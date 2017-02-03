АПЛ: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 24-го тура чемпионата Англии.

04.02.2017 07:30

"Челси" уже в этом матче может снять все вопросы в чемпионской гонке, переиграв "канониров", и мало верится, что команда Конте до финиша сезона позволит опередить себя кому-нибудь из конкурентов, которые регулярно теряют очки практически в каждом туре. "Аристократы" в свою очередь выглядят очень сильно и сбалансировано как команда, даже в Ливерпуле в прошлом туре выглядев намного сильнее хозяев, и если бы Диего Коста реализовал пенальти в концовке матча, уже сейчас отмечали бы чемпионский титул.



"Арсенал" в своём репертуаре, в минувшем туре команда Венгера прервала свою 7 матчевую беспроигрышную серию, уступив на своём поле "Уотфорду" 1:2. Нестабильность, провалы в решающие моменты сезона - это визитная карта "канониров" Венгера, и даже сейчас, когда лазарет команды впервые за долгие годы практически пуст, "Арсенал" продолжает терять очки на ровном месте.



"Челси" сейчас сильнее "канониров" и в этом нет никаких сомнений, но хочется, чтобы чемпионская интрига в АПЛ не умерла в начале февраля, а продержалась хотя бы до весны. Поэтому предположу, что "аристократам" не удастся победить в этом матче, и команды разойдутся миром.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 10:00

"Вест Бромвич" продолжает стабильно набирать очки в матчах с равными себе соперниками и аутсайдерами. В прошлом туре "дрозды" на выезде сыграли вничью 1:1 с "Мидлсбро". Дома же команда Тони Пьюлиса играет намного эффективнее, чем в гостях, набрав 20 очков в 11 матчах, выиграв 4 из 5 крайних встреч в родных стенах. Такая стабильность позволяет "Вест Бромвичу" занимать 8 место в АПЛ.



"Сток Сити" в 2017 году не проигрывал в чемпионате, одержав две победы и дважды сыграв вничью, что позволило команде Хьюза подняться уже на 9 место в турнирной таблице. Отмечу, что два последних матча "гончары" завершили вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном", демонстрируя приличный футбол.



"Дрозды" проводят один из лучших своих сезонов за последние годы, "Сток Сити" сейчас также набрал отличную форму, стабильно набирая очки в каждом матче. Учитывая эти факторы, думаю, что ничья в предстоящей игре наиболее реальный итог.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 10:00

"Кристал Пэлас" наконец победил, прервав свою 8 матчевую серию без побед. В прошлом туре "орлы" на выезде переиграли "Борнмут" 2:0 и сразу же поднялись на 18 место в турнирной таблице. Сэм Эллардайс не намерен вылетать в Чемпионшип, это видно не только на футбольном поле, но и из транферов команды, на которые этой зимой было потрачено 42 миллиона фунтов. "Кристал Пэлас" усилил оборону, подписав Сахо и ван Аанхолта, а в середину поля Шлуппа и Миливоевича, солидное усиление, как для аутсайдера чемпионата.



"Черные коты" Дэвида Мойеса, в прошлом туре также приятно удивили, отстояв ничью с "Тоттенхэмом" 0:0. Проблемы у "Сандерленда" остаются те же, обилие травмированных игроков, но есть и хорошие новости: вернулось трио, выступавшее на КАНе, что сделает кадровый манёвр шотландского специалиста чуть больше. Плюс зимой "Сандерленд" пополнился трио Лескотт, Овьедо, Гибсон. Неплохие игроки, которые в последнее время не блистали, но ещё могут помочь команде в борьбе за выживание.



"Кристал Пэлас" - худшая команда в АПЛ по играм на своём поле, "Сандерленд" - одна из худших по играм на выезде. Думаю, что в матче худших сильнее окажутся хозяева, причин несколько: нельзя постоянно проигрывать дома, команда неплохо усилилась в январе, да и соперник откровенно уступает на данном этапе.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 10:00

"Саутгемптон" продолжает свои нестабильные выступления в чемпионате, проиграв уже 4 из 5 последних встреч в АПЛ. Если в начале сезона "святые" классно играли в обороне, и слабо в атаке, то сейчас ни атака, ни оборона не выдерживают никакой критики. Исправить ситуацию в нападении призван итальянский бомбардир Габбьядини, за которого заплатили 17 миллионов, и он должен дебютировать в субботнем матче.



"Вест Хэм" провалил игру прошлого тура, сгорев на своём поле "Манчестер Сити" 0:4. Хотя до этого матча показывал неплохой футбол и даже выиграл два матча подряд. Но как показала игра с "горожанами" стабильности лондонцам ещё не хватает.



Команды подходят к очной встрече соседями в турнирной таблице, и "Вест Хэм" даже опережает "святых". Однако игра на своём поле - единственное, что в этом сезоне "Саутгемптону" удаётся, и думаю, он победит.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 10:00

"Уотфорд" переиграв в прошлом туре на выезде "Арсенал" 2:1, одержал первую победу в чемпионате с 10 декабря и продлил свою беспроигрышную серию до трёх матчей, поэтому подходит в качестве фаворита к домашней игре 24 тура. Причём вполне закономерно, так как "Бернли", демонстрируя отличные результаты на своём поле, в этом сезоне на выезде в 10 играх набрал всего 1 очко, забив 4 мяча и пропустив 22. Зимой команда Шона Дайча неплохо усилилась, подписав Бартона, Брэди и Вествуда, но не думаю, что эти приобретения сразу начнут приносить пользу, тем более в гостях.



Учитывая неудачи "Бернли" на выезде, здесь прогноз однозначен, виктория хозяев.

Прогноз: 2-0

04.02.2017 10:00

"Халл Сити" благодаря феноменальной игре своего голкипера Элдина Якуповича, в прошлом туре сдержал на выезде натиск "Манчестер Юнайтед" сыграв вничью 0:0. Новый тренер "тигров" Марку Силва устроил чистку в команде, продав лидеров первой половины сезона Ливермора и Снодграсса за солидные деньги. А на вырученные средства подписал сразу 8 игроков: Хэнриксена, Эвандро, Ниассе, Элабделлауи, Марковича, Гросицки, Раноккья и Ндиайе. Все игроки взяты под основу и большинство из них уже прошло крещение АПЛ, в прошлом туре.



"Ливерпуль" в кризисе в 2017 году "красные" ни разу не побеждали в чемпионате и уже опустились на 4 строчку в таблице. Команда Клоппа перестала бежать, а именно своей скоростью, напором и динамикой "Ливерпуль" поражал в первой части сезона, когда стабильно набирал очки. Вернулся с КАНа Мане, мотор мерсисайдцев в нынешнем сезоне, и это уже дало результат, ничья в игре с лидером чемпионата "Челси" 1:1 в прошлом туре.



Однако, несмотря на весь кризис в субботу "Ливерпуль" просто обязан побеждать "Халл Сити", который практически начинает сезон с чистого листа.

Прогноз: 1-2

04.02.2017 10:00

"Эвертон" не проигрывает в Премьер-лиге 6 матчей подряд, набрав в них 14 очков. Команда Кумана стабильно забивает и надёжно действует в обороне. В родных стенах "ириски" играют практически без огрехов, в 11 играх набрав 22 очка, при разнице мячей 19-7, матч в Ливерпуле автоматически означает набранные очки для хозяев.



"Борнмут" в кризисе в 4 турах 2017 года, "вишенки" набрали всего 2 очка. В первой половине сезона "Борнмут" дома регулярно набирал очки, неудачно выступая на выезде, но сейчас команда Эдди Хау сыпется, пропуская минимум 2 мяча во всех играх 2017 года. Что касается игры в гостях, то "вишенки" в 5 из 6 крайних встреч пропускали по три мяча в свои ворота.



"Эвертон" на подъёме играет дома, где очки теряет крайне редко, а "Борнмут" наоборот сейчас в кризисе проигрывает матч за матчем, а на выезде у "вишенок" уже вошло в привычку пропускать 3 мяча. Учитывая показатели команд, победа хозяев в этом матче напрашивается сама собой.

Прогноз: 3-1

04.02.2017 12:30

"Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в прошлом туре, на выезде сыграв вничью 0:0 "Сандерлендом". "Шпоры" впервые не забили в ворота соперника с 14 декабря, именно тогда началась их беспроигрышная серия, состоящая уже из 10 матчей. Несмотря на потерю очков, подопечные Почеттино остаются на 2 месте в таблице Премьер-лиги. Ну а дома "шпоры" не знают жалости к соперникам, ни разу не проиграв в этом чемпионате, одержав 9 побед в 11 матчах.



"Мидлсбро" также с длительной серией подходит к матчу в Лондоне, правда она отрицательная, команда не может победить в 6 турах АПЛ кряду. "Речники" неплохо действуют в обороне, но атака команды, слабейшая во всей Премьер-лиге, что и сказывается на результатах подопечных Айтора Каранки.



"Тоттенхэм" дома играет сильно, плюс потеря очков в прошлом туре должна мобилизировать хозяев поля перед субботним матчем, поэтому не вижу никаких шансов у "Мидлсбро" в этой игре.

Прогноз: 2-0

05.02.2017 08:30

"Манчестер Сити" никак не может стабилизировать свою игру и результаты в последних играх. В минувшем туре "горожане" на выезде разгромили "Вест Хэм" 4:0, но это не значит, что и в воскресенье команда Гвардиолы сыграет сильно. Хотя при всех спадах и неудачах "горожане" на своём поле потерпели только одно поражение в чемпионате.



"Суонси" выиграл три из четырёх последних матчей в чемпионате и покинул зону вылета, впервые в этом сезоне. "Лебеди" всё также много пропускают, но теперь стали забивать больше чем соперники. Стоит отметить, что все свои победы "Суонси" одержал над командами находящимися в кризисе, воспользовавшись подарком календаря.



"Манчестер Сити" сейчас не в кризисе, плюс играет дома, плюс у команды, наконец, появился второй форвард в пару к Агуэро, и теперь игра в атаке горожан должна заиграть новыми красками. А в предстоящей встрече, учитывая проблемы "Суонси" в обороне, просто засверкать. Не думаю, что в игре двух слабеньких оборон "лебеди" перестреляют "горожан".

Прогноз: 3-1

05.02.2017 11:00

Встреча двух главных разочарований сезона в АПЛ. "Лестер" действующий чемпион Англии, от него никто не ожидал повторения чемпионства, но места в середине таблицы "лисы" должны были занимать. Но команда Раньери проигрывая все матчи подряд на выезде, даже дома в последних турах стала уступать соперникам и занимают 16 строчку в таблице, всего на 2 балла опережая команды, идущие в зоне вылета. Три последние встречи "лисы" проиграли с общим счётом 0:7, мучаясь, а не играя на поле.



"Манчестер Юнайтед" второй неудачник английского сезона, ни смена тренера, ни покупка высококлассных игроков пока что себя никак не оправдывают. "Красные дьяволы" застряли на 6 месте в турнирной таблице, и о наполеоновских планах о чемпионстве уже не заикаются. Подопечные Моуринью трижды подряд сыграли вничью в чемпионате, потеряв важные очки в борьбе за место в Лиге Чемпионов.



В игре двух неудачников сезона, думаю, преимущество на стороне гостей, всё-таки класс команд сравнивать нельзя, да и желание побеждать у футболистов "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне больше, чем у "лис".

Прогноз: 1-2