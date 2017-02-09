Лига 1: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 25-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

10.02.2017 11:45

Очередной тур Лиги 1 стартует поединком с участием действующего чемпиона – ПСЖ. В роли соперника столичного клуба выступит – "Бордо". Две недели назад пути этих команд пересеклись в полуфинале Кубка французской лиги. Дуэль завершилась предсказуемой викторией парижан – 4:1. По дублю в том матче оформили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что подопечные Унаи Эмери отпразднуют успех и на этот раз. В новом году ПСЖ демонстрирует потрясающий футбол.

Прогноз: 1-2

11.02.2017 08:00

Субботнюю программу 25-го игрового дня откроет поединок между "Генгамом" и "Лионом". В предыдущем туре команда Бруно Женезио наконец-то порадовала своих многочисленных поклонников долгожданной победой, разгромив в родных стенах "Нанси" – 4:0. Один из мячей в ворота новичка элитного дивизиона забил Мемфис Депай, набирающий игровую форму после годичного простоя в "Манчестер Юнайтед". Если нидерландский хавбек продолжит прогрессировать, соперникам "ткачей" не позавидуешь. Что касается отчётного противостояния, то "Лион" должен обыгрывать "Генгам".

Прогноз: 0-2

11.02.2017 11:00

В первом круге перестрелка между "Дижоном" и "Каном" обошлась без жертв – 3:3. Вероятнее всего, эти команды, располагающиеся в непосредственной близости от зоны вылета, и на сей раз побалуют поклонников футбола обилием забитых мячей. Дело в том, что ни "Дижон", ни "Кан" не могут похвастаться надёжностью тылов. Оба коллектива в среднем пропускают больше двух мячей за подход.

Прогноз: 2-2

11.02.2017 11:00

Похоже, воскрешение "догов" оказалось иллюзией. В двух предыдущих турах "Лилль" не набрал ни единого очка. "Анже" тоже не может похвастаться положительными результатами, иначе не обитал бы в зоне вылета. Очное противостояние этих команд, скорее всего, завершится паритетом. В настоящий момент соперники находятся в одной весовой категории.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 11:00

Монегаски продолжают радовать родных болельщиков. После 24-х игровых дней именно княжеский клуб располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая своих ближайших преследователей на 3 пункта. В субботу вечером "Монако" в родных стенах примет "Метц". Несмотря на то, что новичок элитного дивизиона выиграл 3 из 4-х последних матчей, никто не верит в его успех на "Луи II". В первом круге "Монако" разорвал "Метц" в клочья – 7:0. Учитывая то, в какой потрясающей форме пребывают Радамель Фалькао и его товарищи, виктория княжеского клуба не вызывает сомнений.

Прогноз: 3-0

11.02.2017 11:00

В первой половине сезона поединок между "Нанси" и "Монпелье" победителя не выявил – 0:0. Чего-то подобного следует ожидать и от субботнего противостояния. Обе команды входят в расширенный список претендентов на понижение в классе. Думается, в отчётном матче соперники сыграют осторожно, дабы в очередной раз не огорчить своих и без того измученных фанатов.

Прогноз: 0-0

11.02.2017 11:00

В новом году "Бастия" ещё ни разу не переиграла своего визави. 2 очка в пяти сыгранных матчах – яркое подтверждение того, что "островитяне" далеки от своей оптимальной игровой формы. "Тулуза", в свою очередь, начинает набирать ход. После разгрома "Анже" (4:0) питомцы Паскаля Дюпра довольствовались ничьей в битве против "Лорьяна" (1:1). Учитывая вышесказанное и место проведения матча, виктория фиолетово-белой армии видится наиболее вероятным результатом.

Прогноз: 2-1

12.02.2017 06:00

Воскресную программу 25-го тура Лиги 1 откроет любопытный поединок между "Ренном" и "Ниццей". По мнению аналитиков букмекерских контор, в данном противостоянии нет фаворита. Несмотря на это, можно с высокой долей вероятности предположить, что успеха добьются "орлы", продолжающие сражаться за золотые медали. Нелишним будет напомнить, что в одиннадцати последних матчах "чернокожие" одержали всего-навсего одну победу, обыграв в кубковом матче любительский клуб.

Прогноз: 0-1

12.02.2017 08:00

Перспектива миграции из Лиги 1 в Лигу 2 не прельщает "морских щук". Да, они по-прежнему являются аутсайдерами элитного дивизиона Франции, однако их положение не видится таким уж критичным, как в первой половине сезона. Тем не менее, господа букмекеры не особо верят в то, что "Лорьяну" удастся в гостях отобрать очки у "Сент-Этьена". Это и не удивительно, поскольку зелёные, располагающиеся на пятом месте, очень здорово играют на своём поле.

Прогноз: 2-1

12.02.2017 12:00

Вновь программу очередного тура чемпионата Франции будет закрывать поединок с участием "провансальцев". На сей раз "Марсель" в гостях сразится с "Нантом". "Канарейки" забили всего лишь 15 мячей в текущем розыгрыше национального первенства, занимая по этому показателю последнее место. Что касается южан, то они после смены главного тренера начинают набирать высоту. Кстати, в начале недели своим дебютным голом после возвращения отметился звёздный новичок "Марселя" – Димитри Пайе. Думается, отчётное противостояние увенчается успехом гостей.

Прогноз: 0-2