Монако – Ницца: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 23-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Монако

Ницца

Ключевые игроки

Радамель Фалькао

Марио Балотелли

Ориентировочные составы

1 Субашич 23 Менди 5 Жемерсон 25 Глик 19 Сидибе 27 Лемар 14 Бакайоко 2 Фабиньо 10 Силва 18 Жермен 9 Фалькао 30 Кардиналь 2 Суке 31 Данте 32 Сарр 29 Далберт 26 Козьелло 25 Сиприен 6 Сери 14 Плеа 9 Балотелли 13 Эссерик

Прогноз и ставки

04.02.2017 08:00

В центральном поединке 23-го тура Лиги 1 скрестят шпаги футболисты "Монако" и "Ниццы". Именно эти команды в настоящий момент являются лидерами национального первенства, опережая ПСЖ на 3 пункта. В первом круге красно-чёрные несколько неожиданно разгромили красно-белых, отправив в их ворота 4 безответных мяча. Героем того матча стал Марио Балотелли. Скандальный итальянец, являющийся одним из лучших бомбардиров в истории "Ливерпуля", дважды оставил автограф в воротах княжеского клуба. В субботу монегаски приложат максимум усилий, дабы отомстить своим обидчикам за сентябрьское фиаско. Учитывая то, в какой прекрасной игровой форме пребывают питомцы Леонарду Жардима, "орлы" вернуться домой с общипанными крыльями.

Прогноз: 2-0

П1 1.62

Вторую неделю кряду "Монако" в рамках национального первенства приходится противостоять конкуренту в борьбе за чемпионский титул. На сей раз княжеский клуб сразится с "Ниццей", которой уступил в первом круге со счётом 0:4. Фаворитами субботнего поединка считаются монегаски, штампующие в родных стенах одну победу за другой.В настоящий момент "Монако" и "Ницца" являются лидерами Лиги 1, имея в активе по 49 зачётных баллов. На 3 пункта меньше у действующего чемпиона Франции – ПСЖ.В предыдущем туре "Монако" на выезде расписал мировую в поединке против ПСЖ (1:1), сравняв счёт в компенсированное время матча. В роли спасителей монегасков выступил португальский хавбек – Бернарду Силва.После дуэли в Париже княжеский клуб сразился с "Шамбли" в рамках Кубка Франции. До 57-й минуты матча монегаски выигрывали со счётом 3:0 и уже мысленно видели себя в следующем раунде турнира. Однако представителю Лиги 3 удалось сравнять счёт! Подопечных Леонарду Жардима не смутили ни прыть соперника, ни удаление Андреа Раджи, оставившее их в численном меньшинстве, и они вырвали победу в дополнительное время. Подобные успехи добавляют уверенности в собственных силах."Орлы" блестяще начали сезон, однако ближе к экватору стали терять высоту. Так, за последние полтора месяца коллектив с Лазурного берега одержал всего-навсего одну победу. При этом стоит заметить, что "Ницца" вылетела из всех кубковых турниров, в которых принимала участие.Главный козырь команды Люсьена Фавра – дуэт Марио Балотелли и Алассане Плеа. Эти форварды на двоих забили 20 мячей в текущем розыгрыше первенства Франции. Да, Эдинсон Кавани в одиночку нанёс на один результативный удар больше, однако не стоит забывать о том, какие подносчики снарядов у уругвайского киллера.В зимнее трансферное окно по страницам французских спортивных изданий гуляла информация о том, что Фалькао близок к переезду в Китай. К счастью, капитан монегасков отказался от баснословных денег, приняв решение доиграть сезон в "Монако". Учитывая то, что княжеский клуб продолжает сражаться сразу за 4 трофея, мастерство и опыт Радамеля не окажутся лишними.После переезда на Лазурный берег Балотелли, которого начали забывать, вернулся на высокий уровень. Сегодня он снова является грозой для защитников соперника. В отчётном поединке парижанам будет непросто удержать Марио."Монако" выиграл 16 из 19-ти домашних матчей в нынешнем сезоне, забив при этом 56 мячей! Думается, монегаски и на этот раз побалуют своих поклонников, которые регулярно заполняют трибуны "Луи II".