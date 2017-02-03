Челси - Арсенал: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 24-го тура английской Премьер-лиги.

Турнирное положение

Новости команд

Челси

Арсенал



Ключевые игроки

Давид Луис

Алексис Санчес

Ориентировочные составы

13 Куртуа 24 Кэхилл 30 Луис 28 Аспиликуэта 3 Алонсо 7 Канте 21 Матич 15 Мозес 10 Азар 22 Виллиан 19 Коста 33 Чех 24 Беллерин 20 Мустафи 6 Косельни 18 Монреаль 34 Коклен 5 Паулиста 14 Уолкотт 11 Озил 17 Айуоби 7 Санчес

Слова перед матчем

В первом круге, мы проигрывали 0:3 уже после первого тайма. Я всегда помню об этом поражении. Надеюсь, мои игроки о нём тоже не забывают, потому что завтра их ожидает сложный матч.

С тех пор многое изменилось. Мы стали единой командой, мы хотим провести хорошую игру и постараться обыграть "Арсенал".

На данный момент очень важно использовать сложившиеся обстоятельства к выгоде команды. Мы находимся в хорошей форме и демонстрируем хороший футбол, играя на высоких скоростях. Сейчас у нас есть отличная возможность продемонстрировать это.

Мы играем на своём поле, наши болельщики погонят нас вперёд, но, несомненно, мы должны сыграть очень внимательно.

Очень важно держать ухо востро! У меня есть определенный тренерский и игроцкий опыт. Я хочу, чтобы наша команда сохраняла высокую концентрацию. Я, мои игроки, клуб, фанаты. Может случиться всё, что угодно, если все мы не продемонстрируем должного настроя.



тренер Челси

Посмотрите на наши последние выступления – мы провели несколько фантастических игр. Даже во вторник вечером у нас не было провальное выступление, мы просто пропустили ранние голы, но могли отыграться.

Я не знаю, значит ли это поражение, что мы выбыли из чемпионской гонки. В матче 1 круга мы показали, что мы можем победить "Челси", поэтому давайте продемонстрируем такое же качество футбола. Мы должны сплотиться и сыграть в свой футбол.

тренер Арсенала

Прогноз и ставки

04.02.2017 04:30

"Челси" уже в этом матче может снять все вопросы в чемпионской гонке, переиграв "канониров", и мало верится, что команда Конте до финиша сезона позволит опередить себя кому-нибудь из конкурентов, которые регулярно теряют очки практически в каждом туре. "Аристократы" в свою очередь выглядят очень сильно и сбалансировано как команда, даже в Ливерпуле в прошлом туре выглядев намного сильнее хозяев, и если бы Диего Коста реализовал пенальти в концовке матче, уже сейчас отмечали бы чемпионский титул.



"Арсенал" в своём репертуаре, в минувшем туре команда Венгера прервала свою 7 матчевую беспроигрышную серию, уступив на своём поле "Уотфорду" 1:2. Нестабильность провалы в решающие моменты сезона это визитная карта "канониров" Венгера, и даже сейчас, когда лазарет команды впервые за долгие годы практически пуст "Арсенал" продолжает терять очки на ровном месте.



"Челси" сейчас сильнее "канониров" и в этом нет никаких сомнений, но хочется, чтобы чемпионская интрига в АПЛ не умерла в начале февраля, а продержалась хотя бы до весны. Поэтому предположу что "аристократам" не удастся победить в этом матче, и команды разойдутся миром.

Прогноз: 1-1

Открывать программу 24 тура английской Премьер-лиги будет центральный матч тура. В субботу 4 февраля в 15:30 в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", в дерби встретятся "Челси" Антонио Конте и "Арсенал" Арсена Венгера.Предстоящий матч станет 189 лондонским дерби между "аристократами" и "канонирами". Преимущество в матчах команд на стороне "Арсенала" одержавшего 73 победы, при 54 ничьих и 61 виктории "пенсионеров". Разница мячей также лучше у "Арсенала" 263 забитых мяча против 245 точных ударов у "Челси".Стоит отметить что "Челси" выиграл 4 последние встречи у "Арсенала" в родных стенах с общим счётом 12-1."Челси" лидер чемпионата Англии, и даже сыграв вничью в прошлом туре 1:1 с Ливерпулем подопечные Антонио Конте увеличили свой отрыв от преследователей уже до 9 очков, так как те сыграли ещё хуже. После 23 туров "аристократы" с 56 очками и разницей мячей 48-16, уверенно чувствуют себя во главе АПЛ. На своём поле "пенсионеры" провели 11 матчей и набрали 30 очков, одержали 10 побед и 1 игру проиграли, забив 30 мячей при 6 пропущенных в свои ворота."Арсенал" проиграв в прошлом туре "Уотфорду" 1:2 прервал серию из 5 матчей чемпионата, в течение которой набрал 13 очков и ни разу не проигрывал. Перед 24 туром "канониры" с 47 очками в активе делят 2-3 место в таблице Премьер-лиги с "Тоттенхемом". Забили подопечные Венгера в этом сезоне 51 мяч при 25 пропущенном мяче в свои ворота. На выезде "Арсенал" провёл 11 встреч и заработал 21 очко, при разнице мячей 27-12."Челси" несмотря на обилие слухов никого, не приобрёл в зимнее трансферное окно, а даже немного разгрузил зарплатную ведомость, отправив на "заработки" в "Зенит" Бранислава Ивановича. Была информация, что Антонио Конте предлагали возглавить китайский клуб и получать 25 миллионов евро, но итальянец решил остаться в Лондоне. Только закрылось трансферное окно в Англии, как "Челси" приписывают интерес к 4 игрокам, которые могут пополнить команду ближайшим летом: Джо Харт, Виргил ванн Дейк, Альваро Мората и Мусса Дембеле. Ну и нельзя не пройти мимо того что легенда английского футбола и "Челси", Фрэнк Лампард объявил о завершении карьеры, и "аристократы" тут же предложили ему роль посла клуба."Арсенал", как и "Челси" зимой игроков не покупал, и как показывает текущая ситуация зря этого не делал. Перед дерби "канониры" обескровлены, мало того что Арсен Венгер дисквалифицирован и не поможет команде у кромки поля, так и в центре поля у команды некому играть, по разным причинам 5 хавбеков основы пропустят матч в субботу.Давид Луис своим точным ударом в прошлом туре открыл счёт своим забитым мячам в составе "Челси" после возвращение в клуб. Ещё раз показал, что он не только классный защитник, но и в случае чего всегда готов пойти вперёд и со стандарта либо прямым ударом, либо головой после подачи, поразить ворота соперника. Бразилец в силу своего опыта и мастерства незаменимый игрок в построениях нынешнего "Челси", и в том, что лучшая оборона АПЛ у лондонцев немалая заслуга именно Давида Луиса.В нынешнем сезоне вся атака "Арсенала" держится на плечах чилийца Алексиса Санчеса. Он не пропустил ни одного матча чемпионата, забил 15 мячей и отдал 8 голевых пасов. Показатель Санчеса в этом чемпионате равен одному результативному действию за игру. Например, в прошлом туре он отдал голевой пас на Ивоби. Алексис проводит классный сезон и способен в одиночку добыть результат для "канониров", думаю, и в дерби он будет одним из лучших и если помогут партнёры то пополнит свой бомбардирский счёт.В составе "Челси" все игроки готовы к матчу, и только Антонио Конте определит стартовый состав на дерби с "канонирами".Перед матчем с "аристократами" Арсену Венгеру предстоит решить нелёгкую задачу. В составе "Арсенала" практически нет здоровых полузащитники, которые могут сыграть в центре поля. Мохамед Эль-Ненни находится в расположении сборной Египта, Гранит Джака отбывает дисквалификацию, Аарон Рэмси растянул икроножную мышцу, а Окслейд-Чемберлен травмировал колено в последнем матче против "Уотфорда", плюс давно травмирован Санти Касорла, и защитник Матьё Дебюши.