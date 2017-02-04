Ювентус - Интер: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 23-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Ювентус

Интер

Ключевые игроки

Гонсало Игуаин

Мауро Икарди

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 3 Кьеллини 19 Бонуччи 26 Лихтштайнер 6 Хедира 5 Пьянич 17 Манджукич 21 Дибала 7 Куадрадо 9 Игуаин 1 Ханданович 33 Д’Амброзио 24 Мурильо 25 Миранда 15 Ансальди 77 Брозович 5 Гальярдини 87 Кандрева 6 Марио 44 Перишич 9 Икарди

Слова перед матчем

Нас ждет очень важный и сложный матч. Обе команды имеют потенциал победить в чемпионате. Просто "Интер" стартовал неудачно, поэтому у нас сейчас и преимущество в очках, но составы в обеих командах очень сильные, а значит стоит ждать борьбы. У нас в составе есть Игуаин, а у "Интера" - Икарди. Эти два форварда на данный момент, наверное, лучшие в Италии, а может быть и в мире. Игра пройдет при высоком качестве технического мастерства, что положительно для итальянского футбола.

главный тренер Ювентуса

Прогноз и ставки

05.02.2017 11:45

В 231-м по счету всеитальянском дерби "Ювентус" вне всяких сомнений будет в первую очередь мстить за поражение в первом круге в Милане. Команда Аллегри уверенно восстанавливается после периодических неудач на выезде, а дома пока показывает близкий к идеальному футбол, победив во всех матчах перед родными болельщиками. "Интер" ждет серьезное испытание, так как на кону победная серия из сем сражений, в которых команда Стефано Пиоли забила 15 голов и пропустила всего два. На неделе в Кубке Италии миланцы проиграли "Лацио", но наверняка тот матч будет быстро забыт, ибо впереди принципиальнейшая встреча, в которой можно усложнить задачу "Ювентуса" по добыванию шестого титула подряд.



Туринцы пока опережают "Рому" на четыре очка и имеют матч в запасе, однако именно недооценка и перенасыщенность победами и титулами в Италии порой мешает "черно-белым". Тем не менее, думается, что на игру с "Интером" настрой будет соответствующий, тем более что Аллегри похоже, что определился со своей любимой расстановкой, да и почти все ключевые игроки уже в строю. Стоит также добавить, что "Ювентус" весьма успешно играет дома против "Интера". С 2005 года "нерадзурри" в Турине выиграли всего раз. Это случилось в 2012 году, а в целом в 10 матчах шесть раз проиграли и трижды сумели добыть очко. История в таких сражениях порой значит очень многое, да и желание реванша погонит хозяев вперед.

Прогноз: 2-1

ИТБ1 (0,5) (1-й тайм) 1,63

ОЗ 1,73

"Ювентус" по- прежнему удерживает первое место в чемпионате Италии, опережая "Рому" на четыре очка. Более того, команда Массимилиано Аллегри имеет еще один матч в запасе, поэтому пока никаких переживаний относительно шансов потерять лидерство не наблюдается. Тем более что в атаке и в защите у туринцев все в полном порядке. "Старая синьора" имеет второе нападение в лиге, уступая лишь "Наполи", а если взять во внимание только домашние матчи, то тут равных "черно-белым" просто нет. "Ювентус" больше всех забил и меньше всех пропустил. Победив во всех домашних сражениях чемпионата Италии."Интер" занимает четвертое место, уступая сопернику девять очков. Тем не менее эта позиция уже является успехом, учитывая, в каком провале находился миланский клуб в первой половине сезона. "Нерадзурри" выиграли семь подряд матчей в Серии А. Команда Пиоли занимает шестое место в лиге по результативности и третье по обороне во многом благодаря вышеуказанной серии, в рамках которой было пропущено всего два гола. На выезде у "Интера" шестой показатель с пятью победами в 11 встречах, однако отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. В 11 сражениях удалось оформить всего 12 голов и пропустить 14. Гостевая серия викторий насчитывает уже три встречи."Ювентус" после уверенной победы над "Сассуоло" в прошлом туре имел возможность на протяжении всей недели планомерно и тщательно готовиться к всеитальянскому дерби, причем настрой туринцев наверняка будет запредельным, учитывая, что в первом круге было поражение в Милане. Тогда, напомним, "Интер" пропустил первым и затем моментально преобразился. В родных стенах "Юве" подобное вряд ли допустит, тем более что Аллегри может рассчитывать на боевой состав в атаке уже точно. Под сомнением участие Барцальи, но его пока включили в состав. Не исключено, что за сутки до матча он сумеет полностью оправиться от симптомов гриппа. Однако если он не будет готов на сто процентов, то Аллегри не будет рисковать."Интер" на неделе не отдыхал. После очередной победы в чемпионате Италии наступили не совсем светлые времена в Кубке Италии. Вернее этот турнир для миланцев уже завершился. На своем поле "черно-синие" уступили "Лацио", который несколькими днями ранее дома не сумел обыграть "Кьево". Теперь команда Стефано Пиоли, которая выйдет на этот матч в боевом составе, наверняка в полной мере сконцентрируется на чемпионате Италии, а при нынешней форме такой приоритет может иметь положительные итоги, так как "Наполи" и "Рома" периодически допускают осечки.В стане "Ювентуса" можно было бы отметить и Миралема Пьянича, который отменно действует в центре поля, не забывая про свои созидательные функции, можно вспоминать и про Дибалу или Хедиру, которые также на высоте, но Гонсало Игуаин в первый же свой сезон в "Ювентусе" снова на коне. На счету аргентинца, который 16 раз выходил в стартовом составе из 21 сражения в Серии А, уже 15 голов, причем пенальти он не пробивает. В последнее время Гонсало раззабивался не на шутку. В минувших девяти встречах он оформил девять голов и только в двух матчах не смог забить, причем оба сражения были против "Милана". Думается, что в ворота "Интера" он уже наверняка нацелен отметиться, как минимум голом.В таком матче важную роль наверняка сыграет голевой талант Мауро Икарди, который в текущем сезоне уже забил 15 голов. Он продолжает бороться за титул лучшего бомбардира, однако в игре, а вернее в эффективности есть некий спад. Достаточно сказать, что Икарди не забивал в минувших двух встречах Серии А, а ведь "Интер" играл против худших защит лиги - "Палермо" и "Пескары". Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что на выезде Икарди играет менее продуктивно. В последний раз на чужих полях он отмечался в конце сентября в матче с "Эмполи". С тех пор он забил 11 голов и все в домашних встречах. Именно этим и объясняется низкая результативность "Интера" в выездных поединках. Но в таком принципиальном сражении Мауро наверняка приложит максимум усилий, дабы прервать свою "сухую" серию.Как мы уже отметили, Аллегри может рассчитывать на свой оптимальный состав, однако предполагается, что тот же Дани Алвес, который оправился от травмы, вряд ли выйдет в основе и на его позиции традиционно обоснуется Лихштайнер. Участие Барцальи под вопросом. Наверняка Аллегри снова использует расстановку 4-2-3-1, при которой на поле найдется место и Марио Манджукичу. Вместе с Дибалой и Куадрадо они будут находиться под Игуаином, а в средней, больше даже опорной зоне сыграют Пьянич и Хедира. В защите стоит ждать появления Сандро, Кьеллини, Боннучи и Лихштайнера.Пиоли также имеет в своем распоряжении боевой состав. Тут все традиционно и без каких-то изменений. В нападении сыграет Икарди, под ним Кандрева, Марио и Перишич. В средней линии также увидим Брозовича и новобранца "Интера" Гальярдини, который провел в составе миланцев три матча, и во всех команда победила. В кубке Италии он не играл. В обороне с первых минут сыграют Д'Амброзио, Мурильо, Миранда и Ансальди.В этом матче можно придумать много различных вариантов ставок, но остановимся на нескольких, вполне реальных исходах. В первую очередь стоит обратить внимание на результативность "Ювентуса" в первых таймах домашних встреч. В 11 матчах было выиграно девять первых таймов и забито 18 голов при двух пропущенных. В этом плане стоит обратить внимание на ставку гол "Ювентуса" в первом тайме или же на общий тотал первого тайма больше 1 мяча.В целом можно ждать результативный матч, так как "Юве" без голов со своего поля не уйдет. А вот "Интер" при его атакующей силе способен на хотя бы один точный удар, хотя выездные встречи в последнее время были не самые результативные у миланцев. Возможно, тотал больше и стоит миновать, но ставка на "обе команды забьют" выглядит играбельно.Из комбинированных вариантов остановиться стоит на том, что "Ювентус" не проиграет и в матче не будет забито больше 3,5 мяча, однако в данном случае хозяев поля могут сыграть с упором на надежность, а могут выдать и открытый футбол, если "Интер" начнет демонстрировать свои амбиции, хотя коэффициент вполне привлекательный. Интересно присмотреть ставку на победу "Ювентуса" в первом тайме и матче. Данное предложение сыграло бы в девяти из 11 домашних встреч туринцев.