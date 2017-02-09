Примера: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать второго тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

10.02.2017 14:45

"Эспаньол" уже давно славится своей успешной игрой на домашней арене. В нынешнем сезоне за 11 матчей "попугаи" на глазах своих болельщиков проиграли лишь два. Да и то, было это уже достаточно давно (в сентябре 2016), да и соперники были весьма солидные ("Реал" и "Сельта"). Вот уже 8 матчей подряд каталонцы не проигрывают на "Корнелья-Эль Прат", преимущественно побеждая. "Реал Сосьедад" не привык идти на компромиссы - баски всего дважды за 21 тур делили очки, а их безничейная серия длится уже 8 игр подряд. Но именно с "Эспаньолом" они сыграли одну из ничейный встреч в первом круге. Вполне мировая возможна она и на этот раз, так как команды находятся в хорошей форме и настроены брать очки.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 07:00

Последние два тура "Валенсия" провела крайне неважно. Казалось бы, что команда поймала свою игру, выиграла две встречи и начнет подниматься вверх по турнирной таблице, но "летучие мыши" сначала проиграли в гостях "Лас-Пальмасу" 1:3, а затем с треском провалили домашнюю игру с "Эйбаром". Стоит отметить, что с игровой дисциплиной у команды не лады – в двух этих играх игроки команды получали красные карточки, а вдесятером матчи выигрываются редко. "Бетис" напротив, в последнее время играет предельно собрано. Совсем недурно "бело-зеленые" смотрелись в гостевой игре с "Атлетико", хоть и минимально проиграли, едва не обыграли "Барсу" на своем поле, да и вообще, в родных стенах набрали 10 очков и 12 возможных в последних четырех турах. Думается, что севильцам вполне по силам разобраться с "Валенсией", которая все никак не может наладить более-менее стабильную игру.

Прогноз: 2-0

11.02.2017 10:15

В этом матче мы увидим своеобразную репетицию финала Кубка Испании. Присутствие в решающем матче "Барселоны", которая в последние годы сделала этот трофей практически ручным, никого не удивляет, а вот "Алавес" - это в каком-то роде сенсация. Да, повезло со жребием, но "Депортиво" и "Сельту" тоже надо было пройти. Впрочем, до кубковой игры еще очень далеко, поэтому команды могут смело переключаться на чемпионат. По крайней мере, "Алавес", ведь "Барса" будет держать в уме первый поединок в Лиге чемпионов против "ПСЖ", который куда более важен. В матче с "Атлетиком" Луис Энрике дал передохнуть Луису Суаресу, в Кубке Испании против "Атлетико" вынужденно из-за дисквалификации "отдыхал" Неймар. Быть может на этот раз настал черед Месси? Вполне возможно, что наставник каталонцев решит его поберечь. Впрочем, даже если это окажется не так, наверняка состав гостей будет не совсем боевым – какая-то ротация обязательно будет. В этом и состоит шанс "Алавеса", который очень здорово обороняется, и сыграл на 0 в четырех из пяти последних игр. Словом, гостям будет нелегко. "Атлетико" дожать "уничтожителей бобов" на их поле так и не смог. Получится ли у "Барсы"?

Прогноз: 0-1

11.02.2017 12:30

"Атлетик" в последнее время несколько сдал – невнятные нулевые ничьи с "Леганесом" и "Алавесом", тяжелая победа над "Спортингом" и безвольное поражение от "Барселоны" - не такой игры ждут от басков их болельщики, а хотя бы такой, как в поединке с "Атлетико", причем лишь по игре, а не по результату. "Депор" после успешного отрезка (матч с "Реалом" и победы над "Реал Сосьедадом" и "Осасуной"), не выигрывал уже 4 тура подряд. К тому же, из-за переноса матча 21-го тура против "Бетиса" команда слегка выпала из игрового ритма. В поединке первого круга коллектив из Бильбао выиграл на "Риасоре", а теперь у него есть неплохие шансы повторить свой успех уже на "Сан-Мамесе", где он еще не радовал публику тремя очками в 2017-м году.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 14:45

Благодаря победе "Гранады" в прошлом туре, "Осасуна" стала единоличным аутсайдером Примеры. Команда не побеждала уже 13 матчей подряд и ее положение вполне можно назвать охарактеризовать, как "катастрофическое". А тут еще встреча с лидером чемпионата… Впрочем, на этот матч "Реал" вполне может выйти и не будучи на первой строчке. Дело в том, что мадридцы уже имеют два матча в запасе, а "Барселона" свою игру будет проводить на несколько часов раньше, поэтому не исключено, что в этой игре придется отвоевывать лидерство. Учитывая, что у "сливочных" через четыре дня будет игра с "Наполи" в Лиге чемпионов, Зидан вполне может захотеть взять Памплону в малой кровью. Однако, такому раненному зверю, как "Осасуна" отступать некуда, что и показывают последние матчи, где она пытается огрызаться (матчи с "Реал Сосьедадом" и "Севильей"). На гол хозяева вполне способны наиграть, ведь они забили два даже на "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, на очки рассчитывать все же будет трудно – уж больно много команда пропускает.

Прогноз: 1-3

12.02.2017 06:00

У обеих команд наметился спад в игре. Но если у "Вильярреала" он выражается в малом количестве забитых мячей (2 гола в 4 играх), что не мешает команде набирать очки, то у "Малаги" все более серьезно – "анчоусы" набрали только одно очко в 6-ти последних матчах. "Подводники" находятся на шестой строчке, а сзади подпирает группа команд, поэтому чтобы не вывалиться из еврокубковой группы, надо набирать очки. Поединок с нынешней "Малагой", которую, кстати, "Вильярреал" обыгрывал в первом круге в гостях, вполне может помочь команде разжиться тремя баллами.



Прогноз: 2-0

12.02.2017 10:15

Встреча команд, которые ведут борьбу за право остаться на следующий сезон в элите испанского футбола. Пока лучше получается у "Леганеса", который имеет на 5 очков больше. Обе команды давно не радовали своих болельщиков победами – "Леганес" с ноября, а "Спортинг" - с декабря прошлого года. Поражение в этой встрече существенно осложнит ситуацию в борьбе за выживание хихонцам, ведь 8 очков отыграть будет крайне сложно, учитывая, что за большую половину встреч команда набрала всего 13. По-хорошему – выходи и выигрывай, сокращай отрыв до двух очков, но с их набором у гостей в последних турах большие проблемы. Хозяев же со стратегической точки зрения устроит ничья, которая вполне возможна.

Прогноз: 0-0

12.02.2017 12:30

"Лас-Пальмас" крут", "Лас-Пальмас" хорош" - именно такие словосочетания приходят на ум, когда мы говорим об игре команды в родных стенах. Еще бы, ведь "островитяне" не проиграли на своем поле ни одной встречи (6 побед и 5 ничьих) – этим в высшем дивизионе испанского футбола может похвастаться еще разве что "Реал" и никто больше. "Севилья" не раз по ходу нынешнего сезона проигрывала в гостях, сделала это и позапрошлом туре, не сумев одолеть "Эспаньол". Если припомнить еще один проигрыш андалусийцев, а именно матч с "Гранадой", то случился он накануне матча в Лиге чемпионов. Напомним, что подопечные Сампаоли уже через 3 дня будут играть с "Лестером", поэтому хозяева могут извлечь из этого обстоятельства дивиденды. Наверняка аргентинский специалист захочет кого-то поберечь, а запас прочности у его команды не такой большой, как ему бы хотелось бы. Думаем, что у "Лас-Пальмаса" неплохие шансы, как минимум, не проиграть в этой игре.

Прогноз: 2-1

12.02.2017 14:45

Обе команды подходят к поединку в не самом лучшем настроении, так как среди недели не смогли пробиться в финал Кубка Испании. Шансы имели обе команды, но воспользоваться ими не смогли. В особенности должно быть обидно "Сельте", которая получила в соперники "Алавес", но не смогла ни разу забить ему за два кубковых матча. Казалось бы, команды разделались с одним турниром, как к нему на смену в их график вклинивается другой – Лига чемпионов у "Атлетико" и Лига Европы у "Сельты". "Атлетико" ехать в гости к "Байеру", а "Сельте" принимать "Шахтер". Думается, именно эти матчи и станут для обеих команд приоритетными. Если "Сельта" играет на четвертый день, к тому же дома, то "Атлетико" - на третий и в гостях. Поэтому на "Висенте Кальдерон" мы увидим борьбу "полуторных составов", где шанс победить все же больше у хозяев. Но такой легкой, как в первом круге, когда "матрасники" на "Балаидосе" разбили "Сельту" 4:0, не будет.

Прогноз: 1-0

13.02.2017 14:45

"Эйбар" в прошлом туре буквально надругался над "Валенсией", причем на "Месталье", победив 4:0. Учитывая, что на родном поле баски играют всегда достаточно мощно, а в соперниках один из аутсайдеров чемпионата, то это хороший шанс набрать очередные три очка, тем более, что они будут совсем не лишними в борьбе за еврокубки, ведь команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы. У "Гранады" в прошлом туре случился позитивный сдвиг - она наконец-то выиграла и уже может тешить свое самолюбие хотя бы тем, что не является худшей командой лиги. Хватит ли команду на что-то большее? Думается, что не в этой игре.

Прогноз: 2-0