Челси - Арсенал: превью
Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 24-го тура английской Премьер-лиги.
Предстоящий матч станет 189 лондонским дерби между "аристократами" и "канонирами". Преимущество в матчах команд на стороне "Арсенала" одержавшего 73 победы, при 54 ничьих и 61 виктории "пенсионеров". Разница мячей также лучше у "Арсенала" 263 забитых мяча против 245 точных ударов у "Челси".
Стоит отметить что "Челси" выиграл 4 последние встречи у "Арсенала" в родных стенах с общим счётом 12-1.
Турнирное положение
"Челси" лидер чемпионата Англии, и даже сыграв вничью в прошлом туре 1:1 с Ливерпулем подопечные Антонио Конте увеличили свой отрыв от преследователей уже до 9 очков, так как те сыграли ещё хуже. После 23 туров "аристократы" с 56 очками и разницей мячей 48-16, уверенно чувствуют себя во главе АПЛ. На своём поле "пенсионеры" провели 11 матчей и набрали 30 очков, одержали 10 побед и 1 игру проиграли, забив 30 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
"Арсенал" проиграв в прошлом туре "Уотфорду" 1:2 прервал серию из 5 матчей чемпионата, в течение которой набрал 13 очков и ни разу не проигрывал. Перед 24 туром "канониры" с 47 очками в активе делят 2-3 место в таблице Премьер-лиги с "Тоттенхемом". Забили подопечные Венгера в этом сезоне 51 мяч при 25 пропущенном мяче в свои ворота. На выезде "Арсенал" провёл 11 встреч и заработал 21 очко, при разнице мячей 27-12.
Новости команд
Челси
"Челси" несмотря на обилие слухов никого, не приобрёл в зимнее трансферное окно, а даже немного разгрузил зарплатную ведомость, отправив на "заработки" в "Зенит" Бранислава Ивановича. Была информация, что Антонио Конте предлагали возглавить китайский клуб и получать 25 миллионов евро, но итальянец решил остаться в Лондоне. Только закрылось трансферное окно в Англии, как "Челси" приписывают интерес к 4 игрокам, которые могут пополнить команду ближайшим летом: Джо Харт, Виргил ванн Дейк, Альваро Мората и Мусса Дембеле. Ну и нельзя не пройти мимо того что легенда английского футбола и "Челси", Фрэнк Лампард объявил о завершении карьеры, и "аристократы" тут же предложили ему роль посла клуба.
Арсенал
"Арсенал", как и "Челси" зимой игроков не покупал, и как показывает текущая ситуация зря этого не делал. Перед дерби "канониры" обескровлены, мало того что Арсен Венгер дисквалифицирован и не поможет команде у кромки поля, так и в центре поля у команды некому играть, по разным причинам 5 хавбеков основы пропустят матч в субботу.
Ключевые игроки
Давид Луис
Давид Луис своим точным ударом в прошлом туре открыл счёт своим забитым мячам в составе "Челси" после возвращение в клуб. Ещё раз показал, что он не только классный защитник, но и в случае чего всегда готов пойти вперёд и со стандарта либо прямым ударом, либо головой после подачи, поразить ворота соперника. Бразилец в силу своего опыта и мастерства незаменимый игрок в построениях нынешнего "Челси", и в том, что лучшая оборона АПЛ у лондонцев немалая заслуга именно Давида Луиса.
Алексис Санчес
В нынешнем сезоне вся атака "Арсенала" держится на плечах чилийца Алексиса Санчеса. Он не пропустил ни одного матча чемпионата, забил 15 мячей и отдал 8 голевых пасов. Показатель Санчеса в этом чемпионате равен одному результативному действию за игру. Например, в прошлом туре он отдал голевой пас на Ивоби. Алексис проводит классный сезон и способен в одиночку добыть результат для "канониров", думаю, и в дерби он будет одним из лучших и если помогут партнёры то пополнит свой бомбардирский счёт.
Ориентировочные составы
В составе "Челси" все игроки готовы к матчу, и только Антонио Конте определит стартовый состав на дерби с "канонирами".
13
Куртуа
24
Кэхилл
30
Луис
28
Аспиликуэта
3
Алонсо
7
Канте
21
Матич
15
Мозес
10
Азар
22
Виллиан
19
Коста
33
Чех
24
Беллерин
20
Мустафи
6
Косельни
18
Монреаль
34
Коклен
5
Паулиста
14
Уолкотт
11
Озил
17
Айуоби
7
Санчес
Перед матчем с "аристократами" Арсену Венгеру предстоит решить нелёгкую задачу. В составе "Арсенала" практически нет здоровых полузащитники, которые могут сыграть в центре поля. Мохамед Эль-Ненни находится в расположении сборной Египта, Гранит Джака отбывает дисквалификацию, Аарон Рэмси растянул икроножную мышцу, а Окслейд-Чемберлен травмировал колено в последнем матче против "Уотфорда", плюс давно травмирован Санти Касорла, и защитник Матьё Дебюши.
Слова перед матчем
В первом круге, мы проигрывали 0:3 уже после первого тайма. Я всегда помню об этом поражении. Надеюсь, мои игроки о нём тоже не забывают, потому что завтра их ожидает сложный матч.
С тех пор многое изменилось. Мы стали единой командой, мы хотим провести хорошую игру и постараться обыграть "Арсенал".
На данный момент очень важно использовать сложившиеся обстоятельства к выгоде команды. Мы находимся в хорошей форме и демонстрируем хороший футбол, играя на высоких скоростях. Сейчас у нас есть отличная возможность продемонстрировать это.
Мы играем на своём поле, наши болельщики погонят нас вперёд, но, несомненно, мы должны сыграть очень внимательно.
Очень важно держать ухо востро! У меня есть определенный тренерский и игроцкий опыт. Я хочу, чтобы наша команда сохраняла высокую концентрацию. Я, мои игроки, клуб, фанаты. Может случиться всё, что угодно, если все мы не продемонстрируем должного настроя.
Антонио Конте
тренер Челси
Посмотрите на наши последние выступления – мы провели несколько фантастических игр. Даже во вторник вечером у нас не было провальное выступление, мы просто пропустили ранние голы, но могли отыграться.
Я не знаю, значит ли это поражение, что мы выбыли из чемпионской гонки. В матче 1 круга мы показали, что мы можем победить "Челси", поэтому давайте продемонстрируем такое же качество футбола. Мы должны сплотиться и сыграть в свой футбол.Арсен Венгер
тренер Арсенала
Прогноз и ставки
04.02.2017 04:30
"Челси" уже в этом матче может снять все вопросы в чемпионской гонке, переиграв "канониров", и мало верится, что команда Конте до финиша сезона позволит опередить себя кому-нибудь из конкурентов, которые регулярно теряют очки практически в каждом туре. "Аристократы" в свою очередь выглядят очень сильно и сбалансировано как команда, даже в Ливерпуле в прошлом туре выглядев намного сильнее хозяев, и если бы Диего Коста реализовал пенальти в концовке матче, уже сейчас отмечали бы чемпионский титул.
"Арсенал" в своём репертуаре, в минувшем туре команда Венгера прервала свою 7 матчевую беспроигрышную серию, уступив на своём поле "Уотфорду" 1:2. Нестабильность провалы в решающие моменты сезона это визитная карта "канониров" Венгера, и даже сейчас, когда лазарет команды впервые за долгие годы практически пуст "Арсенал" продолжает терять очки на ровном месте.
"Челси" сейчас сильнее "канониров" и в этом нет никаких сомнений, но хочется, чтобы чемпионская интрига в АПЛ не умерла в начале февраля, а продержалась хотя бы до весны. Поэтому предположу что "аристократам" не удастся победить в этом матче, и команды разойдутся миром.
"Арсенал" в своём репертуаре, в минувшем туре команда Венгера прервала свою 7 матчевую беспроигрышную серию, уступив на своём поле "Уотфорду" 1:2. Нестабильность провалы в решающие моменты сезона это визитная карта "канониров" Венгера, и даже сейчас, когда лазарет команды впервые за долгие годы практически пуст "Арсенал" продолжает терять очки на ровном месте.
"Челси" сейчас сильнее "канониров" и в этом нет никаких сомнений, но хочется, чтобы чемпионская интрига в АПЛ не умерла в начале февраля, а продержалась хотя бы до весны. Поэтому предположу что "аристократам" не удастся победить в этом матче, и команды разойдутся миром.
|11.99
|X3.64
|24.26
|ТБ 2.51.93
|ТМ 2.52.03
Прогноз: 1-1
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Bektur Saypidinov
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Очень не объективный прогноз хотеть это одно а реальность другое все кроме болельщиков Челси хотят что бы арсенал победилл, увы Челси наголову сильнее сейча, ставлю на победу Челси 2:0
Миколайович Фаркас
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Тоже так думаю, что Челси победит. Только на мой взгляд счет другой будет - 3-1 где-то
Александр Комаров
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ты че? кто там этого хочет, только Челси только вперед)
рррррр
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согласен
HardCore1502
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СЛАВА УКРАИНЕ !
azarttoto
#
Слава с Дуркаины?
Eugeniho
#
И я того же мнения, только победа Челси с более результативным счётом 4-2 )
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