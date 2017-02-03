Бундеслига: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 19-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.

03.02.2017 11:30

19-й тур начнётся матчем "Гамбурга" и "Байера". Обе команды на прошлой неделе проиграли свои матча. "Гамбург" в важном поединке проиграл на выезде "Ингольштадту", по итогам встречи "динозавры" вновь опустились в зону вылета, пропустив вперёд себя "шанцеров". "Байер" же умудрился в дерби проиграть "Боруссии" М, для которой эта победа стала первой выездной в нынешнем сезоне. Команда Роджера Шмидта могла пострадать еще в 17-м туре, игра против "Герты" развивалась по похожему сценарию: "Байер" повёл 2:0, пропустил один и только Бернд Лено спас команду от второго мяча. А уже против Мёнхенгладбаха спастись не удалось. В копилку плохих новостей гостей добавилось известие о дисквалификации Хакана Чалханоглу. "Байер" понес наказание за чужие грехи. Леверкузен никогда не отличался крепкой психологией, и последние известия могут прибить команду. "Гамбургу" надо на своем поле этим пользоваться, всё-таки не так часто "Байер" здесь побеждает.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 06:30

"Бавария" выиграла уже семь матчей подряд, Мюнхен по-прежнему занимает первую строчку. Даже со всеми проблемами у Карло Анчелотти получается добывать результат, пусть игра действующего чемпиона Германии вызывает большие вопросы. Впереди домашний матч против "Шальке", и Маркусу Вайнцирлю не позавидуешь. Тренер пока никак не найдет нужную игру, команда все больше бегает и борется, а не пытается играть. Еврокубки всё дальше, и недовольство опять начинает расти. Против лидеров сезоне у Гельзенкирхена не получается – ноль побед. И "Бавария" не подходит на роль команды, которая перевернет эту серию. Мюнхен не проигрывает "Шальке" не протяжении 12 матчей подряд, а на выезде "Шальке" побеждал "Баварию" только в рамках кубка Германии. Не стоит забывать, что в феврале "кобальтовым" предстоит провести семь матчей. Тяжелый график помноженный на отсутствие результата – как с этим справиться Маркус Вайнцирль?

Прогноз: 2-0

04.02.2017 06:30

Дитер Хеккинг впервые после названия в "Боруссию" М сыграет на своем поле. Первые два матча второй части сезона "жеребцы" провели на выезде, заработав 4 очка из 6 возможных. Для Мёнхенгладбаха этот результат отличный, учитывая как плохо клуб играл на выезде при Андре Шуберте. Впереди у "Боруссии" М игра против "Фрайбурга". Гости сначала едва не обобрали очки у "Баварии", а потом обыграли "Герту". Против лидеров на своем поле банда Кристиана Штрайха не чувствовала страха. "Брайсгау" в начале сезоне в основном набирали очки дома, но под конец первого круга разыгрались и копилка начала пополняться после выездов. За последнее время "Фрайбург" не удалось обыграть "Вердеру", "Байеру", "Шальке" и "Ингольштадту". Всем командам из второй части таблицы, так что "Боруссия" М не имеет права подойти с пренебрежением к предстоящей встрече.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 06:30

"Герта" проиграла два матча подряд на старте второй части чемпионата Германии. Команда не смогла остаться на третьем месте, да еще и сильно отстала от первых двух строчек. При нынешнем раскладе на Лигу чемпионов остается только одна прямая путевка, и в борьбе за неё "Старая Дама" не фаворит. Впереди у Пала Дардаи встреча с "Ингольштадтом", где есть такой же интересный молодой тренер. Майк Вальпургис продолжает удивлять Германию, заставляя забирать слова назад тех, кто пророчит "шанцерам" быстрый вылет. Гости готовы воевать за свое будущее, только что они в принципиальном матче обыграли "Гамбург". На фоне успеха прошлой недели гости могут замахнуться и на новое достижение: в рамках Бундеслиги они еще ни разу не смогли отобрать очки у "Герты". Берлинцы одна из немногих команд, которая уверенно побеждает "Ингольштадт", при этом во второй лиге результат был обратным – одна победа за четыре матча.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 06:30

"Кёльн" у нас разбушевался. В прошлом туре на выезде команда забила шесть голов в ворота "Дармштадта", "козлы" смачно оборвали свою неудачную серию. За предыдущие восемь игр парни Петера Штёгера сумели только пять раз поставить мяч на центр поля. Спасибо аутсайдеру. "Вольфсбург" же выступил на другой стороне. Команда на своем поле проиграла "Аугсбургу", хотя и забила первой. Комедия ошибок "волков" продолжается, достаточно посмотреть как команда пропустила от "фуггеров" первый гол. В стан "Вольфсбурга" вернулся старый знакомый Ашкан Дежага, он помнит неожиданное чемпионство команды в 2009 году. Руководство видит в нем нового спасителя? "Кёльн" благодаря своему успеху на прошлой неделе вновь вернулся в распределение мест в Европе, "козлы" сейчас идут на седьмом месте, но их отставание от третьей строчки равно всего трём баллам. Сейчас идеальный момент для того, чтобы нагнать соперников. "Вольфсбург" нестабилен, этим надо пользоваться.

Прогноз: 1-0

04.02.2017 06:30

Вот и "Хоффенхайм" проиграл первый матч в чемпионате Германии. На прошлой неделе команда Юлиана Нагельсманна на выезде не справилась с "РБ Лейпцигом". К тому же команда осталась без нападающего Сандро Вагнера, который получил красную карточку. Таким образом, поражение "Хоффенхайма" окончательно разделило лидеров на две группы – есть "Бавария" и "РБ Лейпциг", они ведут борьбу за титул и остальных, которые сражаются за две путёвки в Лигу чемпионов. "Майнц" в свою очередь на прошлой неделе лишил "Боруссию" Д возможность закрепиться на третьем месте, "карнавальщики" сумели вырвать ничью на своем поле. Мартин Шмид пока справляется без Юнуса Малли, две ничьи на старте второй части сезоне неплохой результат. Другая проблема, который необходимо решить наставнику "Майнца" – матчи на выезде. Всего две победы и одна ничья за девять игр, всё-таки этого мало. В первом круге "Хоффенхайм" и "Майнц" сыграли вничью – 4:4, при этом "карнавальщики" вели после первого тайма со счетом 4:1.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 09:30

"Боруссия" Д продолжает наступать на одни и те же грабли. Очередная потеря очков произошла в "Майнце", где "шмели" не смогли забить больше одного гола. Марко Ройс еще в начале встречи вывел Дортмунд вперёд, но вместо развития "Боруссия" Д топталась на месте и пропустила в самом конце. Сейчас команда Томаса Тухеля отстает от "РБ Лейпцига", идущего на втором месте, на 11 баллов. Предстоящий матч – едва ли не последний шанс зацепиться за борьбу с "быками", в противном случае максимум "Боруссии" Д в этом сезоне – третье место. На прошлой неделе "РБ Лейпциг" уже прервал одну серию "Хоффенхайма", замахнётся ли команда на вторую? Дортмунд давно никому не проигрывает на домашнем поле. Ральф Хазенхюттль при выборе нападающий будет несколько скован: последний матч по причине дисквалификации пропускает Эмиль Форсберг, а Тимо Веренр не сыграет из-за болезни.

Прогноз: 2-1

05.02.2017 06:30

"Вердеру" не повезло с календарем. Команда проводила два матча подряд на своем поле, однако бременцам противостояли "Боруссия" Д и "Бавария". Команда показала достойную игру, но оба раза уступала с одинаковым счётом 2:1. Сейчас "Ведер" находится в опасной близости от зоны вылета, но при должном настрое и сохранении положительной динамики Александер Нури способен вывести клуб на более приемлемые позиции. До того же "Аугсбурга" всего пять очков, и данный отрыв вполне отыгрываемый. Неделей ранее "фуггеры" на выезде обыграли "Вольфсбург". Им удалось забить два мяча, что случилось с ними всего в третий раз в сезоне. Мы вправе рассчитывать на продолжение голевой щедрости от "Аугсбурга", всё-таки к ним едет самая пропускающая команда Бундеслиги – 38 голов за 18 матчей. За последние шесть встреч команды ни разу не расстраивали зрителей, регулярно показывая результативную игру.

Прогноз: 1-1

05.02.2017 08:30

"Айнтрахт" стойко перешил поражение в Лейпциге. В следующем туре они обыграли на выезде "Шальке", не позволил "кобальтовым" создать много моментов для взятия ворот. Хайнц Линднер достойно заменил Лукаша Храдецки в воротах, так что еще вопрос, кто останется основным голкипером далее. Впереди домашний матч против последней команды Бундеслиги. "Дармштадт" в прошлом туре опозорился, пропустив шесть голов от "Кёльна". На пресс-конференции Торстен Фрингс не стеснялся в выражениях, обрушив гору критику на своих футболистов. Подействует ли она? Сейчас "лилии" демонстрируют одни из худших показателей среди аутсайдеров в Бундеслиге. Всего девять набранных очков за 18-ть туров. В прошлом сезоне даже у "Ганновера" было больше, а "96-е" вылетели без каких-либо вариантов. Такого соперника Нико Ковач просто обязан обыгрывать, тем более предстоящая игра является дерби.

Прогноз: 2-0