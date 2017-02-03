Когда с Клоппа есть что спросить: что должен исправить немец

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса Goal.



Фото: Football.ua

Утомление игроков? Проблемы с восприятием тактики у футболистов? Клопп должен доказать, что он все еще является тренером мирового класса, как тот же Антонио Конте.Немецкий тренер переживает во главе "красных" сложный периоду правления на "Энфилде" на сегодняшний день, а футболисты не всегда воспринимают его идеи в отношении использования интенсивной тактики и слишком больших нагрузок."Ливерпуль выглядит так, как будто у них отняло ноги и, закончился заряд батареек", - сетовал бывший защитник этого клуба, легендарный Джейми Каррагер еще после того, как "красные" проиграли в рамках Кубка Лиги Саутгемптону. "Что происходит с интенсивностью тренировок? У игроков нет огня в глазах – и в этом случае вы должны спросить, в чем дело, у менеджера…"Впервые с момента получения восторженных отзывов о приходе на работу на "Энфилд Роуд" всего 16 месяцев назад, Юрген Клопп находится под пристальным вниманием, и эти взоры добрыми, к сожалению, не назовешь. Сомнения одолевают, неудобные вопросы задаются...Прошел примерно год с того момента, как "красных" сотрясал кадровый кризис, когда команда осталась сразу без 11-ти игроков. Сегодня же "Ливерпуль" страдает от другой серьезной проблемы, подкравшейся в январе. Если ранее все мы восторгались игровой формой "красных", то теперь в команде налицо явное пресыщение футболом, перегруженность и банальная усталость. В результате коллектив под руководством Клоппа выиграл всего один из десяти матчей с начала года.Известный фитнес-тренер и давний критик Клоппа Раймонд Верхейен, идеи которого неоднозначные и спорные, может наслаждаться зимним кризисом "Ливерпуля". Очевидно, что его подход, его "картинка мира" в данный момент могут торжествовать, как и их создатель – Верхейен не раз говорил, что менеджер "красных" якобы использует устаревшие подходы на тренировках – дескать, чрезмерно интенсивные упражнения и методика, направленная на залог вроде как мощной физической подготовки, на самом деле истощает игроков. Но при этом стоит также помнить о том, что это человек, сказавший перед стартом нынешней кампании, что Антонио Конте также "уничтожает игроков" – и это сказано о лидере текущего сезона английской Премьер-лиги, который совсем недавно гостил на "Энфилде" и явно наиграл на победу. В действительности, можно сделать вывод, что нынешние проблемы команды Клоппа лежат не только (а, может, и не столько…) в физической плоскости, сколько в таких аспектах, как психическое здоровье команды и восприятие тактических идей герра Юргена.Уставшее тело продуцирует уставший ум и, как следствие, дальнейшие провалы в деле концентрации. В конце концов, все это выливается в потерю доверия друг к другу. Подход немца к выстраиванию футбола "по Клоппу" неизбежно сказывается на команде. Кто-то даже говорит о том, что он просто не достаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ… Но очевидно, как минимум, одно – "Ливерпуль" "бежал" до Рождества. Нет другого способа оценки беговой эффективности команды, кроме как посмотреть на игру преобразовавшегося при Клоппе полузащитника Джеймса Милнер, который на сегодняшний день, пожалуй, является самым ценным исполнителем у "красных" – за счет его умения играть на разных позициях. Очевидно, что он был куда более свеж как раз до нового года… В целом удивляться тому, что "Ливерпуль", полагавшийся на небольшую группу искрометных атакующих полузащитников, оказался в нынешней ситуации, на самом деле не приходится. Потери Филиппе Коутиньо, несколько травм, отъезд Садио Мане на Кубок африканских наций… Все это оказалось для организма "красных" настолько вредоносным, что домик Клоппа на каком-то этапе превратился в карточный.Отчаяние в игре с "Челси" стало логичным результатом накопившихся пробелов. Просто у красных не было готовой замены тем игрокам, которые, либо не могли играть из-за травм, либо были слишком уставшими.Клопп выражал сожаление по поводу предстоящего списка матчей на праздники еще несколько месяцев тому назад, но когда дело дошло до необходимости действовать, он сделал всего два изменения в составе – речь об игре с "Сандерлендом" после матча с "Манчестер Сити". А ведь те матчи проходили с разницей менее чем в 48 часов. Почему? Возможно, потому, что у тренера не было достаточно веры в кадровые резервы "Ливерпуля", чтобы взять верх над одной из худших команд в АПЛ. В конце концов, "красные", с прогнозируемо уставшими игроками, сыграли всего-то вничью.Но есть и другие причины таких, далеко не приятных многочисленным поклонникам "красных", результатов. Несмотря на усталость, есть несколько вещей, которые в исполнении Клоппа принять и понять трудно. Возможно, одной из причин того, что Юрген полагается на небольшой пул игроков, является "хроническое" отсутствие в его арсенале как тренера тактической гибкости. И это не может не вызывать беспокойство тех, кто переживает за родной клуб Стивена Джеррарда... Как команда "Ливерпуль" выглядел подозрительно примитивным с точки зрения минимизации количества идей по совершенствованию игры команды за последние четыре недели. Кто-то считает, что виной тому – отсутствие Коутиньо. Но, позвольте, может ли клуб с такими амбициями быть настолько зависимым всего от одного игрока?! И не говорит ли это, опять же, о просчетах тренерского штаба при формировании состава команды и в работе на трансферном рынке?Еще в ноябре, легенда "Лидса" и МЮ Джонни Джайлз выразил озабоченность по поводу тактического рисунка, который прививает команде "красных" бывший тренер "Боруссии". "…С Клоппом вы всегда должны думать только о том, как бежать вперед стремглав, не останавливаясь и сосредотачивая все мысли на том, как не потерять импульс движения к воротам соперника", - писал двукратный чемпион Англии в материале для Irish Independent. "…Это означает, что вы должны бежать, бежать и бежать, двигаться все время. Так Клопп создает по-настоящему захватывающий дух футбол и может полностью подавить другую команду, но такой подход несет в себе очевидную слабость: такая тактика безальтернативна с точки зрения ее гибкости. Это подход, который называется не иначе как "все или ничего…"Сейчас существует большая вероятность, что "Ливерпуль" завершит текущий сезон, отдав все силы, но при этом оставшись ни с чем, именно из-за приведенных выше причин. Матч с "Челси" показал, что Клопп все еще желает играть на победу в каждом поединке, но при этом для того чтобы сделать такой подход реально осуществимым, нужно что-то менять. Тем более что при этом куда ближе к победе был именно соперник – статистика "Ливерпуля" в игре с "синими" могла впечатлить только тех, кто хотел увидеть в этом матче то, чего на самом деле не было.Стоит помнить и о том, что Антонио Конте всегда считался тренером, который слишком привязан к своей футбольной философии, и многие полагали, что бывший клуб этого наставника "Ювентус" раз за разом проваливался в еврокубках, потому что этому специалисту не хватало гибкости в вопросе выбора тактики. Но, как тренер, Конте развивался, о чем свидетельствуют его победы над Бельгией и командой Испании на ЕВРО-2016. Самое же свежее проявление такого роста – текущий сезон в рамках АПЛ, когда его "Челси" стал на всех парах нестись к чемпионскому титулу за счет перехода на тактическое построение 3-4-3 после того, как "синие" получили болезненные оплеухи как раз от "Ливерпуля", а также "Арсенала".К Юргену Клоппу остается ряд вопросов, на которые он должен ответить. В особенности, учитывая, сколь сильным был его блестящий период в Дортмунде до сезона 2014/15. Тогда его "Боруссия" неожиданно финишировала на седьмом месте после большого периода "медового месяца" этого клуба и тренера. Но – последовала неудача с не самыми приятными результатами в течение большей части сезона и, как и "Ливерпуль", его команда также начала страдать от немалого количества травм и критики в отношении явной скудости тактического арсенала.Когда Конте и Клопп схлестнулись в сентябре, все смотрели на тренера "синих". Синьор Антонио был под пристальным вниманием. Сегодня положение вещей изменилось. Конте адаптировался. Клопп должен последовать примеру коллеги.