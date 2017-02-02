Монако – Ницца: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 23-го тура чемпионата Франции.
Фото: Soccer365.ru
Турнирное положение
В настоящий момент "Монако" и "Ницца" являются лидерами Лиги 1, имея в активе по 49 зачётных баллов. На 3 пункта меньше у действующего чемпиона Франции – ПСЖ.
Новости команд
Монако
В предыдущем туре "Монако" на выезде расписал мировую в поединке против ПСЖ (1:1), сравняв счёт в компенсированное время матча. В роли спасителей монегасков выступил португальский хавбек – Бернарду Силва.
После дуэли в Париже княжеский клуб сразился с "Шамбли" в рамках Кубка Франции. До 57-й минуты матча монегаски выигрывали со счётом 3:0 и уже мысленно видели себя в следующем раунде турнира. Однако представителю Лиги 3 удалось сравнять счёт! Подопечных Леонарду Жардима не смутили ни прыть соперника, ни удаление Андреа Раджи, оставившее их в численном меньшинстве, и они вырвали победу в дополнительное время. Подобные успехи добавляют уверенности в собственных силах.
Ницца
"Орлы" блестяще начали сезон, однако ближе к экватору стали терять высоту. Так, за последние полтора месяца коллектив с Лазурного берега одержал всего-навсего одну победу. При этом стоит заметить, что "Ницца" вылетела из всех кубковых турниров, в которых принимала участие.
Главный козырь команды Люсьена Фавра – дуэт Марио Балотелли и Алассане Плеа. Эти форварды на двоих забили 20 мячей в текущем розыгрыше первенства Франции. Да, Эдинсон Кавани в одиночку нанёс на один результативный удар больше, однако не стоит забывать о том, какие подносчики снарядов у уругвайского киллера.
Ключевые игроки
Радамель Фалькао
В зимнее трансферное окно по страницам французских спортивных изданий гуляла информация о том, что Фалькао близок к переезду в Китай. К счастью, капитан монегасков отказался от баснословных денег, приняв решение доиграть сезон в "Монако". Учитывая то, что княжеский клуб продолжает сражаться сразу за 4 трофея, мастерство и опыт Радамеля не окажутся лишними.
Марио Балотелли
После переезда на Лазурный берег Балотелли, которого начали забывать, вернулся на высокий уровень. Сегодня он снова является грозой для защитников соперника. В отчётном поединке парижанам будет непросто удержать Марио.
Ориентировочные составы
1
Субашич
23
Менди
5
Жемерсон
25
Глик
19
Сидибе
27
Лемар
14
Бакайоко
2
Фабиньо
10
Силва
18
Жермен
9
Фалькао
30
Кардиналь
2
Суке
31
Данте
32
Сарр
29
Далберт
26
Козьелло
25
Сиприен
6
Сери
14
Плеа
9
Балотелли
13
Эссерик
Прогноз и ставки
04.02.2017 08:00
В центральном поединке 23-го тура Лиги 1 скрестят шпаги футболисты "Монако" и "Ниццы". Именно эти команды в настоящий момент являются лидерами национального первенства, опережая ПСЖ на 3 пункта. В первом круге красно-чёрные несколько неожиданно разгромили красно-белых, отправив в их ворота 4 безответных мяча. Героем того матча стал Марио Балотелли. Скандальный итальянец, являющийся одним из лучших бомбардиров в истории "Ливерпуля", дважды оставил автограф в воротах княжеского клуба. В субботу монегаски приложат максимум усилий, дабы отомстить своим обидчикам за сентябрьское фиаско. Учитывая то, в какой прекрасной игровой форме пребывают питомцы Леонарду Жардима, "орлы" вернуться домой с общипанными крыльями.
|11.58
|X4.54
|26.10
|ТБ 2.51.68
|ТМ 2.52.38
Прогноз: 2-0
"Монако" выиграл 16 из 19-ти домашних матчей в нынешнем сезоне, забив при этом 56 мячей! Думается, монегаски и на этот раз побалуют своих поклонников, которые регулярно заполняют трибуны "Луи II".
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_Novichok_
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тб 1.5 на монако можно рассмотреть
AllFine
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хороший матч, нужно смотреть любителям футбола
Ponchik
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х2, какой на х Маноко?)
Ближайшие матчи
Монако - Ницца онлайн 04.02.2017
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