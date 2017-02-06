Барселона – Атлетико: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч Кубка Испании.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Барселона

Ключевые игроки

Луис Суарес

Ориентировочные составы

13 Силлессен 24 Матьё 23 Юмтити 18 Альба 20 Роберто 8 Иньеста 5 Бускетс 4 Ракитич 7 Туран 9 Суарес 10 Месси 1 Мойя 15 Савич 2 Годин 16 Врсалько 3 Луис 23 Гайтан 8 Ньигес 6 Коке 10 Карраско 7 Гризманн 9 Торрес

Слова перед матчем

Не буду комментировать замену Месси. Не стану развивать эту историю, и давать вам информацию. Против "Атлетика" не бывает простых матчей. Нам удалось создать моменты, несмотря на высокое давление с их стороны. Рад за Алькасера. Очень переживал за него, ведь он стремился к успеху и все же забил свой первый гол за "Барселону" в Примере. Игроки показали, что нужно хорошо атаковать и защищаться, чтобы выигрывать трофеи. Месси, Алькасер и Неймар хорошо нажали на соперника. Также рад, что не пропустили. У "Атлетико" есть шанс, они постараются им воспользоваться. Матч будет жестким, но мы не собираемся сидеть, сложа руки, мы будем играть на победу. Фанаты? Они имеют важное значение для нас, первостепенное. Мы нуждаемся в их поддержке. Неймар? Уровень этого футболиста очень высок. Он был действительно хорош, когда приехал сюда, и он становится все лучше и лучше.

главный тренер "Барселоны"

Сложно, когда ты не забиваешь. Особенно, если ты форвард – ведь ожидания тогда выше. Так что да, моя голевая засуха волнует меня, но это не главная моя забота. Я концентрируюсь на победах, а забиваю я сам или мои товарищи по команде – не так важно. Когда победа уже в наших руках – тогда я начинаю думать о том, чтобы прервать свою безголевую серию – но не скажу, что я на этом зациклен.

нападающий "Барселоны"

Во второй половине встречи мы наконец-то стали показывать нашу настоящую игру. Я очень доволен той самоотдачей, которую продемонстрировали мои подопечные во вторые 45 минут поединка. Если мы так же выступим в ответной встрече на "Камп Ноу", как во втором тайме первого матча, у нас, несомненно, появится шанс выйти в финал Кубка Испании. Будем надеяться на положительный исход двухматчевого противостояния.

главный тренер "Атлетико"

Прогноз Soccer365. ru

07.02.2017 23:00

Беря во внимание счет первого матча и форму команд как таковой, фаворитом противостояния теперь, несомненно, выступает "Барселона". Вместе с тем, нельзя не сказать, что некоторые моменты в игре каталонцев в первом матче не придавать уверенности гостям не могут. Речь о действиях этого клуба, как в обороне, так и в атаке. К примеру, несколько раз в игре наступало очередное шоу Неймара. То он ударил метров на десять выше ворот из идеальной позиции после передачи Месси, то запорол штрафной из полукруга. Подобное транжирство, а где и просто пижонство Неймара (очень вероятно, тот факт, что он в этом матче не сыграет, "кулес" только на руку...) откровенно достает, ведь стало некой "визитной карточкой" игрока в последних турах. Впрочем, не в меньшей степени утомляли ошибки перепуганного голландского вратаря Яспера Силлессена (в "Барселоне" есть вратарская проблема – это уже очевидно) и аргентинского защитника Хавьера Маскерано. Усилиями этого дуэта безудержно давивший в концовке "Атлетико" не смог отыграться только по счастливой случайности. Фернандо Торрес, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро – у всех этих нападающих "матраса" были шансы сравнять счет. Посему интересно и жарко будет и сейчас.

Прогноз: 2-1

Обе команды забьют + тотал больше 2.5 1.9

В контексте развития событий и обстоятельств, которые предшествуют данному матчу, обратимся к последним играм обоих клубов, которые состоялись в рамках Примеры.Победа далась "Барселоне" не так легко, как может показаться по счету. Это уже во втором тайме "Атлетик" был обреченным и разве что по инерции пытался спасти игру. Наверное, это самый фартовый матч "блаугранас" в сезоне по соотношению качества показанной игры и результата. Качество игры "Барселоны" тяжело назвать высоким. Как обычно, заставляла хвататься за голову оборона. Пике, видимо, так славно отметил 30-летие за пару дней до матча, что так и не успел прийти в себя. Жерар терял мяч около штрафной, чудом не доигрался до красной карточки, не контролировал свою зону, позволяя обыгрывать себя один в один. Благо Уильямс то головой в ворота не попал из центра штрафной, когда ему никто не мешал, то не смог с острого угла переиграть немецкого стража ворот Андре тер Штегена. Снова возникли претензии к Андре Гомешу, который легко уступил мяч Раулю Гарсии, после чего хозяев "Ноу Камп" спасла только штанга. А ведь этот момент еще при 0:0 случился! У выглядевшего более свежим "Атлетика" были и другие шансы, но не настолько явные. Не впечатляла и атака. Лионель Месси словно вышел отдыхать. Двигался немного, передерживал мяч. Забил, но сделал это скорее на голом классе, чем доказав, что пребывает в боевой форме."Атлетико" решал в игре с "Леганесом" две задачи: нужно было победить, и силы сэкономить на повторный матч с "Барселоной" в Кубке. Удалось и то, и другое, причем по классическому сценарию: стартовый штурм, быстрый гол, откат к своим воротам и контратаки. Результат сделал Фернандо Торрес, который и пенальти реализовал, и добил мяч в ворота. После ужасающего удара Антуана Гризманна (закрадывается логичный вопрос: кто его только к "точке" продолжает пускать с таким количеством промахов? Кроме того, иногда появляется ощущение, что предмет вожделения "Манчестер Юнайтед" и миланского "Интера" "поймал звезду"…) нужна была куда большая эффективность. Позже Торрес и "дубль" оформил, реализовав выход один на один после шикарной передачи Корреа. Интересно, что "Эль Ниньо" в профессиональном футболе дебютировал как раз в матче с "Леганесом" 27 мая 2001 года! Впрочем, совсем уж классикой победы на классе эта игра не была. "Атлетико" повезло, что в соперниках оказался "Леганес" с его худшей атакой в лиге. Оборона "матрасников" безукоризненной отнюдь не предстала, но "огурцы" упустили три-четыре отличных момента, будучи не в состоянии затолкать мяч в ворота даже с двух-трех метров…Как сообщают испанские средства массовой информации, форвард "кулес" и сборной Уругвая Луис Суарес порекомендовал тренерам, скаутам и руководителям "Барселоны" обратить свой взор на молодого хавбека клуба из Уругвая под названием "Ливерпуль" (да-да!) Николаса де ла Круса. Как заявляет источник СМИ, испанский суперклуб уже "развернул свои радары" и принялся внимательно следить за этим исполнителем, очертив свою заинтересованность в его покупке. Бывший форвард "красных" выразил мнение, что его соотечественник непременно принесет каталонскому клубу пользу. В первую очередь – за счет своих незаурядных игровых навыков. Эта информация вполне соответствует заявленному "Барселоной" ранее курсу на усиление команды несколькими игроками – ежу понятно, что в летнее трпансферное окно каталонцам нужна свежая кровь практически в каждую линию.Отдохнувший в матче со "львами" форвард сегодня остается во многом самой мощной боевой единицей каталонского суперклуба. Да, во многом набрал форму Месси, который, очевидно, в первую очередь, раздосадован не лучшим прошлым годом. В то же время часто на Лионеля почему-то нападают "приступы" некой апатии и безразличия… Совсем не в своей тарелке пребывает Неймар, о чем мы также упоминаем. На фоне партнеров по команде уругвайский нападающий является, пожалуй, самым стабильным футболистом, которого "перепады настроения", к счастью для поклонников "кулес", не преследуют.Нужно учитывать, что хозяева, имея хороший задел перед ответным матчем, отсиживаться в обороне не будут. Кроме того, играть скучно, однообразно и нерезультативно (как минимум, в отношении моментов у ворот соперника) на своем поле каталонцы не могут и не будут в принципе. "Атлетико" же пойдет вперед большими силами ввиду, как раз итога первой встречи, который команде Симеоне вариантов не оставляет. Не стоит забывать о важных статистических показателях: матчей, в которых "Барселона", на своем поле, с начала сезона "пробивала" ТБ на пару с соперником, мы видели немало, а именно – уже шесть.