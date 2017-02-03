Порту – Спортинг: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 20-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Икер Касильяс

Андре Силва

Адриен Сильва

Ориентировочные составы

1 Касильяс 13 Теллес 5 Маркано 28 Монтейро 2 Перейра 22 Перейра 20 Андре 17 Корона 16 Эррера 8 Брахими 10 Силва 1 Патрисиу 2 Скелотто 15 Оливейра 35 Семедо 19 Франко 14 Карвалью 66 Пальинья 10 Руис 99 Руис 23 Сильва 28 Дост

Прогноз и ставки

05.02.2017 04:30



Сложно сказать, как пройдет встреча. От соперников можно ожидать любого футбола. В Португалии любят больше атаковать, нежели обороняться. Однако цена поединка высока – шесть очков. Наверняка "Порту" постарается больше контролировать мяч и держать его в середине поля и поближе к воротам соперника. "Спортинг" же будет отвечать быстрыми массированными атаками.



Как известно, у "драконов" мощная оборона, которую очень сложно пройти. А вот гости не отличаются стройностью защитных рядов. Поэтому можно ожидать первого гола именно в ворота "Спортинга". Тем более, "Порту" играет дома, где и стены помогают. С другой стороны, у лиссабонцев мощная атака, способная решать серьезные задачи. Им вполне по силам ответить мячом.



"Порту" скоро играть в Лиге чемпионов. Команда набрала хороший ход, выбралась из кризиса. Молодежь поверила в себя, сыгралась. А вот гости еще находятся в состоянии разобранном. Об этом говорит не только статистика выступлений, но и сам уровень игры. Поэтому можно предположить победу хозяев, но с минимальным перевесом.

Прогноз: 2-1

П1 1.98

ОЗ 1.85

Матч, которого ждали несколько недель. Месяц назад казалось, что будущие соперники способны лишь на то, чтобы побороться за второе место. Однако несколько осечек "Бенфики" возродили интригу. К сожалению, в центре интриги оказался только "Порту". "Спортинг" же пока остается за бортом, так как слишком много растерял в зимний период.В очном противостоянии двух представителей "Великой тройки" решится многое. Если победа достанется гостям, то они приблизятся ко второй строчке. В противном случае "драконы" продолжат погоню за лидером. Тем более, впереди еще личная встреча с "Бенфикой". То есть, "Порту" просто обязан выгрызать победу, дабы продолжать надеяться на титул.В последнее время игра "львов" ухудшилась. Особенно это касается линии обороны. Требуется многое менять. Нападение тоже периодически не справляется со своими обязанностями. А вот "Порту" улучшил показатели, начав пропускать крайне мало. Кроме того, постепенно сыгрались форварды и стали повышать свой КПД. По всем раскладам, больше шансов на викторию имеют хозяева, но в футболе не всегда побеждает тот, ктоизначально является фаворитом.Первое место пока за "Бенфикой", которая опережает "Порту" на одно очко. Еще совсем недавно разрыв составлял 7 баллов, но "орлы" умудрились попасть в яму неудач. Этим воспользовался "Порту", приблизившись как можно резвее. У команды молодой состав, способный решать серьезные задачи."Спортинг" набрал на 6 очков меньше, чем будущий соперник. Команда явно провалила сезон. Это касается не только Примейры, но и Лиги чемпионов. Не удалось пробиться даже в Лигу Европы весенней стадии. Совсем рядом с лиссабонцами расположились "Брага" и "Витория Гимарайнш". Первые отстают на 2 балла, вторые – на 3. Поэтому приходится думать не только о подъеме вверх, но и отбиваться от назойливых преследователей.Команда здорово играет на данный момент. Если старт сезона не задался, то теперь молодые футболисты сыгрались, наладились связи. Все-таки курс на омоложение начал себя оправдывать. Осенью казалось, что борьба за первое место будет вестись только между "Спортингом" и "Бенфикой". Теперь же всем ясно – "драконы" составят конкуренцию лидеру. На текущий момент именно "Порту" пропустил меньше всех – 10 мячей. Какое-то время не удавалось забивать, но теперь положение изменилось. Молодежь увеличила продуктивность на поле.Если взять последние пять игр, то "драконы" в трех победили, один раз сыграли вничью и единожды потерпели поражение. Стоит отметить, что трижды кряду команда берет только 3 очка. Настораживает факт пропуска в двух последних матчах трех мячей. Но это можно отнести к сложности соперников – "Риу Ави" и "Морейренсе". В первом случае оппонент здорово использовал свои моменты. Но к поединку со "Спортингом" команда обязательно соберется и выдаст перед болельщиками, может даже самую лучшую игру сезона. Ставка будет сделана на оборону, но с акцентом на быстрые атаки."Спортинг" хорошо начал сезон, быстро захватив лидерство. Однако постепенно начались неожиданные осечки, которые привели к потере очков. Как результат, "Бенфика" перехватила пальму первенства и стала удаляться подальше от своих преследователей. Ну а "львы" как-то скатились аж до четвертого места, проиграв сначала чемпиону, а затем и "Браге". Сейчас ситуация выравнивается, так как "пушкари" и "Витория Гимарайнш" стали терять очки. Да и "Бенфика" допустила осечки. Появился шанс, хоть и призрачный, вернуться в двойку лидеров.Команда явно получила пощечину от фортуны, попав в одну из самых сложных групп в Лиге чемпионов. В результате этого не получилось пробиться даже в Лигу Европы. С другой стороны, появилась возможность все силы отдать на внутренне первенство. Но пока получается это не так, как хотелось бы. Противостояние с "Порту" является возможностью навязать борьбу лидерам. Нужна только победа. Если взять последние 5 матчей, то клуб дважды выиграл и 2 раза побелил очки. Зафиксировано поражение от "Шавиша". Каждый раз "Спортинг" пропускал голы, что говорит о слабой оборонуИкер кому-то кажется уже не таким грозным, как ранее. Несколько лет назад он легко отражал практически любой удар по своим воротам, но теперь иногда бывают ошибки. С другой стороны, это может быть связано не с ухудшением его уровня, а в связи с повышенным вниманием к персоне. Все-таки к голкиперу предъявляются повышенные требования после такого славного в "Реале". Контракт 35-летнего игрока истекает уже летом. Пока вопрос о его продлении находится на стадии рассмотрения, но неоспорим один факт – Касильяс №1 в "Порту" и благодаря ему, в том числе, команда мало пропускает.Андре Силва – будущее "Порту", если в ближайшее время не сменит клубную прописку. Пока его контракт рассчитан до лета 2021 года. Есть много сомнений в том, что через полгода форвард останется в клубе. Пока же приносит много пользы. На текущий момент за его плечами 19 матчей в Примейре и забито 12 голов, отдано 3 голевых паса. При этом, в последней игре ему удалось один раз поразить ворота соперника и один раз стать ассистентом. Его же клуб победил 2:1. Обязательно выйдет с самого начала встречи. Претендует на звание бомбардира чемпионата.27-летний опытный полузащитник точно выйдет в стартовом составе. Недаром его вызывают в стан сборной Португалии. У него есть все для того, чтобы помочь своей команде сковать победу против "Порту". Обладая относительно невысоким ростом, отличается скоростью и умением быстро менять положение на поле. Может резко убежать от соперника, сделать острый пас. Сам нередко идет вперед, чтобы попытать счастья и забить гол. Именно это позволило ему стать автором забитого мяча против "Пасуш де Феррейра". Боссы "Спортинга" возлагают большие надежды на Силву и не хотят отпускать его из команды. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Провел в Примейре 17 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Причем, гол и передачу записал в свой актив в двух последних поединках"Порту" мало пропускает. Однако в двух последних играх мяч трижды влетал в их ворота. "Спортинг" - серьезный соперник, способный поставить в тупик любую оборону. Можно ожидать, что голы будут забиты как в одни, так и в другие ворота. Тем более, гости не отличаются надежной защитой."Драконы" выглядят более монолитно и солидно. Команда имеет новых лидеров, которые хотят доказать, что способны на многое. Ну а "львы" бледно выглядят в противостоянии с равными соперниками. Поэтому можно поставить на победу "Порту", который играет дома.