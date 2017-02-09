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Бордо – ПСЖ: превью

Бордо – ПСЖ: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 25-го тура чемпионата Франции.
Бордо – ПСЖ: превью
Фото: Soccer365.ru
В нынешнем сезоне "Бордо" и ПСЖ успели провести 2 очных поединка, каждый из которых завершился победой парижского клуба. Господа букмекеры нисколько не сомневаются в том, что питомцы Унаи Эмери и на этот раз окажутся сильнее своего визави из столицы французского виноделия. Как правило, коэффициент на викторию триумфатора последних четырёх розыгрышей Лиги 1 находится ниже отметки 1.60.

Турнирное положение



В предыдущем сезоне ПСЖ гарантировал себе чемпионский титул за 9 (!) туров до окончания национального первенства. Сейчас парижане располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от обнаглевших монегасков на 3 зачётных балла. Что касается "Бордо", то он занимает седьмое место, уступая "Сент-Этьену" и "Марселю" по дополнительным показателям.

Новости команд



Бордо


"Бордо" подходит к битве с лучшим клубом страны, находясь на ходу. За последние полтора месяца "жирондинцы" уступили всего лишь раз. Примечательно, что случилось это в поединке против парижан, состоявшемся две недели назад в рамках Кубка французской лиги. Накануне рассматриваемого противостояния нелишним будет отметить тот факт, что "Бордо" в гостях играет лучше, чем дома.

ПСЖ


В начале следующей неделе ПСЖ в родных стенах примет в гости "Барселону". На кону путёвка в четвертьфинал Лиги чемпионов – главного клубного турнира Старого Света. Для парижан, которым уже, наверное, приелись успехи на внутренней арене, крайне важно добиться положительного результата в битве с каталонскими "кудесниками мяча". Таким образом, поединок против "Бордо" для ПСЖ важен не только с турнирной точки зрения, но и с психологической.

Ключевые игроки



Эдинсон Кавани


Показатели Кавани в нынешнем сезоне впечатляют. Уругвайский снайпер забивает практически в каждом матче. В нынешнем сезоне он уже четырежды поражал ворота "Бордо". Думается, Эдинсон забьёт и в последний рабочий день недели.

Ориентировочные составы



16
Каррассо
20
Сабали
5
Паллуа
 
Йованович
2
Гаич
13
Санкаре
14
Тулалан
18
Плашил
11
Камано
9
Ролан
25
Малкон
16
Ареола
19
Орье
5
Маркиньос
2
Силва
20
Курзава
8
Мотта
14
Матюйди
21
Бен Арфа
7
Моура
23
Дракслер
9
Кавани


Прогноз и ставки



Бордо 
  vs  
 ПСЖ
10.02.2017 14:45
Очередной тур Лиги 1 стартует поединком с участием действующего чемпиона – ПСЖ. В роли соперника столичного клуба выступит – "Бордо". Две недели назад пути этих команд пересеклись в полуфинале Кубка французской лиги. Дуэль завершилась предсказуемой викторией парижан – 4:1. По дублю в том матче оформили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что подопечные Унаи Эмери отпразднуют успех и на этот раз. В новом году ПСЖ демонстрирует потрясающий футбол.
15.85X4.1421.65ТБ 2.51.90ТМ 2.52.02
Прогноз: 1-2


"Бордо" очень здорово обороняется. Думается, если "жирондинцы" уступят, то не более чем с разницей в один гол.
Ф1(+2)1.50
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09.02.2017
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