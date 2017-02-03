Эредивизия: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать первый тур.

03.02.2017 14:00

В прошлый уик-энд "Витесс" добыл важнейшую победу с точки зрения дальнейшей борьбы за еврокубки. Вообще, "жёлто-чёрные" всего за несколько дней уничтожили "Фейеноорд" в кубке страны и АЗ в чемпионате, чем заставили других кардинально изменить своё мнение о дружине Хенка Фрэзера. Теперь, судя по всему, любой клуб будет относиться к "Витессу" намного серьёзнее.



У "Ден Хаага" никаких положительных моментов не наблюдается, всё как и раньше. К сожалению, клуб ужаснейшим образом начал новый год - после трёх матчей у "цаплей" вообще никакой добычи, и это, к слову, один из худших показателей в чемпионате после перерыва.



Как мы помним, в первом круге триумфатором этой дуэли стали именно "цапли". До сих пор не ясно, то ли это парни тогда демонстрировали футбол круче нынешнего, то ли просто другие тогда ещё не набрали нужных кондиций. Как бы там ни было, повторить тот успех "Ден Хаагу" будет трудновато. Сейчас, как и тогда, бесспорным фаворитом считается "Витесс", и именно представители гостей будут контролировать всё происходящее на поле.

Прогноз: 0-2

04.02.2017 12:30

Не только "орлы", но и их болельщики, пока не совсем понимают за счёт чего же клуб может с концами покинуть зону вылета. В последнее время парни не очень часто балуют себя заработанными пунктами, но если они их и добывают, то делают это именно в противостояниях с такими соперниками как неймегенский НЕК. Кстати, последняя победа "Гоу Эхед Иглс" была зафиксирована ещё в начале ноября. Самое смешное, что тогда был повергнут лидер лиги "Фейеноорд".



Неймегенцы сейчас находятся в прекрасной форме, но даже несмотря на это, я уверен, что гости не станут для них лёгкой добычей. Поединок обещает получиться очень интересным, а вот победителями из него по идее должны выйти хозяева.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 13:45

Встреча первого круга между ПСВ и АЗ прошла довольно скучно и не очень результативно, но благодаря своему опыту "лампочки" тогда всё же сумели отпраздновать минимальную победу. Сейчас, думаю, будет забито не менее двух мячей, ведь на данный момент оба коллектива пребывают в своей лучшей форме.



С возвращением в обойму Марко ван Гинкеля в полузащите чемпионов наконец появился долгожданный порядок. С голландцем в составе команда добыла уже три победы в чемпионате подряд, а такое, что интересно, последний раз было ещё в августе (!). К счастью, пока не видны прошлогодние проблемы ПСВ, поэтому АЗ придётся ещё тяжелее, чем в прошлый раз. Будет ли тяжелее ПСВ? Уверен, что да. Игра вообще должна получиться безумно трудной, но не думаю, что какая-то из сторон сможет забить больше своего оппонента.

Прогноз: 2-2

04.02.2017 13:45

Честно говоря, не знаю, какие цели перед собой ставят представители "гераклидов", но, похоже, от возможных еврокубковых позиций им точно стоит отказаться. В 2017 году "Хераклес" трижды умудрился проиграть, а за такие результаты, как известно, очков не дают. Думаю, парням лучше постараться обезопасить себя от вылета, чем витать в облаках и мечтать о том, чего в ближайшее время достигнуть будет практически нереально.



А вот "Виллем II" справляется со своими задачами на ура. Подопечные Эрвина ван де Лоя по крошечкам собирают свои баллы, но такой метод, похоже, их устраивает. Сейчас тилбургский клуб идёт одиннадцатым и на пять очков отрывается от зоны вылета.



В Алмело "Хераклесу" удалось практически с закрытыми глазами обыграть "Виллем II", но в этот раз, скорее всего, "гераклидам" дадут сильный отпор. "Трёхцветные", конечно, не топ-клуб, но дома они не боятся навязывать борьбу любому коллективу. Мой прогноз - голевая ничья.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 14:45

Наверное, многих удивляет тот факт, что "Гронинген" ещё не проиграл ни в одной официальной встрече после зимних каникул. Конечно, такие результаты совершенно не редкость, но не стоит забывать, что "бело-зелёным" противостояли довольно "крепкие орешки". Ближайший соперник, кстати, тоже из этого разряда, но в первом круге "Гронингену" он оказался не по зубам (2:0).



Что касается этого тура, то здесь преимущество будет абсолютно точно на стороне хозяев. "Эксельсиор" сейчас не может показать тот футбол, который позволит обыграть "Гронинген", да ещё к тому же и на их же поле.

Прогноз: 2-0

05.02.2017 06:30

Будем откровенны, в самом начале августа, когда эти команды встречались на "Амстердам Арене", "Роде" очень-очень крупно повезло. Если быть точнее, то "жёлто-чёрным" тогда удалось схватить удачу за хвост и на последних минутах оставить "аяксидов" ни с чем (2:2). Да, Бош взял тогда один балл, но для такого клуба как "Аякс" ничья с "Родой" равносильна поражению.



Как бы амстердамцы хорошо не выступали, не стоит думать, что уже в первые тридцать минут они решат исход этой встречи. "Рода" умеет неплохо припарковывать автобус у своих ворот, поэтому столичным придётся неплохо попотеть.

Прогноз: 0-2

05.02.2017 08:30

Вряд ли "Твенте" сумеет стать тем клубом, который нанесёт серьёзный удар по чемпионским амбициям роттердамцев. Да, "лошади", конечно, не из удобных соперников, но не думаю, что у них хватит силёнок что-то противопоставить нынешнему "Фейеноорду".



Не верю, что "Твенте" вынашивает какой-то гениальный план, который поможет им уничтожить лидера в пух и прах. Даже если такой план и есть, то на его реализацию нужно очень много сил, а у клуба есть дела куда поважнее, чем поднятие своей самооценки. Сейчас команда из Энсхеде ведёт самую настоящую войну за места, которые позволяют побороться за Лигу Европы. По-моему, Рене Хеке пока держит всё под контролем, но я не уверен, что ему всё же удастся добиться желаемой цели.



Эта встреча может закончиться как минимальной победой гостей, так и разгромной. Ребятам Джованни ван Бронкхорста девать силы больше некуда, у них осталась только "Эредивизи". Повторюсь, "Твенте" не должен стать серьёзной помехой для "Фейеноорда", поэтому меньше всего здесь верится в ничейный результат. В победу хозяев же не верится вообще.

Прогноз: 0-1

05.02.2017 08:30

"Спарта" продолжает упорно сражаться за позиции, которые находятся как можно дальше от зоны вылета. Сейчас роттердамцы идут тринадцатыми, но для лучшего результата им необходимо снова обыгрывать "Зволле". Если парни смогут повторить успех первого круга (0:3), то они не просто улучшат своё положение, а ещё и оторвутся от подвала турнирной таблицы, в который они так не хотят попадать.



В последнее время "Спарта" не радует домашнюю публику красивой игрой и положительными результатами, но игра со "Зволле" - это самый настоящий шанс исправиться. Если "лорды" сыграют в свой лучший футбол, то от гостей не останется пустого места. Во всяком случае, стороны точно должны обменяться голами, а вот последнее слово будет за сильнейшим.

Прогноз: 2-1

05.02.2017 10:45

"Утрехт" практически вплотную подобрался к месту, на которое он метил ещё со старта чемпионата. Конечно, добиться этого результата мало, его ещё нужно еженедельно подтверждать, а может быть даже и улучшать. Именно это и могут сделать бойцы Эрика тен Хага уже в ближайшее воскресенье. Всё, что требуется от парней, это обыграть "Херенвен" - и заветное четвёртое место будет уже почти в кармане.



Как бы там "Херенвен" плохо не выглядел в последних играх, но даже в схватке с неуступчивым "Утрехтом" именно он является фаворитом. "Суперфризы" приедут на чужую территорию за тремя очками, в этом можно не сомневаться. Хозяева, конечно, устроят приезжим горячий приём, но не думаю, что у них выйдет прыгнуть выше своего соперника. Армия Юргена Стреппела выглядит мощнее и сильнее, поэтому я отдам предпочтение ей.

Прогноз: 1-2