Новости
Статьи Прогнозы Обзор прессы
Матчи
Чемпионаты
ЧМ (Отбор, Европа)
Чемпионат Европы
Кубок африканских наций
Лига Чемпионов
Премьер лига
Кубок Англии
Чемпионшип
Кубок Лиги
Примера
Кубок Испании
Сегунда
Суперкубок
Серия А
Кубок Италии
Серия B
Премьер лига
ФНЛ
Кубок России
Бундеслига
Кубок Германии
Бундеслига 2
Премьер лига
Кубок Украины
Лига 1
Лига 2
Примейра Лига
Сегунда лига
Суперлига
Высший дивизион
Серия A
Все соревнования
Видео
Общение
Форум Пользователи Баны Отзывы и предложения
Разное
Телепрограмма Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Награды Дни рождения
Конкурс прогнозов
Войти
11:55 09.02
 ›   › 

Лига 1: прогноз на 25-й тур

Лига 1: прогноз на 25-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 25-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.
Лига 1: прогноз на 25-й тур
Фото: Soccer365.ru
Бордо 
  vs  
 ПСЖ
10.02.2017 11:45
Очередной тур Лиги 1 стартует поединком с участием действующего чемпиона – ПСЖ. В роли соперника столичного клуба выступит – "Бордо". Две недели назад пути этих команд пересеклись в полуфинале Кубка французской лиги. Дуэль завершилась предсказуемой викторией парижан – 4:1. По дублю в том матче оформили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что подопечные Унаи Эмери отпразднуют успех и на этот раз. В новом году ПСЖ демонстрирует потрясающий футбол.
15.85X4.1021.66ТБ 2.51.90ТМ 2.52.02
Прогноз: 1-2


Генгам 
  vs  
 Лион
11.02.2017 08:00
Субботнюю программу 25-го игрового дня откроет поединок между "Генгамом" и "Лионом". В предыдущем туре команда Бруно Женезио наконец-то порадовала своих многочисленных поклонников долгожданной победой, разгромив в родных стенах "Нанси" – 4:0. Один из мячей в ворота новичка элитного дивизиона забил Мемфис Депай, набирающий игровую форму после годичного простоя в "Манчестер Юнайтед". Если нидерландский хавбек продолжит прогрессировать, соперникам "ткачей" не позавидуешь. Что касается отчётного противостояния, то "Лион" должен обыгрывать "Генгам".
13.96X3.6222.04ТБ 2.51.83ТМ 2.52.11
Прогноз: 0-2


Дижон 
  vs  
 Кан
11.02.2017 11:00
В первом круге перестрелка между "Дижоном" и "Каном" обошлась без жертв – 3:3. Вероятнее всего, эти команды, располагающиеся в непосредственной близости от зоны вылета, и на сей раз побалуют поклонников футбола обилием забитых мячей. Дело в том, что ни "Дижон", ни "Кан" не могут похвастаться надёжностью тылов. Оба коллектива в среднем пропускают больше двух мячей за подход.
12.44X3.4423.15ТБ 2.52.00ТМ 2.51.92
Прогноз: 2-2


Лилль 
  vs  
 Анже
11.02.2017 11:00
Похоже, воскрешение "догов" оказалось иллюзией. В двух предыдущих турах "Лилль" не набрал ни единого очка. "Анже" тоже не может похвастаться положительными результатами, иначе не обитал бы в зоне вылета. Очное противостояние этих команд, скорее всего, завершится паритетом. В настоящий момент соперники находятся в одной весовой категории.
11.96X3.3024.88ТБ 2.52.72ТМ 2.51.53
Прогноз: 1-1


Монако 
  vs  
 Метц
11.02.2017 11:00
Монегаски продолжают радовать родных болельщиков. После 24-х игровых дней именно княжеский клуб располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая своих ближайших преследователей на 3 пункта. В субботу вечером "Монако" в родных стенах примет "Метц". Несмотря на то, что новичок элитного дивизиона выиграл 3 из 4-х последних матчей, никто не верит в его успех на "Луи II". В первом круге "Монако" разорвал "Метц" в клочья – 7:0. Учитывая то, в какой потрясающей форме пребывают Радамель Фалькао и его товарищи, виктория княжеского клуба не вызывает сомнений.
11.26X7.00212.50ТБ 2.51.42ТМ 2.53.16
Прогноз: 3-0


Нанси 
  vs  
 Монпелье
11.02.2017 11:00
В первой половине сезона поединок между "Нанси" и "Монпелье" победителя не выявил – 0:0. Чего-то подобного следует ожидать и от субботнего противостояния. Обе команды входят в расширенный список претендентов на понижение в классе. Думается, в отчётном матче соперники сыграют осторожно, дабы в очередной раз не огорчить своих и без того измученных фанатов.
12.56X3.1523.22ТБ 2.52.53ТМ 2.51.60
Прогноз: 0-0


Тулуза 
  vs  
 Бастия
11.02.2017 11:00
В новом году "Бастия" ещё ни разу не переиграла своего визави. 2 очка в пяти сыгранных матчах – яркое подтверждение того, что "островитяне" далеки от своей оптимальной игровой формы. "Тулуза", в свою очередь, начинает набирать ход. После разгрома "Анже" (4:0) питомцы Паскаля Дюпра довольствовались ничьей в битве против "Лорьяна" (1:1). Учитывая вышесказанное и место проведения матча, виктория фиолетово-белой армии видится наиболее вероятным результатом.
11.93X3.4424.74ТБ 2.52.48ТМ 2.51.62
Прогноз: 2-1


Ренн 
  vs  
 Ницца
12.02.2017 06:00
Воскресную программу 25-го тура Лиги 1 откроет любопытный поединок между "Ренном" и "Ниццей". По мнению аналитиков букмекерских контор, в данном противостоянии нет фаворита. Несмотря на это, можно с высокой долей вероятности предположить, что успеха добьются "орлы", продолжающие сражаться за золотые медали. Нелишним будет напомнить, что в одиннадцати последних матчах "чернокожие" одержали всего-навсего одну победу, обыграв в кубковом матче любительский клуб.
12.85X3.0422.94ТБ 2.52.53ТМ 2.51.60
Прогноз: 0-1


Сент-Этьен 
  vs  
 Лорьян
12.02.2017 08:00
Перспектива миграции из Лиги 1 в Лигу 2 не прельщает "морских щук". Да, они по-прежнему являются аутсайдерами элитного дивизиона Франции, однако их положение не видится таким уж критичным, как в первой половине сезона. Тем не менее, господа букмекеры не особо верят в то, что "Лорьяну" удастся в гостях отобрать очки у "Сент-Этьена". Это и не удивительно, поскольку зелёные, располагающиеся на пятом месте, очень здорово играют на своём поле.
11.97X3.5024.44ТБ 2.52.08ТМ 2.51.85
Прогноз: 2-1


Нант 
  vs  
 Марсель
12.02.2017 12:00
Вновь программу очередного тура чемпионата Франции будет закрывать поединок с участием "провансальцев". На сей раз "Марсель" в гостях сразится с "Нантом". "Канарейки" забили всего лишь 15 мячей в текущем розыгрыше национального первенства, занимая по этому показателю последнее место. Что касается южан, то они после смены главного тренера начинают набирать высоту. Кстати, в начале недели своим дебютным голом после возвращения отметился звёздный новичок "Марселя" – Димитри Пайе. Думается, отчётное противостояние увенчается успехом гостей.
13.34X3.3422.38ТБ 2.52.20ТМ 2.51.77
Прогноз: 0-2
Оцените материал:
09.02.2017
Показывать сверху Оставить комментарий
Отправить
Ближайшие матчи
  Бордо - ПСЖ онлайн 10.02.2017
  Лилль - Анже онлайн 11.02.2017
  Генгам - Лион онлайн 11.02.2017
Новости
09.02.2017, 11:29    0
Лига 1: прогноз на 25-й тур
09.02.2017, 03:48    1
Примера: прогноз на 22-й тур
07.02.2017, 15:57    8
Хватит! Почему Арсенал должен заменить Венгера на Аллегри
06.02.2017, 15:55    6
Барселона – Атлетико: превью
06.02.2017, 04:29    0
ПСЖ – Лилль: превью
© 2017 Soccer365.ru О сайте Вакансии Виджеты Правообладателям  Нашли ошибку?
Cсылка