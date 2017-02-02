Лига 1: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 23-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

03.02.2017 11:45

Как обычно, очередной тур Лиги 1 берёт своё начало в последний рабочий день недели. На сей раз в роли первооткрывателей выступят футболисты "Метца" и "Марселя". Южане подходят к матчу в приподнятом настроении. Накануне они квалифицировались в 1/8 финала Кубка Франции, одолев "Лион". В поединке против "ткачей" дебютировал звёздный новичок "провансальцев" – Димитри Пайе. Приобретение одного из лучших хавбеков планеты не может не сказаться на результатах команды Руди Гарсии. В предыдущем сезоне вице-чемпион Европы в одиночку едва не вывел скромный "Вест Хэм" в Лигу чемпионов. Учитывая вышесказанное, думается, "Марсель" в шестой раз кряду переиграет "Метц".

Прогноз: 1-2

04.02.2017 08:00

В центральном поединке 23-го тура Лиги 1 скрестят шпаги футболисты "Монако" и "Ниццы". Именно эти команды в настоящий момент являются лидерами национального первенства, опережая ПСЖ на 3 пункта. В первом круге красно-чёрные несколько неожиданно разгромили красно-белых, отправив в их ворота 4 безответных мяча. Героем того матча стал Марио Балотелли. Скандальный итальянец, являющийся одним из лучших бомбардиров в истории "Ливерпуля", дважды оставил автограф в воротах княжеского клуба. В субботу монегаски приложат максимум усилий, дабы отомстить своим обидчикам за сентябрьское фиаско. Учитывая то, в какой прекрасной игровой форме пребывают питомцы Леонарду Жардима, "орлы" вернуться домой с общипанными крыльями.

Прогноз: 2-0

04.02.2017 11:00

В первую субботу февраля в рамках 23-го тура Лиги 1 будет сыграно 6 матчей. Один из них состоится в столице французского виноделия, где "Бордо" сразится с "Ренном". Фаворитами данного противостояния небезосновательно считаются "жирондинцы", которые в восьми предыдущих поединках уступили только раз. Что касается "чёрнокожих", то они нынче, мягко говоря, не на ходу. За полтора месяца подопечные Кристиана Гуркюффа одержали всего лишь одну победу, в среднем пропуская 2 мяча за подход.

Прогноз: 2-1

04.02.2017 11:00

Предыдущие две официальные встречи "Генгама" с "Каном" завершились паритетом. Несмотря на это, в фавориты субботнего рандеву можно смело записывать дружину Антуана Комбуаре. Во всяком случае, господа букмекеры так и сделали. Дело в том, что "Кан" является аутсайдером Лиги 1 по результатам выездных матчей. Вдали от дома красно-синие набрали всего-навсего 2 очка. Кроме того, не стоит забывать о том, что "Генгам" сражается за путёвку в Лигу Европы, поэтому ему не желательно оступаться в домашних поединках против претендентов на понижение в классе.

Прогноз: 1-0

04.02.2017 11:00

В предыдущем туре подопечные Унаи Эмери имели прекрасную возможность после продолжительного перерыва вернуться на вершину турнирной таблицы Лиги 1, однако упустили её. ПСЖ не сподобился на своём поле переиграть другого претендента на чемпионский титул – "Монако" (1:1), пропустив гол в компенсированное время матча. К счастью, осечка в битве с монегасками не вывела парижан из равновесия. В середине недели столичный клуб в рамках Кубка Франции камня на камне не оставил от "Ренна" – 4:0. Примечательно, что дважды ворота "чернокожих" поразил новобранец красно-синей армии – Юлиан Дракслер. Немецкий хавбек в очередной раз доказал, что способен усилить атаку парижан.

Прогноз: 1-3

04.02.2017 11:00

"Доги", провалившие первую половину нынешнего сезона, начинают оживать. В новом году "Лилль" ещё не уступал, благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала Кубка Франции и обосновался на экваторе турнирной таблицы Лиги 1. Что касается "Лорьяна", то он является главным аутсайдером национального первенства. В активе "морских щук" всего лишь 16 зачётных баллов. При этом стоит отметить, что оранжево-чёрные в среднем пропускают больше двух мячей за матч. Исходя из вышесказанного, виктория "догов" не вызывает сомнений. Кстати, предыдущие 4 поединка между "Лиллем" и "Лорьяном", состоявшиеся на "Стад Пьер Моруа", завершились победами принимающей стороны с суммарным счётом 11:0.

Прогноз: 1-0

04.02.2017 11:00

"Монпелье" и "Бастия" подходят к очному противостоянию, переживая далеко не самый удачный период в своей истории. В новом году ни одна из этих команд еще ни разу не победила. Вряд ли кому-то из них удастся одержать победу и в субботу. Кстати, в первой половине сезона "паладины" и "островитяне" разошлись миром – 1:1.

Прогноз: 1-1

05.02.2017 06:00

Воскресную программу чемпионата Франции откроет поединок между "Тулузой" и "Анже", который состоится на берегах Гаронны. Несмотря на котировки ведущих букмекеров планеты, фаворитами данного противостояния видятся гости. Дело в том, что фиолетово-белые находятся на приличном расстоянии от своей оптимальной игровой формы. Красноречивее всяких слов об этом свидетельствует одно набранное очко в семи предыдущих матчах. Больше того, безголевая серия команды Паскаля Дюпра длиться больше пяти часов игрового времени. В свою очередь, "Анже" подходит к рассматриваемому сражению после двух побед кряду.

Прогноз: 0-1

05.02.2017 08:00

После 22-х игровых дней "Нант" и "Нанси" являются соседями по турнирной таблице. Примечательно, что обе команды крайне мало забивают. Беря во внимание эти обстоятельства, можно предположить, что субботнее противостояние завершится паритетом при малом количестве результативных выстрелов.

Прогноз: 1-1

05.02.2017 12:00

Закрывать программу 23-го тура первенства Франции будет поединок между "Сент-Этьеном" и "Лионом", который состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Обе команды представляют страну в еврокубках, что служит дополнительной рекламой битве на "Жоффруа Гишар". В первом круге "ткачи" обыграли "стефануа" со счётом 2:0. Скорее всего, серебряный призёр предыдущего розыгрыша Лиги 1 одержит победу и на этот раз.

Прогноз: 1-2