшемся две недели назад в рамках Кубка французской лиги. Накануне рассматриваемого противостояния нелишним будет отметить тот факт, что "Бордо" в гостях играет лучше, чем дома.В начале следующей неделе ПСЖ в родных стенах примет в гости "Барселону". На кону путёвка в четвертьфинал Лиги чемпионов – главного клубного турнира Старого Света. Для парижан, которым уже, наверное, приелись успехи на внутренней арене, крайне важно добиться положительного результата в битве с каталонскими "кудесниками мяча". Таким образом, поединок против "Бордо" для ПСЖ важен не только с турнирной точки зрения, но и с психологической.Показатели Кавани в нынешнем сезоне впечатляют. Уругвайский снайпер забивает практически в каждом матче. В нынешнем сезоне он уже четырежды поражал ворота "Бордо". Думается, Эдинсон забьёт и в последний рабочий день недели."Бордо" очень здорово обороняется. Думается, если "жирондинцы" уступят, то не более чем с разницей в один гол.