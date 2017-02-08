Фейеноорд – как новый №1 в голландском футболе и реальная сила в Европе

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса Goal.



Фото: Football.ua

Джованни ван Бронкхорст и Дирк Кюйт на правильном пути – вскоре "Фейеноорд" может прервать свое затянувшееся молчание на "поприще" больших титулов.Благодаря взвешенному подходу и продуманной политике, клуб из Роттердама вскоре может занять нишу, которая ранее принадлежала другим клубам – речь о том, что "Фейеноорд" претендует на звание силы №1 в голландском футболе.У фанатов "Фейеноорда" возрождается вера. Прошло 18 лет с момента, когда они в последний раз не помнили себя от счастья – их клуб выигрывал чемпионат в сезоне 1998/99. И хотя клуб, который называют "гордость Юга", выигрывал Кубок УЕФА в 2002-м году, поклонники роттердамцев устали ждать день, когда прервется доминирование парочки "Аякс"- ПСВ, а их любимая команда вновь займет свое место на карте – как серьезная и мощная сила в нидерландском футболе.О преимуществе "Фейеноорда" над своими соперниками говорит, как минимум, один красноречивый факт – клуб из Роттердама был на вершине таблицы по итогам каждого из 21-го туров нынешней кампании. Кропотливая работа, взаимодействие тренерского штаба и футболистов, взвешенная кадровая политика и, конечно же, поддержка родных трибун – все это помогло "Фейеноорду" получить нынешний статус лидера Эредивизи. Пять очков отрыва от "Аякса", восемь баллов гандикапа над ПСВ – неплохой итог усилий, направленных на возвращение былой славы, не так ли? После старта чемпионата "Фейе" сходу заявил о том, что на этот раз своего не отдаст своего. Серия из девяти кряду победных матчей в начале сезона была ярким доказательством самых серьезных намерений. При этом в пользу будущего триумфа команды в чемпионате высшей лиги Голландии говорит также тот факт, что "Фейеноорд" уже "свободен" от баталий на других фронтах. Так, в конце января Роттердам прекратил выступления в Кубке страны, уступив дорогу "Витессу", а с Лигой Европы попрощался еще в середине декабря, когда не смог составить конкуренцию визави в самом сильном квартете на групповой стадии.Когда в понедельник клуб объявил, что уже продал все билеты на каждый из оставшихся домашних матчей – а это говорит о беспрецедентном уровне поддержки на данном этапе проведения соревнований – это вызвало чувство того, как волнение вокруг стадиона нарастает еще перед началом любого матча. "Де Куйп" известен своей непревзойденной атмосферой. Во времена нестабильности, не всегда понятных изменений и других сложно поддающихся восприятию вещей, таких, как британский референдум или Дональд Трамп, сказочные истории, случающиеся или случившиеся с "Лестером" или "Лейпцигом", украшают этот мир. "Фейеноорд" может создать свою красивую страничку современной истории.Это добавляет романтики – легенда клуба Джованни Ван Бронкхорст является нынешним тренером команды, а великий генерал Дирк Кюйт, кажущийся самим воплощением "Фейеноорда", ведет команду к победам в качестве игрока.Кюйт, который вернулся в клуб в прошлом сезоне, и в свои 36 по-прежнему остается основным нападающим и капитаном, забил семь голов и отдал пять голевых передач в матчах Эредивизи. “Он играет так, что иногда молодые игроки на его фоне выглядят глупо", - недавно заявил звездный форвард команды из Роттердама, 26-летний датчанин Николай Йоргенсен. Кюйт не только идет в ногу с молодыми футболистами в контексте демонстрируемой им эффективности, он также взял на себя роль учителя и наставника тех парней, которые только могут достичь его высот.Хотя во многих отношениях он может игнорировать свой возраст, он является помехой для команды в других вещах. Кюйт любит атаковать из глубины, иногда словно выжидая ошибку соперника, но для того чтобы играть на этой позиции, он не обладает таким навыком, как достаточно весомый уровень воображения – нередко ему не хватает креатива. Поэтому такие парни, как Тонни Вильена и Йенс Тоорнстра были вынуждены приспосабливаться к стилю Дирка, чтобы поддержать его, в то время как швед Симон Густафсон "присел" на скамейку запасных игроков, хотя потенциально тем исполнителем, который мог бы встряхнуть игру команды впереди, является. Кроме того, нередко Кюйт теряется при использовании "крыльев" Роттердама в лице Эльеро Элии и Стивена Бергхуйса. Эти парни отлично чувствуют ритм атаки, тогда как немолодой Дирк необходимыми скоростными качествами уже, что естественно, не обладает.Ван Бронкхорст и Куйт могли бы быть громкими именами в разных сказках, но на деле они работают на то, чтобы создать одну большую Команду-Звезду. Карим Эль Ахмади является ключевой фигурой в центре поля, он взял на себя огромный объем работ, и нередко именно поэтому он даже не принимает участие в завершающей стадии атак своего коллектива. Тони Вильена обещает вырасти в большого игрока уже через несколько лет. 22-летний хавбек заслужил аплодисменты за то, как он ведет борьбу, чтобы быть среди коллег по амплуа не просто заметным, а значимым игроком – он отлично справляется с созданием моментов и очень опасен у ворот соперника. Он пользуется уважением противников. К примеру, футболисты "Гоу Эхед Иглз" почтили память его матери на родном стадионе минутой аплодисментов. Хороши и защитники "гордости Юга" Рик Карсдорп и Теренс Конголо – это отличных беки, которые играют на месте правого и левого защитника соответственно. 21-летний Карсдорп смертельно опасен в атаке, обладает отличной скоростью и уже сейчас умеет отлично выбирать позицию. Вместе с тем, ему еще нужно добавить в игре в обороне. Конголо 22, он сильнее в центре обороны, но делает свою работу хорошо и на левом краю. Невозможно не заметить, как он спокоен под давлением, силен атлетически и отличается быстротой мышления. Нет сомнений, что в ближайшее время он перейдет в более сильный чемпионат.Однако настоящей сенсацией стал Йоргенсен. Лучший снайпер лиги с 15-ю голами, датчанин выдает фантастически продуктивный сезон и делает свою работу заметно лучше других. Также он сделал десять результативных передач, и заслуженно держит пальму первенства в качестве самого плодовитого создателя голов – он лидер по системе "гол+пас". После ухода итальянского форварда Грациано Пелле "Фейеноорд" перебрал много форвардов для его замены. Вместе с тем, в его игре есть один существенный недостаток – нередко посреди матча он откровенно "пропадает". Так, восемь голов он забил в последние десять минут матча.В случае клуба из Роттердама талант и труд соединились воедино, но и такой подход имеет свои недостатки. Поэтому опасений на предмет того, что найдутся команды, которые смогут остановить этот клуб, небеспочвенны. Постоянная ставка на активные подачи на ворота соперника и предсказуемое нагнетание темпа нередко делают матчи "Фейеноорда" таким себе скучным спектаклем, и хотя они одержали несколько больших побед, слишком часто этому коллективу приходится вырывать победы, не жалея себя – словно это последний матч. А ведь такие игры сильно утомляют. Так, выездные матчи против ПСВ и НЕК были выиграны, но во многом те победы были пирровыми. Были и другие матчи – такие, как с "Аяксом" и "Утрехтом", в которых "Фейеноорд" избегал поражений во многом случайно. Победа над "Твенте" в последнее воскресенье со счетом 2:0 победа стала возможна в последние 15 минут матча. Выходит, что нередко болельщики роттердамцев вынуждены запасаться успокоительными таблетками – по причине либо не лучшей игры команды у ворот соперника, которого долго не получается пробить, либо же из-за того, что их команда безуспешно пытается найти противоядие сопернику, который нашел способ, как открыть замок "гордости Юга".Защищаясь, "Фейеноорд" слишком мягко действует в середине поля. Эрик Боттегин, после прихода из "Гронингена", явно стал играть лучше, но вместе с Яном-Ари ван дер Хейден он составляет не самую надежную пару. Оба центральных защитника довольно медлительны и, хотя это в немалой степени компенсируется умением таких ребят, как Эль-Ахмади, Конголо и Карсдорп быть двужильными и успевать и тут, и там, это слабое место команды.Это будет настоящая проверка возможностей ван Бронкхорств, если оппоненты, в игровом плане, "поумнеют". "Фейеноорду" предстоит сыграть ряд тяжелых игр. Впереди матч с ПСВ в конце текущего месяца, далее – игра против другого клуба из Роттердама, "Спарты", очень скоро – игра с командой, занимающей четвертое место – "Херенвеном", потом АЗ и Аякс… И только после этого сложного периода – встреча с "Гоу Эхед Иглз" – последним клубом в таблице на данный момент.Любая потеря очков может обойтись слишком дорого, ведь "Аякс" не желает отставать и в целом показывает футбол, который во многом не хуже, чем игра Роттердама. В пользу "Фейеноорда" говорит тот факт, что Амстердам продолжает свое выступление в Лиге Европы, и хотя они показывают неплохие результаты под руководством тренера Петера Боша, совершенно очевидно, что играть на два фронта им сложно. Такие парни, как Дэвинсон Санчес, который отлично держит оборону, Хаким Зиеш, заправляющий развитием вектора атак, а также Каспер Дольберг и уже ставший звездой Дэви Классен, представляют собой большую опасность для "Фейеноорда".Между тем, у ПСВ возникли схожие с "Фейеноордом" проблемы. И хотя у них есть такой пробел в команде, как наличие отличного нападающего (пока Люк де Йонг откровенно сезон больше проваливает), этот соперник опасен всегда. Подопечные Филлипа Коку сильно зависимы от флангов атаки. Возвращение Марко Ван Гинкела должно возыметь положительный эффект – он уже забил два гола в четырех играх – а "пробуждение" Барта Рамселаара, вероятно, добавит вариативности атаке. Если они смогут играть также ярко, как в победном матче с АЗ, то восемь очков разрыва не будут непреодолимым препятствием, а их шансы на третий подряд чемпионский титул сильно увеличатся.Тем не менее, все продолжает оставаться в руках "Фейеноорда". Пожалуй, куда больше факторов говорят в пользу успеха этого клуба. Для того же, чтобы не расстроить таких преданных, но во многом уставших ждать, измучившихся болельщиков, команде ван Бронкхорста нужно просто и дальше играть в свой футбол.