Утрехт - Херенвен: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 21-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Утрехт

Херенвен

Ключевые футболисты

Себастьен Аллер

Утрехт

Сам Ларссон

Херенвен

Ориентировочные составы

16 Йенсен 3 Леувин 8 Янссен 15 Робин ван дер Мер 2 ван Марел 23 Брама 6 Аюб 25 Амрабат 10 Баразит 9 Живкович 22 Аллер 1 Мюлдер 12 Шмидт 4 ван Акен 2 Марцо 5 Бейкер 19 ван Амерсфорт 17 Эдегор 21 Кобаяси 13 Зенели 9 Гучаннеджад 11 Ларссон

Слова перед матчем

Мы доказали, что можем играть в красивый футбол. Футбол, который, кстати, приносит плоды. Сейчас мы находимся на позиции, которая нас устраивает. Конечно, было бы неплохо закончить сезон на этом месте, но впереди ещё очень много туров, поэтому нам нужно продолжать работать.



Я проанализировал наши последние матчи, нашёл ошибки и сделал всё для того, чтобы они не повторились. Мы хотим обыграть нашего соперника, но для этого нужно провести идеальнейшие 90 минут.

Главный тренер "Утрехта"

Мы не собираемся изменять своей философии. Наши планы и заготовки работают, поэтому в ближайшее время мы точно ничего менять не собираемся.



Никто не знает, что будет происходить в той или иной игре, но я не могу не признать, что "Утрехт" после перерыва выглядит очень хорошо. Тен Хаг проделал в клубе прекрасную работу, поэтому они и наступают нам сейчас на пятки.

Главный тренер "Херенвена"

Считаю, что сейчас мы играем очень неплохо. Если сравнивать нашу игру с той, которую мы показывали в первой половиной сезона, то нынешняя, как по мне, лучше. Да, мы уже не раз потеряли очки, но это не означает, что мы так плохи.



У нас есть план, мы знаем как лишить "Утрехт" мяча. Мы собираемся сыграть так, как не играли ещё ни с одним соперником. Для победы нам нужна дисциплина и концентрация, над чем мы, собственно говоря, и работаем.

Защитник "Херенвена"

Прогноз и Ставки

05.02.2017 10:45

"Утрехт" практически вплотную подобрался к месту, на которое он метил ещё со старта чемпионата. Конечно, добиться этого результата мало, его ещё нужно еженедельно подтверждать, а может быть даже и улучшать. Именно это и могут сделать бойцы Эрика тен Хага уже в ближайшее воскресенье. Всё, что требуется от парней, это обыграть "Херенвен" - и заветное четвёртое место будет уже почти в кармане.



Как бы там "Херенвен" плохо не выглядел в последних играх, но даже в схватке с неуступчивым "Утрехтом" именно он является фаворитом. "Суперфризы" приедут на чужую территорию за тремя очками, в этом можно не сомневаться. Хозяева, конечно, устроят приезжим горячий приём, но не думаю, что у них выйдет прыгнуть выше своего соперника. Армия Юргена Стреппела выглядит мощнее и сильнее, поэтому я отдам предпочтение ей.

Прогноз: 1-2

ИТ2Б1,5 2.75

Уже даже трудно вспомнить, когда же "Утрехт" и "Херенвен" в последний раз "радовали" своих болельщиков скучными и нудными противостояниями. Если всё же не полениться и заглянуть в статистику, то можно увидеть, что последняя дуэль, в которой не было забито голов, состоялась ещё в декабре 2006 года. После неё, на минуточку, прошло уже чуть больше двадцати поединков, и лишь в одном матче было забито меньше двух голов.Так уж повелось, что матч с этой вывеской дарит нам красивую, атакующую и результативную игру. Надеюсь, предстоящая встреча не станет исключением.Две последние осечки "Херенвена" серьёзно повлияли на планы коллектива Юргена Стреппела. Позиций, что важно, клуб не потерял, однако теперь ему в спину дышит не один, а сразу четыре конкурента. Такая плотность в турнирной таблице явно не должна радовать "суперфризов", ведь несколько следующих ошибок могут оставить их за бортом еврокубковой зоны.В абсолютно аналогичной ситуации сейчас находится и "Утрехт", отстающий от своего оппонента на два балла. Сейчас у клуба вообще такой период, который желательно провести как можно лучше. Серьёзно, если подопечные Эрика тен Хага добудут в ближайших двух турах минимум четыре очка, то им потихонечку можно будет начинать готовиться к играм плей-офф за путёвку в Лигу Европы.Прошедшее трансферное окно "Утрехт" провёл хоть и экономно, но зато очень полезно. Состав пополнили исполнители, которые, как по мне, идеально подходят команде. Речь, конечно же, идёт о полузащитниках Лабьяде и Браме. Первый так и не смог заявить о себе ни в Португалии, ни в Англии, поэтому принял решение вернуться в "Эредивизи". Второй же несколько лет был лидером полузащиты "Зволле", а до того и "Твенте".Если не считать Эдегора, то никаких трансферных бомб "Херенвен" этой зимой так и не провёл. Несмотря на это, норвежец стал не единственным приобретением клуба. На днях в аренду также был взят и молодой защитник Фаес из "Андерлехта", который задержится в новой команде аж до конца сезона.Что касается продаж, то клуб покинули Реван Амин (в шведский "Далкурд") и Симон Терн (в шведский АИК). Последний, кстати, ушёл на правах аренды.Себастьен, конечно, провалил последнюю игру против "орлов", но лишать его роли важного элемента из-за одной неудачной игры всё же не стоит. Аллер по-прежнему тот игрок, без которого "Утрехту" в атаке безумно трудно. Если француз не выстрелил в прошлой встрече, то, будьте уверены, он выстрелит уже в следующей.Если "Утрехту" и стоит кого-то опасаться из состава гостей, то, в первую очередь, опасаться нужно именно этого талантливого парнишку. Если у хозяев получится перекрыть ему кислород, то атака "Херенвена" потеряет как ум, так и креатив. Сейчас Ларссон незаменим, и это факт.После восемнадцати матчей на счету супершведа пятнадцать результативных действий - семь голов (все с игры) и восемь ассистов. По-моему, более важного футболиста у "суперфризов" нет.Наверное, за главную команду Тен Хага снова не смогут выступить Конбой, Брафхейд, Штридер и Рейтер, имеющие кое-какие проблемы со здоровьем. Несмотря на заполненный лазарет, бороться за выигрыш есть кому. Тем более, в обойму возвращается Виллем Янссен - капитан и мотор "Утрехта".Скорее всего, в этом туре состоится и дебют Лабьяда в чемпионате.Не факт, что в этом туре у гостей сможет принять участие основной вратарь Эрвин Мюлдер. Если верить тренеру, то эта проблема решится уже со дня на день. По сути, больше вопросов по составу нет. В воскресенье на поле мы увидим и Ларссона, и Марцо, и, вероятнее всего, Эдегора.Интересно, что букмекеры практически не верят в победу гостей. Возможно, конечно, так оно и будет, но для ставки, которую предлагаю я, победа "Херенвена" и не нужна. Как известно, риск - дело благородное, поэтому я советую поставить здесь на то, что приезжий коллектив забьёт минимум два гола. На своём поле, в первом круге, команда такое уже сотворила, но вот повторить это на чужой земле будет всё-таки труднее. Во всяком случае, никто не говорил, что сделать это нереально.