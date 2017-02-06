ПСЖ – Лилль: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 24-го тура чемпионата Франции.
Фото: Soccer365.ru
Турнирное положение
После 23-х игровых дней ПСЖ занимает второе место, а "Лилль" – двенадцатое. Примечательно, что в активе парижан почти в 2 раза больше очков, чем у его ближайшего оппонента.
Новости команд
ПСЖ
По окончании предыдущего тура ПСЖ поднялся на вторую ступень турнирной лестницы Лиги 1, опередив "Ниццу" по дополнительным показателям. На горизонте только княжеский клуб, оторвавшийся на 3 зачётных балла. Естественно, можно не сомневаться в том, что парижане, являющиеся действующими чемпионами Франции, приложат максимум усилий, дабы прийти первыми к финишу национального первенства.
В последний день трансферного окна Хесе до конца сезона на правах аренды перебрался в "Лас-Пальмас". Испанцу не удалось закрепиться в основе ПСЖ. За всё время талантливый хавбек лишь однажды попал в стартовый состав на матч Лиги 1. Покинув Париж, Хесе раскритиковал Унаи Эмери. Таким образом, есть сомнения в том, что будущим летом воспитанник мадридского "Реала" вернётся в ПСЖ.
Лилль
"Лилль" откровенно провалил старт сезона. Команда из одноимённого города сенсационно вылетела из Лиги Европы, по сумме двух матчей сенсационно уступив азербайджанскому клубу "Габала", а также прописалась на дне турнирной таблицы первенства Франции. Ближе к зиме "доги" пришли в себя. Тем не менее, они ещё не обезопасили себя от понижения в классе. Накануне отчётного противостояния нельзя не отметить, что в новом тысячелетии "Лилль" ни разу не обыграл ПСЖ на выезде.
Ключевые игроки
Юлиан Дракслер
Складывается такое впечатление, что Дракслер, пополнивший ряды ПСЖ в зимнее трансферное окно, выступает в составе чемпиона Франции на протяжении нескольких лет. Настолько гармонично вписался Юлиан в игру парижан. Пока травмирован Анхель Ди Мария у немецкого хавбека есть прекрасный шанс прописать в стартовом составе столичного клуба.
Ориентировочные составы
16
Ареола
20
Курзава
2
Силва
5
Маркиньос
19
Орье
8
Мотта
14
Матюйди
25
Рабио
23
Дракслер
9
Кавани
7
Моура
16
Меньян
2
Коршья
23
Сумаоро
25
Баша
18
Берья
6
Амаду
80
Шека
7
Эль-Гази
9
Бензья
27
Слити
12
де Превилль
Прогноз и ставки
07.02.2017 15:00
В настоящий момент ПСЖ располагается на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, отставая от лидера, коим является "Монако", на 3 пункта. Во вторник вечером действующий чемпион Франции примет в гости "Лилль". "Доги" немного пришли в себя после провального старта сезона, однако они по-прежнему обитают в непосредственной близости от зоны вылета. Беря во внимание то, как здорово парижане выступают в родных стенах, их победа – самый вероятный результат отчётного поединка.
|11.27
|X6.40
|213.50
|ТБ 2.51.67
|ТМ 2.52.40
Прогноз: 3-1
Учитывая то, что в родных стенах ПСЖ забивает больше двух мячей за подход, высока вероятность того, что парижане одержат победу с разницей в более чем один гол.
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ПСЖ - Лилль онлайн 07.02.2017
06.02.2017, 04:29 0
06.02.2017, 03:21 0
05.02.2017, 15:47 5
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