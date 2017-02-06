ПСЖ – Лилль: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 24-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

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Юлиан Дракслер

Ориентировочные составы

16 Ареола 20 Курзава 2 Силва 5 Маркиньос 19 Орье 8 Мотта 14 Матюйди 25 Рабио 23 Дракслер 9 Кавани 7 Моура 16 Меньян 2 Коршья 23 Сумаоро 25 Баша 18 Берья 6 Амаду 80 Шека 7 Эль-Гази 9 Бензья 27 Слити 12 де Превилль

Прогноз и ставки

07.02.2017 15:00

В настоящий момент ПСЖ располагается на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, отставая от лидера, коим является "Монако", на 3 пункта. Во вторник вечером действующий чемпион Франции примет в гости "Лилль". "Доги" немного пришли в себя после провального старта сезона, однако они по-прежнему обитают в непосредственной близости от зоны вылета. Беря во внимание то, как здорово парижане выступают в родных стенах, их победа – самый вероятный результат отчётного поединка.

Прогноз: 3-1

По итогам минувшего сезона ПСЖ и "Лилль" квалифицировались в еврокубки. Данное обстоятельство служит дополнительной рекламой очному противостоянию этих команд, которое состоится во вторник вечером в Париже. Согласно букмекерским котировкам, безоговорочным фаворитом данного поединка, является дружина Унаи Эмери. Как правило, множитель на викторию столичного клуба не поднимается выше отметки 1.25. В последний раз ПСЖ и "Лилль" встречались в конце прошлого года. Случилось это в 1/8 финала Кубка Франции. Тогда победу со счётом 3:1 одержали парижане.После 23-х игровых дней ПСЖ занимает второе место, а "Лилль" – двенадцатое. Примечательно, что в активе парижан почти в 2 раза больше очков, чем у его ближайшего оппонента.По окончании предыдущего тура ПСЖ поднялся на вторую ступень турнирной лестницы Лиги 1, опередив "Ниццу" по дополнительным показателям. На горизонте только княжеский клуб, оторвавшийся на 3 зачётных балла. Естественно, можно не сомневаться в том, что парижане, являющиеся действующими чемпионами Франции, приложат максимум усилий, дабы прийти первыми к финишу национального первенства.В последний день трансферного окна Хесе до конца сезона на правах аренды перебрался в "Лас-Пальмас". Испанцу не удалось закрепиться в основе ПСЖ. За всё время талантливый хавбек лишь однажды попал в стартовый состав на матч Лиги 1. Покинув Париж, Хесе раскритиковал Унаи Эмери. Таким образом, есть сомнения в том, что будущим летом воспитанник мадридского "Реала" вернётся в ПСЖ."Лилль" откровенно провалил старт сезона. Команда из одноимённого города сенсационно вылетела из Лиги Европы, по сумме двух матчей сенсационно уступив азербайджанскому клубу "Габала", а также прописалась на дне турнирной таблицы первенства Франции. Ближе к зиме "доги" пришли в себя. Тем не менее, они ещё не обезопасили себя от понижения в классе. Накануне отчётного противостояния нельзя не отметить, что в новом тысячелетии "Лилль" ни разу не обыграл ПСЖ на выезде.Складывается такое впечатление, что Дракслер, пополнивший ряды ПСЖ в зимнее трансферное окно, выступает в составе чемпиона Франции на протяжении нескольких лет. Настолько гармонично вписался Юлиан в игру парижан. Пока травмирован Анхель Ди Мария у немецкого хавбека есть прекрасный шанс прописать в стартовом составе столичного клуба.Учитывая то, что в родных стенах ПСЖ забивает больше двух мячей за подход, высока вероятность того, что парижане одержат победу с разницей в более чем один гол.